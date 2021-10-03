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Новини
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Мої зустрічі з представниками великого бізнесу будуть публічними. "СН" захищає ВР від впливу фінансових груп, - Зеленський

Мої зустрічі з представниками великого бізнесу будуть публічними.

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що його зустрічі з представниками великого бізнесу мають бути публічними, а головним їхнім наслідком є політична відповідальність.

Про це глава держави сказав під час пресконференції у Львівській області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Відповідаючи на запитання, яку відповідальність нестиме президент за непублічні зустрічі з так званими олігархами, адже в новому антиолігархічному законі покарання за неповідомлення про такі зустрічі передбачено лише для чиновників і керівників держкомпаній, Володимир Зеленський сказав: "У мене – найбільша відповідальність через такі зустрічі. Тому я зацікавлений, щоб вони були публічними. У мене – політична відповідальність. Вона вдарить по президенту, по Офісу президента, по рейтингу влади й потім по рейтингу партії, бо рейтинг партії "Слуга народу" дуже сильно залежить від рейтингу президента Зеленського".

Глава держави наголосив, що він зацікавлений у зустрічі з представниками великого бізнесу задля розв'язання загальнодержавних проблем, зокрема щодо протидії пандемії COVID-19. Крім того, за його словами, якщо Україна здобуде право на проведення зимових Олімпійських ігор, великий бізнес зможе долучитися до розбудови об’єктів спортивної інфраструктури. Але такі зустрічі мають бути публічними.

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Президент також заявив, що фракція "Слуга народу" у Верховній Раді захищає парламент від впливу фінансових груп.

"Я зараз зміцнюю цю "стіну" такими законодавчими ініціативами, як закон про олігархів. Я захищаю державність нашої країни", - сказав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) олігарх (931) Слуга народу (2812) Закон про олігархів (149)


