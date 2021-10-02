У понад 800 тисяч жителів окупованого Донбасу є біометричні паспорти, - Мінреінтеграції
Понад 800 тисяч жителів тимчасово непідконтрольних Донецької та Луганської областей мають біометричні паспорти.
Про це "Новинам Донбасу" повідомив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Снавер Сейтхалілєв, передає Цензор.НЕТ.
"Ми проводили звірки за даними і з'ясували, що наразі наших громадян, які отримали біометричні закордонні паспорти а також ID-картки, близько 800 тисяч осіб із території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей", - сказав Сейтхалілєв.
Він також додав, що зараз Міністерство вивчає можливість спрощеної процедури отримання паспорта громадянина України жителями ОРДЛО.
"Ми разом із ДМС також розглядаємо запровадження комплексних послуг, щоб наші громадяни, навіть ті, хто не мають свідоцтва про народження, приїжджали і відразу ж отримували всі необхідні документи. Ми хочемо полегшити взаємодію з різними відомствами і скоротити термін отримання документів", - зазначив чиновник.
Водночас, за його словами, можливість дистанційного подання документів на паспорт відсутня і навіть не розглядається.
"Дистанційна подача заяви на отримання картки передбачає перший етап - зняття біометрії, а це відбитки пальців тощо. Тож віддалено це неможливо здійснити, наразі немає технічної можливості фіксувати біометрію віддалено. Тому потрібна присутність людини", - додав Сейтхалілєв.
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У моей знакомой сестра из Крыма приехала (уже российский паспорт) , пошла где-то в Киеве ( наверно управление МВС) заявила что потеряла украинский паспорт , ей выдали ( может заплатила ) новый. Потом получила биопаспорт . Живет в Крыму и в ус не дует
Канапськи війська, це темна сторона Місяця.
ХТО дозволив ?
Та Вас послухати - Україна за Парадіз здасться.
Данилов , вот и повод наехать на получивших паспорта и на оккупантов
З достойною зарпланею у тисячу мінімалок + за вредність.
Чи ти недограмотний?
Що за бардак? Тобто тепер громадянство можна отримати так само просто як купити хліб в магазині? Хто буде відповідати за те що громадянство отримають вороги України? Зараз потрібно навпаки, для жителів Лугандону створити такі умови, щоб тільки ті хто показав, що він дійсно патріот України може отримати громадянство.
Ще вони мають кацапські паспорти, про туалетні Лугандонські і Дирські паспорти вже мовчу.
Зе клоуни хочуть їх ще амністувати, думаю хочуть всіх оптом