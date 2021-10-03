У КМДА телефонував чоловік нібито із СБУ: стали відомі подробиці спроби зриву показу фільму про офшори Зеленського
Показ розслідування про таємниці офшорного бізнесу президента Володимира Зеленського і про "брудні" гроші олігарха Ігоря Коломойського "Офшор-95" майже зірвався після дзвінка з погрозами, який надійшов до КМДА. Чоловік, який телефонував, заявив, що він із СБУ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на київських чиновників, обізнаних щодо ситуації.
Як відомо, "Слідство.Інфо" підготувало розслідування, яке планувалося показати в Малій опері в Києві ввечері в неділю.
Вдень журналістка Анна Бабінець лише за кілька годин до показу дізналася, що директор Малої опери Олексій Прасол показ скасував. Прасол спочатку просто заявив, що в опері показувати фільм про президента не будуть. Згодом він написав, що у них нібито "немає світла і взагалі ремонт", але журналісти переконалися, що це не так - електрика в опері є, ремонтні роботи не ведуться.
Українська правда зв'язалася із працівниками КМДА, які розповіли, що після рішення директора Малої опери дозволити показ, у КМДА зателефонував чоловік, який назвався начальником СБУ і пригрозив "проблемами, якщо показ все ж відбудеться".
Після цього показ було зірвано. Наразі "Слідство.Інфо" в терміновому порядку шукає майданчик, на якому таки можна буде показати "Офшор-95".
УП телефонувала за номером, з якого зробили дзвінок у КМДА, але чоловік, який взяв слухавку, відмовився назватись і кинув слухавку після запитання, чи працює він у СБУ.
Пізніше столичні чиновники заявили, що показ відбудеться в Малій опері о 19:00, як і планувалося.
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слепой траст - метод управления бизнесом на время исполнения должностных обязанностей в государстве. так понятнее?
кстати, твой шмаркля зеЛох не выполнил этого требования, а так и продолжает руководить своим кварталом.. чем нарушает закон.
офшоры - НЕ запрещены, более того - это тоже нормальное явление, офшорные счета.
Только вот тупым зебилам НЕ понять, что разница в ДЕНЬГАХ, которые поступают в офшоры..
Легальных (3000 баксов, как у Порошенко) или полученных зеленским за счет откатов с деребана бюджета, продажей должностей, откатом с контрабанды и даже - продажей зерна и мед.масок в начале пандемии ковида.
Зацени сам смак ситуации - тебя годами обссикали фейками про "миллиарды на офшорных счетах" - а по факту ничего не нашли, заявив что более 3000 баксов на счетах не было
или ты как зеЛошара оманский будешь кричать что "я звонил лукашенко и рассказал ему о вагенровцах, но виноват все равно Порох!"?
Отже, 19.00 "Мала Опера" на Лук'янівці.
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не благодарите