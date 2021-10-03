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Зеленський про ситуацію в медицині: Сьогодні я бачу команду, ми готові до викликів

Зеленський про ситуацію в медицині: Сьогодні я бачу команду, ми готові до викликів

Президент України Володимир Зеленський під час розширеного засідання фракції "Слуга народу" в Трускавці зазначив, що зараз у країні є багато викликів у медичній сфері, на що вплинула пандемія COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"З точки зору медицини в нас є багато викликів, було багато випробувань. Але сьогодні я бачу команду з медицини, вона є в країні. Ми обрали міністра, працює Комітет, і ми готові до викликів", - зазначив Володимир Зеленський.

Читайте також: В Україні за добу від COVID-19 померли 126 осіб, виявили 7 967 нових випадків, 3,3 тис. госпіталізовано, - МОЗ

Зеленський Володимир (23810) медицина (2118) МОЗ (5393) Трускавець (94) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+15
"Зе- команда" - это уже не диагноз. Это приговор
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03.10.2021 10:23
+10
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03.10.2021 10:28
+7
Знову майстри спорту?
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03.10.2021 10:17
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Знову майстри спорту?
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03.10.2021 10:17 Відповісти
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03.10.2021 10:28 Відповісти
От за медицину він би краще не звіздів. Після рехворми прінопамятної Супрунші хворий може попасти на прийом та здати аналізи лише після власних похоронів.
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03.10.2021 10:17 Відповісти
Де ти лікуєшся?
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03.10.2021 10:20 Відповісти
М. Кропивницький.
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03.10.2021 10:29 Відповісти
Спробуй онлайн, або телефоном. Запис з точністю до 15 хвилин, пів години. Як до сімейного лікаря, так і до інших фахівців, однак через сімейного все одно. Хіба це так складно...?
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03.10.2021 10:45 Відповісти
Не знаю як у Кропивницькому, але у Києві і до Супрун у купи лікарів був прийом за талончиками. Тільки ті талончики треба було в реєстратуру їхати брати, а зараз онлайн можна з дому!
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03.10.2021 10:47 Відповісти
Ріалі? Чомусь я всюди через інтернет записуюся без черг!
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03.10.2021 10:25 Відповісти
І через скільки днів після запису прийом?
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03.10.2021 10:30 Відповісти
Залежить від лікаря... Але максимум - тиждень було. На Модерну записався в четвер на неділю... Міг і на суботу, але по часу не підходило.
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03.10.2021 10:43 Відповісти
Как и раньше, можно пойти во время выделенное для приёма без записи
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03.10.2021 10:46 Відповісти
Ну так радуйся!
Смотри клоунаду и тащись от афигенного прогресса под руководством проходимцев.
Главное что варовки Супрунши нету.
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03.10.2021 10:41 Відповісти
Супрун начала реформы. Вопрос - почему зебилы их не продолжили, или не откатили? Времени не хватило? Или г-ну Зе выгоднее лутом с Эпицентром барыжить?
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03.10.2021 10:43 Відповісти
А может оно просто мутант?
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03.10.2021 10:18 Відповісти
Недарма ж тримаємо "чемпіонство" в Європі по боротьбі з КОВІДом і призові місця по смертності від нього.
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03.10.2021 10:19 Відповісти
"мы готовы к вызовам" - вас только на скорой не хватало по вызовам ездить
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03.10.2021 10:19 Відповісти
І путани також готові до викликів.
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03.10.2021 10:22 Відповісти
"По оценкам экспертов, с начала прошлого года Украину покинули более 66 тыс. врачей и медицинских работников. Из-за пандемии коронавируса в стране уволились еще почти 34 тыс. медработников, большинство из которых - пенсионного и предпенсионного возраста", - говорится в отчете.

