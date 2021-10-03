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Новини Коронавірус і карантин
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За добу від коронавірусу в Києві померло 10 осіб. Виявлено 220 нових випадків, - Кличко. КАРТА

У Києві виявили за минулу добу 220 хворих на коронавірус. 10 осіб померли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав у фейсбуці.

"220 підтверджених випадків захворювання на коронавірус на добу в столиці. 10 осіб померли. А підтверджених випадків захворювання сьогодні - 235 816", - повідомив Віталій Кличко.

Захворіли 123 жінки віком від 19 до 95 років, 78 чоловіків віком від 19 до 85 років. А також 13 дівчаток від 11 місяців до 16 років і 6 хлопчиків від 1 до 14 років.

До лікарень столиці госпіталізували 24 хворих на коронавірус і 186 осіб із підозрою на COVID-19 і пневмонії.

Одужали за минулу добу 34 людини. Загалом коронавірус подолали 221 410 жителів столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 67, в Оболонському - 36, у Деснянському районі - 30 випадків", - зазначив Віталій Кличко.

Читайте також: За добу від коронавірусу в Києві померло 22 людини, виявили 534 нові випадки, - Кличко. КАРТА

За добу від коронавірусу в Києві померло 10 осіб. Виявлено 220 нових випадків, - Кличко 01

Автор: 

карантин (18172) Кличко Віталій (3512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Для повышения темпов (желающих вакцинироваться) предлагаю давать информацию сколько из умерших было вакцинирваны (не вакцинированы)
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03.10.2021 20:15 Відповісти
А там без вариантов.
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03.10.2021 20:44 Відповісти
 
 