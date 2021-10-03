Зеленський про замах на Шефіра: Виконавців знайдуть. Правоохоронці викликають багато людей з відомими іменами

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість у тому, що виконавців замаху на першого помічника глави держави Сергія Шефіра обов'язково знайдуть.

Про це він заявив сьогодні на брифінгу в Трускавці, інформує Цензор.НЕТ.

"Це замах на вбивство. 100%. Я вважаю, що виконавців знайдуть. Я не можу говорити про замовників. Триває слідство. Багатьох людей викликали, я знаю, багато людей із дуже відомими іменами, з ким Сергій (Шефір. - Ред.) спілкувався, когось знав, когось підозрюють", - зазначив Зеленський.

За його словами, багатьох викликали в правоохоронні органи щодо цієї справи.

"Якусь інформацію я маю, тому і кажу, що виконавця знайдуть", - додав він.

Говорячи про контакти Шефіра з олігархами, Зеленський зазначив: "з паном Ахметовим він зустрічався. Було кілька складних моментів, багато енергетичних моментів, багато викликів, багато "вугільних" проблем, коли щось ми очікували, а щось недоочікували, а з іншими - я не знаю. Викликали їх? Я не можу про це говорити", - заявив Зеленський.

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Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом обстріляли автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранений водій. В автомобіль випустили більш як 10 куль. Стріляли з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці нині розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема, розглядають версію за участю спецслужб іноземних країн.