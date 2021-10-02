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Питання відставки першого віцепрем'єра Любченка на виїзному засіданні фракції "Слуга народу" не обговорювалося

Питання відставки першого віцепрем'єра Любченка на виїзному засіданні фракції

Питання відставки першого віцепрем'єра Олексія Любченка не обговорювалося.

Про це кореспонденту Цензор.НЕТ стало відомо з джерела в Кабміні.

"Однозначно ні. Це питання не порушувалося. Йдеться про інших міністрів, чиї прізвища у всіх на слуху", - сказав він.

Один із народних депутатів фракції "Слуга народу" підтвердив, що офіційно питання Любченка не обговорювалося: "Все на рівні чуток. Хтось щось сказав".

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Автор: 

відставка (1462) Любченко Олексій (114)


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А цей ще що слугам винний. Навів порядки із збиранням податків. Не такий придурок як Милованов... В кишеню кладе не по чину?
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02.10.2021 18:03 Відповісти
Заяви "ТРУСКВЕЦЬКОГО СХОДНЯКА "під вальс ВЄНСКОГО ЛЄСА у неруктворному виконанні одного відомого членограя на Арахамієвській дисковечірці ЗЕленх Слуг Народу
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02.10.2021 18:08 Відповісти
Первый станет последним. А последний замкнет круг ))
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02.10.2021 18:15 Відповісти
где буба с узи в двух клешнях наперевес?
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02.10.2021 18:50 Відповісти
 
 