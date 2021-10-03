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"Я ще не вирішив", - Зеленський про участь у президентських виборах 2024 року

Президент України Володимир Зеленський ще не вирішив, чи буде балотуватися на другий президентський термін.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу в Трускавці 3 жовтня.

Говорячи про те, чи буде він балотуватися на президентських виборах у 2024 році Зеленський заявив: "Я нічого не вирішував про другий термін. Я говорив, що вважаю, що ми виконали 30-35% своєї програми, а пів терміну пройшло. Якщо ми не будемо швидко працювати, особливо у Верховній Раді, якщо нам постійно будуть говорити, що це суперечить регламенту, то ми не встигнемо це зробити. Це не означає, що якщо я встигну все зробити за 4,5 року, я за пів року до кінця каденції піду".

Читайте також: Ви стали депутатом завдяки мені, а не Разумкову. Тепер кажу я, - ЗМІ повідомили про сварку Зеленського з низкою слуг народу через відставку спікера

Зеленський Володимир (23810) строк (32)


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Топ коментарі
+58
ты и так ничего не решаешь, лошара
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03.10.2021 11:34
+44
А как же твое слово, что иду на один срок? Или понравилось сидеть на потоках, долбаный паяц?
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03.10.2021 11:36
+40
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03.10.2021 11:35
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Значит подумаеш **** на нарах!
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03.10.2021 13:50 Відповісти
разгони лучше парламент, назначь перевыборы
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03.10.2021 14:28 Відповісти
сиди лучше на бутылке молча
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03.10.2021 15:52 Відповісти
лапотник, прикидываться украинцем уже не в фаворе. вы очень тупо палитесь
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03.10.2021 17:11 Відповісти
Уже решил,сученок ,однозначно
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03.10.2021 14:35 Відповісти
Він відверто закликає порушувати регламент. Жах.
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03.10.2021 14:42 Відповісти
Отопление включат и с платежками снесут всех к чертям собачьим! Путин контролирует Украинских олигархов и он им задачу поставил подымать тарифы и грабить Украину, чтобы разрушить экономику и дестабилизировать Украину из тыла прямо. И все видят, что происходит и народ ничего не делает и зная это - позволяет дальше уничтожение Украины производить. Неужели не может найтись в целой Украине людей, которые перестреляют олигархов и позволят вот так разрушить Украину???
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03.10.2021 14:49 Відповісти
неужели снайперов сложно задействовать против олигархов и снять их и чтобы Украину попустило наконец-то. Без олигархов посыплется вся их иерархия во власти, которую они контролируют коррупционным путем и грабят и уничтожают страну. Сняв со снайперских винтовок олигархов всех, Украина перейдет к нормальной системе и произойдет трансформация от олигархической системы к демократии. Прочитайте Аристотеля - Политику. Он один из самых умных людей в истории и у него описана трансформации политических систем. Олигархию сносят у него написано, когда неугомонная жадность олигархов доведет народ до нищеты и произойдет восстание и убив олигархов система перейдет к демократии. А у Украины олигархи не просто управляют Украиной, а олигархами управляет международный мафиозный синдикат. И олигархи целенаправленно уничтожают Украину. Снайперы должны отработать олигархов и желательно вальнуть их одновременно - в один момент должны они быть в прицелах и уничтожены. И даже по несколько надо снайперов и хороших и валить с большой дистанции. Нужно формировать Украинский Моссад, который будет уничтожать врагов государства, а олигархи главные враги государства и которые наносят критический ущерб государству Украина. Государством Украина - олигархи приговариваются к смертной казни!!!
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03.10.2021 15:05 Відповісти
А судей? А прокуроров? А ментов? А всяких региональных князьков? Устанут снайперы стрелять А выгодоприобретателем по итогу станет *****
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03.10.2021 15:54 Відповісти
Каждому снайперу - Героя Украины!
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03.10.2021 20:36 Відповісти
що не вирішив!? ти гнида йшла на один строк!!!
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03.10.2021 15:06 Відповісти
100 відсотків піде на 2-й термін і побачите що придурки за нього знову проголосують
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03.10.2021 15:21 Відповісти
Правильно, вирішувать будуть інші.
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03.10.2021 15:47 Відповісти
Ще перший сезон серіалу "блаЗЕнь" не відомо чим закінчиться. А божевільний вже другий сезон планує
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03.10.2021 15:52 Відповісти
100% пойдёт и 100% станет...
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03.10.2021 15:58 Відповісти
Ніколи не розумів, як можна було обрати зека-рецидивіста, а потім ще й тупого клоуна у складний для країни час, але якщо за це непорозуміння знову проголосують, то цю країну вже ніщо не врятує.
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03.10.2021 16:05 Відповісти
Кожен народ має ту владу яку заслуговує....
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03.10.2021 20:39 Відповісти
Уважаемые комментаторы сайта Юрия Бутузова!
А вам не приходило в голову что Зе и его команда это ваши украинские
дети?!
А вы их фекалиями?!
