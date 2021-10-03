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Новини
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"Ми номер один у Європі за технологіями. Всі говорять, що ми номер один", - Зеленський

Під час робочої поїздки до Львівської області Президент України Володимир Зеленський взяв участь у нараді з депутатами партії "Слуга Народу" та керівництвом центральних органів виконавчої влади, яке відбулося в Трускавці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Глава держави заслухав презентації від робочих груп за участю депутатів і міністрів (вісім кластерів) щодо деталізації ініційованого ним Плану трансформації країни за напрямками: військова безпека і міжнародні відносини; енергетична незалежність і "зелена" трансформація; людський капітал; технологічний розвиток і ринкові трансформації; інфраструктура і місцевий розвиток; продовольчий хаб; цифровий хаб; верховенство права ", - йдеться у повідомленні.

Ці кластери містять цілі і KPI для відповідних галузей до 2023 року, проєкти і реформи, які повинні бути реалізовані, і закони, які необхідно ухвалити.

Уточнюється, що Зеленський активно реагував на презентації і ставив гострі запитання.

Зокрема, він цікавився, коли можна очікувати ухвалення у Верховній Раді закону про Службу безпеки України, коли наша держава почне виробляти власні вакцини, зокрема проти COVID-19, коли з'являться філії українських університетів за кордоном.

Президент відзначив успішність розвитку інфраструктури в Україні, а також діджиталізації.

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"За ці два з половиною роки у нас з'явилася цифровізація держави. Ми сьогодні - номер один у Європі. І це зробила і партія" Слуга Народу ", - підкреслив він.

"Ми сьогодні перші, ви це розумієте? Перші в Європі. Ми просто зустрічаємося у США з Куком (Тім Кук, глава Apple. - Ред.). Всі знають. Всі кажуть, що ми номер один. Хіба це погано?" - додав він.

Зеленський також додав, що Україна зараз є першою в Європі за темпами будівництва доріг.

"Статистично ми будуємо найбільше за всіх у місяць. Номер один у Європі!" - заявив він.

Глава держави відзначив і ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції.

"Тому пишайтеся трохи собою і складним шляхом. Коли ми говоримо про земельну реформу, то є багато питань, як повільно вона йде. Але я вважаю, що це виклик і перемога, з чим я хочу вас привітати", - зазначив президент.

дороги (3061) Зеленський Володимир (23810) будівництво (3017) Трускавець (94) Слуга народу (2812) диджиталізація (276)


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Топ коментарі
+42
Та чому тільки в Європі - в ГАЛАКТИЦІ!!!
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03.10.2021 08:40
+38
Чи з дуба впав, в Європі давно вже дороги побудовані!
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03.10.2021 08:39
+30
вы НЕ строите дороги. вы их РЕМОНТИРУЕТЕ. причем 90% ремонтируете так что их хватает на пол года максимум. в 2021 году 50% бабла ушло на ремонт того что вы "построили" в 2020 году
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03.10.2021 08:43
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Зелю не остановить,жгёт напалмом.
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04.10.2021 10:46 Відповісти
Все - это, наверное, Ермак?
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04.10.2021 10:54 Відповісти
Кокаин - алкалоид тропанового ряда, метиловый сложный эфир бензоилэкгонина, широко распространённый наркотик. Обладает местным анестезирующим действием и мощным стимулирующим воздействием на центральную нервную систему человека, вызывая чувство эйфории.
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04.10.2021 11:01 Відповісти
Зеля несе сам не знає що. У мене складається враження, що він і значення слів, які вискакують з його рота не розуміє. Одним словом - маячня.
Він може тільки за сценарієм по завчаному тексту чи з папірця, і то тут проблематично, бо з читанням (в усякому разі українською) у нього проблеми
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04.10.2021 11:05 Відповісти
Снова грибов обожрался.
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04.10.2021 11:22 Відповісти
Шось він все більше починає змахувати на яника. Ой біда буде
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04.10.2021 11:26 Відповісти
Вітаю з судовою реформою.
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04.10.2021 11:38 Відповісти
"Ми номер один у Європі за технологіями!" Идиот! У нас 90% стали производится по технологиям 19 в. Расход газа на производство в разы выше чем в мире. Мартеновским способом в мире производится 0,4% стали. Производства не модернизируются по причине дешевизны газа, сырья, рабочей силы и преференций государства владельцам предприятий.
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04.10.2021 12:07 Відповісти
Не разбавленного кокаина нюхнул?
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05.10.2021 21:50 Відповісти
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