Зеленський про ситуацію в медицині: Сьогодні я бачу команду, ми готові до викликів

Президент України Володимир Зеленський під час розширеного засідання фракції "Слуга народу" в Трускавці зазначив, що зараз у країні є багато викликів у медичній сфері, на що вплинула пандемія COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"З точки зору медицини в нас є багато викликів, було багато випробувань. Але сьогодні я бачу команду з медицини, вона є в країні. Ми обрали міністра, працює Комітет, і ми готові до викликів", - зазначив Володимир Зеленський.

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