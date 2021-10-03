Немає часу розраховувати, що нас приймуть у Євросоюз. Сьогодні політика України "нахабна", - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час розширеного засідання фракції "Слуга народу" в Трускавці зробив акцент на тому, що Офіс Президента і Міністерство закордонних справ багато зробили для міжнародної суб'єктності України, і це головна перемога цього року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Багато, але мало. Чому мало? Я поясню. У нас немає часу розраховувати, що нас візьмуть у Євросоюз: "давайте почекаємо ще п'ять років". Ви знаєте, що в нас війна. Не хочу жалітися. Вважаю, що ми потужні. І сьогодні наша політика "нахабна". І я переконаний, що без сильної міжнародної політики, без такої "нахабності" ніхто не бачитиме кроків України вперед", – уважає він.
За словами Володимира Зеленського, в країні нарешті потужно запрацювала Рада національної безпеки і оборони, і різні фінансові групи, олігархи, державні зрадники відчувають її тиск.
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Сегодня советская политика Украины "наглая"и халявная.
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https://www.youtube.com/watch?v=i5OBcnQZ67k
А ты из себя геополитика корчишь.
Лично я кроме приятного факта закрытия пары информационных помоек никаких достижений не вижу....
Ау, 72%, а какие достижения видите вы?
Только не надо про то, что по утрам восходит солнце, из крана течёт вода, а дворник подметает улицу.
Посрат.ся з друзями і вилизувати дупу китаю, не сваритися з загарбником і по тихому виконувати його вимоги. По тій же реінтеграції ордло в Україну.
и пусть все знают, что Украина готовится к вооруженной борьбе с оккупантами внутри страны и к освобождению своих территорий !
И результаты всех поездок и переговоров ЗЕ соответствующие.
Але бачу багатьом подобається... З таким нарідом, вилізти з дупи країна не зможе у найближчій перспективі.