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Новини Замах на Шефіра
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Зеленський про замах на Шефіра: Виконавців знайдуть. Правоохоронці викликають багато людей з відомими іменами

Зеленський про замах на Шефіра: Виконавців знайдуть. Правоохоронці викликають багато людей з відомими іменами

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість у тому, що виконавців замаху на першого помічника глави держави Сергія Шефіра обов'язково знайдуть.

Про це він заявив сьогодні на брифінгу в Трускавці, інформує Цензор.НЕТ.

"Це замах на вбивство. 100%. Я вважаю, що виконавців знайдуть. Я не можу говорити про замовників. Триває слідство. Багатьох людей викликали, я знаю, багато людей із дуже відомими іменами, з ким Сергій (Шефір. - Ред.) спілкувався, когось знав, когось підозрюють", - зазначив Зеленський.

За його словами, багатьох викликали в правоохоронні органи щодо цієї справи.

"Якусь інформацію я маю, тому і кажу, що виконавця знайдуть", - додав він.

Говорячи про контакти Шефіра з олігархами, Зеленський зазначив: "з паном Ахметовим він зустрічався. Було кілька складних моментів, багато енергетичних моментів, багато викликів, багато "вугільних" проблем, коли щось ми очікували, а щось недоочікували, а з іншими - я не знаю. Викликали їх? Я не можу про це говорити", - заявив Зеленський.

Читайте також: Замах на Шефіра - не вистава. У мене немає сумнівів, - Венедіктова

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом обстріляли автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранений водій. В автомобіль випустили більш як 10 куль. Стріляли з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці нині розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема, розглядають версію за участю спецслужб іноземних країн.

Ахметов Рінат (2358) Зеленський Володимир (23810) Шефір Сергій (128)


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Топ коментарі
+34
В зебіла Порошенко винний у всьому.
Навіть в тому, що він дрібна нікчема.
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03.10.2021 13:21
+20
Порошенко?
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03.10.2021 13:20
+20
Так би ти ,гундосий жидок,за наших військових турбувався,як за свого дружбана.
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03.10.2021 13:23
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03.10.2021 13:19 Відповісти
как по справе Шеремета

иначе не способны
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03.10.2021 13:19 Відповісти
Порошенко?
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03.10.2021 13:20 Відповісти
В зебіла Порошенко винний у всьому.
Навіть в тому, що він дрібна нікчема.
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03.10.2021 13:21 Відповісти
Ну, куди ж без нього
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03.10.2021 13:22 Відповісти
Порошенко подносил патроны.
Исподняли кровавый пастор и разыскиваемый интерполом Яценюк.
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03.10.2021 14:02 Відповісти
Ні! Поросенко не міг стріляти, апріорі. В нього набої хтось стирив. Є версія, що він сам у себе їх і поцупив своїми "шаловлівимі ручкамі".🤣
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03.10.2021 15:15 Відповісти
Яценюк зазвичай працює тихо ножами та сокирами і живих не лишає.. Це не його почерк
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03.10.2021 18:11 Відповісти
На пулевых отверстиях авто шифера нашли....

Отпечатки пальцев шоколаде
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03.10.2021 13:21 Відповісти
Может Лукашенке со своей информацией позвоните?
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03.10.2021 13:21 Відповісти
Так це ж твої кореши!!!!!!!
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03.10.2021 13:22 Відповісти
"Много людей с очень известными именами": Порошенко? Байден? 73% в 2019 зробили це разом! Війна відійшла на задній план. Шефірів відомі люди атакують
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03.10.2021 13:22 Відповісти
«много людей с очень известными именами, с кем Сергей (Шефир. - Ред.) общался, кого-то знал, кого-то подозревают Источник:

