Офшорні фірми Зеленського та його соратників можуть бути пов'язані з виведенням Коломойським мільйонів із "Приватбанку", - ЗМІ. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетними до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Слідство.Інфо.
Документи Pandora Papers, нового витоку з 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії, частково підтвердили схему переказу коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм Володимира Зеленського та його соратників. Зокрема, журналістам вдалося визначити кінцевих власників офшорів, які могли отримати гроші. Ці кошти могли бути частиною історії з виведення та відмивання грошей "Приватбанку".
Як ідеться у розслідуванні, понад 600 журналістів з усіх куточків світу рік досліджували 11,9 млн офшорних документів, які стали публічними після нового наймасштабнішого витоку. Цей проєкт дістав назву Pandora Papers.
Під час роботи над проєктом журналісти знайшли підтвердження інформації, яка була опублікована під час президентських перегонів навесні 2019 року. А саме схеми, за якою офшорні фірми Зеленського та його команди з 2012 року нібито отримали 40 мільйонів доларів від компаній, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським. Це відбувалося у період, коли студія "Квартал 95" почала співпрацювати з телеканалом "1+1".
Отримані журналістами документи підтверджують, що у 2012 році "кварталівці" зареєстрували понад десяток фірм на Британських Віргінських островах, Белізі та на Кіпрі. У серці цієї мережі перебувала досі невідома фірма Maltex Multicapital Corp. Згідно із документами витоку, Maltex була порівну поділена між фірмами Володимира Зеленського, братів Сергія та Бориса Шефірів та ще одного "кварталівця" - сценариста та режисера продуктів студії Андрія Яковлєва.
Номінальним власником центру мережі виступала інша компанія, Davegra Limited. На той час її власником був нинішній очільник Служби безпеки України Іван Баканов. Саме він підписав так звану "трастову декларацію" - документ, який фіксує відносини між номінальним та реальним власником компанії.
Як пояснив "Слідству.Інфо" експерт зі структурування активів Максим Греков, трастові декларації зазвичай укладають для збереження конфіденційності реального власника компанії. Тобто фірма Івана Баканова виступила номінальним власником Maltex Multicapital, щоб приховати реального - Володимира Зеленського та його партнерів.
Як з’ясували журналісти із документів Pandora Papers, 40 мільйонів доларів формально були сплачені як внесок до статутного капіталу. Британський експерт з фінзлочинів Грем Барроу вказав на непрозорість такої операції.
Водночас офшорні компанії, які, ймовірно, переказували кошти "кварталівцям", підозрюють у відмиванні мільярдів із "Приватбанку", співвласником цього банку раніше був Ігор Коломойський.
Крім того, за даними джерел видання, переказ грошей відбувався через кіпрську філію "Приватбанку", ту саму, через яку олігарх міг відмивати мільйони. Нові документи засвідчують, що принаймні одна з компаній очільників "95 кварталу" мала рахунок у цьому банку. Тобто офшори Зеленського також могли бути частиною історії з відмиванням брудних грошей.
"Слідство.Інфо" намагалося отримати коментарі від усіх фігурантів цієї історії. Відповів лише Борис Шефір. На відміну від своїх партнерів він у політику не пішов. Наразі він - власник істотної частини офшорного бізнесу "кварталівців".
На запитання, навіщо "Кварталу 95" офшори, він відповів: "Це ви поставте нашим законотворцям (запитання. - Ред.), які таку ситуацію створили, що постійно бізнес під загрозою бандитів, які приходять до влади. У той час це було дуже важливо - захистити свої інтереси".
Шефір також додав, що почав закривати офшорну частину бізнесу. На уточнюючі запитання він не відповів.
Журналісти намагалися отримати позицію президента Володимира Зеленського стосовно мільйонів від олігарха Коломойського та офшорних дивідендів. Втім, у Зеленського повідомили, що "відповіді не буде".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Международный Валютный Фонд в связи с 30 летием Независимости Украину подарил Казначейству Украины 2,7 млрд.долларов....,я бы вам крысам и цента не дал бы....
tZE inform
@tZEinform
·
https://twitter.com/tZEinform/status/1444737571595198475 2 ч
На третий год правления, выяснилось, что Вова Зеленский - "барыга офшорный", отмывавший деньги Коломойского, украденные в "Приватбанке"
А, много ли в Украине "защищенного" бизнеса? Правильно - весь!!!
А, что такое Бизнес в Политике, в понятии Цивилизованных и Воспитаных стран?
Правиьно - МАФИЯ!
ЗЕ став, чи і був завжди - крохобором...
Бо як по іншому пояснити, що "отримавши в "подарунок від Коломойського 40 млн.дол... "не зміг" достойно забезпечити утримання власних батьків?
А йому "знадобилося" ще й призначати батькові довічну стипендію за рахунок бюджету... чи створювати якийсь фонд про "безмежність" - щоб утримувати власну дружину... !?!?
Вірно підмічено, що фраєра губить жадібність!
Розслідування про офшорного президента Зеленського вийшло не лише в «Слідство.Інфо» .
Десятки найвпливовіших світових медіа одночасно видали шокуючи факти від «Pandora. Papers».
Прізвище Зеленського знову на перших шпальтах на всіх мовах світу і знову в центрі скандалу.
Він не просто партнер олігархів.
Він і його подільники разом виводили кошти в офшори, не сплачуючи ніяких податків українському бюджету, не декларуючи ці доходи.
Він брехав в 2019р., коли заперечував інформацію про офшори.
Він оббріхував нашу політичну команду.
Він бреше зараз, базікаючи про деолігархізацію і залишаючись вірним партнером олігархів.
Тому жоден олігархічний телеканал не скаже ні слова про розслідування, яке зараз в центрі уваги світових ЗМІ.
Вони продовжать розповідати про Порошенка, проти якого «незалежні» силові органи навідкривали десятки фейкових справ.
До речі, що всі ці незалежні керівники «незалежних« структур робили в Трускавці?
Й чи відкриють вони зараз справи про відмивання коштів, виведення капіталу, несплату податків, легалізацію коштів, отриманих сумнівним шляхом, брехню в деклараціях?
Він бреше про вагнерівців.
Він бреше про деолігархізацію.
Зеленський ніколи не здасть олігархів.
Він=вони.
Які б дешеві спектаклі не розігрувалися на РНБО і в Раді.
І.Геращенко
Почему так возмущают офшоры обычного коммерса 2012 года и совершенно не возмущают открытие офшоров главнокомандующим, заманившего свои войска в иловайскую ловушку в 2014?
Я бы еще понял негодование о всеобщем запрете офшоров в Украине, но тут просто какой то сюр у порохоботов творится. Хотите на фоне офшоров 2012 года Зеленского вернуть Барыгу, который сам по уши в этих офшорах, но только он всю жизнь был госслужащим? Не получится.