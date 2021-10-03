СБУ заперечує своє втручання у ситуацію із забороною показу фільму про офшори Зеленського
У СБУ заперечують причетність своїх співробітників до тиску на працівників КМДА щодо заборони показу фільму-розслідування про таємниці офшорного бізнесу президента Володимира Зеленського "Офшор-95".
Про це повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі відомства.
"Служба безпеки України не має жодного стосунку до ініціатив щодо скасування прем'єри фільму, яку підготували журналісти "Слідства.Інфо". Тому будь-які спроби пояснити організаційні проблеми нібито тиском СБУ є маніпулятивними", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що СБУ "з повагою ставиться до всіх ЗМІ, які дотримуються журналістських стандартів та принципу об'єктивності".
"Ми виступаємо за плюралізм думок і свободу слова, однак вважаємо неприпустимим, коли ними намагаються маніпулювати в особистих інтересах, завдаючи шкоди і дискредитуючи державу та її інституції", - резюмують у повідомленні.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 3 жовтня журналістка Анна Бабінець оприлюднила інформацію, що керівництво Малої опери без пояснення причин заборонило прем'єрний показ фільму "Офшор-95".
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а Вы уже и сам «шедевр» нашли……😁
На россии искусствоведы сейчас надрываются доказывая, что Серов своих ходоков в 1950 ни у кого не срисовывал
Самый реальный способ раскрутки "Носорога".
Нужно, просто, отключить электричество.
- вот все ждут от этого фильма каких то титанических сдвигов в головах мудрого и простого нарида, НО знаете что?
- НИЧЕГО не произойдет
- было уже и про предательство Вагнергейт, и про отвод ВСУ с позиций, и про конверты Зе депутатам, и про договорняк формулы Штаймаера, и про коррупцию везде , и про лаве олигархам миллиардов от Зе, и про бизнес Зе с РФ, и про саботаж оборонзаказа, и про его жинку-ополченку и предательство Журавеля- все было
- малоросьне которая в большинстве в Украине на это пох - сами были бы такими дай им власть
Зебилы, это такой народ, который любит теплые ванны и не желает узнать, что сидит не в теплой ванне, а в бочке теплого дерьма, поэтому сидят в нем с закрытыми глазами и носом
Обтекать?
Брехун на брехуні, брехуном погоняє.
И он реально ваш. И отвечать за него вам. Причем, чем дальше, тем вероятнее, что отвечать вы будете кровью и жизнью.
а при порохе мост обваливался?
А кто объективен, а кто нет, это мы уже решим сами и по своим критериям отбора...
Переживай за себя бот
Правительство Панамы через юридическую фирму предложило диалог Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), опасаясь, что публикация нового расследования может вновь запятнать имидж страны, сообщает местное издание Panama America.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, обещал опубликовать в воскресенье вечером "Досье Пандоры". Консорциум назвал данное расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран мира и данные из более 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки. В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы".
Как отмечается, интересы Панамы представляет юридическая фирма Benesch, Fridlander, Coplan & Aronoff Llp. Она направила консорциуму письмо, в котором говорится, что власти Панамы уважают свободу слова, однако будут неустанно бороться, чтобы имя страны больше не пострадало от порочащего ее и оскорбительного названия "Панамские документы".
В письме от 16 сентября Панама просит консорциум, прежде чем продолжить расследование офшорной финансовой деятельности, принять во внимание, что использованное в СМИ название "Панамские документы" в прошлый раз нанесло большой ущерб стране.
* Зеленский с братьями Шефирами зарегистрировали в офшорах компанию, трастовым владельцем которой является глава СБУ Иван Баканов, друг Зеленского.
Главное, что он разойдётся на всех возможных платформах и носителях.