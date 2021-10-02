Після атестації в органах прокуратури залишилося 7700 співробітників із 12 тисяч, - Венедіктова в Трускавці

Після атестації з понад 12 тисяч прокурорів на посадах залишилися 7 700.

Про це генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила під час виїзного засідання фракції "Слуга народу" в Трускавці 2 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ.

Зазначимо, засідання відбувалось без журналістів.

"Перший етап президентської реформи прокуратури закінчився. Було понад 12 тис. прокурорів, у законі ми проголосували 10 тис. прокурорів, після атестації 7 700 залишилося. Тобто 35% пішли", - зазначила вона.

Генпрокурор додала, що наразі триває набір прокурорів.

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"Коли із системи прокуратури пішли понад 35% працівників, то це дуже багато. Для сталості державних інституцій треба їх розбудовувати", - додала Венедіктова.

Вона також наголосила, що прокурор має бути захисником, а не "карателем". "У центрі мають бути інтереси потерпілого", - сказала вона.

Зазначимо, восени 2019 року Верховна Рада проголосувала за реформу органів прокуратури. Структура прокуратури тепер виглядає так: Офіс генпрокурора, обласні прокуратури, окружні прокуратури. Максимальну кількість співробітників прокуратури скоротили з 15 тис. до 10 тис.

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