Питання відставки першого віцепрем'єра Любченка на виїзному засіданні фракції "Слуга народу" не обговорювалося
Питання відставки першого віцепрем'єра Олексія Любченка не обговорювалося.
Про це кореспонденту Цензор.НЕТ стало відомо з джерела в Кабміні.
"Однозначно ні. Це питання не порушувалося. Йдеться про інших міністрів, чиї прізвища у всіх на слуху", - сказав він.
Один із народних депутатів фракції "Слуга народу" підтвердив, що офіційно питання Любченка не обговорювалося: "Все на рівні чуток. Хтось щось сказав".
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Василь Довганенко #437088
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Наталия Гончар
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Игорь Бех
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Don Bessam #359417
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