ОП визнав створення правової колізії при голосуванні за проєкт закону про олігархів

Президент України Володимир Зеленський прийме рішення з приводу підписання закону про олігархів в залежності від того, яку саме редакцію документа підпише голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на слова радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

"Ми зараз подивимося, в якій саме редакції (підпише закон голова Верховної Ради. - Ред.): чи буде це проголосована редакція депутатами, або будуть якісь нюанси, скажимо так. Чи підпише голова Верховної Ради, а після цього президент прийме рішення. У нас буде для цього десять днів. Президент взагалі дуже уважно ставиться до будь-якого документа, який підписує", - сказав Подоляк журналістам в Трускавці в суботу.

Як повідомлялося, 23 вересня Верховна Рада підтримала законопроєкт про олігархів.

Зі свого боку комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки просить спікера поставити на переголосування ухвалений 23 вересня закон про олігархів №5599 у зв'язку з юридичною колізією, що виникла.

Як пояснив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк, народні депутати врахували одночасно три правки (396, 398, 406), які суперечать одна одній. Вони стосуються органу, який отримає повноваження визначати олігархів. Це або РНБО, або НАЗК, або АМКУ.

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