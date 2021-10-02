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Новини Окуповані території
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У понад 800 тисяч жителів окупованого Донбасу є біометричні паспорти, - Мінреінтеграції

У понад 800 тисяч жителів окупованого Донбасу є біометричні паспорти, - Мінреінтеграції

Понад 800 тисяч жителів тимчасово непідконтрольних Донецької та Луганської областей мають біометричні паспорти.

Про це "Новинам Донбасу" повідомив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Снавер Сейтхалілєв, передає Цензор.НЕТ.

"Ми проводили звірки за даними і з'ясували, що наразі наших громадян, які отримали біометричні закордонні паспорти а також ID-картки, близько 800 тисяч осіб із території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей", - сказав Сейтхалілєв.

Він також додав, що зараз Міністерство вивчає можливість спрощеної процедури отримання паспорта громадянина України жителями ОРДЛО.

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"Ми разом із ДМС також розглядаємо запровадження комплексних послуг, щоб наші громадяни, навіть ті, хто не мають свідоцтва про народження, приїжджали і відразу ж отримували всі необхідні документи. Ми хочемо полегшити взаємодію з різними відомствами і скоротити термін отримання документів", - зазначив чиновник.

Водночас, за його словами, можливість дистанційного подання документів на паспорт відсутня і навіть не розглядається.

"Дистанційна подача заяви на отримання картки передбачає перший етап - зняття біометрії, а це відбитки пальців тощо. Тож віддалено це неможливо здійснити, наразі немає технічної можливості фіксувати біометрію віддалено. Тому потрібна присутність людини", - додав Сейтхалілєв.

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Автор: 

біометричні паспорти (230) Донбас (22355) Міністерство реінтеграції (500)


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Топ коментарі
+20
З якого переляку вони користуються безвізом? Хто їм дав ці біометричні паспорти?
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02.10.2021 19:31
+16
Це значить, що вони нас не просто ненавидять, а вважають лохами, які платять їм пенсії, щей забезпечили безвізом.
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02.10.2021 20:11
+13
Як це могло трапитись ???
ХТО дозволив ?
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02.10.2021 19:42
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З якого переляку вони користуються безвізом? Хто їм дав ці біометричні паспорти?
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02.10.2021 19:31 Відповісти
Щоб комусь дати, треба самій забажати.
Чи як?
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02.10.2021 19:35 Відповісти
Вони ще й по дві пенсії отримують.
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02.10.2021 19:46 Відповісти
Министерство миграции хорошо зарабатывало .
У моей знакомой сестра из Крыма приехала (уже российский паспорт) , пошла где-то в Киеве ( наверно управление МВС) заявила что потеряла украинский паспорт , ей выдали ( может заплатила ) новый. Потом получила биопаспорт . Живет в Крыму и в ус не дует
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02.10.2021 19:49 Відповісти
А с каким паспортом она вьехала?)
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02.10.2021 20:01 Відповісти
І пів Донбаса, і Крим, це не Україна. Це, на тобі Боже, що мені не гоже.
Канапськи війська, це темна сторона Місяця.
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02.10.2021 19:33 Відповісти
спросите этого снавера сейтхалилева о владельцах паспорта с двухглавой курицей...сверки,блеать,воно проводит.
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02.10.2021 19:35 Відповісти
Як це могло трапитись ???
ХТО дозволив ?
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02.10.2021 19:42 Відповісти
А хіба це погано? Сам факт отримання біометра значить, що самий відбитий ********** сумнівається в вялічії імпердії.
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02.10.2021 19:48 Відповісти
Це значить, що вони нас не просто ненавидять, а вважають лохами, які платять їм пенсії, щей забезпечили безвізом.
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02.10.2021 20:11 Відповісти
Ага. І сміється над усіма українцями.
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02.10.2021 20:50 Відповісти
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02.10.2021 19:55 Відповісти
Канадськи Олігархи.
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02.10.2021 19:55 Відповісти
обожравшиеся таймырских абрикосов...
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02.10.2021 20:00 Відповісти
А потім нам розповідають про поганих "українців" за кордоном.
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02.10.2021 20:07 Відповісти
Я теж за кордоном. Що правда, не в Канаді.
Та Вас послухати - Україна за Парадіз здасться.
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02.10.2021 20:15 Відповісти
У них все паспорта, и биометрические, и российские
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02.10.2021 19:42 Відповісти
Не у всех.
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03.10.2021 12:41 Відповісти
Речь скорее всего идет о переселенцах и тех кто приезжает за соцвыплатами.
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02.10.2021 19:44 Відповісти
с точностью до наоборот.Въехать в ОРДЛО- прописка нужна, в карточке её не видно...кто туда-сюда ездит, как могут стараются карточку не получать..
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02.10.2021 19:56 Відповісти
Надо сделать ревизию - кто получил паспорт раши - у того биопаспорт не действителен - и в европейскую базу данных передать инфу .

Данилов , вот и повод наехать на получивших паспорта и на оккупантов
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02.10.2021 19:45 Відповісти
Наїхати може не вийде, але судячи з даних донбасіти насправді (хоч і шлунком) голосують за Україну, незалежно від паспорта Кацапії.
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02.10.2021 19:52 Відповісти
Так і буде - Ревізійна Комісія.
З достойною зарпланею у тисячу мінімалок + за вредність.
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02.10.2021 19:59 Відповісти
Що ти мелеш, москалику?
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02.10.2021 20:29 Відповісти
Я не мелю, а мовлю.
Чи ти недограмотний?
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02.10.2021 20:36 Відповісти
Ласкавий сепар два куя смокче Прямо Pornohub якійсь
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02.10.2021 20:14 Відповісти
капец, а мы тут плавимся за Украину! алле-алле! все донецкие ублюдки укололись пфайзером???
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02.10.2021 20:19 Відповісти
и так - больше никаких новостей с "передовой"убили-ранили... -пишите, сколько падл пересекло линию, сколько взяли с банкоматов - во, шо надо публиковать, на сколько млрд. Украина стала нищее...
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02.10.2021 20:29 Відповісти
"...Он также добавил, что сейчас Министертвом рассматривается возможность упрощенной процедуры получения паспорта гражданина Украины жителями ОРДЛО..."

