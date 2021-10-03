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У КМДА телефонував чоловік нібито із СБУ: стали відомі подробиці спроби зриву показу фільму про офшори Зеленського

У КМДА телефонував чоловік нібито із СБУ: стали відомі подробиці спроби зриву показу фільму про офшори Зеленського

Показ розслідування про таємниці офшорного бізнесу президента Володимира Зеленського і про "брудні" гроші олігарха Ігоря Коломойського "Офшор-95" майже зірвався після дзвінка з погрозами, який надійшов до КМДА. Чоловік, який телефонував, заявив, що він із СБУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на київських чиновників, обізнаних щодо ситуації.

Як відомо, "Слідство.Інфо" підготувало розслідування, яке планувалося показати в Малій опері в Києві ввечері в неділю.

Вдень журналістка Анна Бабінець лише за кілька годин до показу дізналася, що директор Малої опери Олексій Прасол показ скасував. Прасол спочатку просто заявив, що в опері показувати фільм про президента не будуть. Згодом він написав, що у них нібито "немає світла і взагалі ремонт", але журналісти переконалися, що це не так - електрика в опері є, ремонтні роботи не ведуться.

Читайте також: Прем'єру фільму "Офшор-95" (про офшори Зеленського) скасували в Малій Опері без пояснення причин, - журналістка "Слідство.Інфо" Бабинець

Українська правда зв'язалася із працівниками КМДА, які розповіли, що після рішення директора Малої опери дозволити показ, у КМДА зателефонував чоловік, який назвався начальником СБУ і пригрозив "проблемами, якщо показ все ж відбудеться".

Після цього показ було зірвано. Наразі "Слідство.Інфо" в терміновому порядку шукає майданчик, на якому таки можна буде показати "Офшор-95".

УП телефонувала за номером, з якого зробили дзвінок у КМДА, але чоловік, який взяв слухавку, відмовився назватись і кинув слухавку після запитання, чи працює він у СБУ.

Пізніше столичні чиновники заявили, що показ відбудеться в Малій опері о 19:00, як і планувалося.

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) офшор (497) фільми (280) цензура (363) Бабінець Анна (10)


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Топ коментарі
+36
давай стрим на ютуб
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03.10.2021 17:05
+36
Классную рекламу власть сделала "Офшору 95".
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03.10.2021 17:06
+31
лукашоидами уже просто воняет от зеленок за километр
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03.10.2021 17:05
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на Ютуб залейте да и все . и пускай Баканов каждого пользователя обзванивает что бы не смотрели
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03.10.2021 17:08 Відповісти
нононо! а дєнєх за показ?..
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03.10.2021 17:15 Відповісти
В Трускавець у нас енурез від одного тільки слова Порох
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03.10.2021 17:59 Відповісти
Зачем зеленскому целых 4 оффшора, если он честный и не крадет? это ему порошенко подкинул.
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03.10.2021 17:10 Відповісти
Фишка в том,что любая сделка даже тайная в долларах свыше 5 000 становится известной Министерству финансов США в любой точке Мира через сутки-трое...,я об этом читал еще в советской прессе,кажись в журнале "Новый мир" за 1990 год.... Там следят за своей валютой очень скрупулезно...Кто сколько кому и когда скидывает бабло....,а в эпоху Всемирной компьютеризации и подавно знают...
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03.10.2021 17:10 Відповісти
Як по словам пісні: "Туман яром, туман долиною", або ж "за туманом нічого не видно", тільки видно дуба зеленого із ОПи.
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03.10.2021 17:12 Відповісти
Статью прочти, а не заголовок.
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03.10.2021 17:59 Відповісти
"Показ расследование о тайнах офшорного бизнеса президента Владимира Зеленского и о "грязных" деньги олигарха Игоря Коломойского "Оффшор 95" почти сорвался после звонка с угрозами, который поступил в КГГА."
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03.10.2021 18:00 Відповісти
Дальше не осилил?
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03.10.2021 18:03 Відповісти
А ты начало пропустил?
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03.10.2021 18:05 Відповісти
Я воспринимаю статью полностью, а не по началу или концовке. Если прочесть статью полностью, становится абсолютно понятно даже ёжику, что имедось в виду под "показ почти сорвался" . Хотя ..... ну, вобщем, всякое (и всякие) бывают.
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03.10.2021 18:10 Відповісти
Уже кино покажут. Иди и смотри.
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03.10.2021 18:12 Відповісти


