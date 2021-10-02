Україна звернулася до Грузії із запитом на відвідування Саакашвілі українським консулом, - речник МЗС Ніколенко
До Міністерства закордонних справ 2 жовтня запросили тимчасового повіреного Грузії в Україні, старшого радника Сандро Топурію.
Про це в коментарі Громадському радіо розповів прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.
"Українська сторона наголосила на необхідності повного дотримання законних прав Саакашвілі, звернулася із запитом на його відвідування українським консулом для надання консульської та правової допомоги", - зазначив спікер.
Водночас у МЗС підтвердили принципову позицію України щодо невтручання у внутрішні справи Грузії.
Також Сандро Топурія повідомив про обставини затримання в Грузії громадянина України Міхеіла Саакашвілі та інкриміновані йому статті грузинського кримінального кодексу.
Нагадаємо,1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
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- для грузин национальность в отличии от украинской малоросьни таки имеет значение
Здесь Миша дал публичный промах канешна😀
"Миша, нах..я ты туда полез ?"
Миша так резко побежал от молодой жены в тюрму....
Прозорі натяки російськомовних помийок на Іванішвілі не залишають інших варіантів пояснення.
І тут в мережі з'являється https://www.youtube.com/watch?v=FxobjLGSVMo відео , на якому Саакашвілі, затриманого в Тбілісі і сяючого, як новий п'ятак, ведуть в наручниках двоє грузинських поліцейських. Судячи з задоволеного вигляду експрезидента, все йде за планом. Але який план?
На що міг розраховувати Саакашвілі, приїжджаючи до Грузії, неважливо, літаком чи у Тбілісі, або плавом до Батумі, як колись приплив на Кубу опальний Фідель Кастро? Тільки на одне: уникнувши арешту, прикритися натовпом прихильників і почати розхитувати ситуацію. Але чи така слабка грузинська влада і чи достатньо залишилося прихильників у Саакашвілі, аби це мало ефект? У будь-якому випадку, арешт у його плани входити був не повинен. Що ж сталося?
Версій проглядається кілька.
Перша: арешт - частина плану, або, щонайменше, один з включених до плану варіантів. Слідом повинні вступити в дію якісь сили, які висмикнуть Саакашвілі з в'язниці і дозволять йому … а, власне, що? Прийти до влади? Зняти з себе звинувачення, відновити громадянство і легалізуватися в грузинській політиці? І що це повинні бути за сили? Невже експрезидент розраховує повторити сценарій втечі Наполеона з острова Ельби, і думає, що захоплений натовп занесе його на руках назад у владу? Судячи із заяв прихильників Саакашвілі, це саме так, але в цьому випадку масштаби відриву від реальності вражають. Так що його кейс швидше схожий на історію повернення в ЦАР Жана Беделя Бокаси, якого замість повернення на престол піддали суду і відправили до в'язниці.
Втім, Саакашвілі може розраховувати і на те, що в самому крайньому випадку його витягнуть з в'язниці впливові покровителі.
https://www.dsnews.ua/ukr/society/virtualnyy-triumf-kak-mihail-saakashvili-v-ocherednoy-raz-na-rodinu-sobralsya-01102021-438669
но почему США не введут в черноморскую лужу свой 6 флот ?
в защиту гражданина США ?
Что не страшны тебе ни горе, ни беда:
Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет
И не теряет бодрость духа никогда».
Михо, не скули, ты же теперь одессит.
Для Грузии этот мишаня будет только лишь гражданином Грузии сколько б у него паспортов не было. Так это и в Украине работает.
Какое-никакое но международное признание
если больше одного - украинского, то украинское гражданство
должно же быть автоматически анулировано.
Нахрена тогда консулу с этим ренегатом, променявшим украину на грузию встречаться?
Це банальне міжнародне Право.
Його США відмажуть, а не Україна.
Нє тот хвасон - другая сістєма.
А касатьно Саакашвілі?
Україну валять професійно і креатівно.
??? Хіба проти нього в Україні є кримінальна справа, щоб його Грузія видавала? Думаю, що Грузія, як і Україна, Ізраїль та багато інших країн не видають своїх громадян. А подався він в Грузію через безвихідь, бо в Україні йому нічого не світить. Там трохи посидить, потім вийде і буде займатись політикою, вірніше колотити, бо нормально співпрацювати чи опонувати він не вміє. Але поїхав, то нехай йому щастить і нехай забуде назад дорогу в Україну, тут спокійніше буде.
Саакашвілі завжди думав тільки про себе і поступав так, як може бути вигідно тільки йому. Тому і зараз, його аферистичний вчинок продиктований дуже прагматичними цілями, де головний герой виключно він.
В Грузії парламентська криза тягнеться рік і зараз є домовленість: якщо сьогодні на місцевих виборах провладна партія набере 43% опозиція розблоковує роботу парламенту. Якщо ні - перевибори.
Рейтинг політичної сили Саакашвілі за різними даними коливається в районі 30-35% і партія вважає, що сьогодні має початися нова революція, яка призведе до перевиборів і їхнього повернення у владу.
Влада має натягнуті стосунки з ЄС і США після відмови від чергового траншу МВФ (вимога реформувати суд) і після жорсткого розгону гей-параду. Також треба зазначити, що рейтинги владної партії доволі хиткі, а опозиція звинувачує владу в поверненні до РФ. Простіше кажучи, який би результат не показала партія влади, її звинуватять у фальсифікаціях.
На що розраховує Саакашвілі? Він вважає, що в разі перемоги опозиції він повернеться у владу в тій чи іншій формі. В разі поразки революції, влада Грузії, під тиском ЄС та США депортують його до України. Тобто він точно не програє у жодному випадку.
Все це ставить нас, Україну, в дуже незручне становище. Зеленський вже змушений був реагувати. Ми черговий раз влізаємо в чужу внутрішню політику, при чому, без жодного виграшу для себе.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/saakashvili-aferistichniy-pragmatizm-miho-02102021-438709