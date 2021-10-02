Питання відставки першого віцепрем'єра Любченка на виїзному засіданні фракції "Слуга народу" не обговорювалося

Питання відставки першого віцепрем'єра Олексія Любченка не обговорювалося.

Про це кореспонденту Цензор.НЕТ стало відомо з джерела в Кабміні.

"Однозначно ні. Це питання не порушувалося. Йдеться про інших міністрів, чиї прізвища у всіх на слуху", - сказав він.

Один із народних депутатів фракції "Слуга народу" підтвердив, що офіційно питання Любченка не обговорювалося: "Все на рівні чуток. Хтось щось сказав".

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