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Новини Хабарники
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Антикорупційний суд постановив взяти під варту Колесникова - фігуранта справи про хабарі голові Фонду держмайна

Антикорупційний суд постановив взяти під варту Колесникова - фігуранта справи про хабарі голові Фонду держмайна

ВАКС ухвалив взяти під варту підозрюваного в спробі підкупу голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка, оскільки він не з'являється до суду. Його заставу в 4,2 млн грн стягнено в дохід держави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у фейсбуці "Схеми. Корупція в деталях".

За процедурою, заставу Віталія Колесникова стягнуто в дохід держави без права повернення.

Як повідомляє Transparency International Ukraine, підозрюваний Колесников, якому раніше повернули закордонний паспорт, вилетів на лікування в Росію. Через це він був відсутній на судових засіданнях у своїй справі, чим порушив накладені на нього зобов'язання. На думку сторони обвинувачення, він міг би лікуватися і в Україні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в січні 2020 року НАБУ затримало в ресторані Валерія Троца, Віталія Колесникова і Сергія Щербака за підозрою в наданні хабара голові Фонду держмайна України.

За версією слідства, затримані запропонували голові ФДМУ 5 млн доларів в обмін на призначення певної людини на посаду директора ВАТ "Одеський припортовий завод".

Читайте також: Серед затриманих за спробу дати $5 млн хабаря голові ФДМ - луганський бізнесмен Віталій Колесников, - ЗМІ

Автор: 

ФДМУ (1602) Сенниченко Дмитро (127) Колесников Віталій (3)


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Витальку на копейки ободрали! Наш суд жесток, но справедлив! И вакуум вокруг его?
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03.10.2021 16:47 Відповісти
Я обрадовался, думал борюсика (
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03.10.2021 16:56 Відповісти
Мда..Радость преждевременна. Всегда. С этой властью....
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03.10.2021 17:01 Відповісти
"...Как сообщает Transparency International Ukraine, подозреваемый Колесников, которому ранее вернули загранпаспорт, вылетел на лечение в Россию..."

Народ! Чи виникла б така проблема, якщо б цього москаля( а я на 100% впевнений що він москаль) повісили ще до того моменту як суд вирішив відпустити його під заставу?
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03.10.2021 19:12 Відповісти
По красивому хлопцы кушают. Наваляно харчей прямо целый подтарельник. А тут и ментики на запах.
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03.10.2021 20:21 Відповісти
 
 