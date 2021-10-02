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Новини
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Після атестації в органах прокуратури залишилося 7700 співробітників із 12 тисяч, - Венедіктова в Трускавці

Після атестації в органах прокуратури залишилося 7700 співробітників із 12 тисяч, - Венедіктова в Трускавці

Після атестації з понад 12 тисяч прокурорів на посадах залишилися 7 700.

Про це генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила під час виїзного засідання фракції "Слуга народу" в Трускавці 2 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ.

Зазначимо, засідання відбувалось без журналістів.

"Перший етап президентської реформи прокуратури закінчився. Було понад 12 тис. прокурорів, у законі ми проголосували 10 тис. прокурорів, після атестації 7 700 залишилося. Тобто 35% пішли", - зазначила вона.

Генпрокурор додала, що наразі триває набір прокурорів.

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"Коли із системи прокуратури пішли понад  35% працівників, то це дуже багато. Для сталості державних інституцій треба їх розбудовувати", - додала Венедіктова.

Вона також наголосила, що прокурор має бути захисником, а не "карателем". "У центрі мають бути інтереси потерпілого", - сказала вона.

Зазначимо, восени 2019 року Верховна Рада проголосувала за реформу органів прокуратури. Структура прокуратури тепер виглядає так: Офіс генпрокурора, обласні прокуратури, окружні прокуратури. Максимальну кількість співробітників прокуратури скоротили з 15 тис. до 10 тис.

Читайте також: Венедіктова щодо проваджень, в яких фігурує Медведчук: "Справ багато, які з них перспективні - побачимо"

Автор: 

Венедіктова Ірина (829) атестація (21)


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Топ коментарі
+7
Президентская реформа уже видна невооруженным глазом - Риф год просидел в сизо, а против него даже не было улик у следствия, а беркутня убивавшая евромайдановцев - отпущена на свободу и восстановилась в мусарке
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02.10.2021 19:02
+4
Хватит и одной стопроцентной
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02.10.2021 18:53
+3
Может хватит ваших клоунских реформ?!
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02.10.2021 19:03
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Хватит и одной стопроцентной
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02.10.2021 18:53 Відповісти
лучшие были уволены...
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02.10.2021 19:06 Відповісти
Президентская реформа уже видна невооруженным глазом - Риф год просидел в сизо, а против него даже не было улик у следствия, а беркутня убивавшая евромайдановцев - отпущена на свободу и восстановилась в мусарке
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02.10.2021 19:02 Відповісти
Может хватит ваших клоунских реформ?!
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02.10.2021 19:03 Відповісти
нифигассэ...4300 уродов наотрез отказываются присягнуть золотой розе...
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02.10.2021 19:03 Відповісти
Куда ушли? Пешком на заработки в Польшу? Может, даже Россию? Уволены - есть такое слово у юристов? Простой народ тоже применяет слово ушли, но только в кавычках!
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02.10.2021 19:06 Відповісти
Интересно, и куда эти уволенные 5000 прокуроров уйдут, чем зарабатывать будут, неужели на завод? Или скорее на старые схемы в новые органы?
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02.10.2021 19:08 Відповісти
стали судьями адвокатами депутатами и....ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ с начальным капиталом в несколько лямов долларов
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02.10.2021 22:11 Відповісти
Круговорот прокуроров в природе: Уволенные во время люстрации и реформы прокуратуры прокуроры восстанавливаются на должности через суд и получают огромные компенсации.
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02.10.2021 19:35 Відповісти
После аттестации в органах прокуратуры осталось 7700 сотрудников из 12 тысяч, все 100% свои, - Венедиктова в Трускавце Источник:
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02.10.2021 20:02 Відповісти
Так зміна назв це не реформа. Старого Сірка звали Сірко. Тепер Сірка звуть Бобик. Будку Сірка перейменували в офіс. І сидить він тепер не на ланцюгу, а на повідку, який прикріплений не до нашийника, а до обруча. Мовби й екзамен пройшли, а якими були опеньками - такими й лишилися. Де тут реформа, клоуни?
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02.10.2021 20:29 Відповісти
Жили були дебіли. Кожен день у них проходила реформа - сонце вставало, а потім сідало. Правда їм з жопи цього було не видно.
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02.10.2021 20:32 Відповісти
7 700 нахлебников ? Нах они вообще нужны. Пусть асфальт кладут - дороги вон какие паршивые
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02.10.2021 21:13 Відповісти
А скільки тисяч повернулося та отримало компенсацію?
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02.10.2021 21:42 Відповісти
Жалуется что меньше стали дел продавать и наверх передавать долю!
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02.10.2021 21:49 Відповісти
сумма доли увеличилась ровно на 100%
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02.10.2021 22:12 Відповісти
 
 