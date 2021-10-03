Зеленський про ситуацію в медицині: Сьогодні я бачу команду, ми готові до викликів
Президент України Володимир Зеленський під час розширеного засідання фракції "Слуга народу" в Трускавці зазначив, що зараз у країні є багато викликів у медичній сфері, на що вплинула пандемія COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"З точки зору медицини в нас є багато викликів, було багато випробувань. Але сьогодні я бачу команду з медицини, вона є в країні. Ми обрали міністра, працює Комітет, і ми готові до викликів", - зазначив Володимир Зеленський.
Топ коментарі
+15 Frol Fedoroff
показати весь коментар03.10.2021 10:23
+10 KAISERWALD
показати весь коментар03.10.2021 10:28
+7 vitaliymkua
показати весь коментар03.10.2021 10:17
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Смотри клоунаду и тащись от афигенного прогресса под руководством проходимцев.
Главное что варовки Супрунши нету.
- По данным Минздрава Украины, по состоянию на 1 января 2020 года в стране не хватало 33 707 врачей и 35 тыс. специалистов среднего медицинского персонала. По данным электронной системы здравоохранения НСЗУ [Национальной службы здоровья], с апреля 2020 года в Украине уволились более 5 тыс. врачей специализированного звена, при этом новых врачей в системе зарегистрировано лишь около тысячи".
Та ні.
Їх навіть вписали в бюджет 2022. Так само як і борги військовим.
І теперішні не виплатять, ще і запозичать кошти з їхньої зарплати на наступний рік.
Як вам таке, зебільчики ?
а быдло - мудрый нарид - хочет слышать про пэрэмогы.
73% зе-билов, вы сделали ЭТО вместе!
Так не зневажав Українців і низько не опускав Україну жоден з режимів...
А впереди еще четырежды, пятижды, шестижды.... И все, как в первый раз.
ЗЕ - достойный своих избирателей лживый дегенерат.