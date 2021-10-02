За перше півріччя у країну інвестували $2,83 млрд. Це рекорд за останні 4 роки, - Шмигаль
Прямі іноземні інвестиції в Україну в першому півріччі становлять 2,83 млрд доларів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"У першому півріччі 2021 року прямі іноземні інвестиції в Україну становлять 2,83 млрд доларів. З них 2,33 млрд доларів надійшли з країн Європейського Союзу. Зростання інвестицій у першому півріччі - на рекордному рівні за останні 4 роки", - зазначив глава уряду.
Він висловив сподівання, що запроваджені цього року додаткові стимули для підприємців сприятимуть зростанню інвестиційної активності.
Водночас, за словами Шмигаля, продовжує зростати експорт української продукції. У вересні він збільшився на 38% і за 9 місяців становить 48,5 млрд доларів, що на 13,4 млрд більше, ніж минулого року.
"Для збільшення нашого експорту ми активно працюємо над отриманням "промислового безвізу" з ЄС, а також над декількома угодами про зону вільної торгівлі", - наголосив прем'єр-міністр.
Він також повідомив, що в серпні Індекс виробництва базових галузей (ІВБГ) зріс на 6,4% р/р, що значно вище, ніж у липні (2,3%). Індекс включає інформацію про основні галузі економіки і демонструє позитивні аспекти її динаміки.
"Краще відновлення економічної активності відбулося завдяки зростанню сільського господарства (+25% р/р), сталому споживчому попиту та зростанню роздрібної торгівлі (+10% р/р), збільшенню інвестицій, а також зростанню будівельного сектору та окремих важливих галузей промисловості (металургії, машинобудування). Важливим аспектом також залишається зростання заробітних плат (+ 22% р/р у номінальному вимірі та +11% р/р у реальному вимірі)", - констатував глава Кабміну.
Глава уряду також повідомив, що будівельний сектор у серпні зріс на 9% порівняно із серпнем минулого року.
"Таке збільшення відбувається і стосовно групи житлових будівель, і стосовно групи інженерних споруд (дороги, комунікації, промислові об’єкти). Державні інвестиції в галузь дають додатковий поштовх до подальшого зростання", - зазначив Шмигаль.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Успіх? ...при інфляціїї в 10%... зріст на 6.4 % означає падіння в базових галузях на 3%...
А по факту - остальные 200 млн.долл - это да, это огромный шаг для зеЛоха и его нянь)
Не то что при Порошенко - вкладывали по 3.3 млрд.долл)
Собрали со всего мира финансовых спекулянтов, выпуская ОВГЗ под небывалые для всего мира проценты.
Чи це перекази бабла заробітчанами?
По факту уже третий год падение инвестиций, но зебилам ссут в глаза, что у нас все хорошо
ФЕЙК: Тарас Шевченко - автор стихов о «хохлах в Европе», «плохих жидах» и «кичливых ляхах»
https://voxukraine.org/ru/fejk-taras-shevchenko-avtor-stihov-o-hohlah-v-evrope-plohih-zhidah-i-kichlivyh-lyahah/
нескінченним потоком накривають Україну.
І це все завдяки одній людині.
Жіття гіршає з кожним днем.Браво Шмигаль.Ждемо нових програм,і з'їздів у Трускавці!
А шмигля розповідає про неймовірні звершення. Тільки де ті цифри ?
Ну це наклеп.
Так має бути ? Я людина критичного мислення, мене не зваблюють новини олігархічних тв про цяцянки та гучні і мощні перемоги найвеличнішого з клованів.
А щодо відповіді на ваші закиди -
1. Фаза гарячого конфлікту завершилась ще в 2016 . І щоб нарешті вона завершилась, бо ми не тягнули ані військово, ані економічно, були підписані певні документи, а агресор отримав секторальні санкції і проблеми.
2. Україна нарешті продемонструвала економічний ріст ще за Порошенка. Нині у нас добробут падає, як і все у зеленського...
З Навчання з натівцями проводились постійно. Інструкторів було дофіга. Звідки у вас перевернута дригом інформація.. Дивина...
4. Які заводи побудував ЗЕ ? Які порти ?
На дорогах воно відмиває шалені бабки, тобто краде з боргів !!!! Бо за дороги платять з позичених коштів.
"Шалені інвестиції від євреїв-юристів! Зеленський порішав!"
https://www.youtube.com/watch?v=2Jhnk4LFQ-I&list=UU6DYb1p0eYsoY3PFVs35Dgw&index=13
Уже 2,5 года отток инвестиций бьет все рекорды.
Під час свого виступу перед учасниками виїзної фракції президентської партії "Слуга народу" в курортному місті Трускавець, що на Львівщині, глава держави Володимир Зеленський перерахував досягнення як свої, так і своєї команди під час перебування при владі. Основні думки з його виступу в вигляді цитат розміщено на офіційному сайті "слуг".
"У нас з'явилася цифровізація. Ми номер один в Європі. Цього просто не було. А зараз в нас режим пейперлес, немає паперів", - сказав він.
Після цього він перейшов, до інфраструктури, якої, за його словами, раніше нібито зовсім не було. "Чи була в нас інфраструктура? Ні. Ми - перші в Європі за кількістю якісних кілометрів доріг", - наголосив Володимир Зеленський.
Це рекорд за останні 4 роки.