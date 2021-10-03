"Ми номер один у Європі за технологіями. Всі говорять, що ми номер один", - Зеленський

Під час робочої поїздки до Львівської області Президент України Володимир Зеленський взяв участь у нараді з депутатами партії "Слуга Народу" та керівництвом центральних органів виконавчої влади, яке відбулося в Трускавці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Глава держави заслухав презентації від робочих груп за участю депутатів і міністрів (вісім кластерів) щодо деталізації ініційованого ним Плану трансформації країни за напрямками: військова безпека і міжнародні відносини; енергетична незалежність і "зелена" трансформація; людський капітал; технологічний розвиток і ринкові трансформації; інфраструктура і місцевий розвиток; продовольчий хаб; цифровий хаб; верховенство права ", - йдеться у повідомленні.

Ці кластери містять цілі і KPI для відповідних галузей до 2023 року, проєкти і реформи, які повинні бути реалізовані, і закони, які необхідно ухвалити.

Уточнюється, що Зеленський активно реагував на презентації і ставив гострі запитання.

Зокрема, він цікавився, коли можна очікувати ухвалення у Верховній Раді закону про Службу безпеки України, коли наша держава почне виробляти власні вакцини, зокрема проти COVID-19, коли з'являться філії українських університетів за кордоном.

Президент відзначив успішність розвитку інфраструктури в Україні, а також діджиталізації.

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"За ці два з половиною роки у нас з'явилася цифровізація держави. Ми сьогодні - номер один у Європі. І це зробила і партія" Слуга Народу ", - підкреслив він.

"Ми сьогодні перші, ви це розумієте? Перші в Європі. Ми просто зустрічаємося у США з Куком (Тім Кук, глава Apple. - Ред.). Всі знають. Всі кажуть, що ми номер один. Хіба це погано?" - додав він.

Зеленський також додав, що Україна зараз є першою в Європі за темпами будівництва доріг.

"Статистично ми будуємо найбільше за всіх у місяць. Номер один у Європі!" - заявив він.

Глава держави відзначив і ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції.

"Тому пишайтеся трохи собою і складним шляхом. Коли ми говоримо про земельну реформу, то є багато питань, як повільно вона йде. Але я вважаю, що це виклик і перемога, з чим я хочу вас привітати", - зазначив президент.