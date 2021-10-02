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Порошенко на безпековій конференції у Швеції закликав Євросоюз посилити санкції проти Росії та переглянути політику "Східного партнерства"

Порошенко на безпековій конференції у Швеції закликав Євросоюз посилити санкції проти Росії та переглянути політику

Захід має перестати намагатися "не ображати Путіна", а жорстко протистояти деструктивним діям Росії.

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко представив бачення ключових викликів перед східною політикою Євросоюзу і змістовного наповнення нової редакції "Східного партнерства" на міжнародній безпековій конференції у шведському Вісбю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт політсили.

Він зазначив, що згортання суверенітету та демократії в Білорусі, посилення контролю Москви над Вірменією свідчать, що існуюча політика ЄС щодо східноєвропейських сусідів розвалюється, а Захід ризикує програти гостру геополітичну конкуренцію з Росією над країнами регіону.

"Для свого виживання "Східне партнерство" потребує нового сенсу, амбітного порядку денного, чіткого бачення майбутнього, а головне – політичної волі об’єднаної Європи", – наголосив п’ятий президент.

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На думку Порошенка, Європейський Союз та Захід загалом мають перестати намагатись "не ображати Путіна", а жорстко протистояти деструктивним діям Російської Федерації. Він також закликав до продовження і посилення політики санкцій проти Росії як країни-агресора.

Немає часу для коливання, роздумів, умиротворення, напівкроків та політики вичікування, бо саме сьогодні, зокрема в Україні, вирішується майбутнє і європейського континенту, і Росії", – зауважив лідер "Європейської Солідарності".

Одночасно Захід має оновити підходи до відносин із країнами "Східного партнерства", особливо з країнами, які чітко проголосили курс на інтеграцію з Євросоюзом та уклали Угоди про асоціацію – Україною, Грузією та Молдовою.

"Сьогодні ми маємо можливість творити наше спільне майбутнє шляхом формування "Східного партнерства 2.0" на основі Стратегії східного розширення", – наголосив Петро Порошенко.

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За словами п’ятого президента, така Стратегія вимагає політичного лідерства з боку Євросоюзу та розумного поєднання існуючих реалій з оновленими механізмами та інструментами, випробуваними в межах попередніх хвиль розширення Союзу, зокрема поглибленою секторальною інтеграцією, "скринінгом" законодавства, посиленою фінансовою підтримкою.

Автор: 

Східне партнерство (123) Порошенко Петро (15171) росія (65129) санкції (11821) Євросоюз (13399)


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Топ коментарі
+44
Сегодняшний день показал два мира между которыми пропасть: в одном мире борьба за лучшее будущее страны от лидера, во втором - самоуверенный *******, который думает только как рубонуть с лохов73% для себя и своего шапито бабла
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02.10.2021 22:14
+37
Кожному своє робить.



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02.10.2021 22:15
+28
В общем получается так, что пока зелёное шапито даёт гастроли в Трускавце, серьёзные дяди занимаются серьёзными делами.
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02.10.2021 22:33
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ЕС наполовину своих членов сообщник и подельник путлеровской расии.
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02.10.2021 22:10 Відповісти
Знаки препинания - важная штука.
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02.10.2021 22:14 Відповісти
К чертям знаки! Не сегодня. Сегодня минус не работает. Выходной у него.
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02.10.2021 22:39 Відповісти
Сегодняшний день показал два мира между которыми пропасть: в одном мире борьба за лучшее будущее страны от лидера, во втором - самоуверенный *******, который думает только как рубонуть с лохов73% для себя и своего шапито бабла
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02.10.2021 22:14 Відповісти
Кожному своє робить.



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02.10.2021 22:15 Відповісти
умные с умными...слуги-в трускавце
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02.10.2021 22:23 Відповісти
А зєля - у Трускавці...
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02.10.2021 22:26 Відповісти
https://bykvu.com/ua/bukvy/poroshenko-zaklikav-zahid-perestati-namagatisja-ne-obrazhati-putina/ Окрім Порошенка, з числа знакових політичних фігур з Європи в конференції беруть участь експрем'єр-міністр Швеції Карл Більдт, міністерка оборони Литви Раса Юкнявічене, директор з політичних питань брюссельського аналітичного Центру Мартенса Роланд Фройденштайн .
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02.10.2021 22:32 Відповісти
В общем получается так, что пока зелёное шапито даёт гастроли в Трускавце, серьёзные дяди занимаются серьёзными делами.
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02.10.2021 22:33 Відповісти
Зеленский должен быть тут, а не на очередном шоу в Трускавце баллы выставлять.
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02.10.2021 22:34 Відповісти
так не запрошують зе...
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02.10.2021 22:57 Відповісти
Зачем? Что там был хоть один действующий президент?
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02.10.2021 23:03 Відповісти
Там есть действующий Президент,

а унюханный преЗЕк в Трускавце
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03.10.2021 00:56 Відповісти
Та он в вашем воображении вообще вечный.
Петя жил, Петя жив, Петя будет жить
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03.10.2021 16:40 Відповісти
Не могу понять почему зеленский поставил своим слугам по 5 бальной системе, а себя оценил по 12 бальной...
Есть практикующие психиатры?
По моему, здесь зашит какой то комплекс, есть идеи?...
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02.10.2021 22:39 Відповісти
Настоящий президент! Во влажных снах прихвостней сей персоны.
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02.10.2021 23:22 Відповісти
Шо б він був такій же знутри, як знаружи! У свій Зоряний час.
Хоча - якщо зірки хтось запалює - це дуже дорого йому коштує.
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02.10.2021 23:38 Відповісти
Наш пострел везде поспел )
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03.10.2021 00:20 Відповісти
Поки Порох там прохлаждається, в Трускавці вже повій викликають.
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03.10.2021 00:21 Відповісти
А в анал-табу служки між собою вже погрались ? 😂
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03.10.2021 00:59 Відповісти
Ага проснулся,все уже поделили и порешали без нас.
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03.10.2021 07:14 Відповісти
Как он хорош ! Когда не президент ))
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03.10.2021 07:29 Відповісти
Как он трусы на голову зесрани оденет,когда будет снова действующим президентов-песня)
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03.10.2021 08:14 Відповісти
Даже не мечтай!
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03.10.2021 09:01 Відповісти
Да ну, такой же циник.
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03.10.2021 09:01 Відповісти
Ну хоть балмочет о хорошем.
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03.10.2021 09:03 Відповісти
Порошенко как всегда Президент Украины.
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03.10.2021 08:27 Відповісти
Ну ты и бухаешь, уже два с половиной годика другой и лучше гораздо.
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03.10.2021 08:58 Відповісти
 
 