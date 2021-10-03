За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 52 990 осіб, всього 7 173 270, - МОЗ
За минулу добу, 2 жовтня, в Україні вакцинували проти коронавірусу майже 52 990 осіб. Одну дозу отримали 28 800 осіб, повністю імунізовані - 24 190 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.
Уточнюється, що упродовж минулої доби працювали:
- 500 мобільних бригад,
- 1 706 пунктів щеплення;
- 385 центрів вакцинації.
"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 173 270 людей, з них отримали одну дозу – 7 173 268 людей. Повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 755 315 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном)", - зазначили в МОЗ.
Загалом проведено 12 928 583 щеплення.
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показати весь коментар03.10.2021 10:37 Відповісти Мені подобається 0
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