За перше півріччя у країну інвестували $2,83 млрд. Це рекорд за останні 4 роки, - Шмигаль

Прямі іноземні інвестиції в Україну в першому півріччі становлять 2,83 млрд доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У першому півріччі 2021 року прямі іноземні інвестиції в Україну становлять 2,83 млрд доларів. З них 2,33 млрд доларів надійшли з країн Європейського Союзу. Зростання інвестицій у першому півріччі - на рекордному рівні за останні 4 роки", - зазначив глава уряду.

Він висловив сподівання, що запроваджені цього року додаткові стимули для підприємців сприятимуть зростанню інвестиційної активності.

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Водночас, за словами Шмигаля, продовжує зростати експорт української продукції. У вересні він збільшився на 38% і за 9 місяців становить 48,5 млрд доларів, що на 13,4 млрд більше, ніж минулого року.

"Для збільшення нашого експорту ми активно працюємо над отриманням "промислового безвізу" з ЄС, а також над декількома угодами про зону вільної торгівлі", - наголосив прем'єр-міністр.

Він також повідомив, що в серпні Індекс виробництва базових галузей (ІВБГ) зріс на 6,4% р/р, що значно вище, ніж у липні (2,3%). Індекс включає інформацію про основні галузі економіки і демонструє позитивні аспекти її динаміки.

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"Краще відновлення економічної активності відбулося завдяки зростанню сільського господарства (+25% р/р), сталому споживчому попиту та зростанню роздрібної торгівлі (+10% р/р), збільшенню інвестицій, а також зростанню будівельного сектору та окремих важливих галузей промисловості (металургії, машинобудування). Важливим аспектом також залишається зростання заробітних плат (+ 22% р/р у номінальному вимірі та +11% р/р у реальному вимірі)", - констатував глава Кабміну.

Глава уряду також повідомив, що будівельний сектор у серпні зріс на 9% порівняно із серпнем минулого року.

"Таке збільшення відбувається і стосовно групи житлових будівель, і стосовно групи інженерних споруд (дороги, комунікації, промислові об’єкти). Державні інвестиції в галузь дають додатковий поштовх до подальшого зростання", - зазначив Шмигаль.

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