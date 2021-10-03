УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10558 відвідувачів онлайн
Новини
3 956 26

ОП визнав створення правової колізії при голосуванні за проєкт закону про олігархів

ОП визнав створення правової колізії при голосуванні за проєкт закону про олігархів

Президент України Володимир Зеленський прийме рішення з приводу підписання закону про олігархів в залежності від того, яку саме редакцію документа підпише голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на слова радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

"Ми зараз подивимося, в якій саме редакції (підпише закон голова Верховної Ради. - Ред.): чи буде це проголосована редакція депутатами, або будуть якісь нюанси, скажимо так. Чи підпише голова Верховної Ради, а після цього президент прийме рішення. У нас буде для цього десять днів. Президент взагалі дуже уважно ставиться до будь-якого документа, який підписує", - сказав Подоляк журналістам в Трускавці в суботу.

Як повідомлялося, 23 вересня Верховна Рада підтримала законопроєкт про олігархів.

Зі свого боку комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки просить спікера поставити на переголосування ухвалений 23 вересня закон про олігархів №5599 у зв'язку з юридичною колізією, що виникла.

Як пояснив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк, народні депутати врахували одночасно три правки (396, 398, 406), які суперечать одна одній. Вони стосуються органу, який отримає повноваження визначати олігархів. Це або РНБО, або НАЗК, або АМКУ.

Читайте також: Закон про олігархів погіршить ставлення ЄС до України, - Синютка

Зеленський Володимир (23815) Разумков Дмитро (1526) Подоляк Михайло (305) Закон про олігархів (149)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Ага, а при Янику ми жили у "правовій державі"
показати весь коментар
03.10.2021 15:39
+6
Якщо буде доведено, що олігарх (ну, наприклад Коломойський) посприяв усіма засобами приходу до президентської влади, ну, наприклад - Зеленському, то що у законі сказано на цей випадок, яке рішення прийме РНБО?

показати весь коментар
03.10.2021 15:53
+4
Ты уже был рождён с коллизией в голове
показати весь коментар
03.10.2021 15:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З 2014 року в Україні суцільна "правова колізія".
показати весь коментар
03.10.2021 15:36 Відповісти
Ага, а при Янику ми жили у "правовій державі"
показати весь коментар
03.10.2021 15:39 Відповісти
Правової держави, як такої, ніколи не було з 1991 року. А з 2014 року настала суцільна правова колізія.
показати весь коментар
03.10.2021 16:09 Відповісти
Скучив за морозивом? Чи ковбасою за 2,20?
показати весь коментар
03.10.2021 16:25 Відповісти
Ты уже был рождён с коллизией в голове
показати весь коментар
03.10.2021 15:55 Відповісти
До відміни конституційної реформи через суд і скасування нової редакції конституції без голосування (як це зробив Яник в 2010) навіть зеленим далеко поки що!
показати весь коментар
03.10.2021 15:55 Відповісти
Зато у вас в Лаптестане ***** правит больше Брежнева и никакой правовой колизии нет!
показати весь коментар
03.10.2021 18:08 Відповісти
Убрать коллизию - дело одного голосования ВР, в чем проблема, уважаемые?
показати весь коментар
03.10.2021 15:39 Відповісти
Убрать коллизию из голов моносброда - это еще та коллизия
показати весь коментар
03.10.2021 15:52 Відповісти
Та які, блін, ньюанси коли закон проголосований,хіба що переголосують. Так не до цього, Разумкова готовлять на викинштейн.
показати весь коментар
03.10.2021 15:44 Відповісти
фашистский пропагандон подоляк должен быть казнен за распространение пропаганды и фейков
показати весь коментар
03.10.2021 15:50 Відповісти
Т.е. возможно проголосовать в Раде за одну "редакцию", а потом спикер подписывает и подает на подпись президенту какую-ту другую "редакцию"? О, как! Вот такое теперь "законотворчество" у нас.
показати весь коментар
03.10.2021 15:52 Відповісти
Якщо буде доведено, що олігарх (ну, наприклад Коломойський) посприяв усіма засобами приходу до президентської влади, ну, наприклад - Зеленському, то що у законі сказано на цей випадок, яке рішення прийме РНБО?

