Мої зустрічі з представниками великого бізнесу будуть публічними. "СН" захищає ВР від впливу фінансових груп, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що його зустрічі з представниками великого бізнесу мають бути публічними, а головним їхнім наслідком є політична відповідальність.

Про це глава держави сказав під час пресконференції у Львівській області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Відповідаючи на запитання, яку відповідальність нестиме президент за непублічні зустрічі з так званими олігархами, адже в новому антиолігархічному законі покарання за неповідомлення про такі зустрічі передбачено лише для чиновників і керівників держкомпаній, Володимир Зеленський сказав: "У мене – найбільша відповідальність через такі зустрічі. Тому я зацікавлений, щоб вони були публічними. У мене – політична відповідальність. Вона вдарить по президенту, по Офісу президента, по рейтингу влади й потім по рейтингу партії, бо рейтинг партії "Слуга народу" дуже сильно залежить від рейтингу президента Зеленського".

Глава держави наголосив, що він зацікавлений у зустрічі з представниками великого бізнесу задля розв'язання загальнодержавних проблем, зокрема щодо протидії пандемії COVID-19. Крім того, за його словами, якщо Україна здобуде право на проведення зимових Олімпійських ігор, великий бізнес зможе долучитися до розбудови об’єктів спортивної інфраструктури. Але такі зустрічі мають бути публічними.

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Президент також заявив, що фракція "Слуга народу" у Верховній Раді захищає парламент від впливу фінансових груп.

"Я зараз зміцнюю цю "стіну" такими законодавчими ініціативами, як закон про олігархів. Я захищаю державність нашої країни", - сказав Зеленський.