У понад 800 тисяч жителів окупованого Донбасу є біометричні паспорти, - Мінреінтеграції

Понад 800 тисяч жителів тимчасово непідконтрольних Донецької та Луганської областей мають біометричні паспорти.

Про це "Новинам Донбасу" повідомив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Снавер Сейтхалілєв, передає Цензор.НЕТ.

"Ми проводили звірки за даними і з'ясували, що наразі наших громадян, які отримали біометричні закордонні паспорти а також ID-картки, близько 800 тисяч осіб із території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей", - сказав Сейтхалілєв.

Він також додав, що зараз Міністерство вивчає можливість спрощеної процедури отримання паспорта громадянина України жителями ОРДЛО.

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"Ми разом із ДМС також розглядаємо запровадження комплексних послуг, щоб наші громадяни, навіть ті, хто не мають свідоцтва про народження, приїжджали і відразу ж отримували всі необхідні документи. Ми хочемо полегшити взаємодію з різними відомствами і скоротити термін отримання документів", - зазначив чиновник.

Водночас, за його словами, можливість дистанційного подання документів на паспорт відсутня і навіть не розглядається.

"Дистанційна подача заяви на отримання картки передбачає перший етап - зняття біометрії, а це відбитки пальців тощо. Тож віддалено це неможливо здійснити, наразі немає технічної можливості фіксувати біометрію віддалено. Тому потрібна присутність людини", - додав Сейтхалілєв.

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