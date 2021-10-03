"Я ще не вирішив", - Зеленський про участь у президентських виборах 2024 року
Президент України Володимир Зеленський ще не вирішив, чи буде балотуватися на другий президентський термін.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу в Трускавці 3 жовтня.
Говорячи про те, чи буде він балотуватися на президентських виборах у 2024 році Зеленський заявив: "Я нічого не вирішував про другий термін. Я говорив, що вважаю, що ми виконали 30-35% своєї програми, а пів терміну пройшло. Якщо ми не будемо швидко працювати, особливо у Верховній Раді, якщо нам постійно будуть говорити, що це суперечить регламенту, то ми не встигнемо це зробити. Це не означає, що якщо я встигну все зробити за 4,5 року, я за пів року до кінця каденції піду".
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А вам не приходило в голову что Зе и его команда это ваши украинские
дети?!
А вы их фекалиями?!
В цивилизованной стране , а Украина к этому движется, есть закон о защите личности.
И можно заплатить большой штраф
за принесение морального ущерба
или вообще оказаться в тюрьме.
Пойдёт на выборы или сразу в суд, тюрьму.
Якщо не залишишся при владі, то треба тікати, і тікати лише на фєдєрашку, бо всі інші країни тебе всеодно видадуть назад, до України...
Придурок...
Тому й вигадав зараз цей закон, щоби Пороха відсунути від виборів, тому й Разумкова з посади знімаєш, щоби керувати самому всім, в тому числі й виборами...
Гадаю й в Омані чи Катарі дарма тримати не будуть - нафік їм той гембєль???
Ну я проголосую и организую за тебя с во ло чь... выберим
Чомусь я не дивуюсь цьому