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Новини
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СБУ заперечує своє втручання у ситуацію із забороною показу фільму про офшори Зеленського

СБУ заперечує своє втручання у ситуацію із забороною показу фільму про офшори Зеленського

У СБУ заперечують причетність своїх співробітників до тиску на працівників КМДА щодо заборони показу фільму-розслідування про таємниці офшорного бізнесу президента Володимира Зеленського "Офшор-95".

Про це повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі відомства.

"Служба безпеки України не має жодного стосунку до ініціатив щодо скасування прем'єри фільму, яку підготували журналісти "Слідства.Інфо". Тому будь-які спроби пояснити організаційні проблеми нібито тиском СБУ є маніпулятивними", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що СБУ "з повагою ставиться до всіх ЗМІ, які дотримуються журналістських стандартів та принципу об'єктивності".

Читайте також: Прем'єру фільму "Офшор-95" (про офшори Зеленського) скасували в Малій Опері без пояснення причин, - журналістка "Слідство.Інфо" Бабінець

"Ми виступаємо за плюралізм думок і свободу слова, однак вважаємо неприпустимим, коли ними намагаються маніпулювати в особистих інтересах, завдаючи шкоди і дискредитуючи державу та її інституції", - резюмують у повідомленні.

Читайте також: У КМДА телефонував чоловік нібито із СБУ: стали відомі подробиці спроби зриву показу фільму про офшори Зеленського

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 3 жовтня журналістка Анна Бабінець оприлюднила інформацію, що керівництво Малої опери без пояснення причин заборонило прем'єрний показ фільму "Офшор-95".

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) офшор (497) СБУ (12809) фільми (280) цензура (363) Бабінець Анна (10)


