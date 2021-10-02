УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10892 відвідувача онлайн
Новини
8 061 78

Хода активістів "Маршу захисту Києва" завершилася рейвом під КМДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Акція "Марш за Київ" у центрі столиці для привернення уваги до проблем міста завершився музичним рейвом біля будівлі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Збір учасників акції почався о 14:00 біля Верховної Ради. Також біля парламенту була встановлена інсталяція у вигляді картонної багатоповерхівки, яка стоїть у безпосередній близькості до об'єкта культурної спадщини.

Потім о 15:30 колона рушила від парламенту до будівлі Офісу президента.

Там відбувся невеликий мітинг, а також перформанс. Зокрема, були розірвані довгі "руки" з поролону, які нібито тягнуться від ОП до КМДА.

Після цього колона вулицею Інститутська спустилася до Хрещатика і о 17:00 підійшла до будівлі Київської міської державної адміністрації.

Тут також відбувся пікет, після чого офіційна частина акції завершилася, і о 17:30 почався так званий музичний рейв.

У "Марші за Київ" взяло участь кілька тисяч людей.

Упродовж усієї ходи протестувальники тримали плакати з написами: "Вимагаємо міста для життя", "Не руйнуй - реставруй", "Архітектура модернізму - наша спадщина", "Збережи природні береги Дніпра", "Кличко, зупини вирубку дерев", "Вимагаємо чистого повітря і води", "Наука й освіта - корінні кияни", "Досить знущатися над моїм містом".

За словами організаторів, у протестувальників п'ять головних вимог, виконання яких має поліпшити ситуацію в місті.

Зокрема, зупинити хаотичну забудову, розробити повністю новий генплан, провести реформу транспорту і мобільності, повернути самоврядування та районні ради в зменшених районах, забезпечити чисте повітря і воду.

У "Марші за Київ" взяло участь понад 40 міських неполітичних ініціатив.

Хода активістів Маршу захисту Києва завершилася рейвом під КМДА 01
Хода активістів Маршу захисту Києва завершилася рейвом під КМДА 02
Хода активістів Маршу захисту Києва завершилася рейвом під КМДА 03
Хода активістів Маршу захисту Києва завершилася рейвом під КМДА 04
Хода активістів Маршу захисту Києва завершилася рейвом під КМДА 05
Хода активістів Маршу захисту Києва завершилася рейвом під КМДА 06
Хода активістів Маршу захисту Києва завершилася рейвом під КМДА 07
Хода активістів Маршу захисту Києва завершилася рейвом під КМДА 08
Хода активістів Маршу захисту Києва завершилася рейвом під КМДА 09
Хода активістів Маршу захисту Києва завершилася рейвом під КМДА 10
Хода активістів Маршу захисту Києва завершилася рейвом під КМДА 11
Хода активістів Маршу захисту Києва завершилася рейвом під КМДА 12
Хода активістів Маршу захисту Києва завершилася рейвом під КМДА 13
Хода активістів Маршу захисту Києва завершилася рейвом під КМДА 14
Хода активістів Маршу захисту Києва завершилася рейвом під КМДА 15
Хода активістів Маршу захисту Києва завершилася рейвом під КМДА 16
Хода активістів Маршу захисту Києва завершилася рейвом під КМДА 17

Фото, відео - Олег Богачук

Автор: 

КМДА (2370) Київ (19461) екологія (1350) забудова (580) активіст (312) Богачук Олег (1457)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Все идет по плану. Нужно убрать наиболее реальных конкурентов зеленой шмаркли. Убрать Разумкова со спикера, до весны о нем должны забыть, Кличко - прокуратура, НАБУ, ***, марши *********..., Порошенко - закон об олигархах....кстати, Авакова уже убрали. Нравится - не нравится, но он мог не допустить массовой фальсификации.
показати весь коментар
02.10.2021 19:18
+7
Ти киянин? Якщо ні, значить, у твоєму місці проживання усе добре. І цей марш організований виключно громадськими організаціями без жодної участі будь-якої політсили. А проблем у столиці вистачає, повір.
показати весь коментар
02.10.2021 20:02
+5
Конечно Киев угробили
1. раньше на градостроительном совете по четвергам маститые архитекторы приводили до тямы зарвавшиеся архитекторов и девелоперов , чтобы сохранить облик центральной части , как принято в Европе.

