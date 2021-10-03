В Україні за добу від COVID-19 померли 126 осіб, виявили 7 967 нових випадків, 3,3 тис. госпіталізовано, - МОЗ

За минулу добу, 2 жовтня 2021 року, в Україні зафіксовано 7 967 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 822, медпрацівників - 88).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано - 3300 людей;

◾ летальних випадків - 126;

◾ одужали - 1483 людини.

Крім цього, підкреслюється, що за добу протестували:

◾ методом ПЛР - 28290 осіб,

◾ методом ІФА - 4574 людини,

◾ експрес-тестами - 20950 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіли - 2 455 189 осіб;

◾ одужали - 2 263 407 осіб;

◾ летальних випадків - 56 775;

◾ проведено ПЛР-тестів - 12950678.



◾ проведено експрес-тестів - 20950.

"За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Харківській (1073), Дніпропетровській (855), Одеській (571), Львівській (536) та Чернівецькій (462) областях", - резюмували в МОЗ.