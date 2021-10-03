"Найтепліші вітання всім, хто дарує нашим дітям мудрість, досвід і частинку свого серця", - Зеленський привітав учителів

Президент України Володимир Зеленський привітав українських педагогів з професійним святом - Днем учителя.

Як передає Цензор.НЕТ привітання оприлюднено в президентському Фейсбуці.

"Учитель – це не лише про те, щоб дати знання. Учитель – це про велику сім’ю, де кожен учень стає твоєю дитиною. Найтепліші вітання всім, хто дарує нашим дітям мудрість, досвід і частинку свого серця й душі!" - йдеться у повідомленні.

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