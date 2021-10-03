Антикорупційний суд постановив взяти під варту Колесникова - фігуранта справи про хабарі голові Фонду держмайна

ВАКС ухвалив взяти під варту підозрюваного в спробі підкупу голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка, оскільки він не з'являється до суду. Його заставу в 4,2 млн грн стягнено в дохід держави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у фейсбуці "Схеми. Корупція в деталях".

За процедурою, заставу Віталія Колесникова стягнуто в дохід держави без права повернення.

Як повідомляє Transparency International Ukraine, підозрюваний Колесников, якому раніше повернули закордонний паспорт, вилетів на лікування в Росію. Через це він був відсутній на судових засіданнях у своїй справі, чим порушив накладені на нього зобов'язання. На думку сторони обвинувачення, він міг би лікуватися і в Україні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в січні 2020 року НАБУ затримало в ресторані Валерія Троца, Віталія Колесникова і Сергія Щербака за підозрою в наданні хабара голові Фонду держмайна України.

За версією слідства, затримані запропонували голові ФДМУ 5 млн доларів в обмін на призначення певної людини на посаду директора ВАТ "Одеський припортовий завод".

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