Зеленський про замах на Шефіра: Виконавців знайдуть. Правоохоронці викликають багато людей з відомими іменами
Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість у тому, що виконавців замаху на першого помічника глави держави Сергія Шефіра обов'язково знайдуть.
Про це він заявив сьогодні на брифінгу в Трускавці, інформує Цензор.НЕТ.
"Це замах на вбивство. 100%. Я вважаю, що виконавців знайдуть. Я не можу говорити про замовників. Триває слідство. Багатьох людей викликали, я знаю, багато людей із дуже відомими іменами, з ким Сергій (Шефір. - Ред.) спілкувався, когось знав, когось підозрюють", - зазначив Зеленський.
За його словами, багатьох викликали в правоохоронні органи щодо цієї справи.
"Якусь інформацію я маю, тому і кажу, що виконавця знайдуть", - додав він.
Говорячи про контакти Шефіра з олігархами, Зеленський зазначив: "з паном Ахметовим він зустрічався. Було кілька складних моментів, багато енергетичних моментів, багато викликів, багато "вугільних" проблем, коли щось ми очікували, а щось недоочікували, а з іншими - я не знаю. Викликали їх? Я не можу про це говорити", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом обстріляли автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранений водій. В автомобіль випустили більш як 10 куль. Стріляли з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля.
За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці нині розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема, розглядають версію за участю спецслужб іноземних країн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
иначе не способны
Навіть в тому, що він дрібна нікчема.
Исподняли кровавый пастор и разыскиваемый интерполом Яценюк.
Отпечатки пальцев шоколаде
когото кинули ?
Винними призначать якихось атовців. 100 %.
Це ж головні вороги влади зеленського.
ЯК ????
у ахметок не нашлось главаря своей охраны и денег на гранатомет, то есть самого гранатомета?
хотели убить это говно настолько шо даже по объявлению найдешь за 25к. евро чувака шо бросит мину и дистанционно подорвет жёпира и его жопьора.(у этого жепира такая рожа, шо даже его жепьора с ним подорвать не жалко))))
клоунада тупая. оно типо ахметкам надо - и не уничтожили - и типо еще и посадить могут?
Но информацию о них не опубликуют.
И не поймают....
Попиарятся разве что...
https://www.youtube.com/watch?v=2V4JOKeh1rU
---
Ну, имея какую-то информацию, назначить исполнителя вероятно не так сложно, как может казаться.
Потом он пойдет на сделку со следствием - честно расскажет, что про заказчика ничего не знает и в глаза его не видел, просто подошел какой-то пацан мелкий, в маске, отдал конверт и сказал, что один дяденька просил его тебе передать и сказал, что второй конверт можно будет забрать возле дорожного указателя в траве, а про третий потом сообщат дополнительно. В первом было фото Шефира и его машины с номером, а во втором половина суммы.
Суд учтет смягчающие обстоятельства - чистосердечное признание и отсутствие тяжело пострадавших. И назначит ему наказание по всей строгости закона - 15 суток ареста ... условно, а также оплату, в полном объеме, ремонта авто.
никто не верит в "покушение", сценарий шит белыми нитками ...
Ну, попал человек в ДТП. Там никто не погиб Источник:
При чем здесь государство Украина?
Кто может объяснить?