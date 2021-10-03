За тиждень у РФ померло від коронавірусу 6 018 осіб - абсолютний рекорд від початку пандемії

Кількість смертей через коронавірус у Росії за тиждень вперше від початку пандемії перевищила 6 тисяч.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС із посиланням на дані федерального оперативного штабу.

За сім днів померли 6 018 росіян, хворих на COVID-19. Попередній максимум у 5 682 померлі було зафіксовано тижнем раніше.

Загалом від початку пандемії у РФ від коронавірусу померли 210 тисяч осіб, або 2,77% всіх хворих.

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Російські ЗМІ зазначають, що влада враховує тільки ті смертельні випадки, коли коронавірус став основною причиною смерті і це вдалося оперативно підтвердити, тож рівень смертності може бути вищим.

У Росії за сім днів виявили 165 623 випадки зараження. Це на 13,5% більше, ніж тижнем раніше.

Загалом епідемія у Росії набирає обертів: за останню добу, 2 жовтня, в країні зареєстрували 25 769 нових інфікованих, що стало максимумом за десять місяців.

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