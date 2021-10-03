За тиждень у РФ померло від коронавірусу 6 018 осіб - абсолютний рекорд від початку пандемії
Кількість смертей через коронавірус у Росії за тиждень вперше від початку пандемії перевищила 6 тисяч.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС із посиланням на дані федерального оперативного штабу.
За сім днів померли 6 018 росіян, хворих на COVID-19. Попередній максимум у 5 682 померлі було зафіксовано тижнем раніше.
Загалом від початку пандемії у РФ від коронавірусу померли 210 тисяч осіб, або 2,77% всіх хворих.
Російські ЗМІ зазначають, що влада враховує тільки ті смертельні випадки, коли коронавірус став основною причиною смерті і це вдалося оперативно підтвердити, тож рівень смертності може бути вищим.
У Росії за сім днів виявили 165 623 випадки зараження. Це на 13,5% більше, ніж тижнем раніше.
Загалом епідемія у Росії набирає обертів: за останню добу, 2 жовтня, в країні зареєстрували 25 769 нових інфікованих, що стало максимумом за десять місяців.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І шо? Велика різниця?
Я радий за парашу та дуже засмучений за Україну.
=======================
****! Два армійських корпуси! Це ж ціла армія росіянських окупантів! Головне-щоб швидше здихали аніж народжувалися
США.......719674*100/44490897=1,62%
Раша.......209918*100/7586536=2,77%
В рашке текущая летальность ковида в 1,7 раза выше.
(цытата вяликага пу, атца новай руцкай нации)
Время в очередной раз расставило все на свои места и посадило кацапов на бутылку.
6000:7=860 человек в сутки
Население России 150 миллионов
Население Украины. Примерно 40 миллионов /в стране/
150:40=3,8
860:3;8=211 человек /та же статистика/
Думать надо как вакцинировать а не брюжжать желчью
Максимум 100.
Бухое наглое дерьмо
Страна шизойдов и **:::анов
В которой правит всем х:::йло
Ну вы то понимаете, что вирус это набор кодов, всего лишь!!! Никто просто так не эволюционирует, не меняется, да еще и целенаправленно для лучшей передачи воздушно - капельным путем. Это его умышленно меняют....до хваленных ученых это когда нибудь дойдет????