когото кинули ?
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03.10.2021 13:22 Відповісти
А спілкувався він з олігархами.
Винними призначать якихось атовців. 100 %.
Це ж головні вороги влади зеленського.
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03.10.2021 13:23 Відповісти
Мене дивує, як оці кілери, спеціалісти, які не лишили жодних слідів, навіть використали спеціальний спрей, щоб собаки не взяли слід, не змогли вбити шефіра ?
ЯК ????
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03.10.2021 13:22 Відповісти
Це високопрофесійні виконавці. Це ж треба було робити замах на зелений шифер так, щоб жодної кулі не влучило в ту частину машини, де сиділа ціль! Та ще й по рухомій мішені... Одиночними... Зі швидкість пострів більшою, ніж в автоматичному режимі! Стопудово професіонали!
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03.10.2021 20:18 Відповісти
И об этом..https://www.unn.com.ua/uk/news/1946614-oman-evakuyuye-naselennya-cherez-tropichniy-shtorm-shakhin Оман евакуює населення через тропічний шторм "Вован"
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03.10.2021 13:23 Відповісти
дерьмак)
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03.10.2021 13:23 Відповісти
ага!
у ахметок не нашлось главаря своей охраны и денег на гранатомет, то есть самого гранатомета?
хотели убить это говно настолько шо даже по объявлению найдешь за 25к. евро чувака шо бросит мину и дистанционно подорвет жёпира и его жопьора.(у этого жепира такая рожа, шо даже его жепьора с ним подорвать не жалко))))
клоунада тупая. оно типо ахметкам надо - и не уничтожили - и типо еще и посадить могут?
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03.10.2021 13:23 Відповісти
а шо тут думать ,это барыга его вальнул
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03.10.2021 13:23 Відповісти
Так би ти ,гундосий жидок,за наших військових турбувався,як за свого дружбана.
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03.10.2021 13:23 Відповісти
О дружбане никто особо не переживает. Сцикло свои капиталы не хочет потерять, которыми шифер рулил....
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03.10.2021 13:36 Відповісти
Люди с известными именами!? А не Порошенко ли лично ...? Наверное, это главная версия.
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03.10.2021 13:24 Відповісти
...я не встиг втролити в тему про знайдені важливі вєшчдоки- фантики від цукерок знаменитої фірми...
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04.10.2021 02:30 Відповісти
Шефир же всем ясно сказал, что он занимается только "кварталом 95", поэтому сразу становится понятно, что во всем виноваты конкуренты - "дизель шоу", явные претенденты на пост президента, главу кабмина и силовой блок на следующих президентских и парламентских выборах, которые теперь будут у нас называться "Выбери комика" (президентские) и "Выбери друзей комика"(парламентские) ...
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03.10.2021 13:25 Відповісти
Цікаво , що ВІДОМІ імена були в ГАМЕРИЦІ - так що алібі мають 😂
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03.10.2021 13:26 Відповісти
Друг шмарклі Шефирь це не рядовий Журавель !
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03.10.2021 13:29 Відповісти
Все правильно, не можешь сам, как президент, обратись к более солидным людям. Они многое знают, может и помогут нэвигласам со всеми полномочиями.
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03.10.2021 13:31 Відповісти
почали спiвбeсiду на роль стрєлочнiка?
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03.10.2021 13:32 Відповісти
Та тут розклад простий: прийшов Шефір пару місяців тому до бубочки і заявив: "Пацан, ти вже два роки ніфіга в Кварталі не робиш, а бабло косиш. Давай переділим це все." Ось і переділили...
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03.10.2021 13:36 Відповісти
шо там шукати... Антоненко та Кузьменко.
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03.10.2021 13:39 Відповісти
Исполнителей уверен - уже нашли.

Но информацию о них не опубликуют.

И не поймают....

