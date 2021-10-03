"Я ще не вирішив", - Зеленський про участь у президентських виборах 2024 року

Президент України Володимир Зеленський ще не вирішив, чи буде балотуватися на другий президентський термін.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу в Трускавці 3 жовтня.

Говорячи про те, чи буде він балотуватися на президентських виборах у 2024 році Зеленський заявив: "Я нічого не вирішував про другий термін. Я говорив, що вважаю, що ми виконали 30-35% своєї програми, а пів терміну пройшло. Якщо ми не будемо швидко працювати, особливо у Верховній Раді, якщо нам постійно будуть говорити, що це суперечить регламенту, то ми не встигнемо це зробити. Це не означає, що якщо я встигну все зробити за 4,5 року, я за пів року до кінця каденції піду".

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