2. сегодня Киев бомбят высотками как бомбами , уже вообще не смотрят , что это древний город, что тут важно сберечь пласты жизнедеятельности горожан за 3000 лет . Рушат и архитектурные памятники во имя дорогих квадратных метров
3. пробки - с жтой проблемой в городе никто не работает . Поехали бы в Вену , поучились у спецов. Куда там - совок есть совок - проще запретить людям ездить , чем сделать комфортным город
4. паркинги - тут у власти вообще совести нет - загнали торговые центры под землю вместо паркингов ( приезжие из мацквы Парцхаладзе и Гарик Корогодский постарались )
показати весь коментар
02.10.2021 20:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
рейв не хай...нэхай
показати весь коментар
02.10.2021 19:12 Відповісти
за деконструкцію Віталіка...

ну, ну!
одержите ЗЕльону жабу Ващук у якості гауляйтера, то Клича будете згадувати як архангела Михаіла !
показати весь коментар
02.10.2021 20:41 Відповісти
Просто интересно, людям нех делать в свой выходной день? Если он еще выходной конечно, многие для нормальной жизни ******т без выходных. Или всякие акции и митинги в честь чего-то, на поддержку кого-то ,это и есть работа?
показати весь коментар
02.10.2021 19:13 Відповісти
Кто за деньги "митингует" кто по приколу, кто за кампанию. Если есть такая серьёзная проблема в застройке для киевлян, так это на улице должны быть десятки тысяч, а не пару сотен праздношатающихся. Кстати на последнем фотого, где "жабы не хотят жить в болоте", на заднем фото, такие характерные "беркутовские" личика, дело их живёт и без них никуда
показати весь коментар
02.10.2021 19:24 Відповісти
Для таких, як ти - після мене, хоч потоп, такі мітинги щось незрозуміле. Ну, давай, їб@ш без вихідних, заробляй на білет у світле майбутнє, якого тут ти не очікуєш
показати весь коментар
02.10.2021 19:59 Відповісти
Где там несколько тысяч?Мосейчучка на г+Г,должна кипятком обо-тся.
показати весь коментар
02.10.2021 19:18 Відповісти
Все идет по плану. Нужно убрать наиболее реальных конкурентов зеленой шмаркли. Убрать Разумкова со спикера, до весны о нем должны забыть, Кличко - прокуратура, НАБУ, ***, марши *********..., Порошенко - закон об олигархах....кстати, Авакова уже убрали. Нравится - не нравится, но он мог не допустить массовой фальсификации.
показати весь коментар
02.10.2021 19:18 Відповісти
Ну, так він і не допустив - 73% тому красномовний доказ. От правда лоханулися 73%. І я теж...
показати весь коментар
02.10.2021 19:56 Відповісти
Да смысл в том, что ЗЕмразь нужно убирать коллективно, а не собачится. Ну пока хоть так - враг моего врага - мой друг.
показати весь коментар
02.10.2021 20:01 Відповісти
а зачем вообще этот марш проводили? з**билы же все в трускавце

вместе со своим вождем!...
показати весь коментар
02.10.2021 19:24 Відповісти
Ти киянин? Якщо ні, значить, у твоєму місці проживання усе добре. І цей марш організований виключно громадськими організаціями без жодної участі будь-якої політсили. А проблем у столиці вистачає, повір.
показати весь коментар
02.10.2021 20:02 Відповісти
трахтор в полі дир - дир - дир
ми за мир - за мир - за мир

у вас на тротуарах та у дворі та на газонах все заставлено машинами -
ідіть боріться !