Попиарятся разве что...
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03.10.2021 13:39 Відповісти
столько шума и суеты изза какого-то сраного мдака шифера.
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03.10.2021 13:40 Відповісти
Шефір не на державній службі. Це абсолютно ліва людина, котра керує Україною.
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03.10.2021 13:41 Відповісти
В стране набирает обороты скандал с вагнеровцами и тут стреляют в машину чайфира. Потом все общественное внимание переключается на обосранного чафира, на вагнеровцев покуй. Совпадение? Не думаю! Интересно кого квартал95 выбрал жертвой в случае выхода расследования белингкет?
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03.10.2021 13:44 Відповісти
Стрелял Порошенко, это было понятно сразу. Причём не с автомата, а из револьверов, с двух рук, по-македонски.
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03.10.2021 13:46 Відповісти
я думаю как обычно будет виноват Порох
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03.10.2021 13:48 Відповісти
Судя по пулевым отверстиям, это 100% имитация покушения. Одиночные выстрелы ювелирно обогнули водительское кресло. Неужели этот дурак не соображает, что в эти басни почти никто не верит ?
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03.10.2021 13:48 Відповісти
....Москаль очень чётко разобрал этот цирк!!! Невозможно за 4 секунды в Движении..ОДИНОЧНЫМИ выстрелами выпустить 20 пуль с таким вариантом попаданий. Что за пуля..что расплющилась при ранении водителя? Нет НИ ОДНОГО выходного отверстия из попавших. Раненный водитель ещё ездил с полицией и показывал место покушения!!!)))
https://www.youtube.com/watch?v=2V4JOKeh1rU
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03.10.2021 14:30 Відповісти
"Какую-то информацию я имею, поэтому и говорю, что исполнителя найдут" Источник:
---
Ну, имея какую-то информацию, назначить исполнителя вероятно не так сложно, как может казаться.
Потом он пойдет на сделку со следствием - честно расскажет, что про заказчика ничего не знает и в глаза его не видел, просто подошел какой-то пацан мелкий, в маске, отдал конверт и сказал, что один дяденька просил его тебе передать и сказал, что второй конверт можно будет забрать возле дорожного указателя в траве, а про третий потом сообщат дополнительно. В первом было фото Шефира и его машины с номером, а во втором половина суммы.
Суд учтет смягчающие обстоятельства - чистосердечное признание и отсутствие тяжело пострадавших. И назначит ему наказание по всей строгости закона - 15 суток ареста ... условно, а также оплату, в полном объеме, ремонта авто.
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03.10.2021 13:50 Відповісти
Розумію,що найвеличнійшого доводиться цитувати - але у нього з рота випадають тільки "регбус і кроксворд" як говорив Райкін.-Девушка,на вам нитка!Не на вам,а на вас!На меню?Не на меню - а на мне!Так я так и говорю -на вам!
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03.10.2021 13:54 Відповісти
Нисколько не сомневаюсь, найдут конечно каких-нибудь подходящих "стрелочников", всё будет как в деле Шеремета, украинские "правоохранители" по-другому работать не умеют, да и незачем оно им. Задача упрощается ещё и тем что правду в окружении Зеленского знают и не важно что они там говорят, Татаров состряпает удобную и комфортную для Зеленского версию, более того, вероятно что и сам Зеленский в курсе.
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03.10.2021 13:57 Відповісти
Крутоголов Е. и его команда. Это известные люди "Дизель шоу". Я давно подозревал, что Виктория Булитко главный организатор покушения на шифера.
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03.10.2021 13:58 Відповісти
Віка ще та штучка. А пуляв видно Бережок. Тільки він з бодуна міг так ювелірно "положити" кулі в кузов автомобіля.
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03.10.2021 16:11 Відповісти
интересно, а шо воно седня нюхануло - доместоса але дусту?
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03.10.2021 14:18 Відповісти
Настій блекоти з дурманом і з фракціями мухоморів для посилення галюцегенного ефекту.
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03.10.2021 16:06 Відповісти
Трічі прочитав. Ледве второпав,що Володимир Олександрович мав на увазі. І хоча Петро Олексійович (не Порошенко,а 1) і говорив:- Указую боярам в Думе говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого видна была, але отой указ не стосується пана ЗЕ. Йому, обовя"язково, потрібно говорити по написаному, даби зрозуміло було про що він говорить...
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03.10.2021 14:26 Відповісти
какой бред !
никто не верит в "покушение", сценарий шит белыми нитками ...
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03.10.2021 14:40 Відповісти
Не морочиьть голову себе и людям, сделайте то, шо вы шпана, умеете делать, назначьте исполнителей; и с плеч долой.
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03.10.2021 15:41 Відповісти
І що ті правоохоронці, які не можуть побачити Трухіна за кермом (не велосипеда), знайдуть того міфічного чи навіть дійсного кіллера?
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03.10.2021 16:03 Відповісти
Зеленский , ну хватит уже , не смешно , постановочное покушение сознайся уже , как с Вагнеровцами , что неудачно сняли , не получилось
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03.10.2021 16:27 Відповісти
А що Шефір ще й спеціаліст в «енергетичних моментах» і «вугільних проблемах»? То про що він говорив з Ахметовим? Звісно про те як взаємовигідно подоїти державний бюджет.
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03.10.2021 16:54 Відповісти
Слідство назначить винними когось із нелояльних волонтерів та ветеранів. Треба вже кінчити зеленського, інакше це буде продовжуватись довго
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03.10.2021 18:18 Відповісти
А почему не как про трухина ?
Ну, попал человек в ДТП. Там никто не погиб Источник:
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03.10.2021 18:25 Відповісти
правильно. ну пострелял кто-то по машине шифера, но не погиб же никто. ну и зашибись. цирк окончен.
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03.10.2021 20:57 Відповісти
Ідіот. І це ще дуже м*яко сказано...
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03.10.2021 18:49 Відповісти
Сивохо , Кива и Юзик
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03.10.2021 18:55 Відповісти
По Шеремету ты, зебильное чмо, уже нашел...
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03.10.2021 19:12 Відповісти
Режиссёр фильма Шефир.
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03.10.2021 19:45 Відповісти
Вы все видели фото на этого авто педика? Увидали? И что там? Та резинка (пуля резиновая) не затронутая стеткла двери. Тупизна у власти!
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03.10.2021 19:48 Відповісти
Постановка от "Студии 95 квартал?"?
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03.10.2021 21:56 Відповісти
знову знайдуть Ріфмастера ?
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03.10.2021 21:50 Відповісти
Разборки между зефир-бизнес-партнерами.
При чем здесь государство Украина?
Кто может объяснить?
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03.10.2021 21:55 Відповісти
Оте наше "жидво посліднє" ганьбить і нищить Україну і своє походження. Шанований мною та багатьма українцями, Відомий патріот України, мешканець Буковини Мойсей Фішбейн певно згорає від сорому від діянь "наступника" такого гонорового та самовідданого народу...Ганебно то ....
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04.10.2021 01:59 Відповісти
Їм заплатять? не скривдять?
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04.10.2021 04:16 Відповісти
сами себя найдут?
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04.10.2021 07:31 Відповісти
А чо в стране гранатомётов мало?По-моему сейчас достать гранатомет не проблема и разрядить его по назначению.Хотели бы убить, убили а так это семки 73 квартала для быдла.
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04.10.2021 09:05 Відповісти
 
 