Зеленський прокоментував ДТП, вчинену "слугою народу" Трухіним: Ну потрапила людина в ДТП, ніхто не загинув

Президент Володимир Зеленський заявив, що не цікавився подробицями ДТП за участю нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна із 6-ма постраждалими.

Про це він заявив сьогодні на брифінгу в Трускавці, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УП.

"Я не можу розуміти і знати всі деталі тих чи інших кримінальних кейсів, які відбуваються через, вибачте, ДТП. Там ніхто не загинув, слава богу, всі живі. Якби там щось таке відбулося, не дай боже, повірте, людини б не було вже. А так хай дійде до кінця. Я не можу знати все, хоча хочу", - зазначив він.

Зеленський сказав, що знає про те, що Трухін потрапив у ДТП, а що саме там сталося, мають сказати правоохоронні органи.

"Ну, потрапила людина в ДТП. Якщо там щось страшне відбулося, я просто не знаю…", - зазначив він, і на питання журналістки, чому він не знає, запитав, чому вона не знає точних цифр захворюваності на COVID за минулу добу.

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Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".