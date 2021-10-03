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Новини П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
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Зеленський прокоментував ДТП, вчинену "слугою народу" Трухіним: Ну потрапила людина в ДТП, ніхто не загинув

Зеленський прокоментував ДТП, вчинену

Президент Володимир Зеленський заявив, що не цікавився подробицями ДТП за участю нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна із 6-ма постраждалими.

Про це він заявив сьогодні на брифінгу в Трускавці, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УП.

"Я не можу розуміти і знати всі деталі тих чи інших кримінальних кейсів, які відбуваються через, вибачте, ДТП. Там ніхто не загинув, слава богу, всі живі. Якби там щось таке відбулося, не дай боже, повірте, людини б не було вже. А так хай дійде до кінця. Я не можу знати все, хоча хочу", - зазначив він.

Зеленський сказав, що знає про те, що Трухін потрапив у ДТП, а що саме там сталося, мають сказати правоохоронні органи.

"Ну, потрапила людина в ДТП. Якщо там щось страшне відбулося, я просто не знаю…", - зазначив він, і на питання журналістки, чому він не знає, запитав, чому вона не знає точних цифр захворюваності на COVID за минулу добу.

Читайте також: Навіщо витрачати мільярди на утримання ДБР і Нацполіції, якщо вони так і не з'ясували, чи був "слуга народу" Трухін за кермом під час ДТП, - журналіст

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

ДТП (4467) Зеленський Володимир (23815) цензура (363) Трухін Олександр (159)


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Топ коментарі
+103
Так шефір нє пагіб і шофєр тоже...Нашо так правоохранітєлєй ганяти і свідків опитувати? Нехай той хто стріляв живе собі спокійно..
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03.10.2021 15:09
+97
Ну, стріляли в шефіра, ну і що? Всі ж живі, ніхто ж не загинув.
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03.10.2021 15:23
+81
Тышпадла
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03.10.2021 15:06
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ЗЕленую мерзость сажать всех до единого, там собраны и отселектированы одни отбросы, для которых народ - не люди ... Всю эту падаль - под суд!!!
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03.10.2021 18:35 Відповісти
ПРОСТО
1. Был ли скот за рулем? НЕИЗВЕСТНО
2. Бухал ли скот? НЕИЗВЕСТНО
И с этим чемоданом говен ты хочешь ити на выборы? Это не первый и не десятый чемодан. Ау зебуины? Кого вы понабрали?
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03.10.2021 18:55 Відповісти
Судя по всему мудрий нарід вибере, дивно але до значноі частини 73% так нічого й не доходить. Живуть у світі сватів-голобородьків🐏🐑🐐😵
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03.10.2021 20:27 Відповісти
Не треба на цьому сайті робити заклики до зебілів. Їх тут нема і не буде. Агітуйте на концертах і телеканалах Кварталу.
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04.10.2021 09:59 Відповісти
Трухин учинил ДТП. А все остальные пострадавшие попали в него.
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03.10.2021 18:59 Відповісти
об аварии "слуги народа" Трухина: Ну, попал человек в ДТП ... а бухой или тверезый -какая разница....
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03.10.2021 19:16 Відповісти
Он устроил ДТП в пьяном виде, в которое попало много людей.
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03.10.2021 22:35 Відповісти
все равно, КАКАЯ РАЗНИЦА
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04.10.2021 09:03 Відповісти
СТАТЬЯ

Нардеп Александр Трухин годами не платил налоги государству.

Связанный с нардепом Трухиным (на фото с Зеленским) «Полтаварибхоз» засеял часть принадлежащих ему ставков - а это тысячи гектаров - сельскохозяйственными культурами. Об этом свидетельствуют результаты проверки. Более того: С собранных урожаев не уплачено ни копейки в бюджет государства. А это - уголовное дело.

Далее - цитируем Яна Пругло, главного редактора авторитетного регионального издания "https://poltava.to/news/62820/ Полтавщина ":

«… Проверка выявила, что за 9 лет 414 водных объектов рыбхоза (Полтавской области - А,) с водой осталось только 6. Часть стоит без воды, а остальные - засеяны сельскохозяйственными культурами.
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03.10.2021 19:43 Відповісти
Не страшно, никто же не погиб А за несплату податків нехай Гена Балашов сидить
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04.10.2021 11:34 Відповісти
скот скота выгораживает
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03.10.2021 20:23 Відповісти
А те,що Трухін морду залив і сів пяний за руль травмувавши шість людей - какая разніца,а як би був смертельний випадок?Трухіна відмазують,тому що він від слуг уродів олігархів.👇
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03.10.2021 20:34 Відповісти
Вот по этому напрашивается такой вопрос, нужны ли нам такие "слуги", которые служат неизвестно кому?
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03.10.2021 22:50 Відповісти
Шо не понятно? "Слуги народа" неприкасаемые уроды!
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03.10.2021 20:47 Відповісти
вот ******!
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03.10.2021 20:58 Відповісти
сифилисное чмо!
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04.10.2021 00:10 Відповісти
понятие - долбаё*а.....
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03.10.2021 21:17 Відповісти
дбл (с) ..
історія вчить, що нікого не вчить..
знову "какая разніца"
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03.10.2021 21:47 Відповісти
Это как в Харькове: "Ну убила Зайцева, так всего то шесть человек, не шестьдесят."
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04.10.2021 00:11 Відповісти
...ну, украл завод, нет три. Но ведь никто не погиб!
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04.10.2021 04:55 Відповісти
Брехливое падло. Не интересовался. Еще пытается оправдать. Наркоманское быдло совсем без понятий
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04.10.2021 05:34 Відповісти
Хуцпа...
У нас нема антисемітизму...
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04.10.2021 07:36 Відповісти
В чистом виде!
А за слово хуцпа....теперь по закону можно попасть под статтю
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04.10.2021 10:30 Відповісти
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04.10.2021 10:34 Відповісти
якщо не хоче відповідать, каже що не знав, не знав, не знав, дуже зайнятий, мене вибрав народ, значить люди так хочуть , ну і тому подібне...
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04.10.2021 09:22 Відповісти
Косномовне чмо, неможе навіть речення побудувати...
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04.10.2021 09:53 Відповісти
Давайте придурки) выбрали кино? Будете с поп корном смотреть до конца и оху...ть)
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04.10.2021 10:28 Відповісти
ну попал в дтп,ну убил кого-то,ну брал взятки,ну предал кого-то,ну предал Родину -никто не пострадал???!
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04.10.2021 10:41 Відповісти
Сделали из Лондона свинарник, а теперь недвижимость там покупают. Да вам лечиться надо, господа "глобалисты-соросята".
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04.10.2021 10:41 Відповісти
"Вот когда убьют, тогда и приходите"
(с) расейское
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04.10.2021 11:00 Відповісти
"Виправдати довіру президента зеленського", "президент зеленський висловив довіру", "президент зеленський вважає". І це дорослі люди на повному серйозі це говорять про циркову мавпу?Ви серйозно?
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04.10.2021 11:10 Відповісти
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