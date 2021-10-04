Офшорні фірми нардепа Гереги пов'язані з мережею гіпермаркетів в окупованому Криму, - ЗМІ
Розслідувачі Pandora Papers виявили мережу офшорних компаній, яка належала народному депутату з групи "За майбутнє" Олександру Герезі.
Як з'ясували журналісти агенції розслідувань "Слідство.Інфо", ці фірми пов'язані з мережею гіпермаркетів на території окупованого Криму, передає Цензор.НЕТ.
Документи міжнародних провайдерів визначають подружжя Герег власниками п'яти кіпрських компаній.
Усі вони належали подружжю Герег через мережу офшорних компаній, зокрема через два фонди, Fundationsanstalt та Gold Taurus Stiftung. Така структура кіпрських компаній дозволяла на той момент уникати декларування.
Обидва фонди не зазначені у декларації народного обранця, як і дві із п’яти кіпрських компаній. Йдеться про Samelio Holdings Limited та Edlagor Enterprises Limited.
Остання володіє найбільшою мережею будівельно-господарських гіпермаркетів в окупованому Криму, "Новацентр К".
Мережа представлена чотирма гіпермаркетами в Сімферополі та Севастополі, що до окупації Криму були частиною "Епіцентру".
Раніше зв’язок подружжя Герег із кримським бізнесом журналісти встановили через те, що партнером кіпрських фірм у цьому бізнесі виступав Олег Воротний, бізнес-партнер власників "Епіцентру". Однак саме завдяки витоку Pandora Papers вдалося з’ясувати, що Олександр та Галина Гереги мали безпосередній стосунок до торгівлі будматеріалами, зокрема в окупованому Криму.
Зокрема, документи свідчать про те, що Олександр та Галина Гереги через мережу фондів та фірм були бенефіціарними власниками кіпрської компанії Edlagor Enterprises Limited у 2015-му та проводили фінансові операції із групою компаній Гереги щонайменше до 2019-го.
Як раніше повідомляли ЗМІ, саме "Новацентр К" - найбільший платник податків до бюджету окупованого Севастополя.
Олександр Герега відповів журналістам, що жодного бізнесу в Криму не веде. Також він заперечує приналежність Edlagor Enterprises до групи "Епіцентр".
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30 сребренников лишними не бывают
Сам думаю що вже настала його черга !
https://www.youtube.com/watch?v=Pp0WWZbNGq4
Поменяли вывеску, башляют процент от прибыли Гоблину и работают себе в оккупированном Крыму.
Володья Панамський.
Тепер офіційно.