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Новини Агресія Росії проти України Війна
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За минулу добу поранено воїна, 11 порушень режиму тиші. Найманці РФ застосовували 122-мм артилерію, великокаліберні міномети і ПТРК, - ООС

За минулу добу поранено воїна, 11 порушень режиму тиші. Найманці РФ застосовували 122-мм артилерію, великокаліберні міномети і ПТРК, - ООС

За минулу добу, 2 жовтня, російські найманці 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, 3 з яких - із використанням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу Операції об'єднаних сил (ООС)

Підкреслюють, що у Новозванівці найманці здійснили прицільний обстріл українських позицій з мінометів калібру 120 мм, артилерії калібру 122 мм і ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Мар'їнки найманці застосували міномети калібру 120 мм і 82 мм.

У бік Станиці Луганської ворог відкривав вогонь з протитанкового ракетного комплексу.

Поблизу Золотого-4 противник вів вогонь із великокаліберних кулеметів і підствольних гранатометів. У районі Світлодарська противник здійснив щільний обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

За даними штабу, позиції українських захисників поблизу Зайцевого потрапили під обстріл із автоматичних станкових гранатометів. У напрямку Нью-Йорка найманці вели вогонь із мінометів калібру 82 мм. Обстріли зі стрілецької зброї найманці здійснили в районі Новоселівки Другої, Новотошківського і Новолуганського.

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Крім цього, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, імовірно, Орлана-10 з перетином лінії розмежування.

"Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав осколкового поранення. Воїн нині в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - середньої тяжкості. На обстріли противника українські захисники відкривали у відповідь вогонь, не застосовуючи зброю заборонених калібрів, чим змусили його припинити вогневу активність", - відзначають у штабі.

Також повідомляють, що на 7:00 3 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

обстріл (28435) Донбас (22355) найманці рф (2053) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+16
Золоте-4, це ж там Зеленський відвів ВСУ і поклявся що за першої ж провокації поверне війська назад?
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03.10.2021 08:20
+13
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03.10.2021 08:26
+12
Зелень про це і не думає. Вони жруть-п"ють на халяву, грають в більярд і теніс. Жість удалась.
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03.10.2021 08:24
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Тут поможет только полное господство в военной технологии. Когда даже последний идиот с той стороны станет понимать,что первый выстрел в сторону Украины,для него станет последним. Тогда все прекратиться.
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03.10.2021 08:16 Відповісти
Політика плісняви, скласти лапки, щоб у фуйла не було приводів напаси.
Політика мілкого хлюпіка, сцикунця, мамкиного синка.
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03.10.2021 10:50 Відповісти
Золоте-4, це ж там Зеленський відвів ВСУ і поклявся що за першої ж провокації поверне війська назад?
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03.10.2021 08:20 Відповісти
Йому обіцяти як дурному з гори котитись, аби лошари вірили оманському брехуну.
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03.10.2021 08:27 Відповісти
Він і богдану з разумковим обіцяв, і шо ..? Використав і викинув. А саме вони йому президентські вибори виграли.
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03.10.2021 10:53 Відповісти
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03.10.2021 20:54 Відповісти
Зелень про це і не думає. Вони жруть-п"ють на халяву, грають в більярд і теніс. Жість удалась.
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03.10.2021 08:24 Відповісти
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03.10.2021 08:26 Відповісти
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03.10.2021 08:35 Відповісти
https://mobile.twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0?src=hashtag_click #Авдеевка по поводу сегодняшнего обстрела. Больше дюжины мин 120 калибра . В течении часа . Утром . В ответ НИ ЧЕ ГО . От слова совсем . Вспомните как все известные блогеры захлебывались от слов Залужного по поводу адекватного ответа . НИ ЧЕ ГО . НОЛЬ .
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03.10.2021 09:19 Відповісти
120мм миномет может находится на 7 км от цели, это один момент, второй - он может быть в яме/за строением/за несколькими лесополосами, а в тексте русским по белому написано - На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя оружие запрещенных калибров Источник:

То бишь - отвечают, но только в пределах прямой видимости.
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03.10.2021 09:35 Відповісти
А є якийсь сенс у таких відповідях ?
Чи це не чергові побрехеньки ?
Раніше ніхто не чекав, допоки мокші облаштуються, отримають розвіддані. Їх просто кошмарили. Вбивали. Хіба не так має бути ?
Що це за відповідь - автоматом на обстріл мінометами
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03.10.2021 09:40 Відповісти
Как вариант - есть известные позиции на Ясиноватской развилке, вполне возможно, что связисты в Авдеевке мониторят эфир, фиксируют каналы и пеленгуют места работающих на них раций. А так же возможно эти позиции под прицелом у снайперов. Если откуда-то начинает работать миномет, тем более просто ведет беспокоящий огонь, то, если есть возможность, снайпер снимает одного попавшего в поле зрение, а связисты на зафиксированной рабочей частоте передают "просьбу" - "передайте своим, что если миномет не заткнется, то мы и всех вас остальных на этой точке сейчас покрошим в хлам", ну и для подтверждения серьезности своих намерений сыпанут туда одну "улитку" из АГС.
Это как бы и не ответка минометчикам, но их активность таким макаром может быть и приостановлена, без применения тяжелых средств.
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03.10.2021 10:04 Відповісти
Якось це ...принизливо ?
Хіба так звільняють рідну землю ?
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03.10.2021 10:09 Відповісти
Ну, если нет сил чтобы нокаутировать, то нужно качественно держать защиту и выигрывать "по очкам", а дальше "сидеть на берегу реки и ждать, когда мимо проплывет труп врага".
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03.10.2021 13:09 Відповісти
А раніше сили були. Чи то президент інший був.
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03.10.2021 13:30 Відповісти
Як би вони були, то линия разграничения сейчас бы совпадала бы с административной границей УССР-РСФСР ...
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03.10.2021 14:05 Відповісти
це колись вони були "адмiнiстративними", пiсля 1991 року це державний кордон, визнаний i самою ерефiею.

але навiть до 90-х, пам'ятаю i в 70-тi, i в 80-тi, коли їдеш навiть потягом, добре було видно i вiдчутно, що земля українська закiнчилась i почалась вбога паРаша, i тодi кордон, нiбито адмiнiстративний, був досить вiдчутний навiть очима,... тобто вiн природнiй, реальний i навiть ментальний, було вiдчутно в повiтрi...зараз це вiдчувається ще краще...навiть природа змiнюється, вiдчувалось це... добре видно було i тодi, навiть через вiкна потягу...
а реально українська земля це ще i Таганрог, i бiльша частина Кубанi.
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03.10.2021 21:34 Відповісти
Проблема в том, что снайперов Зеленский убрал, и возвращать не собирается
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03.10.2021 16:46 Відповісти
Швидкого одужання нашому захисникові.
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03.10.2021 10:54 Відповісти
 
 