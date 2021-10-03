Сенатор США Круз блокує призначення в Держдеп, домагаючись запровадження санкцій проти "Північного потоку-2", - NYT
Сенатор-республіканець Тед Круз блокує затвердження десятків кандидатур на вакантні посади в Державному департаменті США, намагаючись таким чином домогтися від адміністрації Джо Байдена санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".
Про це йдеться в публікації The New York Times, передає Цензор.НЕТ.
За даними видання, запекла боротьба сенатора Теда Круза проти російського газопроводу призвела до ситуації, яку чиновники адміністрації Байдена називають "кадровою кризою". Своїми діями Круз затримує призначення до Державного департаменту десятків кандидатів, зокрема 59 потенційних послів, і обіцяє заблокувати ще більше.
Зазначається, що Круз не може самостійно заблокувати запропоновані президентом Джо Байденом призначення в Держдеп, але він максимально затягує цей процес.
Чиновники в адміністрації нового президента США Байдена називають ситуацію, що склалася, "зловживанням процесом висування кандидатів". Вони також заявляють, що сенатор Тед Круз своїми діями нібито загрожує національній безпеці.
"Ми спостерігаємо безпрецедентне загальне затримання всіх номінантів, незалежно від того, чи мають вони якийсь стосунок до питань зовнішньої політики", - прокоментував ситуацію голова комітету Сенату з міжнародних відносин Роберт Менендес.
Як повідомлялося, сенатор-республіканець від Техасу Тед Круз ще в березні попередив, що блокуватиме призначення в Держдеп, поки Білий дім не запровадить санкції проти компаній, що беруть участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2".
Палата представників Конгресу США 22 вересня погодилася внести поправки до щорічного законопроєкту про витрати на оборону, що передбачає санкції проти російського проєкту "Північний потік-2", і це потенційно поставить під загрозу угоду, досягнуту між новою адміністрацією США і урядом ФРН на чолі з Ангелою Меркель у липні цього року.
Президент Байден у травні погодився відмовитися від санкцій щодо трубопроводу, запроваджених під час правління Дональда Трампа, аби нормалізувати відносини з Берліном. Наразі газопровід повністю завершений і чекає сертифікації з боку німецького регулятора.
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@tedcruz
I'll release my hold when the Biden admin meets its legal obligation to report and sanction the ships and companies building Putin's pipeline . Follow the law. Stop being soft on Russia. https://twitter.com/hashtag/NordStream2?src=hashtag_click # NordStream2
https://twitter.com/tedcruz/status/1367955904507883528
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перевод: лучше буду свинособакой, чем демократом как Байден
Я особисто шукала нормальну аналітику.
Так на мене наїхав адмін (ми з ним дуже нормально спілкувалися загалом).
То я й сказала - бай.
по ссылке есть график, который и показывает, что поток хлынул в Германию аккурат после начала операции рф в сирии, а также, что количество беженцев из сирии в разы превышает количество беженцев из других стран https://www.dw.com/ru/справилась-ли-фрг-с-миграционным-кризисом-цифры-и-факты/a-54795132
достойный преемник Джона МакКейна.
****** talker
В результате меньше чем за год договорились с Путиным и всюду уступают ему. Спасибо всем, кто рвал тут дупу за говнократов.
пцЗедента-на нары