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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Україна звернулася до Грузії із запитом на відвідування Саакашвілі українським консулом, - речник МЗС Ніколенко

Україна звернулася до Грузії із запитом на відвідування Саакашвілі українським консулом, - речник МЗС Ніколенко

До Міністерства закордонних справ 2 жовтня запросили тимчасового повіреного Грузії в Україні, старшого радника Сандро Топурію.

Про це в коментарі Громадському радіо розповів прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Українська сторона наголосила на необхідності повного дотримання законних прав Саакашвілі, звернулася із запитом на його відвідування українським консулом для надання консульської та правової допомоги", - зазначив спікер.

Водночас у МЗС підтвердили принципову позицію України щодо невтручання у внутрішні справи Грузії.

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Також Сандро Топурія повідомив про обставини затримання в Грузії громадянина України Міхеіла Саакашвілі та інкриміновані йому статті грузинського кримінального кодексу.

Нагадаємо,1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Автор: 

Грузія (1844) МЗС (4122) Саакашвілі Міхеіл (2155) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+8
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3686299.html ...причиною провокаційних вчинків цього покидька є зовсім не місцеві вибори в Сакартвело . Минулого тижня пройшла інформація, що Грузія серйозно узялася за отримання дорожньої карти в НАТО. А хто краще за цю паскуду впорається із путінським завданням влаштувати там колотнечу, зірвати чи завадити впровадженню необхідних змін?
Прозорі натяки російськомовних помийок на Іванішвілі не залишають інших варіантів пояснення.
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02.10.2021 18:56
+8
С Саакашвили одессит, как с Тимошенко Дейенерис
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02.10.2021 19:22
+7
Сааку нужно определится какой страны он гражданин. Грузии, США или Украины. А то ехал он туда как грузин и снимался на фоне грузинского флага. А как взяли за зад -- сразу стал украинцем.
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02.10.2021 18:57
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Уж не Ясько фамилия консула?
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02.10.2021 18:51 Відповісти
однако грузинские женщины теперь будут однозначно против Миши
- для грузин национальность в отличии от украинской малоросьни таки имеет значение
Здесь Миша дал публичный промах канешна😀
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02.10.2021 18:59 Відповісти
вообще-то

"Миша, нах..я ты туда полез ?"
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02.10.2021 19:04 Відповісти
странно,

Миша так резко побежал от молодой жены в тюрму....
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02.10.2021 21:05 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3686299.html ...причиною провокаційних вчинків цього покидька є зовсім не місцеві вибори в Сакартвело . Минулого тижня пройшла інформація, що Грузія серйозно узялася за отримання дорожньої карти в НАТО. А хто краще за цю паскуду впорається із путінським завданням влаштувати там колотнечу, зірвати чи завадити впровадженню необхідних змін?
Прозорі натяки російськомовних помийок на Іванішвілі не залишають інших варіантів пояснення.
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02.10.2021 18:56 Відповісти
Удень першого жовтня грузинський телеканал "Імеді" повідомив, що його бачили в Трускавці, на з'їзді "Слуг народу". І це теж виглядало логічним: з'їзд "Слуг" - одне з місць, де експрезидент Грузії ще здатний блиснути на загальному тлі.

І тут в мережі з'являється https://www.youtube.com/watch?v=FxobjLGSVMo відео , на якому Саакашвілі, затриманого в Тбілісі і сяючого, як новий п'ятак, ведуть в наручниках двоє грузинських поліцейських. Судячи з задоволеного вигляду експрезидента, все йде за планом. Але який план?

На що міг розраховувати Саакашвілі, приїжджаючи до Грузії, неважливо, літаком чи у Тбілісі, або плавом до Батумі, як колись приплив на Кубу опальний Фідель Кастро? Тільки на одне: уникнувши арешту, прикритися натовпом прихильників і почати розхитувати ситуацію. Але чи така слабка грузинська влада і чи достатньо залишилося прихильників у Саакашвілі, аби це мало ефект? У будь-якому випадку, арешт у його плани входити був не повинен. Що ж сталося?