Що за бардак? Тобто тепер громадянство можна отримати так само просто як купити хліб в магазині? Хто буде відповідати за те що громадянство отримають вороги України? Зараз потрібно навпаки, для жителів Лугандону створити такі умови, щоб тільки ті хто показав, що він дійсно патріот України може отримати громадянство.
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02.10.2021 20:34 Відповісти
Это не мешает им ненавидить Украину и ездить по миру с украинскими документами.Убил гражданина Украины,получил премию,взял биометрический паспорт и мир открыт..
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02.10.2021 20:41 Відповісти
Всем противопаспортистам. Эти паспорта оформляют жители оккупированных территорий. Да, они по своему дебилизму приветствовали русский мир. Примерно 20% поняли что это такое. Но даже их дебилизм не делает их не гражданами Украины. Та пусть себе оформляют заграны. Может так вата на законных основаниях уе..ет из Украины насовсем? Или поймет что такое Украина...
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02.10.2021 20:45 Відповісти
Що Ви таке кажете? Для початку нехай почнуть відвойовувати свою територію у орків. А потім подивимось, чи видавати їм українські паспорти.
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02.10.2021 20:53 Відповісти
Гражданские люди? Это к тебе с зелиболгнетгнеатым ником вопрос? Тролляка, почем за высер?
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02.10.2021 21:01 Відповісти
Дурік, закрий сявало. Даунбаське ти гімно. Йди воюй за свою землю, а не сри тут.
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03.10.2021 11:11 Відповісти
Тупорылое, на каких фронтах воевал?
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03.10.2021 11:44 Відповісти
Тобі мало не покажеться, мудило сепарське.
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03.10.2021 12:27 Відповісти
Не сломай свой диван от потуг, он тебе еще пригодится на твоей диванной войне.
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03.10.2021 12:30 Відповісти
Що ти розвонявся на увесь сайт так, що люди порозбігалися?
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03.10.2021 12:31 Відповісти
Тролляка, почем за высер?
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03.10.2021 12:33 Відповісти
Слухай, гімно даунбаське, давай ти закриєш рот назавжди. Ніхто мене ніколи не зможе звинуватити, що я чийсь троль. Так що гоу ту наф_й.
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03.10.2021 12:37 Відповісти
Воняешь тут только ты со своего вонючего дивана, воен.
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03.10.2021 12:44 Відповісти
Ненавиджу вас, даунбасят, тварини ви вонючі.
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03.10.2021 12:46 Відповісти
чепушило, закройся уже. Побереги свой диван от своих же испражнений.

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03.10.2021 13:00 Відповісти
ПНХ, гімно даунецьке!
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03.10.2021 13:07 Відповісти
Иди на фронт, или дупу свою от дивана оторвать не можешь?
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03.10.2021 13:09 Відповісти
негражданами України їх робить отримання російського паспорта. Судячи з того, скільки паспортів видано рашкою, майже всі отримали
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02.10.2021 21:55 Відповісти
Збсь! У 800 тыс. человек из ОРДИЛО по 2 паспорта , + ещё у 600 тыс крыСчан по 2 паспорта( второй российский разумеется), одни убивали украинских военных, другие ,в тяжёлое время для страны, радостно с плясками и песнями ,встречали камни с неба , а Украина им безвиз, и это в то время, когда иностранцам- добровольцам, защищавшим нашу страну с оружием в руках - максимум довидка про тимчасове проживания
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02.10.2021 21:02 Відповісти
Хитрожопые. Имеют украинский паспорт, чтоб получать две пенси и безвиз для выезда за границу, при этом они все ненавидят Украину насмотревшись российский зомбоящик...
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02.10.2021 21:13 Відповісти
Навіщо дамбаському бидлу безвіз? Вони ж казали що в Гейропі живуть геї. Може поїдуть до них заробляти очком?
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02.10.2021 21:49 Відповісти
і міністра, і всіх його заступників треба судити і садити надовго. Ці б***ді пороздавали паспорти терористам для перешкодного в'їзду в Європу. Не дивно, що Європа починає замислюватися про відміну безвізу
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02.10.2021 21:53 Відповісти
жители дамбаса копмят Европу
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02.10.2021 21:56 Відповісти
Благодаря конченому преЗЕрвативу, украинские налогоплательщики платят пенсии дырявым. Те в свою очередь хорошо устроились: кацапы платят и Украина. А все благодаря идиотам73% которые любят приколы
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02.10.2021 22:04 Відповісти
Особо упоротым лугандонам эти паспорта необходимо анулировать, пусть учатся родину любить
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02.10.2021 22:10 Відповісти
Рано или поздно, Украина возьмет под контроль весь Донбасс. Это неизбежно, хотят этого жители ОРДЛО или нет !
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02.10.2021 22:13 Відповісти
Що не заважає їм мати паспорта дирляндії та московії.
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03.10.2021 10:12 Відповісти
Более 800 тысяч жителей временно неподконтрольных Донецкой и Луганской областей имеют биометрические паспорта. Источник:
Ще вони мають кацапські паспорти, про туалетні Лугандонські і Дирські паспорти вже мовчу.
Зе клоуни хочуть їх ще амністувати, думаю хочуть всіх оптом
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03.10.2021 10:50 Відповісти
 
 