показати весь коментар
03.10.2021 15:53 Відповісти
Президент вообще очень внимательно относится к любому документу, который подписывает", - сказал Подоляк журналистам в Трускавце в субботу.
Сильно лизанул... А зеледент настолько внимательно относится до того как пыхнет или после. Хотя может быть и вместо...
показати весь коментар
03.10.2021 15:55 Відповісти
шо то я не полнял... у нас законы принимаются в нескольких редакциях?
показати весь коментар
03.10.2021 16:04 Відповісти
Потому срочно убрать Разумкова, чтоб "новый" подписал нужную версию , без правки Разумкова и ещё чьей-то. Чтоб осталось только СНБО .
Кручу, верчу, ******* хочу...
показати весь коментар
03.10.2021 16:24 Відповісти
А давайте олигархов выбирать всенародным голосованием на референдуме!
показати весь коментар
03.10.2021 16:36 Відповісти
А давайте пусть наши законодатели просто впишут признаки и определения когда наступает момент, что богатого человека можно считать олигархом автоматически, чтобы никто это не определял. Просто сложились такие условия - все ты олигарх. ИМХО наша беда в том, что опять, как в прочем в большинстве случаев, все зависит от конкретно взятого чиновника. Опять культивируем коррупцию.
показати весь коментар
03.10.2021 18:26 Відповісти
Если государство прощает долги измеряемые миллиардами гривен бизнесмену, это значит, что он -олигарх, и владеет одной из монополий в этом государстве.
показати весь коментар
03.10.2021 22:27 Відповісти
Олигарх это всегда крупный корупционер вынужденный вложить деньги для большего обогащения в СМИ, в которых будут говорить, что он не корупционер а честный бизнесмен.
показати весь коментар
03.10.2021 22:30 Відповісти
Я думаю, что при желании можно выделить определенные метрики для однозначного определения олигарха. К примеру владеет более 10% активов какой-то отрасли. Это же измеряемо. Это как утрированный пример. Могут быть и иные признаки, которые доказуемы или даже очевидны. Которые в своей совокупности дают четкое и однозначное определение, что человек стал олигархом.
показати весь коментар
03.10.2021 22:45 Відповісти
от цікаво М.Подоляка теж звільнять з ОП за звязки з Д.Разумковим
показати весь коментар
03.10.2021 18:09 Відповісти
... про відставку Зеленського. Насправді є зв'язок між відставкою зеленського і відставкою Разумкова, і я поясню, в чім він полягає. https://www.youtube.com/watch?v=tu2uR8SxXXQ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ХОТІВ САМ ПОДАТИ У ВІДСТАВКУ для того, щоб бути призначеним на дострокових виборах на додаткові 5 років . Чому? Тому що він не вірить у те, що його переоберуть ще раз. Чому? Тому що вперше в історії парламентські вибори будуть перед президентськими, і це створює колосальні ризики. Саме тому існував план: на День Незалежности України - на той що минув, на 30-річчя - виходить Зеленський і, користуючись загальним хайпом - велике свято, зустріч із Байденом мала відбутися до цього, купа позитиву, так? - він мав оголосити про те, що для того, щоби боротися з оліґархами, він має зараз подати у відставку. І люди б його підтримали на додаткові 5 років. Такий був план. Чому він не відбувся? Дві причини. Перше: цьому допоміг https://www.youtube.com/watch?v=tu2uR8SxXXQ Разумков, який сказав: "А знаєте, у принципі це можна зробити, але це протирічить Виборчому кодексові - людина, яка подає у відставку, не може знову балотуватися." Я просто маю інсайд, як в офісі президента лазили по стінах, тому що це був план - і його зіпсували. Таке шоу зіпсували! [Сміється.] Це - перше, а друге - просто вбивчий був хід адміністрації Байдена, який сказав: "Знаєте, що? Ми, пане президент зеленський, з вами зустрінемося не ДО Дня Незалежности, а трохи пізніше, на початку вересня." І зрозуміло, що, якби після цього він оголосив про ці дострокові вибори, то яка зустріч із президентом Байденом? Нема кому зустрічатися! А якщо оголошувати тільки парламентські вибори, - ну, хто ж зустрічається перед виборами, це підтримка однієї з партій! Йому фактично поставили шах і мат. І це одна з причин, чому Разумков іде - ще тоді було прийняте рішення про його відставку, бо він зробив тоді крок, якого команда президента йому не пробачить. Ніколи.
показати весь коментар
03.10.2021 21:09 Відповісти
 
 