Версій проглядається кілька.

Перша: арешт - частина плану, або, щонайменше, один з включених до плану варіантів. Слідом повинні вступити в дію якісь сили, які висмикнуть Саакашвілі з в'язниці і дозволять йому … а, власне, що? Прийти до влади? Зняти з себе звинувачення, відновити громадянство і легалізуватися в грузинській політиці? І що це повинні бути за сили? Невже експрезидент розраховує повторити сценарій втечі Наполеона з острова Ельби, і думає, що захоплений натовп занесе його на руках назад у владу? Судячи із заяв прихильників Саакашвілі, це саме так, але в цьому випадку масштаби відриву від реальності вражають. Так що його кейс швидше схожий на історію повернення в ЦАР Жана Беделя Бокаси, якого замість повернення на престол піддали суду і відправили до в'язниці.

Втім, Саакашвілі може розраховувати і на те, що в самому крайньому випадку його витягнуть з в'язниці впливові покровителі.

https://www.dsnews.ua/ukr/society/virtualnyy-triumf-kak-mihail-saakashvili-v-ocherednoy-raz-na-rodinu-sobralsya-01102021-438669
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02.10.2021 23:59 Відповісти
мишаня пыхнул и очнулся в батуми...бувайе...
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02.10.2021 18:56 Відповісти
Сааку нужно определится какой страны он гражданин. Грузии, США или Украины. А то ехал он туда как грузин и снимался на фоне грузинского флага. А как взяли за зад -- сразу стал украинцем.
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02.10.2021 18:57 Відповісти
А ще Голландії...
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02.10.2021 19:40 Відповісти
В Нидерландах вроде только вид на жительство. Но утверждать не берусь.
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02.10.2021 19:55 Відповісти
Гражданства Грузии он лишен.
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02.10.2021 20:25 Відповісти
это точно !

но почему США не введут в черноморскую лужу свой 6 флот ?
в защиту гражданина США ?
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02.10.2021 21:01 Відповісти
Никак борща захотелось
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02.10.2021 18:58 Відповісти
пусть чурчхелу на палочке теперь кушает !
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02.10.2021 21:14 Відповісти
лучшее, шо мы можем сделать для кремлядских **********,то забыть о их существовании...
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02.10.2021 19:08 Відповісти
До выборов не допустят, это факт. Но Саакашвили это и ненужно, он не для этого туда поехал. Он поехал за эмоциями и за шумихой вокруг его фамилии.
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02.10.2021 19:04 Відповісти
«Ты одессит, Мишка, а это значит,
Что не страшны тебе ни горе, ни беда:
Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет
И не теряет бодрость духа никогда».
Михо, не скули, ты же теперь одессит.
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02.10.2021 19:10 Відповісти
С Саакашвили одессит, как с Тимошенко Дейенерис
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02.10.2021 19:22 Відповісти
Какого хрена там будет решать украинский консул?
Для Грузии этот мишаня будет только лишь гражданином Грузии сколько б у него паспортов не было. Так это и в Украине работает.
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02.10.2021 19:13 Відповісти
Этого прохиндея должны были еще в 17 году посадить. За нарушение гос. границы Украины. Только Петя струсил. Побоялся прицепом и Жульку "обидеть"
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02.10.2021 19:20 Відповісти
Ну как.. Завалится наш консул : "Вечер в хату, господа арестанты! Ходу воровскому, смерти воровскому! Часик в радость, чифир в сладость." И Михо приятно будет.
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02.10.2021 20:29 Відповісти
Смерти, конечно же, мусорскому. (Зарапортовалась.)
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02.10.2021 20:31 Відповісти
Говорил же зебилам, что этот вентилятор что чемодан без ручки. Что от этого Карлсона, только головняк и геморрой. Так нет, носятся с ним как с писанной торбой
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02.10.2021 19:15 Відповісти
Говорят Саакашвили номинировали на премию Дарвина.
Какое-никакое но международное признание
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02.10.2021 19:20 Відповісти
Я не понял, а сколько у михея гражданств?

если больше одного - украинского, то украинское гражданство

должно же быть автоматически анулировано.

