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Офшорні фірми Зеленського та його соратників можуть бути пов'язані з виведенням Коломойським мільйонів із "Приватбанку", - ЗМІ. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетними до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Слідство.Інфо.

Документи Pandora Papers, нового витоку з 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії, частково підтвердили схему переказу коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм Володимира Зеленського та його соратників. Зокрема, журналістам вдалося визначити кінцевих власників офшорів, які могли отримати гроші. Ці кошти могли бути частиною історії з виведення та відмивання грошей "Приватбанку".

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Як ідеться у розслідуванні, понад 600 журналістів з усіх куточків світу рік досліджували 11,9 млн офшорних документів, які стали публічними після нового наймасштабнішого витоку. Цей проєкт дістав назву Pandora Papers.

Під час роботи над проєктом журналісти знайшли підтвердження інформації, яка була опублікована під час президентських перегонів навесні 2019 року. А саме схеми, за якою офшорні фірми Зеленського та його команди з 2012 року нібито отримали 40 мільйонів доларів від компаній, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським. Це відбувалося у період, коли студія "Квартал 95" почала співпрацювати з телеканалом "1+1".

Отримані журналістами документи підтверджують, що у 2012 році "кварталівці" зареєстрували понад десяток фірм на Британських Віргінських островах, Белізі та на Кіпрі. У серці цієї мережі перебувала досі невідома фірма Maltex Multicapital Corp. Згідно із документами витоку, Maltex була порівну поділена між фірмами Володимира Зеленського, братів Сергія та Бориса Шефірів та ще одного "кварталівця" - сценариста та режисера продуктів студії Андрія Яковлєва.

Номінальним власником центру мережі виступала інша компанія, Davegra Limited. На той час її власником був нинішній очільник Служби безпеки України Іван Баканов. Саме він підписав так звану "трастову декларацію" - документ, який фіксує відносини між номінальним та реальним власником компанії.

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Як пояснив "Слідству.Інфо" експерт зі структурування активів Максим Греков, трастові декларації зазвичай укладають для збереження конфіденційності реального власника компанії. Тобто фірма Івана Баканова виступила номінальним власником Maltex Multicapital, щоб приховати реального - Володимира Зеленського та його партнерів.

Як з’ясували журналісти із документів Pandora Papers, 40 мільйонів доларів формально були сплачені як внесок до статутного капіталу. Британський експерт з фінзлочинів Грем Барроу вказав на непрозорість такої операції.

Водночас офшорні компанії, які, ймовірно, переказували кошти "кварталівцям", підозрюють у відмиванні мільярдів із "Приватбанку", співвласником цього банку раніше був Ігор Коломойський.

Офшорні фірми Зеленського та його соратників можуть бути повязані з виведенням Коломойським мільйонів із Приватбанку, - ЗМІ 01

Крім того, за даними джерел видання, переказ грошей відбувався через кіпрську філію "Приватбанку", ту саму, через яку олігарх міг відмивати мільйони. Нові документи засвідчують, що принаймні одна з компаній очільників "95 кварталу" мала рахунок у цьому банку. Тобто офшори Зеленського також могли бути частиною історії з відмиванням брудних грошей.

"Слідство.Інфо" намагалося отримати коментарі від усіх фігурантів цієї історії. Відповів лише Борис Шефір. На відміну від своїх партнерів він у політику не пішов. Наразі він - власник істотної частини офшорного бізнесу "кварталівців".

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На запитання, навіщо "Кварталу 95" офшори, він відповів: "Це ви поставте нашим законотворцям (запитання. - Ред.), які таку ситуацію створили, що постійно бізнес під загрозою бандитів, які приходять до влади. У той час це було дуже важливо - захистити свої інтереси".

Шефір також додав, що почав закривати офшорну частину бізнесу. На уточнюючі запитання він не відповів.

Журналісти намагалися отримати позицію президента Володимира Зеленського стосовно мільйонів від олігарха Коломойського та офшорних дивідендів. Втім, у Зеленського повідомили, що "відповіді не буде".

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) Квартал-95 (183) Коломойський Ігор (3122) офшор (497) Приватбанк (2432) Шефір Борис (33) Слідство.Інфо (42)


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Топ коментарі
+57
Тобто https://twitter.com/hashtag/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #зеленський висміював на весь світ корупцію, політиків, а сам крав, не платив податки, грабував Україну?
https://twitter.com/hashtag/%D0%BE%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%8095?src=hashtag_click #офшор95
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03.10.2021 21:05
+56
кроме этого в этом же фильме показано как успешные компании 95 рыгатника показывали в Украине убытки а все бабки за свой быдло-контент получали на офшорки трех человек - баканова, шефира и зеленского
как раз сейчас смотрю
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03.10.2021 21:00
+53
Що означає можуть.? Торчок виводив через свої офшори крадені Бєнєй гроші і волав про порожній офшор Пороха.
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03.10.2021 20:58
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сметуны, вы где? ваш выход, сметайте весь этот мусор что понавыбирали! или опять еще рано?
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04.10.2021 00:27 Відповісти
Из последнего...

