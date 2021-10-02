Хода активістів "Маршу захисту Києва" завершилася рейвом під КМДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Акція "Марш за Київ" у центрі столиці для привернення уваги до проблем міста завершився музичним рейвом біля будівлі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Збір учасників акції почався о 14:00 біля Верховної Ради. Також біля парламенту була встановлена інсталяція у вигляді картонної багатоповерхівки, яка стоїть у безпосередній близькості до об'єкта культурної спадщини.

Потім о 15:30 колона рушила від парламенту до будівлі Офісу президента.

Там відбувся невеликий мітинг, а також перформанс. Зокрема, були розірвані довгі "руки" з поролону, які нібито тягнуться від ОП до КМДА.

Після цього колона вулицею Інститутська спустилася до Хрещатика і о 17:00 підійшла до будівлі Київської міської державної адміністрації.

Тут також відбувся пікет, після чого офіційна частина акції завершилася, і о 17:30 почався так званий музичний рейв.

У "Марші за Київ" взяло участь кілька тисяч людей.

Упродовж усієї ходи протестувальники тримали плакати з написами: "Вимагаємо міста для життя", "Не руйнуй - реставруй", "Архітектура модернізму - наша спадщина", "Збережи природні береги Дніпра", "Кличко, зупини вирубку дерев", "Вимагаємо чистого повітря і води", "Наука й освіта - корінні кияни", "Досить знущатися над моїм містом".

За словами організаторів, у протестувальників п'ять головних вимог, виконання яких має поліпшити ситуацію в місті.

Зокрема, зупинити хаотичну забудову, розробити повністю новий генплан, провести реформу транспорту і мобільності, повернути самоврядування та районні ради в зменшених районах, забезпечити чисте повітря і воду.

У "Марші за Київ" взяло участь понад 40 міських неполітичних ініціатив.



































Фото, відео - Олег Богачук