СБУ заперечує своє втручання у ситуацію із забороною показу фільму про офшори Зеленського

У СБУ заперечують причетність своїх співробітників до тиску на працівників КМДА щодо заборони показу фільму-розслідування про таємниці офшорного бізнесу президента Володимира Зеленського "Офшор-95".

Про це повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі відомства.

"Служба безпеки України не має жодного стосунку до ініціатив щодо скасування прем'єри фільму, яку підготували журналісти "Слідства.Інфо". Тому будь-які спроби пояснити організаційні проблеми нібито тиском СБУ є маніпулятивними", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що СБУ "з повагою ставиться до всіх ЗМІ, які дотримуються журналістських стандартів та принципу об'єктивності".

Читайте також: Прем'єру фільму "Офшор-95" (про офшори Зеленського) скасували в Малій Опері без пояснення причин, - журналістка "Слідство.Інфо" Бабінець

"Ми виступаємо за плюралізм думок і свободу слова, однак вважаємо неприпустимим, коли ними намагаються маніпулювати в особистих інтересах, завдаючи шкоди і дискредитуючи державу та її інституції", - резюмують у повідомленні.

Читайте також: У КМДА телефонував чоловік нібито із СБУ: стали відомі подробиці спроби зриву показу фільму про офшори Зеленського

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 3 жовтня журналістка Анна Бабінець оприлюднила інформацію, що керівництво Малої опери без пояснення причин заборонило прем'єрний показ фільму "Офшор-95".