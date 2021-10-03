Прем'єра фільму про офшори Зеленського відбудеться в Малій опері - після суспільного резонансу спроби заборони провалилися
Прем'єрний показ фільму про офшори Зеленського відбудеться, як і планувалося, в Малій опері.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Слідство.Інфо.
У повідомленні сказано: "Друзі, дякую за підтримку! Ви запропонували нам десятки шикарних локацій, але суспільний розголос і ваша небайдужість зробили диво: керівництво Малої опери схаменулося і дозволило показати прем'єру фільму-розслідування "Офшор-95" там, де ми планували спочатку. Ще раз дякуємо за небайдужість!"
Прем'єра відбудеться о 19:00 у приміщенні Малої опери на вулиці Дегтярівській, 5, у Києві.
"Кількість місць обмежена, вхід тільки для зареєстрованих. Ті, хто не можуть провести цей вечір із нами наживо, зможуть подивитися фільм на нашому YouTube-каналі", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 3 жовтня журналістка Анна Бабінець оприлюднила інформацію, що керівництво Малої опери без пояснення причин заборонило прем'єрний показ фільму "Офшор-95".
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