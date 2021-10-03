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Чотирьом хлопцям повідомили про підозру в умисному убивстві поліцейського в Чернігові, - прокуратура

Чотирьом хлопцям повідомили про підозру в умисному убивстві поліцейського в Чернігові, - прокуратура

2 жовтня затримали чотирьох осіб, троє з яких неповнолітні. Сьогодні їм повідомили про підозру в умисному убивстві поліцейського.

Про це Супільному повідомив керівник Чернігівської окружної прокуратури області Павло Герасименко, передає Цензор.НЕТ.

"Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України, а саме в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, скоєному за попередньою змовою групою осіб", - повідомив Герасименко.

Нагадаємо, в ніч на 2 жовтня у Чернігові група молодих людей напала на двох поліцейських, один із яких загинув на місці. Інцидент стався в супермаркеті "АТБ" на вулиці Незалежності. Двоє правоохоронців перебували у відпустці та були у цивільному одязі.

Дивіться також: Відео побиття поліцейських в Чернігові. Один правоохоронець убитий, другий поранений. ВIДЕО18+

Другого потерпілого доставили в реанімацію, наразі він перебуває в обласній лікарні. Цю інформацію підтвердив генеральний директор обласної лікарні Андрій Жиденко, стан поліцейського коментувати відмовився, посилаючись на право на медичну таємницю. На сторінці "Чернігів оперативний" у фейсбуці родичка поліцейського Ольга Савон повідомила, що зараз потерпілий у важкому стані.

Прощання із загиблим поліцейським, 30-річним Артуром Єрохіним, відбудеться завтра, про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила його дружина Вероніка Єрохіна.

Наразі вирішується питання про направлення до суду клопотань про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Триває досудове розслідування, повідомив Павло Герасименко.

Читайте також: Один поліцейський убитий, один поранений у Чернігові вночі 2 жовтня, - ЗМІ (оновлено)

Автор: 

прокуратура (3675) вбивство (3088) Чернігів (787)


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Топ коментарі
+55
ну вот реально, два полицейских не смогли отбиться от стала гопников..

а как обычным людям отбиваться?

мусора галдят - "звоните в полицию!!".. ну а чего эти двое не позвонили?

Все за то, что в Украине должно быть легализованно в свободный доступ огнестрельное оружие.

причем не только с правом покупки и хранения дома, но и ношения его на улице.
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03.10.2021 19:51
+42
Дітки зараз ще ті виродки...Збираються в зграї по 10-20 чол і дубасять людей...Що двоє нехай і поліцейські могли зробити проти 5-8 йолупів? Нічого...Одному-двом в рило зацідити і все...Хз як там все було..але молодого хлопця вже не повернеш...Та всеодно бити лежачого до смерті...Це вже не дітки ,а моральні виродки суспільства.
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03.10.2021 19:57
+34
Сейчас полезут моральные уроды рассказывать про невинных детей.
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03.10.2021 19:42
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03.10.2021 22:12 Відповісти
прям детектив и це в то время, когда наш зеля бесстрашно мочит алигархов
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03.10.2021 22:17 Відповісти
У бандюганов и ментов оружие есть. А обычный народ кормят байками что "вы ж сразу друх друга позарезаете".
Если б так было то уже б машинами друг друга подавили, зарезали кухонными ножами.
Давайте и кухонные ножи запретим, водяру, и автомобили
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03.10.2021 22:57 Відповісти
Знакомая с того раена пишет что "6 их было, малолеток, сцепились в атб с двумя. Потом вышли на улицу и сразу на против атб возле дороги в полуночь просто начали быть этих полицейских ногами и забили насмерть, вообщем такая жесть..
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03.10.2021 23:01 Відповісти
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03.10.2021 23:26 Відповісти
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03.10.2021 23:27 Відповісти
Це - загиблий поліцейський ?
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03.10.2021 23:31 Відповісти
Не бачу приводу тиражувати фотографії загиблого. Ти ж не його родич , напевно. Може покійний чи родина проти цього. Добавив тебе, дурника, в спам.
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03.10.2021 23:34 Відповісти
особливо покіний проти, ага
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04.10.2021 01:45 Відповісти
Звірі.
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03.10.2021 23:31 Відповісти
В тюряге им совсем не весело будет
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03.10.2021 23:35 Відповісти
самое интересное. если эти двое полицейских накидали люлей этим малолетним долбодятлам. все бы кричали: полицейскийПроизволОнижеДети!!!
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03.10.2021 23:55 Відповісти
Оно бы в новости на топ сайты не попало и никто бы ничего не кричал
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04.10.2021 00:07 Відповісти
А все же надо. На полицейских лежит моральная ответственность за криминогенную ситуацию. Почему если судья допустит моральный проступок на гражданке его могут уволить, или военный, то обвинять военная прокуратура.