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03.10.2021 17:16 Відповісти
Будет,т к в киевраде зесрань в меньшинстве
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03.10.2021 17:21 Відповісти
Будет зедебилы и очень скоро.
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03.10.2021 20:19 Відповісти
Надеюсь в скором времени фильм посмотреть в интернете
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03.10.2021 17:19 Відповісти
Покажи. Те.
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03.10.2021 17:34 Відповісти
Из сказанного можно сделать вывод, что Алексей Прасол немного ...ся
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03.10.2021 17:32 Відповісти
Почему "немного"? Кто и когда производил взвешивание и объем содержимого? Какие научные учреждения сделали выводы что относительно массы и объёму тела данное количество можно отнести к формулировке "немного"?🤪
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03.10.2021 19:23 Відповісти
Поздно Вовчик родился, сто лет назад лохов быо 99%, а сейчас, слава богу, осталось 73%, зе хорошо вписался бы в типаж Остапа Бендера, но увы, сейчас его ждут плохие новости, но ничего, талант не пропадёт, будет хохмить с зэками.
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03.10.2021 17:32 Відповісти
Інтєрєсноє кино. Жаль, шо началось воно...
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03.10.2021 17:40 Відповісти
Теж мені ділов - офшори. По нашому законодавству вони не заборонені. Чим активно користувались папірєднікі і наступнікі.
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03.10.2021 17:59 Відповісти
так шо ж ви воняли недоноски про "афшори порошенка" якщо вони не заборонені? А зеленський так не просихав все про петіни "офшори" шуткував?
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03.10.2021 18:06 Відповісти
Так ви ж тут верещали що офшори і сліпий траст - це не те що заборонено і ганебно, а навіть корисно. Для певної морди. А тепер чогось вимагаєте від голодних наступників. Подвійні стандарти.
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03.10.2021 18:20 Відповісти
зебил, у тебя все смешалось по причине врожденного скудоумия))
слепой траст - метод управления бизнесом на время исполнения должностных обязанностей в государстве. так понятнее?
кстати, твой шмаркля зеЛох не выполнил этого требования, а так и продолжает руководить своим кварталом.. чем нарушает закон.

офшоры - НЕ запрещены, более того - это тоже нормальное явление, офшорные счета.

Только вот тупым зебилам НЕ понять, что разница в ДЕНЬГАХ, которые поступают в офшоры..

Легальных (3000 баксов, как у Порошенко) или полученных зеленским за счет откатов с деребана бюджета, продажей должностей, откатом с контрабанды и даже - продажей зерна и мед.масок в начале пандемии ковида.
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03.10.2021 18:57 Відповісти
Да-да:"Легальных (3000 баксов, как у Порошенко)". Вірю цілком і беззаперечно, що для 3-х косарів порошенко знадобився цілий офшор. Продовжуйте далі свої сентеції. Дуже цікаво.
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03.10.2021 19:12 Відповісти
а ты прикинь - 2.5+ года и ТРОЕ "100% своих прокуроров" - так и не смогли найти сумм, больших чем 3000 баксов на офшорных счетах Пороха)
Зацени сам смак ситуации - тебя годами обссикали фейками про "миллиарды на офшорных счетах" - а по факту ничего не нашли, заявив что более 3000 баксов на счетах не было

или ты как зеЛошара оманский будешь кричать что "я звонил лукашенко и рассказал ему о вагенровцах, но виноват все равно Порох!"?
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03.10.2021 20:36 Відповісти
Дурень ти!Зеленський обіцяв покінчити з офшорами,але набрехав!А закони по офшорам є,нема волі Генпрокурорши відкрити справи,бо вийдуть на Зеленського,Ахметова,Коломойського.Пінчука.Фірташа та інших!У Зеленського великі зв'язки з подібними собі олігархами,бо заробляв на корпоративах у них ...
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03.10.2021 18:14 Відповісти
пох на то кино. По Г+Г не показали значит не существует.
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03.10.2021 18:03 Відповісти
UPD У "Малій опері" розставляють стільці до нашого показу - керівництво передумало, прем'єра "Офшору 95" буде там, де й планувалося. Їдемо вішати зірвані постери!
Отже, 19.00 "Мала Опера" на Лук'янівці.

https://www.facebook.com/anna.babinets.1?__cft__[0]=AZXt0xQM9gWQoi0zXNrBDGC-BBnJy75YM8oIXsPpREp8F2P4wOR-uwlQ_Va3ismYBQ86nxA6znbBKfPWL2iqrVPpi3JNpvgHTAANR5pH4N19vOv0j-******************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-y-R Anna Babinets
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03.10.2021 18:04 Відповісти
А ЮТУБ ДЛЯ ЧЕГО !!!???
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03.10.2021 18:37 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=Pp0WWZbNGq4

не благодарите
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03.10.2021 20:12 Відповісти
дякую)
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04.10.2021 03:50 Відповісти
Та по хрен этот просмотр - в YouTube уже есть, посмотрит в тысячи раз больше людей.
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03.10.2021 22:50 Відповісти
А не бажає ********** притягнути в студію олігарха Коломойського і Медведчука, яке використовує преЗЕдент і його "Квартал" для дискредитації армії, політиків - "1+1" двері із кінотеатру, які закрили на погрози СБУ, яким командує не друг по службі в армії, а друг дитинства і студії "95 квартал" і розібратися, хто барига і мародер?
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04.10.2021 08:48 Відповісти
якобы из сбу, якобы звонил и т.д.
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04.10.2021 12:38 Відповісти
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