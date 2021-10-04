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Офшорні фірми нардепа Гереги пов'язані з мережею гіпермаркетів в окупованому Криму, - ЗМІ

Офшорні фірми нардепа Гереги пов'язані з мережею гіпермаркетів в окупованому Криму, - ЗМІ

Розслідувачі Pandora Papers виявили мережу офшорних компаній, яка належала народному депутату з групи "За майбутнє" Олександру Герезі.

Як з'ясували журналісти агенції розслідувань  "Слідство.Інфо", ці фірми пов'язані з мережею гіпермаркетів на території окупованого Криму, передає Цензор.НЕТ.

Документи міжнародних провайдерів визначають подружжя Герег власниками п'яти кіпрських компаній.

Усі вони належали подружжю Герег через мережу офшорних компаній, зокрема через два фонди, Fundationsanstalt та Gold Taurus Stiftung. Така структура кіпрських компаній дозволяла на той момент уникати декларування.

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Обидва фонди не зазначені у декларації народного обранця, як і дві із п’яти кіпрських компаній. Йдеться про Samelio Holdings Limited та Edlagor Enterprises Limited.

Остання володіє найбільшою мережею будівельно-господарських гіпермаркетів в окупованому Криму, "Новацентр К".

Мережа представлена чотирма гіпермаркетами в Сімферополі та Севастополі, що до окупації Криму були частиною "Епіцентру".

Раніше зв’язок подружжя Герег із кримським бізнесом журналісти встановили через те, що партнером кіпрських фірм у цьому бізнесі виступав Олег Воротний, бізнес-партнер власників "Епіцентру". Однак саме завдяки витоку Pandora Papers вдалося з’ясувати, що Олександр та Галина Гереги мали безпосередній стосунок до торгівлі будматеріалами, зокрема в окупованому Криму.

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Зокрема, документи свідчать про те, що Олександр та Галина Гереги через мережу фондів та фірм були бенефіціарними власниками кіпрської компанії Edlagor Enterprises Limited у 2015-му та проводили фінансові операції із групою компаній Гереги щонайменше до 2019-го.

Як раніше повідомляли ЗМІ, саме "Новацентр К" - найбільший платник податків до бюджету окупованого Севастополя.

Олександр Герега відповів журналістам, що жодного бізнесу в Криму не веде. Також він заперечує приналежність Edlagor Enterprises до групи "Епіцентр".

Автор: 

Крим (14139) офшор (497) Герега (65) Слідство.Інфо (42)


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Топ коментарі
+22
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04.10.2021 00:00
+18
Гереги повинні були присісти ще за першого Майдану. А на другому - висіти на шворках каштанів.
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04.10.2021 00:23
+17
Он голодранец тупой, лазит по сайту, восхваляет преЗЕдента и его слуг...
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03.10.2021 23:59
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Цього літа теж їздив відпочивати?
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03.10.2021 23:57 Відповісти
Он голодранец тупой, лазит по сайту, восхваляет преЗЕдента и его слуг...
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03.10.2021 23:59 Відповісти
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04.10.2021 00:00 Відповісти
І Оскар отримує !
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04.10.2021 00:02 Відповісти
Він бухий.
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04.10.2021 00:03 Відповісти
Напевно ще з квітня 2019го.
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04.10.2021 00:04 Відповісти
Наркоман в пріходє
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04.10.2021 00:20 Відповісти
Бутылку в свое дырявое очко он палучает а не оскар!
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04.10.2021 00:27 Відповісти
рашенки їсти ******* всі, навіть кацапи, а вот фабрики Ліпєцкой немає !
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04.10.2021 00:05 Відповісти
наркоман та ладно? вiн же така порядна людина
- Журналисты подтвердили причастность владельца "Эпицентра" Гереги к бизнесу в оккупированном Крыму Журналисты, работавшие над документами Pandora Papers выяснили, что владелец сети супермаркетов "Эпицентр" народный депутат Александр Герега https://24tv.ua/zhurnalisti-pidtverdili-prichetnist-vlasnika-********-novini_n1756715 во ...
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04.10.2021 00:19 Відповісти
Ну то що, пацани, "Чий Крим"? Отож...
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04.10.2021 11:58 Відповісти
Та ладно) А мы и не догадывались)
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03.10.2021 23:58 Відповісти
И что? Разве удивительно?
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03.10.2021 23:58 Відповісти
Вы рожу этой Гереги видели？ Да на ней клейма ставить негде!
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04.10.2021 00:00 Відповісти
этат булачник мать радную прадаст ...
30 сребренников лишними не бывают
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04.10.2021 00:03 Відповісти
ви мали ввиду 30 шекелей ?
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04.10.2021 00:06 Відповісти
ну такий він специфічний, але на шекельного не тягне
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04.10.2021 07:34 Відповісти
космополітка Герега ...
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04.10.2021 00:09 Відповісти
а от вона таки да
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04.10.2021 07:35 Відповісти
Кто у нас из депутатов не преступник,хоть с десяток наберется?
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04.10.2021 00:01 Відповісти
есть ! десятка полтора, у Пороха !
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04.10.2021 00:07 Відповісти
хіба шо півтора...але не десятка.
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04.10.2021 00:40 Відповісти
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04.10.2021 00:04 Відповісти
Ярош - президент Украины!
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04.10.2021 00:11 Відповісти
Так. +
Сам думаю що вже настала його черга !
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04.10.2021 00:19 Відповісти
ніт..він ще чистить..зброю досі
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04.10.2021 00:23 Відповісти
Кулемет Яроша вже начищений так шо дзеркало йому вже не потрібно
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04.10.2021 09:05 Відповісти
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04.10.2021 00:25 Відповісти
Пішла обратка від ЦН за наїзд на Бутусова.
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04.10.2021 00:16 Відповісти
Гереги повинні були присісти ще за першого Майдану. А на другому - висіти на шворках каштанів.
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04.10.2021 00:23 Відповісти
Поправка: не присісти, а повисіти хоча б день( дерево могли вибрати самі)
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04.10.2021 03:18 Відповісти
Фильм "Офшор 95" 2021 года смотреть всем
https://www.youtube.com/watch?v=Pp0WWZbNGq4

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04.10.2021 00:29 Відповісти
The Guardian вражає своїми фото. Просто і зі смаком.
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04.10.2021 00:31 Відповісти
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04.10.2021 00:31 Відповісти
Якщо герег штрафонуть і нагнуть по повній програмі з штрафними санкціями, хотілось би там бути
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04.10.2021 00:43 Відповісти
Одни из спонсоров найвеличнейшего.
Поменяли вывеску, башляют процент от прибыли Гоблину и работают себе в оккупированном Крыму.
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04.10.2021 00:43 Відповісти
Зєля офшорський.
Володья Панамський.
Тепер офіційно.
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04.10.2021 01:33 Відповісти
Оккупант есть только для электората. Для власть имущих - это основной торговый партнер. Ну, шо теперь "освобождать" будем? Чей Крым спрашивать...
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04.10.2021 06:53 Відповісти
 
 