що, слабо ?
Клич, до речі, по часті парків зробив як ніхто !
показати весь коментар
02.10.2021 20:46 Відповісти
От скажіть мені- Черновецький збагатився, а мостів не будував. А його в пору такі як ви цілували.
показати весь коментар
02.10.2021 23:31 Відповісти
Льоня нічого не робив, але вкрав трошки. Кличко будує мости та дороги- мегарозкрадання. У вас з математикою як? Чи так, як у зевиборців?
показати весь коментар
04.10.2021 11:19 Відповісти
Как говаривал профессор Преображенский из Собачьего сердца Булгакова

- разруха сидит не в клозетах, а в головах!
показати весь коментар
02.10.2021 21:51 Відповісти
А вот точнее:

- Tсли я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат "бей разруху!" - Я смеюсь (Профессор Преображенский)
показати весь коментар
02.10.2021 21:54 Відповісти
наградите марш рэпером онуфрием...
показати весь коментар
02.10.2021 19:24 Відповісти
То вам, діточки, ще квіточки - Велика Жовтнева Українська Революція.
А буде вам ще Велика Олігархична Бійка. На ваших кістьках.
Я за Бійку!
Бо умом Вкраїну нє понять.
показати весь коментар
02.10.2021 19:25 Відповісти
С умом родиться надо, мертворожденный.
показати весь коментар
02.10.2021 19:41 Відповісти
Слышь, ганс недоделанный, иди сосать потоки вместе с фрау Риббентроп. Тельман недоделанный
показати весь коментар
02.10.2021 19:59 Відповісти
Зарплатню у цьому місяці підняли на 308 євро. Типо, вірусна премія. На вкруги вже 618 маю.
Приєднайся.
показати весь коментар
02.10.2021 20:08 Відповісти
А. Понятно. Родину любить лучше издалека.
показати весь коментар
03.10.2021 00:10 Відповісти
І за чесно зароблені гроші.
Ти б теж не відмовився.
"Я так думаю"
показати весь коментар
03.10.2021 00:12 Відповісти
Шикарно. Ваше мнение доведите до Шредера.
показати весь коментар
03.10.2021 00:30 Відповісти
Він колись "дитячи гроші" підняв. В мене тоді 2 малих було. Непогано трапилось.
Довожу до вас про Шрьодера.
Без мене з ним разрулюйте ваші проблеми. Мені він байдужій.
показати весь коментар
03.10.2021 00:36 Відповісти
Странно что Шрёдер вам по барабану, а Украина нет . Кстати, детские деньги и сейчас получают, в виде налогов с крымских турбин Сименса, совместных проектов с ******. Вам деньги от их бизнеса, нам мины и пули на голову. Такшта ей баварское, и не лезь с советами к гражданам чужой для тебя страны
показати весь коментар
03.10.2021 04:00 Відповісти
ревом?
показати весь коментар
02.10.2021 19:25 Відповісти
Чисельність мізерна для Києва- таким буде і результат.
показати весь коментар
02.10.2021 19:34 Відповісти
Це означає, що більшість "киян" - понаєхавшие: їм *****, як казав азіров, перекантуються, грошенят зароблять і звалять звідси. Можливо, назавжди.
показати весь коментар
02.10.2021 20:05 Відповісти
Маячня.
показати весь коментар
02.10.2021 21:06 Відповісти
Це означає, що Кличка обрали кияни, а хитають підараси.

Скубенти якраз і є в більшості ті самі "понаєхавшиє", що за 200 гривень залюбки з будь-яким плакатиком креативно потусять.
показати весь коментар
02.10.2021 21:09 Відповісти
Якби ж не Притула це очолював, то можливо в рази більше людей вийшло.

Я на Ютубі вчора не зрозумів до чого кликав глядачів Притула в рекламі між відео - "що ти робиш в суботу? і т.д.."

А "понаєвхашему гівну" - "раждьоннім перєєхать в кієвЪ" якраз такі марші дуже нерви будоражать. Їх влаштовують їх коробки бетонні та знищення їнею присутністю наших шкіл, робочих місць, дитсадків, доріг, інженерних мереж, скверів і вони дуже в душі ненавидять Київ і справжніх Киян (з великої літери). Їхні висери типу "ваші радітєлі тожє в кієв прієхалі" виглядають смішно і тупо.

Бо це лайно навіть не знає як тоді наші батьки жили в гуртожитках, робили водіями на транспорті, робили на Хімволокні та інших підприємствах і вони були тут потрібні.