Если полицейские на гражданке НЕ попытаются усмирить гопоту или хотя бы вызвать коллег полицейский, просто уйдут из АТБ как 90% остальных граждан, то кто будет следить за порядком в обществе?

Полицейским полагаются льготы, ранние пенсии - поэтому, если они из чувства своего профессионального долга выступили на гражданке против гопоты, потому что остальные, в том числе охрана супермаркета языки в опу засунули - значит полицейский выполял свой долг.

Почему, если медик на гражданке спасет человека, оказав первую помощь, ему дают награды как медику, а не как гражданскому? Поэтому нужно все же рассматривать данную ситуацию как убийство полицейских не при исполнении.

Гопота должна знать, что полиция ходит на гражданке.
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04.10.2021 00:07 Відповісти
Полиция похоже опозорилась в этом эпизоде по полной ...
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04.10.2021 03:43 Відповісти
Избиение видело множество людей это длилось и в самом магазине и возле него. Не менее 10_15 мин, а скорей еще ощутимо дольше. Охрана атб обязана в таких случаях реагировать, как минимум сообщать в СБ и полицию. Судя по всему полиция не приехала, хотя убивали их коллег, но все ж думпли что малолетки разбираются с обычными синими работягами ( а их блин никому не жалко
Судя по тому как МВД изначально подала новость, что полицейских подстерегли на улице думаю вызов был в прлицию все таки был, но долго слишком ехали
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04.10.2021 05:11 Відповісти
не пиши ерунду. они должны были вызвать полицию.
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04.10.2021 08:21 Відповісти
Нісого на них не лежить. Вони були у відпустці і зробили зауваження моральним уродам. І їх просто забили по-звірячі на смерть. Є камери і все це зафіксовано.
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04.10.2021 09:18 Відповісти
Каким еще "парням"? Это группа бандитов, убивших человека с особой жестокостью! Что еще за "парней?!
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04.10.2021 00:36 Відповісти
Человеческое отребье, этот биомусор уже людьми не станет, наказать показательно, быдло озверевшее понимает только силу.
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04.10.2021 00:50 Відповісти
Ecть видео 4+ минуты на котором в помещении АТБ малолетки тягают еще живого полицейского. Потом есть жуткое видео когда они добивают их на улице. Т е пршло минимум 10-15 минут пока этот кошмар происходил. Это видело много людей и точно работники магазина. Почему никто не позвонил в полицию, или таки позвонил?

Вот самое страшное именно это - малолетки неспеша избивали и долго возможо очень долго добивали жертв, это можно было остановить но либо равнодушие окружающих либо хреновая работа полиции сделли возможным это убийство

