Прем'єру фільму "Офшор-95" (про офшори Зеленського) скасували в Малій Опері без пояснення причин, - журналістка "Слідство.Інфо" Бабінець
Журналістка Анна Бабінець оприлюднила інформацію, що прем'єру фільму "Офшор-95" про офшорні фірми президента Зеленського без пояснення причин скасували в Малій Опері в Києві.
Як передає Цензор.НЕТ про це вона написала в Фейсбуці.
Бабинець заявила: "За кілька годин до показу фільму "Офшор 95" директор Малої Опери Олексій Прасол подзвонив нам і сказав, що показу не буде: "Ми не будемо показувати фільм про президента" (фільм про офшори Зеленського).
Згодом Олексій написав, що у них немає світла і взагалі ремонт. Я приїхала, переконалася, що світло є, а ремонту немає.
"Однак постери з нашим фільмом з приміщення зняли, працівникам сказали, що короткий день - опера зачиняється о 17.00. Олексій сказав мені по телефону, що нічого не знає про наш фільм і кинув трубку", - підкреслила Бабінець.
За її словами, угоду з Малою Оперою про показ було укладено, також оплачено оренду зали.
"До прем'єри - 5 годин, у нас зареєстровано майже 250 людей. Допоможіть, будь ласка, знайти нову локацію для показу!!! Усе повинно відбутися сьогодні о 19.00. Пишіть або дзвоніть мені або в повідомлення Слідство.Інфо", - резюмувала Бабінець.
Будь ласка, зачекайте...
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А ну, дай хоть один пример, сопля зеленая!
Тут тільки виникне проблема: а кого треба буде зараховувати в опозиційні телеканали? Чомусь думаю, що ахметівські "уркаїна", а також садового до них ввійдуть...
Вчера ракі билі малєнькіе но по трі , а сєгодня НУ ОЧЕНЬ БОЛЬШІЕ но по 5...
В країні постійно , десятки років , йде політична боротьба . От раніше , ті хто зараз входить в партію "слуга народу", за допомогою фейків , брехні , компромату і так званих - журналістських розслідувань , воювали з БПП ( нинішньою ЄС ) ,, тепер вони помінялись місцями , але боротьба залишилась ,, вона продовжутьєся , і буде продовжуватись і далі .. Що - не так ? На ЄС і Порошенка , значить - компромат( хоч і - давнішній ) оприлюднювати можна , а на слуг і Зе ніззя ?? Вони шо ,св'яті .?
"...Команда Слідство.Інфо планувала показати фільм "Офшор 95" у Малій опері. Це розслідування - частина міжнародного проєкту Pandora Papers, який містить 2,94 терабайтів фінансових даних.
Pandora Papers - глобальний витік документів, з яких стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки найбагатших людей з усього світу. У Pandora Papers зібрана інформація про активи і таємні угоди 130 найбагатших людей світу, серед яких понад 30 топ-політиків.
У цих секретних документах також фігурують втікачі, засуджені, знаменитості, зірки футболу, судді, податківці та очільники найбільших міст світу.
Над документами з проєкту Pandora Papers працювала команда з понад 600 журналістів зі 117 країн світу - члени The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Від України над цими проєктами працювало і працює Слідство.Інфо."
Українська правда
https://mobile.twitter.com/dneprlena ШаЛєна Місія https://mobile.twitter.com/dneprlena @dneprlena https://mobile.twitter.com/dneprlena/status/1384631395667034114 7 ч
що ви хотіли знати про медіа-хвойд-бєніних-викормишей, але соромились спитати - мовою двох скрінів
Катерина Коберник, шеф-редактор «Бабеля» - Ірині Ромалійській, Радио Свобода
так выложи в ютуб.
поглядим сколько просмотров будет.
Фильм про дворец путина посмотрело 119 млн человек.
Все украли слуги воры
Им не страшны и позоры
Главный Вова там рулит
Говорит он на иврит
Что я главный фаворит
А смотрю я в кошелек
Да платёжки корешок
И на порванный носок
Ну ты Вова пидорок!
Не долго тебе ещё осталось, Позорище !!!