А ці "понаєхавші" знищують місто і вони тут зовсім не потрібні
показати весь коментар
02.10.2021 21:29 Відповісти
Дурік, кияни живуть в Києві, а понаєхавшіє мітінтгують, щоб рядом з ними не будували дома, бо бобри.
показати весь коментар
02.10.2021 23:34 Відповісти
Конечно Киев угробили
1. раньше на градостроительном совете по четвергам маститые архитекторы приводили до тямы зарвавшиеся архитекторов и девелоперов , чтобы сохранить облик центральной части , как принято в Европе.

2. сегодня Киев бомбят высотками как бомбами , уже вообще не смотрят , что это древний город, что тут важно сберечь пласты жизнедеятельности горожан за 3000 лет . Рушат и архитектурные памятники во имя дорогих квадратных метров
3. пробки - с жтой проблемой в городе никто не работает . Поехали бы в Вену , поучились у спецов. Куда там - совок есть совок - проще запретить людям ездить , чем сделать комфортным город
4. паркинги - тут у власти вообще совести нет - загнали торговые центры под землю вместо паркингов ( приезжие из мацквы Парцхаладзе и Гарик Корогодский постарались )
показати весь коментар
02.10.2021 20:00 Відповісти
Согласен, угробили, но сейчас это делается для того, что бы убрать с электорального поля любого реального конкурента зеленой мрази.
показати весь коментар
02.10.2021 20:05 Відповісти
побійтесь Бога...кловун вже був (сподіваюсь востаннє), а ви хочете ще з боксером спробувати?
показати весь коментар
02.10.2021 21:20 Відповісти
Насправді, забудову Києва треба призупинити - доексплуатовуються ще савєйскіє тепло та трубопроводи, до старющих бойлерних підключають нові і нові будівлі, для опалення не вистачає ні вугілля, ні газу, народ встановлює бойлери, кондиціонери та іншу електотехніку - падає напруга в мережі. Знову ж таки - на весь Київ одна Бортницка очисна станція, яка вже кілька разів "здихала". Навколо Києва гори сміття і тільки один завод по його спалюванню. А "слуги" чи припіздєнт якусь там програму забезпечення житлом просувають, напевно ж і Київ згадають. І ось питання: кількість жителів в Україні постійно скорочується, приріст населення від'ємний, для кого це будіництво? Для заробітчан, які винаймають квартири у всіляких бариг, що понакупляли десятки помешкань? Насправді, Києву - жопа, і життя тут скоро перетвориться на лайно...
показати весь коментар
02.10.2021 20:19 Відповісти
як й усій країні....
показати весь коментар
02.10.2021 21:00 Відповісти
Чего ты опять лезешь сюда из своей сельской Словакии ? Скучно на пенсии.? Кличко единственный кто системно меняет и развивает Киев это видно повсюду. Да с высотками, но их будет в сто раз больше при мере от Зе. Дебилы которые смотрят телевизор и не видят реальности считают так же каки пенсионеры из Словакии. Слепые овцы, бесят свое тупостью и непониманием ситуации в Украине . Зато десятки тысяч семей с маленькими детьми почувствовпли разницу и буду поддерживать Кличко и дальше на выборах
Тошнит уже от твоих умных по форме, но маразматических по содержанию постов. По факту ты пособник кацапов неосознанный , а не Дуглас.
показати весь коментар
03.10.2021 08:52 Відповісти
Слушай сюда , Пропагандон, я специалист в вопросах градостроения.😜
И бардак в Киеве меня раздражает
Ты бы посмотрел сам незамыленным оком , что видят европейцы приезжая в город . Лавру ? Софию ?

