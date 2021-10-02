Україна звернулася до Грузії із запитом на відвідування Саакашвілі українським консулом, - речник МЗС Ніколенко

До Міністерства закордонних справ 2 жовтня запросили тимчасового повіреного Грузії в Україні, старшого радника Сандро Топурію.

Про це в коментарі Громадському радіо розповів прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Українська сторона наголосила на необхідності повного дотримання законних прав Саакашвілі, звернулася із запитом на його відвідування українським консулом для надання консульської та правової допомоги", - зазначив спікер.

Водночас у МЗС підтвердили принципову позицію України щодо невтручання у внутрішні справи Грузії.

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Також Сандро Топурія повідомив про обставини затримання в Грузії громадянина України Міхеіла Саакашвілі та інкриміновані йому статті грузинського кримінального кодексу.

Нагадаємо,1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.