"Найтепліші вітання всім, хто дарує нашим дітям мудрість, досвід і частинку свого серця", - Зеленський привітав учителів
Президент України Володимир Зеленський привітав українських педагогів з професійним святом - Днем учителя.
Як передає Цензор.НЕТ привітання оприлюднено в президентському Фейсбуці.
"Учитель – це не лише про те, щоб дати знання. Учитель – це про велику сім’ю, де кожен учень стає твоєю дитиною. Найтепліші вітання всім, хто дарує нашим дітям мудрість, досвід і частинку свого серця й душі!" - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+14 jklpqrs
показати весь коментар03.10.2021 12:38
+13 Одержимый
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+11 Владимир Пономаренко #471653
показати весь коментар03.10.2021 12:40
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это не Зеля высрал, а какой то другой клоун из ко.манды. хотя на месте Зели я бы его тут же удалил за дверь за такой высер, а тот(Зеля) только ухмыльнулся(мол - быдло пусть верит?)
я х.з. - если нашлось хоть 1000 педагогов кто поверили в этот бред, то.... ну, не скажу шо бы сделал, будь я таким говном как Сралин
А, хотя вместо этого в ГУЛАГ можно было бы - толку больше чем гасстг....
не перестают от этого выглядеть умнее)))
- вибраниума, вспомнил - дебил бегает с круглым куском вибраниума)
вещество мне неизвестно, бегающего дебила за последние годы видел с булавой в ВРУ и в парламенте одной из прибалтийских республик
2. Вы реально думаете, что большинство учителей надеялись на (не троекратное, как вы пишете) десятикратное повышение зарплаты?
шо дебилы те из них шо на троекратку даже надеялись, а те что на десятикратку - то никуда кроме как на рудники их не отправлять ибо это амебы - чему они научат спиногрызов то?
я просто не очень представляю взрослого чела с высшим, шо поверил бы в высер этого придурка(какой-то хмырь из "зеко.манды") про 4 тыс евро. это терминальная стадия же.
теоретически - выгнать 90% учителей и дать остальным такую "получку" - можно. но теоретически и революция должна бы начинаться во франциях всяких, а не на Параше("октябрьский шабаш")
зато коли вчилкам почали нарешті вказувати на непедагогічність їх педкорон починаючи з 2015, то вибігали як на старті по свистку "захистіть вчителів від прибацаних батьків, вони нас не поважають, поскидали нам дітей, батьки повинні виховувати!"
Частичку света вам промеж глаз от ЗЕ. Ну и улыбок вам всяческих вместо денег.
Отримали?