На засіданні фракції "Слуги народу" кадрові перестановки не обговорювали: "Щодо Кабміну ситуація незрозуміла"
Сьогодні на засіданні фракції партії "Слуга народу" офіційно не обговорювали кадрові перестановки в Кабміні.
Про це кореспонденту Цензор.НЕТ стало відомо від одного з представників політсили.
"Щодо Кабміну ситуація незрозуміла. А ось підписи за відставку (Разумкова. - Ред.) зі складнощами збирали", - сказав він.
Цю ж інформацію підтвердив ще один нардеп. "Фракцію організували з однією метою: щоб зібрати підписи за відставку Разумкова. У Києві б не змогли це зробити. Навіть тут депутати не хотіли підписувати. Брали зморою. Кілька годин тут "движ" був: у перервах телефонували депутатам, ловили в коридорах, бо не хотіли підписувати. Коли назбирали 150 підписів, інші ("слуги". - Ред.) теж почали підписувати", - розповів він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Рада - це "совет, согласование".
Верховна Свара буде. Це логічно, у данному випадку, включно давно відомі результати. Аж ніяки.
"Вважаю, що регламент - це таке слово, що може зробити похорон з українською економікою"
Моніка Зеленські