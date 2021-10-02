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Новини
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На засіданні фракції "Слуги народу" кадрові перестановки не обговорювали: "Щодо Кабміну ситуація незрозуміла"

На засіданні фракції

Сьогодні на засіданні фракції партії "Слуга народу" офіційно не обговорювали кадрові перестановки в Кабміні.

Про це кореспонденту Цензор.НЕТ стало відомо від одного з представників політсили.

"Щодо Кабміну ситуація незрозуміла. А ось підписи за відставку (Разумкова. - Ред.) зі складнощами збирали", - сказав він.

Цю ж інформацію підтвердив ще один нардеп. "Фракцію організували з однією метою: щоб зібрати підписи за відставку Разумкова. У Києві б не змогли це зробити. Навіть тут депутати не хотіли підписувати. Брали зморою. Кілька годин тут "движ" був: у перервах телефонували депутатам, ловили в коридорах, бо не хотіли підписувати. Коли назбирали 150 підписів, інші ("слуги". - Ред.) теж почали підписувати", - розповів він.

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Автор: 

Кабмін (14085) Слуга народу (2812)


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Топ коментарі
+5
Они зажрались за родину!
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02.10.2021 21:51
+4
Велика фікція! Навіть не фрікція....
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02.10.2021 21:36
+4
кожен п'ятий депутат слуг- дибіл, як і чотири попередні!
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02.10.2021 21:42
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Велика фікція! Навіть не фрікція....
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02.10.2021 21:36 Відповісти
Функція Фракція Фікція Фрікція Факція З отаким мозком..
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02.10.2021 21:46 Відповісти
Все велике... Навіть Велика Котлета
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02.10.2021 21:48 Відповісти
Они зажрались за родину!
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02.10.2021 21:51 Відповісти
🤢🤢💩💩🦨 🤮🙈
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02.10.2021 21:53 Відповісти
Шош тут непонятного - зеля другій срик.
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02.10.2021 21:37 Відповісти
Х в Р и в С
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02.10.2021 21:40 Відповісти
Екзит пол американської компанії Edison Research, на замовлення опозиційного телеканалу "TV Formula" "Грузинська мрія - демократична Грузія" набрала 46%, "Єдиний національний рух" Саакашвілі має 33%.
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02.10.2021 21:39 Відповісти
если проценты при подсчете подтвердятся - михо будет сидеть
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02.10.2021 21:40 Відповісти
кожен п'ятий депутат слуг- дибіл, як і чотири попередні!
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02.10.2021 21:42 Відповісти
ещё гадюкины миська предупреждали...https://youtu.be/n9i_u51bn7M "міську вважєй"
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02.10.2021 21:48 Відповісти
Одна Партія, це не Верховна Рада!
Рада - це "совет, согласование".
Верховна Свара буде. Це логічно, у данному випадку, включно давно відомі результати. Аж ніяки.
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02.10.2021 21:50 Відповісти
Не успели, к этому времени уже лыком не вязали!!!!
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02.10.2021 21:57 Відповісти
Цитати найвеличніших із Віслюків під коксом.
"Вважаю, що регламент - це таке слово, що може зробити похорон з українською економікою"
Моніка Зеленські
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02.10.2021 22:00 Відповісти
на некода им там - трахаються...
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02.10.2021 22:53 Відповісти
За должности министров готова внести деньги только персона со связями с подсанкционными в США товарищами по линии международного терроризма.
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03.10.2021 01:20 Відповісти
 
 