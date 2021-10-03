Зеленський прокоментував ДТП, вчинену "слугою народу" Трухіним: Ну потрапила людина в ДТП, ніхто не загинув
Президент Володимир Зеленський заявив, що не цікавився подробицями ДТП за участю нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна із 6-ма постраждалими.
Про це він заявив сьогодні на брифінгу в Трускавці, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УП.
"Я не можу розуміти і знати всі деталі тих чи інших кримінальних кейсів, які відбуваються через, вибачте, ДТП. Там ніхто не загинув, слава богу, всі живі. Якби там щось таке відбулося, не дай боже, повірте, людини б не було вже. А так хай дійде до кінця. Я не можу знати все, хоча хочу", - зазначив він.
Зеленський сказав, що знає про те, що Трухін потрапив у ДТП, а що саме там сталося, мають сказати правоохоронні органи.
"Ну, потрапила людина в ДТП. Якщо там щось страшне відбулося, я просто не знаю…", - зазначив він, і на питання журналістки, чому він не знає, запитав, чому вона не знає точних цифр захворюваності на COVID за минулу добу.
Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.
За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.
Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.
У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.
7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".
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1. Был ли скот за рулем? НЕИЗВЕСТНО
2. Бухал ли скот? НЕИЗВЕСТНО
И с этим чемоданом говен ты хочешь ити на выборы? Это не первый и не десятый чемодан. Ау зебуины? Кого вы понабрали?
Нардеп Александр Трухин годами не платил налоги государству.
Связанный с нардепом Трухиным (на фото с Зеленским) «Полтаварибхоз» засеял часть принадлежащих ему ставков - а это тысячи гектаров - сельскохозяйственными культурами. Об этом свидетельствуют результаты проверки. Более того: С собранных урожаев не уплачено ни копейки в бюджет государства. А это - уголовное дело.
Далее - цитируем Яна Пругло, главного редактора авторитетного регионального издания "https://poltava.to/news/62820/ Полтавщина ":
«… Проверка выявила, что за 9 лет 414 водных объектов рыбхоза (Полтавской области - А,) с водой осталось только 6. Часть стоит без воды, а остальные - засеяны сельскохозяйственными культурами.
історія вчить, що нікого не вчить..
знову "какая разніца"
У нас нема антисемітизму...
А за слово хуцпа....теперь по закону можно попасть под статтю
(с) расейское