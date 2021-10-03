Чотирьом хлопцям повідомили про підозру в умисному убивстві поліцейського в Чернігові, - прокуратура

2 жовтня затримали чотирьох осіб, троє з яких неповнолітні. Сьогодні їм повідомили про підозру в умисному убивстві поліцейського.

Про це Супільному повідомив керівник Чернігівської окружної прокуратури області Павло Герасименко, передає Цензор.НЕТ.

"Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України, а саме в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, скоєному за попередньою змовою групою осіб", - повідомив Герасименко.

Нагадаємо, в ніч на 2 жовтня у Чернігові група молодих людей напала на двох поліцейських, один із яких загинув на місці. Інцидент стався в супермаркеті "АТБ" на вулиці Незалежності. Двоє правоохоронців перебували у відпустці та були у цивільному одязі.

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Другого потерпілого доставили в реанімацію, наразі він перебуває в обласній лікарні. Цю інформацію підтвердив генеральний директор обласної лікарні Андрій Жиденко, стан поліцейського коментувати відмовився, посилаючись на право на медичну таємницю. На сторінці "Чернігів оперативний" у фейсбуці родичка поліцейського Ольга Савон повідомила, що зараз потерпілий у важкому стані.

Прощання із загиблим поліцейським, 30-річним Артуром Єрохіним, відбудеться завтра, про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила його дружина Вероніка Єрохіна.

Наразі вирішується питання про направлення до суду клопотань про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Триває досудове розслідування, повідомив Павло Герасименко.

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