В цивилизованной стране , а Украина к этому движется, есть закон о защите личности.
И можно заплатить большой штраф
за принесение морального ущерба
или вообще оказаться в тюрьме.
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03.10.2021 17:08 Відповісти
ты с рождения туповатая, или курсы специальные заканчивала? Трускавец, не?
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03.10.2021 20:43 Відповісти
Тут 99% тролів з параши. Хіба не відчуваєте мокшанську воніщу? Їм не Порох чи Зеленський потрібні. Головне щоб обісрати Україну і українців. Зараз вони під порохоботів маскуються, але їм байдуже, що своєю мерзотною поведінкою вони йому більше шкоди приносять, ніж користі. Того і не бояться вони нічого, що це кремляді, а не українці. Тай повне незнання української мови видає. Зараз українці в інтернеті переважно українською спілкуються, а на цьому смітнику, в який перетворився Цензор, в 99,9% мова параши.
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03.10.2021 21:13 Відповісти
матрёха, срань лапотная, хреново шифруешься.)
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03.10.2021 22:10 Відповісти
Та вже більше ніж підлога країни ненавидить зекоманду, майже усім кортить гнати їх звідси статевими ганчірками. Тож у вас не вистачить сечі посадити усіх у тюремний висновок за образу обличчя
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03.10.2021 22:11 Відповісти
ломается, как целочка=) Да у тебя, дурака, выбора уже нет. Второй срок будет обязательным, - либо преЗедентский, либо тюремный.
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03.10.2021 17:14 Відповісти
Тут бубочка вопрос... Досидишь ли ты первый срок.... С твоими то откровениями
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03.10.2021 17:23 Відповісти
Звіздть, як Троцький.
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03.10.2021 18:47 Відповісти
Очевидно что все украинцы хотят чтобы Зеленский пошёл на второй срок
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03.10.2021 18:54 Відповісти
да он еще и на первый приговор не получил, а там вышка корячется
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03.10.2021 20:44 Відповісти
Лишись ты секретуток, стань Президентом, возможно, за тебя проголосуют
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03.10.2021 19:22 Відповісти
Да на хрен такое трепло вообще нужно, за два года уже все его знают как облупленного
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03.10.2021 22:07 Відповісти
Что он ерунду несёт, его теперь хрен сраной метлой выгонишь, ещё не всё украдено, ещё не всё продано. Вот когда в Украине не хрена уже не останется, когда народ совсем станет нищим, вот только лишь тогда, ему уже нечего будет делать в Украине, и тогда сам дрыснет подальше от нищей, никому не нужной и забытой Украины.
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03.10.2021 19:24 Відповісти
Ряху уже наел.
Пойдёт на выборы или сразу в суд, тюрьму.
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03.10.2021 19:41 Відповісти
Лучший вариант немедленно подать в отставку...
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03.10.2021 19:51 Відповісти
Краще собі кул ю в лоб
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03.10.2021 20:40 Відповісти
Для нього це занадто легко. - повинен відсидіти, років 15...
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03.10.2021 22:24 Відповісти
Що ти незайману інститутку зображаєш нам???
Якщо не залишишся при владі, то треба тікати, і тікати лише на фєдєрашку, бо всі інші країни тебе всеодно видадуть назад, до України...
Придурок...
Тому й вигадав зараз цей закон, щоби Пороха відсунути від виборів, тому й Разумкова з посади знімаєш, щоби керувати самому всім, в тому числі й виборами...
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03.10.2021 19:56 Відповісти
Израиль не факт. Да и какой Оман-Катар, тоже.
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03.10.2021 21:59 Відповісти
Для того бубочкє доведеться в Ізраїлі все бабло залишити, яке непосильним трудом вкрадене...
Гадаю й в Омані чи Катарі дарма тримати не будуть - нафік їм той гембєль???
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03.10.2021 22:08 Відповісти
Не. В Израиле десятину отстегнет и легализуется вполне уверенно.
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03.10.2021 22:30 Відповісти
Якщо амери пристегнуть його до бєніної справи - віддадуть без будь яких сумнівів...
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04.10.2021 19:02 Відповісти
Про те, що нинішній президент іде тільки на один термін, він сам заявив на порозі свого обрання. Потім - страшенно сподобалось, адже посада президента в Україні ні до чого не зобов'язує, а дає можливість вершити які завгодно (темні) справи. Це - сумна і трагічна деталь української правової й політичної системи. 2-а причина: потужний тиск родинно-подружнього клану, який щойно тільки увійшов у кураж грабунків та крадіжок. Та є ще й третя обставина, мабуть, вирішальна: це справа Вагнера, яка набула великого резонансу і яку з усіх сил педалює Порошенко зі своїм псевдопатріотичним кланом. Боячись відразу залетіти в кутузку, Зеленський буде всіма силами дертися на трон вдруге... Порошенко теж не відступить, бо марить і помсти, і трону. Так Україна стає заложницею 2-х аферистів (незнаючи, чим це для неї закінчиться).
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03.10.2021 20:11 Відповісти
Импичмент!!!!
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03.10.2021 20:29 Відповісти
Так ты значит не решил... угу, а я же голосовала за зеленую вот эту мр а зь. Оно с меня пенсию сняло в 60 лет и пиарится надбавками другим, мы же понимаем что на выходе от тебя только вред!. Это ш об ло при власти, им главное народ Украины выморитьМне уже 62-й без единой выплаты - выброшенная на обочину. Куда не говорила и писала на все 0 внимания.

