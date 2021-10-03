До партії "СН" є певні питання. Вам потрібно звернути увагу на свою роботу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час розширеного засідання фракції "Слуга народу" в Трускавці зазначив, що до партії "Слуга Народу" є певні питання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Я вважаю, вам треба звернути увагу передусім на свою роботу. І треба бути на місцях. Треба працювати, незважаючи на те, мажоритарник ви чи йшли по списку – все одно це ваш регіон, ви його любите, вам повірили", – сказав Глава держави.

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