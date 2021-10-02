Порошенко на безпековій конференції у Швеції закликав Євросоюз посилити санкції проти Росії та переглянути політику "Східного партнерства"

Захід має перестати намагатися "не ображати Путіна", а жорстко протистояти деструктивним діям Росії.

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко представив бачення ключових викликів перед східною політикою Євросоюзу і змістовного наповнення нової редакції "Східного партнерства" на міжнародній безпековій конференції у шведському Вісбю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт політсили.

Він зазначив, що згортання суверенітету та демократії в Білорусі, посилення контролю Москви над Вірменією свідчать, що існуюча політика ЄС щодо східноєвропейських сусідів розвалюється, а Захід ризикує програти гостру геополітичну конкуренцію з Росією над країнами регіону.

"Для свого виживання "Східне партнерство" потребує нового сенсу, амбітного порядку денного, чіткого бачення майбутнього, а головне – політичної волі об’єднаної Європи", – наголосив п’ятий президент.

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На думку Порошенка, Європейський Союз та Захід загалом мають перестати намагатись "не ображати Путіна", а жорстко протистояти деструктивним діям Російської Федерації. Він також закликав до продовження і посилення політики санкцій проти Росії як країни-агресора.

Немає часу для коливання, роздумів, умиротворення, напівкроків та політики вичікування, бо саме сьогодні, зокрема в Україні, вирішується майбутнє і європейського континенту, і Росії", – зауважив лідер "Європейської Солідарності".

Одночасно Захід має оновити підходи до відносин із країнами "Східного партнерства", особливо з країнами, які чітко проголосили курс на інтеграцію з Євросоюзом та уклали Угоди про асоціацію – Україною, Грузією та Молдовою.

"Сьогодні ми маємо можливість творити наше спільне майбутнє шляхом формування "Східного партнерства 2.0" на основі Стратегії східного розширення", – наголосив Петро Порошенко.

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За словами п’ятого президента, така Стратегія вимагає політичного лідерства з боку Євросоюзу та розумного поєднання існуючих реалій з оновленими механізмами та інструментами, випробуваними в межах попередніх хвиль розширення Союзу, зокрема поглибленою секторальною інтеграцією, "скринінгом" законодавства, посиленою фінансовою підтримкою.