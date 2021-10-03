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Прем'єра фільму про офшори Зеленського відбудеться в Малій опері - після суспільного резонансу спроби заборони провалилися

Прем'єра фільму про офшори Зеленського відбудеться в Малій опері - після суспільного резонансу спроби заборони провалилися

Прем'єрний показ фільму про офшори Зеленського відбудеться, як і планувалося, в Малій опері.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Слідство.Інфо.

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У повідомленні сказано: "Друзі, дякую за підтримку! Ви запропонували нам десятки шикарних локацій, але суспільний розголос і ваша небайдужість зробили диво: керівництво Малої опери схаменулося і дозволило показати прем'єру фільму-розслідування "Офшор-95" там, де ми планували спочатку. Ще раз дякуємо за небайдужість!"

Читайте також: Прем'єру фільму "Офшор-95" (про офшори Зеленського) скасували в Малій Опері без пояснення причин, - журналістка "Слідство.Інфо" Бабинець

Прем'єра відбудеться о 19:00 у приміщенні Малої опери на вулиці Дегтярівській, 5, у Києві.

"Кількість місць обмежена, вхід тільки для зареєстрованих. Ті, хто не можуть провести цей вечір із нами наживо, зможуть подивитися фільм на нашому YouTube-каналі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 3 жовтня журналістка Анна Бабінець оприлюднила інформацію, що керівництво Малої опери без пояснення причин заборонило прем'єрний показ фільму "Офшор-95".

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) офшор (497) фільми (280) цензура (363)


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Топ коментарі
+89
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03.10.2021 18:04
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03.10.2021 18:24
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03.10.2021 18:14
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Баканов звонил со своего личного мобильного и угрожал взорвать здание Малой Оперы. Когда же журналисты стали перезванивать, он в сердцах "А пашли вы, всё пропало!")
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04.10.2021 01:57 Відповісти
Нічого нового і нічого цікавого.Так…- пук у калюжу. Ось вагнергейт-то треба розслідувати. Там чиста держзрада.
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04.10.2021 02:23 Відповісти
Вот тут согласен... Ничего нового) Кто ЖЕЛАЛ знать, тот об этом знает уже давно) Маленькое уточнение) Тут другие источники информации, не связанные с предыдущими, но выводы точно такие же)
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04.10.2021 03:00 Відповісти
Вангую, що на перегляд цього чудо-фільму прийде з десяток упоротих порохоботів, а також 20 журналістів(бо в них служба така). От і все.
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04.10.2021 03:11 Відповісти
Цікавіше буде, коли прийдуть виносити шиферів з зєлямі й бєнямі.
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04.10.2021 05:16 Відповісти
Хто саме прийде і коли?
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04.10.2021 12:25 Відповісти
Зєліни офшори - це позаторішній сніг, і це копійки їм на кишенькові витрати. Нехай журналісти-розслідувачі копнуть розкрадання України шиферами з Найвеличнішим за останні 2,5 роки.
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04.10.2021 05:14 Відповісти
Приват уже списал более 50 млрд. Бене. На большом грабительстве тоже отмыли не менее 100 млрд. Если песок покуппть в 10 раз дороже от рыночнлй стоимости. Эти твари просто так не уйдут. По ним тюряга всем плачет
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04.10.2021 05:42 Відповісти
У Порошенко офшоры. У Зеленского офшоры. Какая разница?
Зачем избирать офшорных и мечтать о честном государстве с достойными зарплатами, о развитии, о выводе экономики из тени при этом?
Через офшоры из страны уходят деньги - кровь экономики!
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04.10.2021 11:14 Відповісти
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