Малолетки кстати самые обычные не раскаченные и не ауэшники, банальное быдлецо такого навалом в любом ночном магазине можно встретить.
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04.10.2021 03:24 Відповісти
влезешь заступаться - с большой долей вероятности сам сядешь
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04.10.2021 08:23 Відповісти
Если точнее, то прошел минимум час. Первый конфликт (еще 1 на 1) произошел в 23:00 или ранее. В 23:15-23:20 к обиженной малолетке присоединились дружки. В 0:30 уже добивали лежачих за пределами АТБ.
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04.10.2021 10:30 Відповісти
30го вересня в Пужайкові Одеської області чоловік лупашив з гвинтівки по поліцейським … поліція летіла туди з усієї області а в новинах про це нуль…
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04.10.2021 03:41 Відповісти
...тиктокеры
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04.10.2021 05:28 Відповісти
А с чего это вдруг группа подростков пристала к двум полицаям в гражданке? Может полицаи как обычно и как они привыкли быковали? Думали что сойдет, а тут нарвались на таких же отморозков как и они сами?
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04.10.2021 06:54 Відповісти
действующие полицаи нарвались на будущих.
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04.10.2021 08:24 Відповісти
В чем соль гадать? работники атю т.е свидетели дадут показания и будет ясно из аз чего все... уже сказали что якобы замечание сделали т.к малолетки быковали в магазине. Или ты любитель поразгонять зраду?
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04.10.2021 10:00 Відповісти
Изначально конфликт был 1 на 1. Обиженная малолетка позвонила и позвала дружков.
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04.10.2021 10:28 Відповісти
Патрульні на виклик виїзджали?
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04.10.2021 07:37 Відповісти
Кажуть, що так. Ці двоє сказали, що самі розберуться...
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04.10.2021 10:28 Відповісти
Умышленное в составе группы и по максимуму, но веря в наше правосудие будет конечно по другому.
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04.10.2021 09:10 Відповісти
Надеюсь никакой идийот не начнет писать здесь в комментах: не все так однозначно, надо изучить причині почему они его забили насмерть... ВСЕ-РАВ-НО. Это не допустимо при любых обстоятельствах. Если они неспешно 20 минут на глазах у всех забивают насмерть полицая, то они точно так же могут ********* и вашу беременную жену например, или сына, который не так на них посмотрел.

Исключительно пожизненное для таких животных.
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04.10.2021 09:54 Відповісти
Если точнее, то прошел минимум час. Первый конфликт (еще 1 на 1) произошел в 23:00 или ранее. В 23:15-23:20 к обиженной малолетке присоединились дружки. В 0:30 уже добивали лежачих за пределами АТБ.
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04.10.2021 10:32 Відповісти
Не "поліцая" ... ваапщє-то ...
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04.10.2021 11:58 Відповісти
Снова мусора против анижедетей.
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04.10.2021 10:17 Відповісти
Полицейским надо давать время и возможность на физподготовку и серьезно спрашивать за результаты, как было при СССР, а сейчас в США и в других развитых странах. Кроме того, учитывая криминогенную обстановку, можно дать разрешения на ношение и применение в определенных обстоятельствах оружия ТОЛЬКО НЕКОТОРЫМ!!! категориям граждан, к примеру, бойцам ТРО.
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04.10.2021 10:41 Відповісти
ублюдки воспитанные на вседозволенности «демократии по-украински». Сегодня они забили одного, завтра вас. Только не нужно рассказывать про онижедети. Эти пятнадцатилетние было-дети есть в каждом городе у каждого круглосуточного «атб» где продают пиво. Спросите себя, кто ломает урны в вашем дворе, кто разрисовывает лифты, кто ссыт в подъездах и бросает окурки, вы или ваша пожилая соседка? Нет, это сукины быдло-дети, такие милые и хорошие. Пока вы будете скулить, что пристрелили очередного козла, который ни в чем не виноват, а все лишь ехал в бмв 180 км/час на заднем сидении, они будут продолжать убивать.
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04.10.2021 10:56 Відповісти
тю, мусора постоянно людей ****** и ничего - терпят
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04.10.2021 11:13 Відповісти
Полиция, конечно, не справляется с возложенными на нее функциями. Но Ваше заявление весьма манипулятивно.
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04.10.2021 12:03 Відповісти
очень умнО. надеюсь, их не отмажут.
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04.10.2021 12:35 Відповісти
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