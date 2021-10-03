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Російські окупанти тричі порушили перемир'я, застосувавши під Водяним міномети калібром 82 мм, - штаб ООС

Російські окупанти тричі порушили перемир'я, застосувавши під Водяним міномети калібром 82 мм, - штаб ООС

Від початку цієї доби російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "У напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Водяного, що на Приазов'ї, окупанти обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити вогневу активність".

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Автор: 

Донбас (22355) операція Об’єднаних сил (6725)


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https://youtu.be/9ZlkVFvRvaE
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03.10.2021 17:52 Відповісти
Бережи вас Господь, рідненькі
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03.10.2021 18:15 Відповісти
Низький уклін ВАМ, наші Захисники! Дякую Вам за наше життя! Повертайтесь живими та бережи вас Боже!
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03.10.2021 18:39 Відповісти
 
 