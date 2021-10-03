В Україні за добу від COVID-19 померли 126 осіб, виявили 7 967 нових випадків, 3,3 тис. госпіталізовано, - МОЗ
За минулу добу, 2 жовтня 2021 року, в Україні зафіксовано 7 967 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 822, медпрацівників - 88).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано - 3300 людей;
◾ летальних випадків - 126;
◾ одужали - 1483 людини.
Крім цього, підкреслюється, що за добу протестували:
◾ методом ПЛР - 28290 осіб,
◾ методом ІФА - 4574 людини,
◾ експрес-тестами - 20950 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіли - 2 455 189 осіб;
◾ одужали - 2 263 407 осіб;
◾ летальних випадків - 56 775;
◾ проведено ПЛР-тестів - 12950678.
◾ проведено експрес-тестів - 20950.
"За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Харківській (1073), Дніпропетровській (855), Одеській (571), Львівській (536) та Чернівецькій (462) областях", - резюмували в МОЗ.
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а значить і недільна статистика є.)
гівно варта,але є.
ПС Вы считаете мой пост агрессивным и не по теме?
хоч і за п"ятницю доволі релевантна
Можна навіть стверджувати,що на кількість важких форм "дельти" ефективно впливає лише вакцинація більше 60 відсотків населення..
летальных случаев - 56 775;
Эти уже никого не заразят!