Ну я проголосую и организую за тебя с во ло чь... выберим
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03.10.2021 20:32 Відповісти
Он не решил))) Но народ уже определился Nafeg туда ---->
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03.10.2021 21:07 Відповісти
"А от я йому вірю! І знаєте чому? Бо я й сам часто брешу!" П.Є.Г.
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03.10.2021 21:27 Відповісти
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03.10.2021 21:52 Відповісти
Во морда противная жидовская, грабит народ украинский, и такая довольная сволочь! А вы замечаете, что жиды оккупировали всю Украину, грабят её, народ в нищету загоняют и такие довольные твари.
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03.10.2021 22:22 Відповісти
лохдауна почало розносити вшир, так і лопнути недовго...
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03.10.2021 22:33 Відповісти
Обезьяна на троне.
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03.10.2021 23:31 Відповісти
Он будет сидеть. вот только вопрос где,в кресле президента или на нарах,а может его уйло на бутылку посадит.
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04.10.2021 00:23 Відповісти
Зебил как путлер кокетничает, тот тоже в последний момент всех радует, что таки решил идти.
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04.10.2021 00:36 Відповісти
Беня вместо него на выборы отправит Разумкова. Уже начали его раскручивать.
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04.10.2021 00:46 Відповісти
Зе - это популистский авторитарный режим. Пока люди массово голосуют за Зе, никакой европейской перспективы не будет. ДумайТэ)
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04.10.2021 01:30 Відповісти
А ЧЁ НЕ ПОБРИЛИ НАШ КРЕНЕЦ
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04.10.2021 01:44 Відповісти
Запухле від наркоти на оргії чмо "еще нє решіло". Доведеться йому допомогти в цьому плані....
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04.10.2021 02:14 Відповісти
Д.Разумков - план "Бе" - Бені оффшорного
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04.10.2021 05:38 Відповісти
надо бы успеть купить на подарок мыло... да и веревку...
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04.10.2021 07:30 Відповісти
я так розумію, що в серіалі про слугу народу той момент, коли чинний президент не хотів покидати кабінет і не вірив у свою поразку - то роль президента була про самого Зе? ))) Зе не хоче покидати посаду президента так само, як той президент у серіалі?
Чомусь я не дивуюсь цьому
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04.10.2021 08:02 Відповісти
вова в ютюбе кино про тебя крутят ..ОФШОР 95 .. ФИЛЬМ НАЗЫВАЕТСЯ --- тебе бакланов уже наверное показал ---- ты вова зачем калломойскому помогал ворованное бобло из привата в своих офшорах прятать и почему вова ты негодяй зеленый не хочеш налоги платить нашим нищим пенсионэрам . учителям и медсестрам . Шо за дела . вова . а ну давай **** зеленая на ближайшее РНБО этот фильм в повестку дня и данилова до шустера в ..свободу слова.. хай промычит как олигархи доют наш бюджет и как зеленый галабородька ..борется.. с олигархом калломойским ..ОФШОР 95.. КИНО НАЗЫВАЕТСЯ
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04.10.2021 08:29 Відповісти
Второй срок Зеленского будет 15 лет. Ст. 111 УК Украины.
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04.10.2021 08:46 Відповісти
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