ОНИ ВИДЯТ КАК ЦВЕТЁТ ДНЕПР С КАМЫШАМИ У метро и бурьяны на Набережной .
они видят , как днём , а не ночью на Броварском шоссе латают ямы, создавая невероятные пробки в рабочее время на такой важной транспортной артерии. И никому из КМДА и полиции не приходит в голову пустить транспорт по пустой встречке( КАК ЭТО ДЕЛАЮТ В ЕВРОПЕ И сельской (😜) Словакии ) , отгородив ВСТРЕЧКУ предупредительными знаками или колпачками . Есть ещё метод переносных светофоров . НО Киевской власти на людей в пробках плевать, они поставят спортивную площадку и пиарятся.
Так шо лучше помалкивай, а то я распишу недоработки Кличка на три страницы. 😜😜😜
Киев- это не личная собственность Кличка и Зе . Киев - это коммуна , в которой должно быть комфортно всем . А жизнь одна - и подстраивать своё мнение о благоустройстве Киева под чьи-то партийные интересы не стоит
показати весь коментар
03.10.2021 10:02 Відповісти
Мде. Измельчали нацжоны. Беня бюджет урезал?
показати весь коментар
02.10.2021 20:01 Відповісти
А що, бєня знову став жидо-бандерівцем
показати весь коментар
02.10.2021 20:23 Відповісти
Он как был жидо, так и остался, без бандеровцев
показати весь коментар
03.10.2021 00:08 Відповісти
Той хто прийде після Кличка, буде набагато гірше, бо він буде креатурою "зеленої плісняви".
показати весь коментар
02.10.2021 20:11 Відповісти
Краще би прибрали сміття,якщо вже мають вільний час.
показати весь коментар
02.10.2021 20:14 Відповісти
Не сміти, для початку
показати весь коментар
02.10.2021 20:20 Відповісти
Я не смічу.А от після них,хтось має прибирати.Ці ж не підуть прибирати сміття і це факт.
показати весь коментар
02.10.2021 20:25 Відповісти
Ти податки та за комунальні послуги сплачуєш? Чому ж тоді хтось повинен виконувати роботу за когось? Та й сміття після таких маршів значно меньше, ніж після твоїх пікніків. Вгадав?
показати весь коментар
02.10.2021 20:30 Відповісти
А на добровольні основі слабо їм піти і поприбирати? Бо працівників не вистачає і там маленька зарплата.Я не роблю пікніків по лісам і не бухаю.Чому ти такі висновки про мене робиш? А після таких маршів завжди повно сміття.
показати весь коментар
02.10.2021 20:35 Відповісти
Чудова логіка: за маленьку зарплатню - нє, а добровільно - аж бігом. Розумієш, тут хто на що здатний: айтішнік заробляє нормально, двірник... ну, треба було вчитися, а не дурня валяти
показати весь коментар
02.10.2021 22:04 Відповісти
Так і ці і валяють дурня.Можна замість недолугих зібрань піти і поприбирати.І айтішники це широке поняття.
показати весь коментар
02.10.2021 22:22 Відповісти
Чё народ хотел то?
показати весь коментар
02.10.2021 20:16 Відповісти
Бл@дь, як бісять оці кацапські "Чё?": Чё-чё - х...й через плечё
показати весь коментар
02.10.2021 20:22 Відповісти
✌️
показати весь коментар
02.10.2021 21:20 Відповісти
Бiсять? А ты отсоси и полегчает
показати весь коментар
02.10.2021 21:25 Відповісти
По собі не суди
показати весь коментар
02.10.2021 22:00 Відповісти
хто там у нас по рейваху?
по рейваху в нас Бахматов на псєвдо Лєдокол
тож на мера ладиться, еге
показати весь коментар
02.10.2021 20:16 Відповісти
В "Марше за Киев" приняло участие более 40 городских неполитических инициатив. Источник:
Це все політика.
показати весь коментар
02.10.2021 20:20 Відповісти
Насправді, усе - політика, окрім самої політики
показати весь коментар
02.10.2021 20:26 Відповісти
Політика усюди.
показати весь коментар
02.10.2021 20:28 Відповісти
Беней смердит
показати весь коментар
02.10.2021 20:39 Відповісти
Солідні спонсори у Притули.
показати весь коментар
02.10.2021 20:49 Відповісти
Усі скиглять як тяжко жити та дорого , але ніхто не мітингує... бо це безкоштовно! А тут плиз!
показати весь коментар
02.10.2021 21:02 Відповісти
Интересно было бы регистрацию проверить у этих "неравнодушных".
Что-то мне подсказывает, что они такие же киевляне, как и ЗЕ.
показати весь коментар
02.10.2021 21:12 Відповісти
останні років з двадцять Київ поступово та невпинно перетворюється у непридатне для життя місто.
показати весь коментар
02.10.2021 21:30 Відповісти
Остановитесь зрадофилы. Это был марш не против Кличко, это была акция привлечь внимание общественности к бестолковой застройке города. Радует, что было масса молодежи, не все потеряно в этом городе.
показати весь коментар
02.10.2021 21:57 Відповісти
Ой блин, а кто там "коренной киевлянин" (коренной - это твои родители родились в Киеве и тебе уже за 30). Это город коренных киевлян, которых осталось процента 2. Все остальное понаехавшее. И это не их город. И проблемы то из за понаехавших, типа пробок, конченых застроек и прочего. Если бы население было 950т как в 50х, когда родились мои родители, и до Крещатика, можно было дойти за 15 минут, за пол часа можно было выйти за пределы Киева. Тогда бы поверте и инфраструктурных проблем не было. И застроек.

