Зеленський "слугам народу" в Трускавці: Я хотів би бути президентом на момент, коли ми виконаємо всі наші обіцянки
Президент України Володимир Зеленський виступив на "Великій фракції" в Трускавці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Слуги народу".
Глава держави похвалився інфраструктурними досягненнями, цифровізацією і висловив упевненість, що влада підготувалася до будь-яких викликів у медичній сфері.
Президент наголосив на важливості роботи РНБО: "Цей орган запрацював потужно. Різні фінансові групи, олігархи, державні зрадники бояться, щодня кожен відчуває тиск. І люди оцінили це, суспільство повірило. Якщо ти зрадник, ми будемо знати, де твоє місце".
"Партія "Слуга народу" тільки народилася. Вона "маленька", тільки "почала ходити". У всіх було мало досвіду, але є великий шлях і цей шлях можна пройти. Партія може зміцнюватися. Ми маємо працювати як одна команда", - упевнений Зеленський.
"Я хотів би бути президентом на момент, коли ми виконаємо всі наші обіцянки", - заявив Зеленський.
Наприкінці виступу Володимир Зеленський сказав, що в програмі президента і партії більше не існує пунктів, які неможливо виконати. Він запросив депутатів у клуб, від якого залежить життя кожного українця.
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"Все за меня все сделают,а я буду только царствовать!"
Воно з під її підборів ніяк не вилізе!
З під мамкіної спідниці - під чобот дружини. От так воно і існує.
Перестаньте літати у хмарах а спустіться на землю. Де ви знову стільки дурнів назбираєте??? Хіба грошима з великого крадівництва заплатите, але гречка вже не по 20 а по 100 гривень то треба більше красти, щоб всім вистачило....
Тогда лидеры, в президентской гонке, поменяются местами: Порошенко, Тимошенко, Разумков, Зеленский, Бойко ...
Однако, у Зеленского есть все шансы стать Президентом на второй срок, видимо, он усвоил метод т. Сталина: не важно, как проголосуют, важно, как посчитают.....для этого у него есть рычаги воздействия, это он продемонстрировал в Закарпатье,
Вопрос с "законом об олигархах" не решен и застрял в юридическом управлении ВР, которое фиксирует правовую коллизию в тексте.
Вопрос отставки Разумкова внезапно вызвал сопротивление Коломойского, требующего компенсации.
За должности министров готова внести деньги только персона со связями с подсанкционными в США товарищами по линии международного терроризма.
Подсчеты Кабмина показывают, что на компенсацию а газу местным бюджетам нужно 9-11 млрд. ежемесячно.
ВСК Безуглой блокировано сенсационными откровениями Бурбы.
Еще неделя - и локдаун по эпидситуации неизбежен
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"Все сделают за меня,и для меня! А я буду только царствовать! И делать что хочу!"
Бо дурень думкою багатіє.
Очень хитро, потом можно сказать, что должен все это реализовать , потому что пообещал...