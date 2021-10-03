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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 126 осіб, виявили 7 967 нових випадків, 3,3 тис. госпіталізовано, - МОЗ

В Україні за добу від COVID-19 померли 126 осіб, виявили 7 967 нових випадків, 3,3 тис. госпіталізовано, - МОЗ

За минулу добу, 2 жовтня 2021 року, в Україні зафіксовано 7 967 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 822, медпрацівників - 88).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ

Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано - 3300 людей;

◾ летальних випадків - 126;

◾ одужали - 1483 людини.

Крім цього, підкреслюється, що за добу протестували:

◾ методом ПЛР - 28290 осіб,

◾ методом ІФА - 4574 людини,

◾ експрес-тестами - 20950 осіб.

Читайте також: Ще одна лікарня у Харкові почала приймати хворих із COVID-19: за добу зайняли 141 із 170 підготовлених місць

За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіли - 2 455 189 осіб;

◾ одужали - 2 263 407 осіб;

◾ летальних випадків - 56 775;

◾ проведено ПЛР-тестів - 12950678.


◾ проведено експрес-тестів - 20950.

"За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Харківській (1073), Дніпропетровській (855), Одеській (571), Львівській (536) та Чернівецькій (462) областях", - резюмували в МОЗ.

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Мой Харьков в перде всей Украины уже неделю точно.День города.Независимости.Октобер фест уже провели... Ещё выборы скоро... Даёшь Харьков первое место всегда.План правительства выполним и перевыполним.Все на митинг.Требования на транспорантах -1.Вы все врете!2.Нет никокого ковида!.3.Мест на кладбище хватит всем.4.Нет.Вакцинации=5g и Чипам Биилл Гейтса..6.Нет маскам везде. 7.Все не помрем8.Ложим болт на всё!.И потом(попозже).Откройте новые больницы и кладбища для неверующих в ковид. P.S.Всем здоровья
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03.10.2021 10:55
+2
Антіп! Ви розмовляєте з провокатором з ботоферми. Відправляйте їх у спам. Там їм саме місце
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03.10.2021 12:20
+1
Неделю назад вакцинировалась, а вчера умерла от аппендицита...
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03.10.2021 09:50
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03.10.2021 09:34 Відповісти
неділя є.

а значить і недільна статистика є.)

гівно варта,але є.
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03.10.2021 09:56 Відповісти
Неделю назад вакцинировалась, а вчера умерла от аппендицита...
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03.10.2021 09:50 Відповісти
Даже на испытаниях вакцины Пфайзер в группе из 20 тыс получавших вакцину умерло два человека. А в такой же по численности и по составу группе, получавшей плацебо, умерло четыре человека. Расследование показало, что смерти с вакцинацией не связаны. А если бы ученые вели себя как антиваксеры, они верещали бы "вакцинация вакциной Пфайзер уменьшает смертность в два раза!"
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03.10.2021 11:08 Відповісти
По теме статьи там 0.
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03.10.2021 12:43 Відповісти
Глумления над смертями я не заметил, как и агрессии.
ПС Вы считаете мой пост агрессивным и не по теме?
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03.10.2021 12:18 Відповісти
Антіп! Ви розмовляєте з провокатором з ботоферми. Відправляйте їх у спам. Там їм саме місце
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03.10.2021 12:20 Відповісти
Вчера 500 человек а сегодня уже почти 8 тыс
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03.10.2021 08:48 Відповісти
https://who.maps.arcgis.com/apps/dashboards/a19d5d1f86ee4d99b013eed5f637232d особисто орієнтуюсь на двотижневу європейську статистику

хоч і за п"ятницю доволі релевантна
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03.10.2021 10:02 Відповісти
у Європі досить погана(у динаміці) ситуація у Словаччині та Польщі..

Можна навіть стверджувати,що на кількість важких форм "дельти" ефективно впливає лише вакцинація більше 60 відсотків населення..
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03.10.2021 10:09 Відповісти
Чому немає статистики скільки слуг народу помирає щодня? А яка ситуація у Верховній зРаді, в Закладі горе-президента? Кримінальному кабігети лихо-мінісрів? Чому там ніхто копита не відкидує?..
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03.10.2021 10:27 Відповісти
Мой Харьков в перде всей Украины уже неделю точно.День города.Независимости.Октобер фест уже провели... Ещё выборы скоро... Даёшь Харьков первое место всегда.План правительства выполним и перевыполним.Все на митинг.Требования на транспорантах -1.Вы все врете!2.Нет никокого ковида!.3.Мест на кладбище хватит всем.4.Нет.Вакцинации=5g и Чипам Биилл Гейтса..6.Нет маскам везде. 7.Все не помрем8.Ложим болт на всё!.И потом(попозже).Откройте новые больницы и кладбища для неверующих в ковид. P.S.Всем здоровья
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03.10.2021 10:55 Відповісти

летальных случаев - 56 775;

Эти уже никого не заразят!
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03.10.2021 15:59 Відповісти
 
 