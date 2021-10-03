Прем'єру фільму "Офшор-95" (про офшори Зеленського) скасували в Малій Опері без пояснення причин, - журналістка "Слідство.Інфо" Бабінець

Журналістка Анна Бабінець оприлюднила інформацію, що прем'єру фільму "Офшор-95" про офшорні фірми президента Зеленського без пояснення причин скасували в Малій Опері в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ про це вона написала в Фейсбуці.

Бабинець заявила: "За кілька годин до показу фільму "Офшор 95" директор Малої Опери Олексій Прасол подзвонив нам і сказав, що показу не буде: "Ми не будемо показувати фільм про президента" (фільм про офшори Зеленського).

Згодом Олексій написав, що у них немає світла і взагалі ремонт. Я приїхала, переконалася, що світло є, а ремонту немає.

"Однак постери з нашим фільмом з приміщення зняли, працівникам сказали, що короткий день - опера зачиняється о 17.00. Олексій сказав мені по телефону, що нічого не знає про наш фільм і кинув трубку", - підкреслила Бабінець.

За її словами, угоду з Малою Оперою про показ було укладено, також оплачено оренду зали.

"До прем'єри - 5 годин, у нас зареєстровано майже 250 людей. Допоможіть, будь ласка, знайти нову локацію для показу!!! Усе повинно відбутися сьогодні о 19.00. Пишіть або дзвоніть мені або в повідомлення Слідство.Інфо", - резюмувала Бабінець.