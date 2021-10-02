Ще одна лікарня у Харкові почала приймати хворих із COVID-19: за добу зайняли 141 із 170 підготовлених місць

Харківський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення, який 1 жовтня знову почав приймати пацієнтів із коронавірусом, вже за перший день роботи практично заповнився важкими хворими.

Про це повідомила у фейсбуці заступниця директора лікарні Олена Омельяненко, передає Цензор.НЕТ.

"Наш диспансер радіаційного захисту населення, його ще називають "чорнобильський диспансер", знову відкрився для лікування пацієнтів із COVID-19. За добу ми прийняли 141 людину, всі важкі, всі на кисні", - написала Омельяненко.

У закладі для хворих на коронавірус створили 170 місць, передає Укрінформ, і з них із потоковим киснем - 140. До середини дня 2 жовтня у лікарні перебувало вже понад 150 пацієнтів.

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"Лікарі, медсестри, санітарочки до кінця зміни просто падають із ніг", - зазначила Омельяненко, закликавши людей носити маски та не відвідувати масових заходів.

Як повідомили кореспонденту Укрінформу в департаменті охорони здоров'я Харківської ОДА, наразі в області госпітальна база під COVID-19 становить 3516 ліжок, із них на ранок 2 жовтня були зайняті 1867. Водночас міські лікарні Харкова завантажені на 88,5%, а обласні, що розташовані в Харкові, - на 58,4%.

За минулу добу в Харківській області діагноз COVID-19 підтверджено у 1159 осіб. Загалом у регіоні зареєстровано 167 847 випадків СOVID-19, з них 150 382 хворі видужали, 3968 померло, зокрема 11 за останню добу.

В Україні за добу 1 жовтня 2021 року зафіксовано 11 809 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

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