А сейчас сколько с нелегалами? Лямов 5?

И моя позиция абсолютно адекватная, каждый человек так думает, но с Киевом дела прохи. Если я приеду в ЛЮБОЕ село, пойду в клюб, и буду орать что село это мое, и вы не правильно живете и вообще переходите со мной на кацаский язык (да, потому что коренные киевляне русскоговорящие, и потому Киев русскоговорящий город) мне б набили б лицо минимум и послали б пинками во, и это нормально.

Как и нормально то что не чего мне указывать, как мне жить, это я вам скажу - валите отсюда нахер. Понаехали тут! Валите !
показати весь коментар
02.10.2021 22:21 Відповісти
Вони тебе послухали і звалили )
показати весь коментар
03.10.2021 00:19 Відповісти
Ну пусть тогда рты позакрывают. Это они ко мне приехали, я к ним ехать не собираюсь. Вон у одного олигарха квартиры в центре Лондона и Парижа. Так он лондонец или парижанин, а может еще и коренной? Может ему кто то Графа там даст? Нет. Так и тут.

Ты хоть квартиру купи в центре, но киевлянином не станешь.
показати весь коментар
03.10.2021 01:48 Відповісти
Клічко киянин? )
показати весь коментар
03.10.2021 10:46 Відповісти
Потомственный. Они свалили от совков, вся родня от голодомора померла.
показати весь коментар
03.10.2021 21:24 Відповісти
Прикольно, по різноманіттю плакатів і обличь схоже що це дійсно репрезентація громадянського суспільства без політики. Дорікнули і Кличку, і ОП. Ці люди мали б замінити олігархічний устрій країни якби їх було більше.

Найбільша проблема Київа це повітря. Через стрімке зростання кількості машин, в т.ч. через ковід, це просто дупа. Очевидно що старий бу хлам з Європи, що їздить по Київу це не вина Кличка. Але Київ перетворився на якусь смердючу діру для бідних, усі багаті живуть десь за містом. Майже щодня перевищення норм забрудненості повітря. Очевидно і ВР, і мерія мають щось зробити з міським транспортом.
показати весь коментар
02.10.2021 23:14 Відповісти
Громадські рухи = сильна країна
Це не якісь гомо паради які окрім скандалів більше нічого не роблять.

Деконструкція Віталіка це дуже смішно Вирубка дерев і бетоні коробки вже
всіх дістали і вХаркові також.
показати весь коментар
03.10.2021 00:17 Відповісти
Вчера был днем в компании с одним из реальных многолетних защитников старого Киева, он ни словом не обмолвился об этой акции и его телграм канал ни слова не написал. Думаю пиарщики Зе фриков наняли, чтоб мочить Кличко. Отсюда и рейвы абсолютно не в кассу. Это фриковая акция когда проплаченные организаторы находят овец в фейсбуке, пудрят им мозги, а овцы радостно виляя хвостиками бегут на "бдагородное дело", не понимая что они просто оружие в руках проходимцев, которым плевать на Киев, плевать на овец зато очень надо обрушить рейтинг конкурента Зе.
Херня это а не протест!
показати весь коментар
03.10.2021 08:42 Відповісти
Фигня это все, какой Зеленский? Больше миллиона списанных евроблях без катализатора, чадящих в пробках и на 90% загазовывающих воздух, это всё Зеленский со слугами? Помилуйте, это вы сами - "киевляне". Убейте себя - очистите город.
показати весь коментар
03.10.2021 11:00 Відповісти
 
 