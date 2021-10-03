Ви стали депутатом завдяки мені, а не Разумкову. Тепер кажу я, - ЗМІ повідомили про сварку Зеленського з низкою слуг народу через відставку спікера

Володимир Зеленський посперечався з кількома депутатами "Слуги народу", які засумнівалися в необхідності звільняти Дмитра Разумкова з позиції спікера.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють кілька співрозмовників НВ, які чули цю розмову.

Під час обговорення питання про звільнення Дмитра Разумкова депутати Неллі Яковлєва та Василь Мокан подискутували з президентом з приводу відставки спікера.

Неллі Яковлєва сказала президенту, що вона пройшла зі спікером життєвий шлях завдовжки близько 10 років і вважає спікера порядною людиною. На що президент їй відповів, що вона стала депутатом завдяки йому, а не Разумкову.

"Після чого Яковлєва вже нічого не сказала", - повідомляє цей співрозмовник.

Мокан, зі свого боку, навів президенту приклад про те, що коли з фракції виключали Олександра Дубінського, рядового члена "СН", то він мав півгодини бесіди з президентом при всіх присутніх, захищаючи свою позицію. Однак Разумкова такої можливості, відповісти за себе, повністю позбавили.

На цей аргумент Мокана президент, за словами цього джерела, відповів приблизно таким чином, що він міг піти на будь-який канал і прокоментувати конфлікт із Разумковим, але він цього публічно не хотів робити, а ось спікер це коментував.

"Тому, тепер кажу - я", - сказав президент. На цьому діалог закінчився.

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Нагадаємо, 30 вересня Давид Арахамія запросив у Раді підписні листи за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера.

Разумков був першим номером у партійному списку партії "Слуга народу" на парламентських виборах в 2019 році.