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Топ коментарі
+36
хм
- вот все ждут от этого фильма каких то титанических сдвигов в головах мудрого и простого нарида, НО знаете что?
- НИЧЕГО не произойдет
- было уже и про предательство Вагнергейт, и про отвод ВСУ с позиций, и про конверты Зе депутатам, и про договорняк формулы Штаймаера, и про коррупцию везде , и про лаве олигархам миллиардов от Зе, и про бизнес Зе с РФ, и про саботаж оборонзаказа, и про его жинку-ополченку и предательство Журавеля- все было
- малоросьне которая в большинстве в Украине на это пох - сами были бы такими дай им власть
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03.10.2021 19:00
+30
Пора "включать дурочку"
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03.10.2021 18:53
+25
Честь мундира - найти того, кто представился сотрудником СБУ для срыва показа. Для спецслужбы - проще пареной репы.
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03.10.2021 18:52
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лейтенант бакланоф
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03.10.2021 18:49 Відповісти
А хто ж дійсно дескредитує ті державні інститути?
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03.10.2021 18:54 Відповісти
ну наверное если бы бакланы хотели то по номеру и звонившего ...давно упаковали
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03.10.2021 18:58 Відповісти
наколка - друг зє-піарника... і шкандаль як засіб просування
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03.10.2021 18:49 Відповісти
тут австро венгерско порохоботский гш в Трускавце резвится видео потом со звуком
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03.10.2021 18:54 Відповісти
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03.10.2021 19:08 Відповісти
Только хотела написать, что напоминает картину «Ленин и ходоки»,
а Вы уже и сам «шедевр» нашли……😁
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03.10.2021 20:45 Відповісти
Тогда уже лучше сказать о картине Талли Филмуса "Встреча у раввина" (1908).
На россии искусствоведы сейчас надрываются доказывая, что Серов своих ходоков в 1950 ни у кого не срисовывал
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03.10.2021 21:33 Відповісти
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03.10.2021 18:51 Відповісти
Нєвінаватиє ми...
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03.10.2021 18:51 Відповісти
Честь мундира - найти того, кто представился сотрудником СБУ для срыва показа. Для спецслужбы - проще пареной репы.
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03.10.2021 18:52 Відповісти
Эт, ты загнул...Смысл первых двух слов им вообще неведом.А вот "пареную репу " - они народу постоянно втюхивают.
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03.10.2021 19:25 Відповісти
Пора "включать дурочку"
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03.10.2021 18:53 Відповісти
Может дам, может дам. Че ты хош. (с)
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03.10.2021 19:03 Відповісти
Ну так чтобы отбелить свое честное имя, СБУ просто обязана найти звонившего и представить публике тем более, что это они могут сделать на раз-два, а без этого-это чередное вранье
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03.10.2021 18:54 Відповісти
Это был звонок из Трускавца.... если найти то можно и литинанских погон лишится...
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03.10.2021 18:57 Відповісти
Блин...
Самый реальный способ раскрутки "Носорога".
Нужно, просто, отключить электричество.
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03.10.2021 18:57 Відповісти
А также взять почту и телеграф.
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03.10.2021 19:42 Відповісти
Брудна реклама від авторів фільму- нічого більше.
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03.10.2021 18:58 Відповісти
Цікаво що буде в самому фільмі. Пзли скласти можна тільки переглянувши його.
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03.10.2021 19:14 Відповісти
про беню і оборудки в ПБ до націоналізації
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03.10.2021 20:22 Відповісти
Зараз гадати можна що завгодно. Дочекаємось фільму.
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03.10.2021 20:59 Відповісти
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03.10.2021 22:13 Відповісти
хм а может это Гнап позвонил ?Или насти станко муж
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03.10.2021 18:58 Відповісти
хм
- вот все ждут от этого фильма каких то титанических сдвигов в головах мудрого и простого нарида, НО знаете что?
- НИЧЕГО не произойдет
- было уже и про предательство Вагнергейт, и про отвод ВСУ с позиций, и про конверты Зе депутатам, и про договорняк формулы Штаймаера, и про коррупцию везде , и про лаве олигархам миллиардов от Зе, и про бизнес Зе с РФ, и про саботаж оборонзаказа, и про его жинку-ополченку и предательство Журавеля- все было
- малоросьне которая в большинстве в Украине на это пох - сами были бы такими дай им власть
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03.10.2021 19:00 Відповісти
Именно. Когда чужие преступления совпадают с мировоззрение малоросов, они не реагируют. Это для них не раздражитель.
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03.10.2021 19:04 Відповісти
Патамушта на всю голову вперті зебіли, яких в країні 73%, а впертість ознака тупості.
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03.10.2021 19:07 Відповісти
Так его зебилы и не будут смотреть, его посмотрят, только те, кто уже имеет негативное мнение про Клоуна.
Зебилы, это такой народ, который любит теплые ванны и не желает узнать, что сидит не в теплой ванне, а в бочке теплого дерьма, поэтому сидят в нем с закрытыми глазами и носом
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03.10.2021 19:38 Відповісти
На жаль так і є. Сумна реальність.
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04.10.2021 06:56 Відповісти
в общем чё тут говорить...зелёная параша,она и есть зелёная параша.
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03.10.2021 19:01 Відповісти
Лєпшему другу Зелі, літінанту абсолютно пофігу що покажуть про його роботодавця. Хто цьому повірить?
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03.10.2021 19:01 Відповісти
студия боевиков 87увртаоль зелёной фимили и 20 кратный обладатель осикаров из соломы и гавна лысфй из 96го и его жена тамбовская продавщица представляют Месть рядового Кифрова-шифрова
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03.10.2021 19:02 Відповісти
А шо, я извиняюсь, им ещё остаётся делать?
Обтекать?
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03.10.2021 19:02 Відповісти
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03.10.2021 19:04 Відповісти
Щось мутно все. Більше схоже на те, що автори захотіли побільше бабла "зрубати". Все-таки, це тема, яку необхідно на ютубі та по телеканалах розкрутити, а не для сотні глядачів "опери" показати.
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03.10.2021 19:09 Відповісти
к афторам много вопросов они зашкварились как и бигус
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03.10.2021 19:12 Відповісти
Короче ждем сам фильм. Только после его просмотра можно анализировать всю эту мышиную возню вокруг него.
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03.10.2021 19:17 Відповісти
З кого бабла "зрубати"?
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03.10.2021 19:13 Відповісти
Та з глядачів для початку.
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03.10.2021 19:20 Відповісти
Скільки коштує перегляд?
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03.10.2021 19:30 Відповісти
Вам видніше. Я далеко звідтіля. Чистої води шумиха ради реклами.
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06.10.2021 19:20 Відповісти
зная гнапа балабола скорей он решил попустить вову на бабло
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03.10.2021 19:23 Відповісти
Я про Гнапа невисокої думки, але він не настільки ідіот, щоб тупо займатись рекетом "найвеличнішого".
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03.10.2021 19:33 Відповісти
Кароче, зеленого клоуна зливають в унітаз. Він своє завдання виконав.
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03.10.2021 19:10 Відповісти
Або в той фільм на кшталт малобюджетки початківця та ніяким чином не вплине на нього. Власне зараз можна гадати що завгодно. Тільки перегляд фільму може розставити всі крапки над "і".
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03.10.2021 19:21 Відповісти
В уЗєлєнського також брехали, що непричетні до відставки Разумкова.
Брехун на брехуні, брехуном погоняє.
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03.10.2021 19:11 Відповісти
конотра дружбана криворогульського зуб дає
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03.10.2021 19:14 Відповісти
Очевидно ,что на Президента Зеленского придумывают всякие фейки
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03.10.2021 19:15 Відповісти
Хто такий "Президент Зеленський" ? Вперше чую. Україною зараз править голова жОПи Єрмак "Козир" та його підлеглий Вова "Сцикло".
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03.10.2021 19:21 Відповісти
Він сам добрий фейяк.
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03.10.2021 19:21 Відповісти
Ваш президент зеленский сам дает много поводов для криминальных фильмов, нет смысла придумывать фейки
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03.10.2021 19:56 Відповісти
Президент не может быть ваш наш или мяш. Президент Украины .
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03.10.2021 19:58 Відповісти
ЗЕ - ублюдок, а не президент.

