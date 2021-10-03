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Сенатор США Круз блокує призначення в Держдеп, домагаючись запровадження санкцій проти "Північного потоку-2", - NYT

Сенатор США Круз блокує призначення в Держдеп, домагаючись запровадження санкцій проти

Сенатор-республіканець Тед Круз блокує затвердження десятків кандидатур на вакантні посади в Державному департаменті США, намагаючись таким чином домогтися від адміністрації Джо Байдена санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це йдеться в публікації The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, запекла боротьба сенатора Теда Круза проти російського газопроводу призвела до ситуації, яку чиновники адміністрації Байдена називають "кадровою кризою". Своїми діями Круз затримує призначення до Державного департаменту десятків кандидатів, зокрема 59 потенційних послів, і обіцяє заблокувати ще більше.

Зазначається, що Круз не може самостійно заблокувати запропоновані президентом Джо Байденом призначення в Держдеп, але він максимально затягує цей процес.

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Чиновники в адміністрації нового президента США Байдена називають ситуацію, що склалася, "зловживанням процесом висування кандидатів". Вони також заявляють, що сенатор Тед Круз своїми діями нібито загрожує національній безпеці.

"Ми спостерігаємо безпрецедентне загальне затримання всіх номінантів, незалежно від того, чи мають вони якийсь  стосунок до питань зовнішньої політики", - прокоментував ситуацію голова комітету Сенату з міжнародних відносин Роберт Менендес.

Як повідомлялося, сенатор-республіканець від Техасу Тед Круз ще в березні попередив, що блокуватиме призначення в Держдеп, поки Білий дім не запровадить санкції проти компаній, що беруть участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2".

Палата представників Конгресу США 22 вересня погодилася внести поправки до щорічного законопроєкту про витрати на оборону, що передбачає санкції проти російського проєкту "Північний потік-2", і це потенційно поставить під загрозу угоду, досягнуту між новою адміністрацією США і урядом ФРН на чолі з Ангелою Меркель у липні цього року.

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Президент Байден у травні погодився відмовитися від санкцій щодо трубопроводу, запроваджених під час правління Дональда Трампа, аби нормалізувати відносини з Берліном. Наразі газопровід повністю завершений і чекає сертифікації з боку німецького регулятора.

Автор: 

Держдепартамент США (1627) санкції (11821) Північний потік (2461) Сенат США (600)


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Топ коментарі
+28
СЕНАТОР- БАНДЕРОВЕЦ
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03.10.2021 20:01
+20
Хороший дядька.
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03.10.2021 20:06
+13
Кремлёвского лакея бабайдена нужно беспощадно давить! Подлое ничтожество.
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03.10.2021 20:07
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СЕНАТОР- БАНДЕРОВЕЦ
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03.10.2021 20:01 Відповісти
Какой наглый сенатор.
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03.10.2021 20:05 Відповісти
Сенатор Трамповець.. Просто а не сраний демократ.. От і все
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03.10.2021 21:58 Відповісти
Не вымазывай честное имя республиканцев этим рыжим прокацапским гавном
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04.10.2021 11:01 Відповісти
Хороший дядька.
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03.10.2021 20:06 Відповісти
Ted Cruz


