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Новини Коронавірус і карантин
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За тиждень у РФ померло від коронавірусу 6 018 осіб - абсолютний рекорд від початку пандемії

За тиждень у РФ померло від коронавірусу 6 018 осіб - абсолютний рекорд від початку пандемії

Кількість смертей через коронавірус у Росії за тиждень вперше від початку пандемії перевищила 6 тисяч.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС із посиланням на дані федерального оперативного штабу.

За сім днів померли 6 018 росіян, хворих на COVID-19. Попередній максимум у 5 682 померлі було зафіксовано тижнем раніше.

Загалом від початку пандемії у РФ від коронавірусу померли 210 тисяч осіб, або 2,77% всіх хворих.

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Російські ЗМІ зазначають, що влада враховує тільки ті смертельні випадки, коли коронавірус став основною причиною смерті і це вдалося оперативно підтвердити, тож рівень смертності може бути вищим.

У Росії за сім днів виявили 165 623 випадки зараження. Це на 13,5% більше, ніж тижнем раніше.

Загалом епідемія у Росії набирає обертів: за останню добу, 2 жовтня, в країні зареєстрували 25 769 нових інфікованих, що стало максимумом за десять місяців.

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Автор: 

карантин (18172) росія (65146) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+20
Молодцы!!! Так держать!!!
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03.10.2021 16:13
+16
Желаю здоровья всем умершим в россии от ковида !!!
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03.10.2021 16:15
+16
По новому кацапскому правописанию правильно писать,, НА россии,,
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03.10.2021 16:29
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Молодцы!!! Так держать!!!
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03.10.2021 16:13 Відповісти
127*7(днів у тижні)×5(співвідношення населення України, та параши)=4445
І шо? Велика різниця?
Я радий за парашу та дуже засмучений за Україну.
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03.10.2021 17:35 Відповісти
Ну у нас просто триває природній відбір серед антиваксів.
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03.10.2021 18:22 Відповісти
Згідно індексу споживання зерна, поголов"я на росії 80-90 млн.
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03.10.2021 18:23 Відповісти
с начала пандемии в РФ от коронавируса умерли 210 тысяч человек
=======================
****! Два армійських корпуси! Це ж ціла армія росіянських окупантів! Головне-щоб швидше здихали аніж народжувалися
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03.10.2021 18:07 Відповісти
Вот что "Спутник-V" животворящий вытворяет!
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03.10.2021 23:17 Відповісти
Піду на кухню, помяну "незлим тихим словом".
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03.10.2021 16:13 Відповісти
В США был рекорд 4 тыс в сутки.
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03.10.2021 16:14 Відповісти
В США 333 миллиона жителей, в Говнорашке 138 миллионов и то не факт
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03.10.2021 16:15 Відповісти
от силы 125 мил
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03.10.2021 17:47 Відповісти
Там около 82 мил голов. на Рашке
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03.10.2021 18:28 Відповісти
Ну вообще если сравнить с численностью населением то в США и рашке смертность практически одинаковая.
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03.10.2021 16:16 Відповісти
Вообще, от болезней умирают опр процент заболевших, а не всего населения. Сравним
США.......719674*100/44490897=1,62%
Раша.......209918*100/7586536=2,77%

