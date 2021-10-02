На засіданні фракції "Слуги народу" кадрові перестановки не обговорювали: "Щодо Кабміну ситуація незрозуміла"

Сьогодні на засіданні фракції партії "Слуга народу" офіційно не обговорювали кадрові перестановки в Кабміні.

Про це кореспонденту Цензор.НЕТ стало відомо від одного з представників політсили.

"Щодо Кабміну ситуація незрозуміла. А ось підписи за відставку (Разумкова. - Ред.) зі складнощами збирали", - сказав він.

Цю ж інформацію підтвердив ще один нардеп. "Фракцію організували з однією метою: щоб зібрати підписи за відставку Разумкова. У Києві б не змогли це зробити. Навіть тут депутати не хотіли підписувати. Брали зморою. Кілька годин тут "движ" був: у перервах телефонували депутатам, ловили в коридорах, бо не хотіли підписувати. Коли назбирали 150 підписів, інші ("слуги". - Ред.) теж почали підписувати", - розповів він.

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