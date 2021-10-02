Хода активістів "Маршу захисту Києва" завершилася рейвом під КМДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Акція "Марш за Київ" у центрі столиці для привернення уваги до проблем міста завершився музичним рейвом біля будівлі Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Збір учасників акції почався о 14:00 біля Верховної Ради. Також біля парламенту була встановлена інсталяція у вигляді картонної багатоповерхівки, яка стоїть у безпосередній близькості до об'єкта культурної спадщини.
Потім о 15:30 колона рушила від парламенту до будівлі Офісу президента.
Там відбувся невеликий мітинг, а також перформанс. Зокрема, були розірвані довгі "руки" з поролону, які нібито тягнуться від ОП до КМДА.
Після цього колона вулицею Інститутська спустилася до Хрещатика і о 17:00 підійшла до будівлі Київської міської державної адміністрації.
Тут також відбувся пікет, після чого офіційна частина акції завершилася, і о 17:30 почався так званий музичний рейв.
У "Марші за Київ" взяло участь кілька тисяч людей.
Упродовж усієї ходи протестувальники тримали плакати з написами: "Вимагаємо міста для життя", "Не руйнуй - реставруй", "Архітектура модернізму - наша спадщина", "Збережи природні береги Дніпра", "Кличко, зупини вирубку дерев", "Вимагаємо чистого повітря і води", "Наука й освіта - корінні кияни", "Досить знущатися над моїм містом".
За словами організаторів, у протестувальників п'ять головних вимог, виконання яких має поліпшити ситуацію в місті.
Зокрема, зупинити хаотичну забудову, розробити повністю новий генплан, провести реформу транспорту і мобільності, повернути самоврядування та районні ради в зменшених районах, забезпечити чисте повітря і воду.
У "Марші за Київ" взяло участь понад 40 міських неполітичних ініціатив.
Фото, відео - Олег Богачук
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ну, ну!
одержите ЗЕльону жабу Ващук у якості гауляйтера, то Клича будете згадувати як архангела Михаіла !
вместе со своим вождем!...
ми за мир - за мир - за мир
у вас на тротуарах та у дворі та на газонах все заставлено машинами -
ідіть боріться !
що, слабо ?
Клич, до речі, по часті парків зробив як ніхто !
- разруха сидит не в клозетах, а в головах!
- Tсли я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат "бей разруху!" - Я смеюсь (Профессор Преображенский)
А буде вам ще Велика Олігархична Бійка. На ваших кістьках.
Я за Бійку!
Бо умом Вкраїну нє понять.
Приєднайся.
Ти б теж не відмовився.
"Я так думаю"
Довожу до вас про Шрьодера.
Без мене з ним разрулюйте ваші проблеми. Мені він байдужій.
Скубенти якраз і є в більшості ті самі "понаєхавшиє", що за 200 гривень залюбки з будь-яким плакатиком креативно потусять.
Я на Ютубі вчора не зрозумів до чого кликав глядачів Притула в рекламі між відео - "що ти робиш в суботу? і т.д.."
А "понаєвхашему гівну" - "раждьоннім перєєхать в кієвЪ" якраз такі марші дуже нерви будоражать. Їх влаштовують їх коробки бетонні та знищення їнею присутністю наших шкіл, робочих місць, дитсадків, доріг, інженерних мереж, скверів і вони дуже в душі ненавидять Київ і справжніх Киян (з великої літери). Їхні висери типу "ваші радітєлі тожє в кієв прієхалі" виглядають смішно і тупо.
Бо це лайно навіть не знає як тоді наші батьки жили в гуртожитках, робили водіями на транспорті, робили на Хімволокні та інших підприємствах і вони були тут потрібні.
А ці "понаєхавші" знищують місто і вони тут зовсім не потрібні
1. раньше на градостроительном совете по четвергам маститые архитекторы приводили до тямы зарвавшиеся архитекторов и девелоперов , чтобы сохранить облик центральной части , как принято в Европе.
2. сегодня Киев бомбят высотками как бомбами , уже вообще не смотрят , что это древний город, что тут важно сберечь пласты жизнедеятельности горожан за 3000 лет . Рушат и архитектурные памятники во имя дорогих квадратных метров
3. пробки - с жтой проблемой в городе никто не работает . Поехали бы в Вену , поучились у спецов. Куда там - совок есть совок - проще запретить людям ездить , чем сделать комфортным город
4. паркинги - тут у власти вообще совести нет - загнали торговые центры под землю вместо паркингов ( приезжие из мацквы Парцхаладзе и Гарик Корогодский постарались )
Тошнит уже от твоих умных по форме, но маразматических по содержанию постов. По факту ты пособник кацапов неосознанный , а не Дуглас.
И бардак в Киеве меня раздражает
Ты бы посмотрел сам незамыленным оком , что видят европейцы приезжая в город . Лавру ? Софию ?
ОНИ ВИДЯТ КАК ЦВЕТЁТ ДНЕПР С КАМЫШАМИ У метро и бурьяны на Набережной .
они видят , как днём , а не ночью на Броварском шоссе латают ямы, создавая невероятные пробки в рабочее время на такой важной транспортной артерии. И никому из КМДА и полиции не приходит в голову пустить транспорт по пустой встречке( КАК ЭТО ДЕЛАЮТ В ЕВРОПЕ И сельской (😜) Словакии ) , отгородив ВСТРЕЧКУ предупредительными знаками или колпачками . Есть ещё метод переносных светофоров . НО Киевской власти на людей в пробках плевать, они поставят спортивную площадку и пиарятся.
Так шо лучше помалкивай, а то я распишу недоработки Кличка на три страницы. 😜😜😜
Киев- это не личная собственность Кличка и Зе . Киев - это коммуна , в которой должно быть комфортно всем . А жизнь одна - и подстраивать своё мнение о благоустройстве Киева под чьи-то партийные интересы не стоит
по рейваху в нас Бахматов на псєвдо Лєдокол
тож на мера ладиться, еге
Це все політика.
Что-то мне подсказывает, что они такие же киевляне, как и ЗЕ.
А сейчас сколько с нелегалами? Лямов 5?
И моя позиция абсолютно адекватная, каждый человек так думает, но с Киевом дела прохи. Если я приеду в ЛЮБОЕ село, пойду в клюб, и буду орать что село это мое, и вы не правильно живете и вообще переходите со мной на кацаский язык (да, потому что коренные киевляне русскоговорящие, и потому Киев русскоговорящий город) мне б набили б лицо минимум и послали б пинками во, и это нормально.
Как и нормально то что не чего мне указывать, как мне жить, это я вам скажу - валите отсюда нахер. Понаехали тут! Валите !
Ты хоть квартиру купи в центре, но киевлянином не станешь.
Найбільша проблема Київа це повітря. Через стрімке зростання кількості машин, в т.ч. через ковід, це просто дупа. Очевидно що старий бу хлам з Європи, що їздить по Київу це не вина Кличка. Але Київ перетворився на якусь смердючу діру для бідних, усі багаті живуть десь за містом. Майже щодня перевищення норм забрудненості повітря. Очевидно і ВР, і мерія мають щось зробити з міським транспортом.
Це не якісь гомо паради які окрім скандалів більше нічого не роблять.
Деконструкція Віталіка це дуже смішно Вирубка дерев і бетоні коробки вже
всіх дістали і вХаркові також.
Херня это а не протест!