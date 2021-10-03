За минулу добу поранено воїна, 11 порушень режиму тиші. Найманці РФ застосовували 122-мм артилерію, великокаліберні міномети і ПТРК, - ООС
За минулу добу, 2 жовтня, російські найманці 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, 3 з яких - із використанням забороненого мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу Операції об'єднаних сил (ООС)
Підкреслюють, що у Новозванівці найманці здійснили прицільний обстріл українських позицій з мінометів калібру 120 мм, артилерії калібру 122 мм і ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Мар'їнки найманці застосували міномети калібру 120 мм і 82 мм.
У бік Станиці Луганської ворог відкривав вогонь з протитанкового ракетного комплексу.
Поблизу Золотого-4 противник вів вогонь із великокаліберних кулеметів і підствольних гранатометів. У районі Світлодарська противник здійснив щільний обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
За даними штабу, позиції українських захисників поблизу Зайцевого потрапили під обстріл із автоматичних станкових гранатометів. У напрямку Нью-Йорка найманці вели вогонь із мінометів калібру 82 мм. Обстріли зі стрілецької зброї найманці здійснили в районі Новоселівки Другої, Новотошківського і Новолуганського.
Крім цього, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, імовірно, Орлана-10 з перетином лінії розмежування.
"Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав осколкового поранення. Воїн нині в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - середньої тяжкості. На обстріли противника українські захисники відкривали у відповідь вогонь, не застосовуючи зброю заборонених калібрів, чим змусили його припинити вогневу активність", - відзначають у штабі.
Також повідомляють, що на 7:00 3 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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Політика мілкого хлюпіка, сцикунця, мамкиного синка.
То бишь - отвечают, но только в пределах прямой видимости.
Чи це не чергові побрехеньки ?
Раніше ніхто не чекав, допоки мокші облаштуються, отримають розвіддані. Їх просто кошмарили. Вбивали. Хіба не так має бути ?
Що це за відповідь - автоматом на обстріл мінометами
Это как бы и не ответка минометчикам, но их активность таким макаром может быть и приостановлена, без применения тяжелых средств.
Хіба так звільняють рідну землю ?
але навiть до 90-х, пам'ятаю i в 70-тi, i в 80-тi, коли їдеш навiть потягом, добре було видно i вiдчутно, що земля українська закiнчилась i почалась вбога паРаша, i тодi кордон, нiбито адмiнiстративний, був досить вiдчутний навiть очима,... тобто вiн природнiй, реальний i навiть ментальний, було вiдчутно в повiтрi...зараз це вiдчувається ще краще...навiть природа змiнюється, вiдчувалось це... добре видно було i тодi, навiть через вiкна потягу...
а реально українська земля це ще i Таганрог, i бiльша частина Кубанi.