@tedcruz



I'll release my hold when the Biden admin meets its legal obligation to report and sanction the ships and companies building Putin's pipeline . Follow the law. Stop being soft on Russia. https://twitter.com/hashtag/NordStream2?src=hashtag_click # NordStream2
https://twitter.com/tedcruz/status/1367955904507883528
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03.10.2021 20:09 Відповісти
Кандидатуру директора ЦРУ заблокировал сенатор-республиканец Тед Круз через «Северный поток-2» Пока админ \ США не введет новые санкции против «Северный поток-2» .. «Я сниму свое блокировки, когда админiстр \ Байдена выполнит свои юридических \ обязательства -Накласти Санкції
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03.10.2021 20:12 Відповісти
Кремлёвского лакея бабайдена нужно беспощадно давить! Подлое ничтожество.
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03.10.2021 20:07 Відповісти
Бідон Браги наш президент!
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03.10.2021 20:09 Відповісти
Більшість тутешніх дописувачів мастурбувало на Байдена і казали,що він москальських покидьків знищить.А в підсумку вийшло все навпаки.
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03.10.2021 20:12 Відповісти
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03.10.2021 20:20 Відповісти
І що?
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03.10.2021 20:22 Відповісти
америкосы тоже любят деньги
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03.10.2021 20:23 Відповісти
А Івани з Москальщини ******* *****.
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03.10.2021 20:24 Відповісти
i`d rather be a russian than democrat
__________________________________________
перевод: лучше буду свинособакой, чем демократом как Байден
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03.10.2021 20:28 Відповісти
Та я зрозумів.
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03.10.2021 20:30 Відповісти
я видел наклейку на бампер Friends don't let friends vote democrat
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03.10.2021 20:44 Відповісти
Тільки тому, що якийсь московський пітар сказав «Трамп наш» президента якимось чином зв'язали з кацапами! Із подачі російського агента, деми почали неймовірне за масштабами розслідування за звинувачуванням що Трамп якимось чином пов'язаний із рускі ми і…нічого не знайшли-ось тому американці одягнули такі футболки. Це було в часи розслідування.
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03.10.2021 21:09 Відповісти
Не тільки.Довго промивали мізки.
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03.10.2021 22:12 Відповісти
та як же ж не знайшли, когда імєнно шо знайшли
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04.10.2021 11:02 Відповісти
Зайдіть на сайт "Лінія Оборони" та спробуйте повторити те, що Ви тут сказали.Реакція буде фейєричною, бо там бідон ікона і на неї моляться, хоча себе всі вважають там патріотами. Щонайменше - агент кремля.
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03.10.2021 20:24 Відповісти
Ну зараз вже не так,як раніше.На цензорі перед виборами президента США те саме було.Люди ж піддаються пропаганді,а її вели і наші політичні оглядачі.
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03.10.2021 20:27 Відповісти
Я звідти тому й пішла. Ще геть до виборів. Написала в коменті, що автор не об'єктивно висвітлює ситуацію: я не виношу екзальтацію, це - не професійно і не серйозно. А багато "експертів" цим грішать. І при цьому претендують на щось.

Я особисто шукала нормальну аналітику.
Так на мене наїхав адмін (ми з ним дуже нормально спілкувалися загалом).
То я й сказала - бай.
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03.10.2021 22:56 Відповісти
По сути это межпартийные разборки. Оппозиция она во всем мире оппозиция . Будь то Украина, будь то США.. Все всегда за все хорошее, против всего плохого.
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03.10.2021 20:22 Відповісти
Больной человек. Смерится никак не может, что Германии не нужен вонючий жидкий газ.
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03.10.2021 20:22 Відповісти
конечно, лучше вонючий газ от Путина по 1200 за тыщу кубов, куда выгоднее)
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03.10.2021 20:24 Відповісти
Да выгоднее.
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03.10.2021 20:28 Відповісти
очень спорно - достаточно вспомнить только об миграционном кризисе для Германии, да всего ЕС, после начала военной операции эрэфии в Сирии. интересно, а кто нибудь подсчитал во что этот кризис обошелся и обходится ЕС и отдельно Германии?!
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03.10.2021 21:10 Відповісти
Война в Сирии, а бежит вся чернота из Африки вместе с бородачами из стран куда заокеанские пацифисты принесли демократию.
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03.10.2021 21:23 Відповісти
Странно, главный агрессор в Ливии были французы (как и большинство конфликтов в Африке), в Сирии - турки и россияне, в Йемене - страны ближнего востока, в Афганистане - США и Европа. Что-то выходит очень маленький процент конфликтов - это вмешательство США =)
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03.10.2021 21:33 Відповісти
не впечатляет. потому, как, поток пошел именно после начала операции рф в сирии.
по ссылке есть график, который и показывает, что поток хлынул в Германию аккурат после начала операции рф в сирии, а также, что количество беженцев из сирии в разы превышает количество беженцев из других стран https://www.dw.com/ru/справилась-ли-фрг-с-миграционным-кризисом-цифры-и-факты/a-54795132
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03.10.2021 21:36 Відповісти
Так и из Африки их кацапы доставляют в Европу. Все перевозки под кацапским ГРУ, поинтересуйся
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04.10.2021 11:05 Відповісти
Респект!
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03.10.2021 20:28 Відповісти
Хорошо, что Круз наконец в сенате.
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03.10.2021 20:28 Відповісти
Республиканец требует от Байдена санкций против рахи. Байданутые, голос!
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03.10.2021 20:37 Відповісти
Дякуємо але як довго
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03.10.2021 20:57 Відповісти
І один в полі воін
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03.10.2021 21:02 Відповісти
Хм, Круз завжди підтримував Трампа і навіть розглядається як альтернатива Трампу на наступних президентських виборах і тут така катавасія із північним потоком… д
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03.10.2021 21:05 Відповісти
Сенатор лишний раз доказал что всегда можно найти слабое звено.
достойный преемник Джона МакКейна.
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03.10.2021 21:05 Відповісти
Джон Маккенна республіканці розглядають як зрадника.
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03.10.2021 21:10 Відповісти
та i хай розглядають. кстати, ткните, будь ласка, пальчиком в ссыль на эту тему.
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03.10.2021 21:13 Відповісти
https://www.rollingstone.com/politics/politics-news/john-mccain-make-believe-maverick-202004/ https://www.rollingstone.com/politics/politics-news/john-mccain-make-believe-maverick-202004/

