Зустрічі з фракцією "Слуги народу", яку анонсував Разумков, не буде, - нардеп Кравчук
Нардепи не підуть на зустріч зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим.
Про це розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24" нардепка з фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.
"У нас не буде завтра засідання фракції – ні окремо, ні разом з Разумковим. Якщо у когось виникнуть персональні бажання щось запитати, то, можливо, хтось це зробить, але це точно не буде засідання фракції, і це вже не змінить весь процес. Вранці будуть передані підписні листи, які були зібрані, це близько 200 людей з нашої фракції. І це станеться, ми маємо говорити реалістично", - сказала вона.
Нагадаємо, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков запросив депутатів із фракції "Слуга народу" зустрітися з ним особисто і почути відповіді на питання, які їх цікавлять.
30 вересня Арахамія запросив у Раді підписні листи за відставку Разумкова з поста спікера.
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Хоть бы попкорна хватило смотреть весь этот цирк
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6089727277767966?__cft__[0]=AZWcCFlAhjFn2MeKsXlpl-AwssBovCrBi8G0HF-pw4C5szfVRbbngSlM49IGsJyCqA54Zi_psIAEtFD1lb9C8k7gtEJTgK5hJaeYbVPfRzVbEpwmzYxpEuQXMXcgRf1BqCA&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·
Коротко о прошедшей неделе