За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 52 990 осіб, всього 7 173 270, - МОЗ

За минулу добу, 2 жовтня, в Україні вакцинували проти коронавірусу майже 52 990 осіб. Одну дозу отримали 28 800 осіб, повністю імунізовані - 24 190 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Уточнюється, що упродовж минулої доби працювали:

- 500 мобільних бригад,

- 1 706 пунктів щеплення;

- 385 центрів вакцинації.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 173 270 людей, з них отримали одну дозу – 7 173 268 людей. Повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 755 315 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном)", - зазначили в МОЗ.

Загалом проведено 12 928 583 щеплення.

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