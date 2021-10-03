Сенатор США Круз блокує призначення в Держдеп, домагаючись запровадження санкцій проти "Північного потоку-2", - NYT

Сенатор-республіканець Тед Круз блокує затвердження десятків кандидатур на вакантні посади в Державному департаменті США, намагаючись таким чином домогтися від адміністрації Джо Байдена санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це йдеться в публікації The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, запекла боротьба сенатора Теда Круза проти російського газопроводу призвела до ситуації, яку чиновники адміністрації Байдена називають "кадровою кризою". Своїми діями Круз затримує призначення до Державного департаменту десятків кандидатів, зокрема 59 потенційних послів, і обіцяє заблокувати ще більше.

Зазначається, що Круз не може самостійно заблокувати запропоновані президентом Джо Байденом призначення в Держдеп, але він максимально затягує цей процес.

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Чиновники в адміністрації нового президента США Байдена називають ситуацію, що склалася, "зловживанням процесом висування кандидатів". Вони також заявляють, що сенатор Тед Круз своїми діями нібито загрожує національній безпеці.

"Ми спостерігаємо безпрецедентне загальне затримання всіх номінантів, незалежно від того, чи мають вони якийсь стосунок до питань зовнішньої політики", - прокоментував ситуацію голова комітету Сенату з міжнародних відносин Роберт Менендес.

Як повідомлялося, сенатор-республіканець від Техасу Тед Круз ще в березні попередив, що блокуватиме призначення в Держдеп, поки Білий дім не запровадить санкції проти компаній, що беруть участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2".

Палата представників Конгресу США 22 вересня погодилася внести поправки до щорічного законопроєкту про витрати на оборону, що передбачає санкції проти російського проєкту "Північний потік-2", і це потенційно поставить під загрозу угоду, досягнуту між новою адміністрацією США і урядом ФРН на чолі з Ангелою Меркель у липні цього року.

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Президент Байден у травні погодився відмовитися від санкцій щодо трубопроводу, запроваджених під час правління Дональда Трампа, аби нормалізувати відносини з Берліном. Наразі газопровід повністю завершений і чекає сертифікації з боку німецького регулятора.