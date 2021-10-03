Немає часу розраховувати, що нас приймуть у Євросоюз. Сьогодні політика України "нахабна", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час розширеного засідання фракції "Слуга народу" в Трускавці зробив акцент на тому, що Офіс Президента і Міністерство закордонних справ багато зробили для міжнародної суб'єктності України, і це головна перемога цього року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Багато, але мало. Чому мало? Я поясню. У нас немає часу розраховувати, що нас візьмуть у Євросоюз: "давайте почекаємо ще п'ять років". Ви знаєте, що в нас війна. Не хочу жалітися. Вважаю, що ми потужні. І сьогодні наша політика "нахабна". І я переконаний, що без сильної міжнародної політики, без такої "нахабності" ніхто не бачитиме кроків України вперед", – уважає він.

За словами Володимира Зеленського, в країні нарешті потужно запрацювала Рада національної безпеки і оборони, і різні фінансові групи, олігархи, державні зрадники відчувають її тиск.

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