Международный Валютный Фонд в связи с 30 летием Независимости Украину подарил Казначейству Украины 2,7 млрд.долларов....,я бы вам крысам и цента не дал бы....
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04.10.2021 00:27 Відповісти
Почему среди любителей мальдийского дезертира одни безмозглые олигофрены? МВФ выделил деньги для преодоления последствий пандемии всем странам участникам. Но подбарыжники могут только копипастить соевую методичку на большее мозгов не хватает.
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04.10.2021 03:38 Відповісти
А разница пропасть...,Коболев получил гонорар официально и с него были уплачены все налоги в бюджет государтва....вы крысы получаете зарплату в конвертах 2,5 годаи без всяких НАЛОГОВ....вы Крысы...
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04.10.2021 00:32 Відповісти
пошла жара и слава о зелёной зелени!!Der Datensatz trägt den Namen "Pandora Papers" und umfasst rund 11,9 Millionen vertrauliche Dokumente.Neben den amtierenden Präsidenten der Ukraine,(текстовая информация первого немецкого канала)
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04.10.2021 00:39 Відповісти


tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1444737571595198475 2 ч



На третий год правления, выяснилось, что Вова Зеленский - "барыга офшорный", отмывавший деньги Коломойского, украденные в "Приватбанке"
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04.10.2021 00:48 Відповісти
Но до соевого барыги ему еще далеко, тот на миллионы не разменивался, там миллиарды шли.
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04.10.2021 03:36 Відповісти
А доки где,зесрань?)))а вот твою офшорную зекрысу уже по немецкому та рассказывают и это здорово -зекрыса должна стать прокаженной для всех
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04.10.2021 06:20 Відповісти
Зебил, хоть один факт про миллиарды Порошенко в оффшорах. Бальше 2 тысяч долларов не нашли при всем желании, но нагло врать продолжаете. Не нравится когда мордой в собственное говно тыкают?
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04.10.2021 10:35 Відповісти
Миллиарды долларов с самого крупного банка страны нельзя вывести просто так. Все это, вывод денег и вливание "ради спасения" 170 миллиардов гривен из бюджета, была одна большая афера, о которой все в Украине предпочитали молчать. Ради патриотизма. А теперь пытаются прилепить к этому какие-то мелкие оффшоры компаний Зеленского 2012-го года.
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04.10.2021 01:21 Відповісти
Багато галасу з нічого.
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04.10.2021 02:59 Відповісти
Ну да, эебил. Вот если б этопро Поршенко было - ты б уже орал "продажные свинарчуки". Падлы, как я вас, тупых люмпенов ненавижу. Вы самые гнусные твари - из вас в любой момент получается вор, подлец и предатель
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04.10.2021 10:38 Відповісти
Это дешёвые шавки фермы падали(ка) ! Только в спам !
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04.10.2021 11:04 Відповісти
И этот человек подписал Закон о податковой амнистии, согласно которого все должны отдать ему 5% со своих сбережений!!!
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04.10.2021 03:15 Відповісти
Так 95квартал их не платит вообще )бедная зесрань-везде обсыратушки
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04.10.2021 06:24 Відповісти
Якщо хтось отримував легальну зарплату і назбирав з неї умовно мільйон грн на квартиру, як він при покупці квартири буде доводити, що ці гроші легальні? Люди не зберігають зарплатні відомості!
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04.10.2021 10:45 Відповісти
Про безмозглых ты бы лучше помолчал.
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05.10.2021 07:58 Відповісти
Столько было шума и крика, а по факту какой то обсер получился. Якобы возможно, одна бабка сказала, конкретика хоть какая то будет.
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04.10.2021 03:33 Відповісти
Зеленомордые можете сколько угодно делать покерфейс типа ничего не произошло, словили за руку вашего хозяина клоуна, помогал воровать деньги из "Приватбанка", деньги в том числе и ваши, дегенераты вы тупорылые.
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04.10.2021 04:21 Відповісти
Так твоей зекрысе уже пожизненное в тюрьме за госизмену светит ,а это приятный бонус,чтоб апеляциями не задалбливал)
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04.10.2021 06:26 Відповісти
На свинособачии ещё "считают",что Яценюк им в Чечне бошки резал,а Турчинов их актера Панина убил -так что шо там отбросы психические "считают" -нам не интересно
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04.10.2021 07:01 Відповісти
...зачем "братки" шли в политику ? Правильно, боронить свой бизнес!
А, много ли в Украине "защищенного" бизнеса? Правильно - весь!!!
А, что такое Бизнес в Политике, в понятии Цивилизованных и Воспитаных стран?
Правиьно - МАФИЯ!
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04.10.2021 05:25 Відповісти
Жадібність фраєра губить!

ЗЕ став, чи і був завжди - крохобором...

Бо як по іншому пояснити, що "отримавши в "подарунок від Коломойського 40 млн.дол... "не зміг" достойно забезпечити утримання власних батьків?