И он реально ваш. И отвечать за него вам. Причем, чем дальше, тем вероятнее, что отвечать вы будете кровью и жизнью.
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03.10.2021 20:33 Відповісти
вони там спеца по екстрасенс-шоу поставили на відповідальну посаду-він правда зайнятий зараз пошуками того хто стріляв по Шефіру...Але тим не менш найти того хто закрив їхнім іменем показ , це ж не про куляі смішити Генадія Москаля - 30 рік стажу оперативника...
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03.10.2021 19:18 Відповісти
У Пеци и других олигархов конкретно подгорает после закона о деолигархизации, что состряпали этот фильм о Зеленском, который, на секунду, заработал эти деньги, когда еще не был президентом и заработал законным путем, в отличие от того же Пети
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03.10.2021 19:22 Відповісти
Винигрет №2.+
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03.10.2021 19:22 Відповісти
Помните в мае на дороге Львов-Луцк обвалился мост? Только что проезжал там, отстраивают по полной программе: буровые, заливают сваи, привезли новые железобетонные балки. Вот такой вот "клоун-малорос", все строит. А сколько бы мы ждали при "гетьмане-попереднике"?
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03.10.2021 19:22 Відповісти
он бы уже стоял глебушке
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03.10.2021 19:24 Відповісти
Погано жопу ЗЕленому Криворагульному ЧМу дижеш! Давай ще раз спробуй.
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03.10.2021 19:24 Відповісти
🤣💯
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03.10.2021 19:28 Відповісти
вопрос номер 1
а при порохе мост обваливался?
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03.10.2021 19:48 Відповісти
Он на этом хорошо зарабатывает, С каждого моста миллионы воруют
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03.10.2021 20:00 Відповісти
зекодлан в аує)
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03.10.2021 19:26 Відповісти
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03.10.2021 19:27 Відповісти
Самое смешное в подобной ситуации то, что наши государственные институты (даже такие как СБУ), настолько дискредитировали себя всевозможными скандалами и настолько деградировали, что подобный расклад представляется вполне реальным.
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03.10.2021 19:35 Відповісти
Отмечается, что СБУ "с уважением относится ко всем СМИ, которые придерживаются журналистских стандартов и принципа объективности". Источник:
А кто объективен, а кто нет, это мы уже решим сами и по своим критериям отбора...
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03.10.2021 19:40 Відповісти
При чем тут объективность? Решать они будут по принципу кто с ними, а кто против их ОПГ.
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03.10.2021 20:04 Відповісти
У меня есть голова на плечах, без работы не останусь.
Переживай за себя бот
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03.10.2021 20:28 Відповісти
Тада. Именно поэтому менты ездят перекращивать заборы, а СБУ регулярно обзванивает издания с угрозами, чтобы не издавались газеты, в которых пишут правду про ЗЕкоманду.
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03.10.2021 20:31 Відповісти
в кацапских сми такое пишут

Правительство Панамы через юридическую фирму предложило диалог Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), опасаясь, что публикация нового расследования может вновь запятнать имидж страны, сообщает местное издание Panama America.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, обещал опубликовать в воскресенье вечером "Досье Пандоры". Консорциум назвал данное расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран мира и данные из более 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки. В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы".
Как отмечается, интересы Панамы представляет юридическая фирма Benesch, Fridlander, Coplan & Aronoff Llp. Она направила консорциуму письмо, в котором говорится, что власти Панамы уважают свободу слова, однако будут неустанно бороться, чтобы имя страны больше не пострадало от порочащего ее и оскорбительного названия "Панамские документы".
В письме от 16 сентября Панама просит консорциум, прежде чем продолжить расследование офшорной финансовой деятельности, принять во внимание, что использованное в СМИ название "Панамские документы" в прошлый раз нанесло большой ущерб стране.
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03.10.2021 19:47 Відповісти
А вмешательство в офшоры зеленского со стороны СБУ будет?
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03.10.2021 19:47 Відповісти
так найдите того кто позвонил
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03.10.2021 20:05 Відповісти
Фильм если есть то так же как и фильм Навального будет представлен в Ютубе общественности в обозрение. Лично смотреть не буду. Еще до президентских выборов была информация что якобы Зеленский помогал выводить кеш с Привата. Почему тогда СБУ , Прокуратура и другие органы правоохранительные бездействовали останется загадкой.
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03.10.2021 21:33 Відповісти
Потому
* Зеленский с братьями Шефирами зарегистрировали в офшорах компанию, трастовым владельцем которой является глава СБУ Иван Баканов, друг Зеленского.
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04.10.2021 08:22 Відповісти
І де тепер можна цей фільм глянути?
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03.10.2021 22:30 Відповісти
Премьера как-то до одного места (на выбор спереди или сзади).
Главное, что он разойдётся на всех возможных платформах и носителях.
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03.10.2021 22:31 Відповісти
Брешуть, як і президент, лейтенант, ага, старший, бакланофф
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04.10.2021 08:36 Відповісти
 
 