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04.10.2021 07:19 Відповісти
Серьёзно?https://www.rollingstone.com/politics/politics-news/john-mccain-make-believe-maverick-202004/ rollingstone?
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04.10.2021 08:30 Відповісти
обыкновенная история представителя "золотой молодежи". вместе с тем отказ от досрочного освобождения из плена вызывает уважение. но, для Украины, как по мне, важна была его позиция к эрэфии. опять же статья аж от 2008 года. предполагал, что рассматривать будут "предательство" как сенатора.
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04.10.2021 12:24 Відповісти
Yes he was a RINO
****** talker
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04.10.2021 00:26 Відповісти
цыганам сегодня Украина газа транзит, полностью! перекрыла! ..
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03.10.2021 21:08 Відповісти
Кацапы тонкими голосками запели, что, в случае создания в Германии коалиции без ХДС, северный поток не будет сдан в эксплуатацию.
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03.10.2021 21:16 Відповісти
Круз самый последовательный критик сп2. Респект ему
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03.10.2021 21:35 Відповісти
Говнократы 5 лет обвиняли Трампа в том, что он российский агент, перед выборами обещали наказать Путина, называли убийцей. Украинское лошьё поверило в этот лепет.

В результате меньше чем за год договорились с Путиным и всюду уступают ему. Спасибо всем, кто рвал тут дупу за говнократов.
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03.10.2021 21:56 Відповісти
Лапоть! Хто такий «Пуцін»?
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03.10.2021 22:21 Відповісти
Почему тебя ещё не забанили?
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03.10.2021 22:22 Відповісти
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03.10.2021 22:24 Відповісти
кто ж знает что у них на уме
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04.10.2021 09:39 Відповісти
Каким боком свинособака к человеческому сайту?😂🌷×××
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03.10.2021 22:40 Відповісти
Сенатора Круза в президенты Украины!!
пцЗедента-на нары
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03.10.2021 22:24 Відповісти
Удивительно что он республиканец. Я думал что республиканцы пророссийские, учитывая дружеские отношения Трампа с ******
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04.10.2021 00:16 Відповісти
Зато Байден ***** убийцей назвал! Ну а труба, а шо она труба! Одной больше, одной меньше!
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04.10.2021 04:45 Відповісти
ну вы же байдена хотели----получите !
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04.10.2021 11:08 Відповісти
 
 