- По данным Минздрава Украины, по состоянию на 1 января ­­2020 года в стране не хватало 33 707 врачей и 35 тыс. специалистов среднего медицинского персонала. По данным электронной системы здравоохранения НСЗУ [Национальной службы здоровья], с апреля ­­­­­­2020 года в Украине уволились более 5 тыс. врачей специализированного звена, при этом новых врачей в системе зарегистрировано лишь около тысячи".
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03.10.2021 10:20 Відповісти
Зеля, говно твоя медецинская команда!!! Твоя команда приняла в больницу человека, заразила его там короной, а потом уговаривали родычей чтоб забрали домой, так как лечить и отвечать твоя команда не хочет!!! Твоя команла принимает по скорой человека и не делает ему экспресс тест, а он потом заражает персонал и других больных!! Бездари вы, а не команда!!
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03.10.2021 10:20 Відповісти
Что ОНО там увидело, наверное начались галлюцинации после вчерашних кАнхференций!!!! Видимо хорошо его пробрало что так долго не отпускает!!!!!
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03.10.2021 10:20 Відповісти
Всё! Мы спасены! Оно видит команду и оно готово. Так тепло и спокойно стало на душе.
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03.10.2021 10:22 Відповісти
До викликів готові-"будуємо" дороги
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03.10.2021 10:22 Відповісти
балабольство
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03.10.2021 10:22 Відповісти
"Зе- команда" - это уже не диагноз. Это приговор
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03.10.2021 10:23 Відповісти
Повыбирали всякий сброд, как могут пекари и парихмахеры управлять страной. Это просто смешно.
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03.10.2021 11:05 Відповісти
З дня смерті.
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03.10.2021 11:12 Відповісти
Так сидя в Феофании конечно
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03.10.2021 10:24 Відповісти
"Для профсоюза важны цифры оттока кадров потому, что чем меньше остается работников в сфере здравоохранения, тем больше увеличивается нагрузка на оставшийся персонал, и важно, как им будут компенсировать их труд. Соответственно, мы каждый год выпрашиваем официальные данные у Государственного центра медицинской статистики Минздрава. Они свидетельствуют о том, что из системы здравоохранения в 2020 году ушли 6075 врачей и 22 695 младших специалистов (медсестры, фельдшеры, лаборанты), - говорит Фокусу Кубанский. - Отток кадров из учреждений Министерства здравоохранения действительно был. По нашим оценкам, он составил 29-30 тыс. человек. Но это не говорит о том, что все они уехали работать за границу. Вполне возможно, что люди переквалифицировались или ушли в частную медицину, которая сегодня стремительно развивается".
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03.10.2021 10:24 Відповісти
КАк сказал Саакашвили - медицина в Украине в ужасном состоянии. И я в этом полностью согласен. Быть готовым,мало. Пять лет один ничего не делал. Теперь второй только готовится. Это позор !
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03.10.2021 10:26 Відповісти
Это некомпетентное кодло, ты называешь командой? Команда, это когда все звенья работают как часики. У тебя, Вовамоносброд быдла и бездарей)
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03.10.2021 10:28 Відповісти
Борги медикам вже сплатив ?
Та ні.
Їх навіть вписали в бюджет 2022. Так само як і борги військовим.
І теперішні не виплатять, ще і запозичать кошти з їхньої зарплати на наступний рік.
Як вам таке, зебільчики ?
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03.10.2021 10:29 Відповісти
ага, чемпион по борьбе с короной - Украина 3-я по смертности от короны в европе, брехло зеленое
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03.10.2021 10:31 Відповісти
оно хоть раз может правду сказать?
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03.10.2021 10:33 Відповісти
он что - дурак, чтобы говорить правду?

а быдло - мудрый нарид - хочет слышать про пэрэмогы.
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03.10.2021 10:43 Відповісти
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03.10.2021 10:37 Відповісти
"Сєгодня я віжу" - цього цілком досить. Вчора він не бачив. Не факти, що буде бачити завтра. Акцент - "віжу". Не "думаю", а "віжу". Думати вочевидь нічим.
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03.10.2021 10:41 Відповісти
Це новий "приход". Мабуть, в ОПу нову партію коксу підігнали.
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03.10.2021 10:50 Відповісти
когда у него кокс кончиться?
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03.10.2021 10:43 Відповісти
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03.10.2021 10:43 Відповісти
Чемпионы по ковиду в Европе.
73% зе-билов, вы сделали ЭТО вместе!
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03.10.2021 10:56 Відповісти
Катастрофа галузі буде в грудні-січні. Коли припиниться фінансування і сягне піку захворюваність і смертність від коронавірусної хвороби. КОЛИ НЕ БУДЕ КОМУ ПРАЦЮВАТИ. Цікаво, що тоді придумає команда обдолбаних аморалів, щоб відволікти увагу народу? Черговий замах (може навіть на Самого...), чи, може, ринуться звільняти від сєпарів Горлівку
Так не зневажав Українців і низько не опускав Україну жоден з режимів...
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03.10.2021 10:56 Відповісти
Дуже дорого, поки ти у владі.
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03.10.2021 11:00 Відповісти
Що ця тварина меле. В мене зараз бабуся в лікарні з ковідом. Так ось це, звичайно, інфекційне відділення. Як ви гадаєте, хто пілкується про пацієнтів там? Лише рідні. Вони весь час, хто може, знаходиться в палатах, тому що медсестри нічого не роблять. А коли бабусі стало погано дуже вночі і інші пацієнти пішли до чергової сестри, то вона відповіла: Нехай вона прийде і скаже, що їй погано. До цього, звичайно, за все платиться, сестрам даємо гроші за крапельниці, усі ліки за наш рахунок, коротше за все. І ніх***я не платить держава. Так шо, вовка - нарік, пішов ти ***** разом зі своєю зеленою шоблою
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03.10.2021 11:06 Відповісти
Шо?
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03.10.2021 11:06 Відповісти
Когда последний медик выедет в Европу на заработки, на вызовы будет выезжать сам пан президент с медсестрой Юзиком. Сраная канистра Супрун начала убивать убогую медицину, а эти ********* ее похоронили.
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03.10.2021 11:08 Відповісти
Трижды победун Короны ЗЕ.

А впереди еще четырежды, пятижды, шестижды.... И все, как в первый раз.
ЗЕ - достойный своих избирателей лживый дегенерат.
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03.10.2021 11:10 Відповісти
 
 