А йому "знадобилося" ще й призначати батькові довічну стипендію за рахунок бюджету... чи створювати якийсь фонд про "безмежність" - щоб утримувати власну дружину... !?!?

Вірно підмічено, що фраєра губить жадібність!
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04.10.2021 11:38 Відповісти
как там в фильме говорил ГЛЕБ ЖЕГЛОВ ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ -----.. ТАКИМ ОБРАЗОМ СФОРМИРОВАЛОСЬ ПРЕСТУПНОЕ СООБЩЕСТВО . В ПРОСТОНАРЕЧИИ ИМЕНУЕМОЕ БАНДОЙ .. и эта банда дорвалась до власти в Украине . а зеленому ничтожеству надо . через день напоминать сколько ПЕТРО И МАРИНА ПЕРЕДАЛИ МЕДОБОРУДОВАНИЯ . КОСТЮМОВ . МАСОК . СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ БЫЛО СПАСЕНО БЛАГОДАРЯ ПОРОШЕНКАМ -- в том числе и зебуинов верещавших про липецкую фабрику . а вывод такой 73 проц наших граждан сознательно и без принуждения привели к власти зеленого марионетку калломойского и его банду и закончится все это очень печально для ВСЕХ НАС
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04.10.2021 06:38 Відповісти
"Вас кинули как лохов"73%
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04.10.2021 07:36 Відповісти
Якби у Петра був хочаб відсоток того, що зараз реально вилазе з під Зеленського, про це гуділи б всі праски 24 години на добу!
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04.10.2021 07:45 Відповісти
Похоже бубочка еще будет отдуваться за свои офшоры на стадионе, эпройдя через кабинет нарколога
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04.10.2021 08:39 Відповісти
Зеля должен сидеть. Так как у власти бандиты, они ее на выборах не отдадут. Будет интернет голосование, как сейчас на выборах в Москве. Выход как всегда только один
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04.10.2021 08:58 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3689087.html ЗЕбільний клоун - знову в епіцентрі корупційного скандалу. "Кінець епохи брехні", Вовася?)
Розслідування про офшорного президента Зеленського вийшло не лише в «Слідство.Інфо» .
Десятки найвпливовіших світових медіа одночасно видали шокуючи факти від «Pandora. Papers».

Прізвище Зеленського знову на перших шпальтах на всіх мовах світу і знову в центрі скандалу.
Він не просто партнер олігархів.
Він і його подільники разом виводили кошти в офшори, не сплачуючи ніяких податків українському бюджету, не декларуючи ці доходи.
Він брехав в 2019р., коли заперечував інформацію про офшори.
Він оббріхував нашу політичну команду.
Він бреше зараз, базікаючи про деолігархізацію і залишаючись вірним партнером олігархів.
Тому жоден олігархічний телеканал не скаже ні слова про розслідування, яке зараз в центрі уваги світових ЗМІ.
Вони продовжать розповідати про Порошенка, проти якого «незалежні» силові органи навідкривали десятки фейкових справ.
До речі, що всі ці незалежні керівники «незалежних« структур робили в Трускавці?
Й чи відкриють вони зараз справи про відмивання коштів, виведення капіталу, несплату податків, легалізацію коштів, отриманих сумнівним шляхом, брехню в деклараціях?
Він бреше про вагнерівців.
Він бреше про деолігархізацію.
Зеленський ніколи не здасть олігархів.
Він=вони.
Які б дешеві спектаклі не розігрувалися на РНБО і в Раді.
І.Геращенко
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04.10.2021 09:50 Відповісти
"Борец"
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04.10.2021 09:51 Відповісти
Как думает, шмаркля после этого расследования должна добровольно подать в отставку или КАКАЯ РАЗНИЦА
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04.10.2021 11:11 Відповісти
Чем нынешний барыга отличается от предыдущего? Сегодняшний моложе и наглее. Если предыдущий воровал под патриотические лозунги, то нынешний под декларирование реформ.
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04.10.2021 12:04 Відповісти
Так вони всі декларують "потужні" реформи. І проводять тільки ті реформи, які наповнюють не бюджет країни, а їхні кишені, в першу чергу.
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04.10.2021 22:00 Відповісти
а могут быть и не связаны.
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04.10.2021 12:31 Відповісти
Українська частина скриньки Пандори називається "Хроніки зубажіння".
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05.10.2021 08:35 Відповісти
Кем был Зеленский в 2012 году? Госслужащим? Нет.
Почему так возмущают офшоры обычного коммерса 2012 года и совершенно не возмущают открытие офшоров главнокомандующим, заманившего свои войска в иловайскую ловушку в 2014?
Я бы еще понял негодование о всеобщем запрете офшоров в Украине, но тут просто какой то сюр у порохоботов творится. Хотите на фоне офшоров 2012 года Зеленского вернуть Барыгу, который сам по уши в этих офшорах, но только он всю жизнь был госслужащим? Не получится.
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06.10.2021 15:33 Відповісти
Сколько уже можно терпеть этих бандитов!?
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08.10.2021 23:05 Відповісти
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