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Топ коментарі
+11
это в роли шлюхи публичной вова зелнский а не шифир
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03.10.2021 15:27
+10
Будет принимать в неограниченном количестве с любой стороны и в любой позе.
Ну а денежку на офшоры переводить будут. За услуги. За услуги без табу.
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03.10.2021 15:32
+9
Ермак, напоминаю тебе, следи за бубочкой, чтобы он не нюхал аргентинскую муку и не ширялся. А то он опять такой бред несет, что может и докукарекаться, что олигархи ему напомнят, что его место у параши.
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03.10.2021 15:32
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это в роли шлюхи публичной вова зелнский а не шифир
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03.10.2021 15:27 Відповісти
Мразь 🤢🐸ослино -обнюханная ,не думай , что все дегенераты , как большая часть из 73%!
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03.10.2021 15:57 Відповісти
Будет принимать в неограниченном количестве с любой стороны и в любой позе.
Ну а денежку на офшоры переводить будут. За услуги. За услуги без табу.
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03.10.2021 15:32 Відповісти
👏👏👏👏🎯
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03.10.2021 15:58 Відповісти
Ермак, напоминаю тебе, следи за бубочкой, чтобы он не нюхал аргентинскую муку и не ширялся. А то он опять такой бред несет, что может и докукарекаться, что олигархи ему напомнят, что его место у параши.
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03.10.2021 15:32 Відповісти
ось вам ло-ло-локшина , ви знаєте куди вам її повішати)
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03.10.2021 15:33 Відповісти
Це, мабуть, як в Омані...
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03.10.2021 15:35 Відповісти
Без сумніву, що будуть постановочними.
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03.10.2021 15:36 Відповісти
Первый Президент, который хоть как-то противостоит шЫколадному междусобойчику украинской ЫлитЫ!
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03.10.2021 15:39 Відповісти
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03.10.2021 15:41 Відповісти
Так это крупный бизнес или олигархи,олигархи чисто организованная преступность,определись хлопец.
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03.10.2021 15:42 Відповісти
Там у них мабуть розпочався чемпіонат по Брехні. Так Зе і там хоче першим лаврового віночка на голівку натягти.
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03.10.2021 15:43 Відповісти
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03.10.2021 15:43 Відповісти
"СН" защищает ВР от влияния финансовых групп, - Зеленский"
_Какая наглая ложь! Ублюдок!
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03.10.2021 15:54 Відповісти
Я вот не понимаю какие нахрен Олимпийские игры если карантин.
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03.10.2021 15:56 Відповісти
"СН" защищает ВР от влияния финансовых групп .- Кто депутата ужинает тот его и танцует."$5 тыс. - обычным депутатам, $10 тыс. - если руководящая должность в комитете и $15 тыс. - замам главы фракции", - Скороход о зарплатах в конвертах для "Слуг народа". Дубинский заявил, что его бывшие коллеги по фракции( СН) получают "черную зарплату" в сумме $20 тыс. в месяц.
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03.10.2021 16:02 Відповісти
..не публично будут встречаться Шифер и Ермак
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03.10.2021 16:04 Відповісти
Ага, канешна, бачили ми ці "публічні" зустрічі! От ще в 2019 Схеми зняли, як вночі на Банкову приїхав Пінчук.. На наступний день Зе назначив Кучму в мінську ТКГ і заявив, що антиолігархічний податок на виведений капітал (який він обіцяв у передвиборчій програмі) - не на часі...
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03.10.2021 16:06 Відповісти
ну, частково справедливо, що не на часі... Тому що для запровадження потрібен огромадний дешевий кредит, порядка $50млрд на рік, $4млрд щомісяця..., причому не в НБУ, а в держбюджет. Навіть МВФ (зважаючи на наявність 73/43%зебілів в структурі виборців) не наважився надати його уряду Гройсмана; що вже говорити про уряд Зе...
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03.10.2021 16:13 Відповісти
Зеленский - << "СН" защищает ВР от влияния финансовых групп >>
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03.10.2021 16:14 Відповісти
Україна знов дивує світ.У відсотковій кількості від всього населення українці володіють більшою частиною криптовалюти ніж громадяни США.
За даними Triple A за минулий рік деякі українці провели криптовалютних транзакцій з іншими країнами на суму $8,2 млрд, а з інших країн українці отримали криптовалют на $8 млрд.
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03.10.2021 16:25 Відповісти
Циничное брехло
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03.10.2021 16:25 Відповісти
Нормальный ход... Теперь бородатая бабушка зеленого внучка обоснуется ОПе и будет открыто диктовать правила работы зелевласти...
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03.10.2021 16:29 Відповісти
Президент также заявил, что фракция "Слуга народа" в Верховной Раде защищает парламент от влияния финансовых групп.

БОльшая часть парламента защищает меншую и поглощает весь поток финансовых груп)
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03.10.2021 16:29 Відповісти
И в результате этой "защиты" от "финансовых групп" олигархи , владельцы "групп депутатов" стали богаче ( за два года зе-правления) в 2-3 раза... И зе-лохи верят в эту чушь...
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03.10.2021 17:08 Відповісти
Для не публичного общения у него есть телефон и шнурок не дострелянный
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03.10.2021 17:22 Відповісти
Коксохимический ты наш...
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03.10.2021 17:26 Відповісти
СН и ЗЕ куплены с потрохами финансовыми группами. В СН нет ни одного депутата, не получающего конверты от Коломоя и Ахметова.

СН может защитить ВР только от себя, если всем составом положит мандаты на стол Разумкову.
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03.10.2021 17:30 Відповісти
Хоч би не надірвався доносити меседжи царя всєя України песиголовця бєні.....а то буде відпочивати по 5 днів на неділі.....аж жалко той носикґґґґ!
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03.10.2021 19:10 Відповісти
Зеленский иди в отставку и не морочь стране голову своими мухами и своим дерьмом и не думай что ты великий просто великое дерьмо в унитазе
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03.10.2021 20:22 Відповісти
А звідки ж беруться в депутатів цілі статки за короткий проміжок часу - елітне житло, автівки, одяг, сумочки ?
Чи не видно, що їм гроші платить якийсь бородатий дядько. Вони не народові служать, а йому.
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03.10.2021 22:19 Відповісти
 
 