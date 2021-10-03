Чотирьом хлопцям повідомили про підозру в умисному убивстві поліцейського в Чернігові, - прокуратура
2 жовтня затримали чотирьох осіб, троє з яких неповнолітні. Сьогодні їм повідомили про підозру в умисному убивстві поліцейського.
Про це Супільному повідомив керівник Чернігівської окружної прокуратури області Павло Герасименко, передає Цензор.НЕТ.
"Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України, а саме в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, скоєному за попередньою змовою групою осіб", - повідомив Герасименко.
Нагадаємо, в ніч на 2 жовтня у Чернігові група молодих людей напала на двох поліцейських, один із яких загинув на місці. Інцидент стався в супермаркеті "АТБ" на вулиці Незалежності. Двоє правоохоронців перебували у відпустці та були у цивільному одязі.
Другого потерпілого доставили в реанімацію, наразі він перебуває в обласній лікарні. Цю інформацію підтвердив генеральний директор обласної лікарні Андрій Жиденко, стан поліцейського коментувати відмовився, посилаючись на право на медичну таємницю. На сторінці "Чернігів оперативний" у фейсбуці родичка поліцейського Ольга Савон повідомила, що зараз потерпілий у важкому стані.
Прощання із загиблим поліцейським, 30-річним Артуром Єрохіним, відбудеться завтра, про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила його дружина Вероніка Єрохіна.
Наразі вирішується питання про направлення до суду клопотань про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Триває досудове розслідування, повідомив Павло Герасименко.
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Если б так было то уже б машинами друг друга подавили, зарезали кухонными ножами.
Давайте и кухонные ножи запретим, водяру, и автомобили
Если полицейские на гражданке НЕ попытаются усмирить гопоту или хотя бы вызвать коллег полицейский, просто уйдут из АТБ как 90% остальных граждан, то кто будет следить за порядком в обществе?
Полицейским полагаются льготы, ранние пенсии - поэтому, если они из чувства своего профессионального долга выступили на гражданке против гопоты, потому что остальные, в том числе охрана супермаркета языки в опу засунули - значит полицейский выполял свой долг.
Почему, если медик на гражданке спасет человека, оказав первую помощь, ему дают награды как медику, а не как гражданскому? Поэтому нужно все же рассматривать данную ситуацию как убийство полицейских не при исполнении.
Гопота должна знать, что полиция ходит на гражданке.
Судя по тому как МВД изначально подала новость, что полицейских подстерегли на улице думаю вызов был в прлицию все таки был, но долго слишком ехали
Вот самое страшное именно это - малолетки неспеша избивали и долго возможо очень долго добивали жертв, это можно было остановить но либо равнодушие окружающих либо хреновая работа полиции сделли возможным это убийство
Малолетки кстати самые обычные не раскаченные и не ауэшники, банальное быдлецо такого навалом в любом ночном магазине можно встретить.
Исключительно пожизненное для таких животных.