В рашке текущая летальность ковида в 1,7 раза выше.
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03.10.2021 17:37 Відповісти
На рости населения около 82 мил.
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03.10.2021 18:30 Відповісти
Ключове слово «був».
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03.10.2021 16:27 Відповісти
У росії легко може помирати і 4 і 5 і 6 тисяч на добу, їхня статистика не змінюється від пори року, вона майже постійно однакова, це значить що вони фальсифікують статистику смертності
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03.10.2021 18:31 Відповісти
Когда на пенсии нет денег, власти выгодно, чтобы подохло как можно больше стариков от ковида
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03.10.2021 16:14 Відповісти
"кто вирус создал, от ковида и помрёт"
(цытата вяликага пу, атца новай руцкай нации)
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03.10.2021 16:15 Відповісти
Желаю здоровья всем умершим в россии от ковида !!!
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03.10.2021 16:15 Відповісти
По новому кацапскому правописанию правильно писать,, НА россии,,
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03.10.2021 16:29 Відповісти
На паРаше.
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03.10.2021 17:37 Відповісти
правильно писать на московии
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03.10.2021 17:48 Відповісти
зачем нам об єтом знать?
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03.10.2021 16:16 Відповісти
Вяликие и немогучие
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03.10.2021 16:16 Відповісти
Сочувствия - не будет!
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03.10.2021 16:18 Відповісти
даихснми
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03.10.2021 16:22 Відповісти
больше сдохнет,меньше нам утилизировать
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03.10.2021 16:23 Відповісти
люді нє пастрадалі
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03.10.2021 16:25 Відповісти
Шесть полков!??!!!.....а шо такоееее, а спутник пять!!?!!?........
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03.10.2021 16:26 Відповісти
Мало будет!!!
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03.10.2021 16:30 Відповісти
Добре, що кацапи дохнуть від ковіду, але ж вони хочуть і нас туди як найбільше затягнути. Тому під цією новиною ви не побачите жодного ольгінського бота-антиваксера.
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03.10.2021 16:31 Відповісти
Антиваксеров даже не Ольгинских становится всё меньше! Прав был сэр Дарвин эволюция существует!
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03.10.2021 16:34 Відповісти
Правильной дорогой идете товарищи! Лучше здохнуть от ковида в чистой палате( насчет палаты это не точно) чем в окопах Донбасса и Сирии в луже собственной крови и гамна!
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03.10.2021 16:33 Відповісти
Лучше сдохнуть от ковида, чем привиться нормальной вакциной. Мёртвые но гордые
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03.10.2021 17:02 Відповісти
Значит реально 60 тис за неделю. Кацапня как всегда дохнет молча за царя-батюшку (путлера, сталина, катьку..).
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03.10.2021 16:34 Відповісти
Не плохо ихние старшие братья китаезы, утилизируют этих безпозвоночных
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03.10.2021 16:43 Відповісти
А сколько визга было и страшилок, со стороны паРаши и коллаборантов-рыгов, про геноцид, как мы тут все без кацапсячьей "вакцины" вымрем и нужно ее срочно массово закупать и еще в жопу паРашу целовать в знак благодарности "спасителям-благодетелям"...
Время в очередной раз расставило все на свои места и посадило кацапов на бутылку.
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03.10.2021 16:56 Відповісти
Жалко их. Единственная страна в мире,у которой нет вакцины и закупать не закупают. Так и мрут втихаря.
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03.10.2021 18:33 Відповісти
Ииии? Эти животные надеются на сочуствие? Напрасно
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03.10.2021 16:57 Відповісти
щось про секельова нічого більш не пишуть, що поїхав на концерт Кабздона?
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03.10.2021 17:29 Відповісти
Уже есть факты, что некоторые турфирмы в Москве особо, организовали короткие туры в ЕС провакцинироваться и ещё раз через 3 недели. Прекрасно зная что спутник как вакцина слабая не покупать провереную любую верх цинизма власти. Но пипл хавает и молчит. Привыкли давно.
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03.10.2021 17:38 Відповісти
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03.10.2021 18:25 Відповісти
Ну так не имеющая аналог вакцина Спутник тот еще шмурдяк
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03.10.2021 18:50 Відповісти
Возьмите ручку бумажку
6000:7=860 человек в сутки
Население России 150 миллионов
Население Украины. Примерно 40 миллионов /в стране/
150:40=3,8
860:3;8=211 человек /та же статистика/
Думать надо как вакцинировать а не брюжжать желчью
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03.10.2021 18:51 Відповісти
Мордва, откуда на Орде 150 млн.???
Максимум 100.
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03.10.2021 19:29 Відповісти
И 90 не будет.
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03.10.2021 19:53 Відповісти
трохи не так...
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03.10.2021 22:42 Відповісти
"Маловато,понимаешь. Маловато будет." (с)
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03.10.2021 18:57 Відповісти
Да ладно вы все врете, там уже планируют снижение пенсов на 350000 в 2022
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03.10.2021 19:03 Відповісти
Прощай немытая паРаша
Бухое наглое дерьмо
Страна шизойдов и **:::анов
В которой правит всем х:::йло
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03.10.2021 19:35 Відповісти
А шо антиваксеры не воют, что то просто грипп?
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03.10.2021 19:49 Відповісти
Ранкову бригаду антиваксерів зачистили, а а психи-одиначки з-за океану ще не набухались для хоробрості, тому і мовчать.
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03.10.2021 20:08 Відповісти
У них еще очередной вертолет сегодня упал. Что тоже не может не радовать.
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03.10.2021 21:23 Відповісти
Коронавирус мутирует для более эффективного и быстрого распространения по воздуху. NYT со ссылкой на исследование Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США. Ученые сравнили альфа- и дельта-варианты с предыдущими штаммами SARS-CoV-2 и пришли к выводу, что вирус эволюционирует и приспосабливается для лучшей передачи воздушно-капельным путем....

Ну вы то понимаете, что вирус это набор кодов, всего лишь!!! Никто просто так не эволюционирует, не меняется, да еще и целенаправленно для лучшей передачи воздушно - капельным путем. Это его умышленно меняют....до хваленных ученых это когда нибудь дойдет????
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04.10.2021 07:17 Відповісти
 
 