Нахрена тогда консулу с этим ренегатом, променявшим украину на грузию встречаться?
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02.10.2021 19:28 Відповісти
Як що Саакашвілі має дійсне грузиньске громадянство і порушив закони Грузії, то Україна не має права його захищати від злочину на грузинський теріторії.
Це банальне міжнародне Право.
Його США відмажуть, а не Україна.
Нє тот хвасон - другая сістєма.
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02.10.2021 19:46 Відповісти
В Грузии завершилось голосование на местных выборах в органы самоуправления, начался подсчет голосов. Первые экзит-полы показывают лидерство правящей партии «Грузинская мечта». По данным телеканала Imedi, «Грузинская мечта» набирает 47.6% голосов (выборы проходят как по пропорциональной, так и по мажоритарной системе), на втором месте - основанное Михаилом Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) с 27,1%.
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02.10.2021 19:51 Відповісти
Їхав Міша за Урал, раптом в Грузію попав.
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02.10.2021 20:27 Відповісти
Парафраз старого стишка : "Ехал Ванечка на БАМ, оказался в Амстердам! Вот какой рассеянный сын Сары Моисеевны."
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02.10.2021 20:33 Відповісти
Щось типо того.
А касатьно Саакашвілі?
Україну валять професійно і креатівно.
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02.10.2021 20:41 Відповісти
Михуил сидеть не будет! Ежели его однопартийцы войдут во власть ,ему мягкое место, а на нет -его выдадут по запросу в Украину. Всё это расписанное шоу с участием 95 квартала.
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02.10.2021 21:04 Відповісти
"его выдадут по запросу в Украину".
??? Хіба проти нього в Україні є кримінальна справа, щоб його Грузія видавала? Думаю, що Грузія, як і Україна, Ізраїль та багато інших країн не видають своїх громадян. А подався він в Грузію через безвихідь, бо в Україні йому нічого не світить. Там трохи посидить, потім вийде і буде займатись політикою, вірніше колотити, бо нормально співпрацювати чи опонувати він не вміє. Але поїхав, то нехай йому щастить і нехай забуде назад дорогу в Україну, тут спокійніше буде.
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02.10.2021 22:08 Відповісти
Грузинская мечта,как всегда,лепит горбатого....
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02.10.2021 22:14 Відповісти

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03.10.2021 00:40 Відповісти
Саакашвілі: аферистичний прагматизм Міхо

Саакашвілі завжди думав тільки про себе і поступав так, як може бути вигідно тільки йому. Тому і зараз, його аферистичний вчинок продиктований дуже прагматичними цілями, де головний герой виключно він.

В Грузії парламентська криза тягнеться рік і зараз є домовленість: якщо сьогодні на місцевих виборах провладна партія набере 43% опозиція розблоковує роботу парламенту. Якщо ні - перевибори.
Рейтинг політичної сили Саакашвілі за різними даними коливається в районі 30-35% і партія вважає, що сьогодні має початися нова революція, яка призведе до перевиборів і їхнього повернення у владу.
Влада має натягнуті стосунки з ЄС і США після відмови від чергового траншу МВФ (вимога реформувати суд) і після жорсткого розгону гей-параду. Також треба зазначити, що рейтинги владної партії доволі хиткі, а опозиція звинувачує владу в поверненні до РФ. Простіше кажучи, який би результат не показала партія влади, її звинуватять у фальсифікаціях.
На що розраховує Саакашвілі? Він вважає, що в разі перемоги опозиції він повернеться у владу в тій чи іншій формі. В разі поразки революції, влада Грузії, під тиском ЄС та США депортують його до України. Тобто він точно не програє у жодному випадку.
Все це ставить нас, Україну, в дуже незручне становище. Зеленський вже змушений був реагувати. Ми черговий раз влізаємо в чужу внутрішню політику, при чому, без жодного виграшу для себе.

https://www.dsnews.ua/ukr/politics/saakashvili-aferistichniy-pragmatizm-miho-02102021-438709
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03.10.2021 02:39 Відповісти
 
 