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Зустрічі з фракцією "Слуги народу", яку анонсував Разумков, не буде, - нардеп Кравчук

Зустрічі з фракцією

Нардепи не підуть на зустріч зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим.

Про це розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24" нардепка з фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"У нас не буде завтра засідання фракції – ні окремо, ні разом з Разумковим. Якщо у когось виникнуть персональні бажання щось запитати, то, можливо, хтось це зробить, але це точно не буде засідання фракції, і це вже не змінить весь процес. Вранці будуть передані підписні листи, які були зібрані, це близько 200 людей з нашої фракції. І це станеться, ми маємо говорити реалістично", - сказала вона.

Читайте: Ви стали депутатом завдяки мені, а не Разумкову. Тепер кажу я, - ЗМІ повідомили про сварку Зеленського з низкою слуг народу через відставку спікера

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков запросив депутатів із фракції "Слуга народу" зустрітися з ним особисто і почути відповіді на питання, які їх цікавлять.

30 вересня Арахамія запросив у Раді підписні листи за відставку Разумкова з поста спікера.

Автор: 

Разумков Дмитро (1526) Слуга народу (2812) Кравчук Євгенія (374)


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Топ коментарі
+15
дело не в этом. Это показушная порка не самого последнего человека в ЗЕ-команде. Так Зеленский и кукловоды за ним показывают, что на бренде ЗЕ никто не выедет в сольное турне. Все будут жестко похоронены. Фактически, Разумков - это послание всем остальным, выполняйте роль массовки и не выеживайтесь.
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04.10.2021 00:54
+7
Розумков что то знает важное по Вагнергейту....
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04.10.2021 00:44
+7
будет веселая неделя..
Хоть бы попкорна хватило смотреть весь этот цирк
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04.10.2021 00:54
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Розумков что то знает важное по Вагнергейту....
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04.10.2021 00:44 Відповісти
Як би знав,то вилупки тримали його і пестили, щоб рота не роззявив .
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04.10.2021 00:55 Відповісти
Дешевле и проще - убить. Жестоким способом...Тогда вся зелёная гниль затихнет и дышать будет только с личного разрешения Дерьмака...
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04.10.2021 08:21 Відповісти
что именно? То же что и всем что Зе с Ермаком работают на рашку
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04.10.2021 10:28 Відповісти
дело не в этом. Это показушная порка не самого последнего человека в ЗЕ-команде. Так Зеленский и кукловоды за ним показывают, что на бренде ЗЕ никто не выедет в сольное турне. Все будут жестко похоронены. Фактически, Разумков - это послание всем остальным, выполняйте роль массовки и не выеживайтесь.
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04.10.2021 00:54 Відповісти
Фишка в том, что именно Разумков будет колоть "монобольшинство" - он перспективный политик и бабло у олигархов под свой проект найдет
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04.10.2021 00:57 Відповісти
Гадюче кубло,най собі перекусають один одного до смерті, мені якось до ліхтаря.
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04.10.2021 00:53 Відповісти
Террариум друзей или стая товарищей. Пауки в Бениной банке.
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04.10.2021 01:07 Відповісти
будет веселая неделя..
Хоть бы попкорна хватило смотреть весь этот цирк
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04.10.2021 00:54 Відповісти
Делать врагов из друзей - это талант ! 😂
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04.10.2021 00:54 Відповісти
коли це він їм у борщ насрав?
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04.10.2021 00:56 Відповісти
Ті натолькео тупой Віслюк, что не понимаешь что происходит?
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04.10.2021 01:31 Відповісти
Молодцы !
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04.10.2021 01:09 Відповісти
Що?
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04.10.2021 01:23 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWcCFlAhjFn2MeKsXlpl-AwssBovCrBi8G0HF-pw4C5szfVRbbngSlM49IGsJyCqA54Zi_psIAEtFD1lb9C8k7gtEJTgK5hJaeYbVPfRzVbEpwmzYxpEuQXMXcgRf1BqCA&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZWcCFlAhjFn2MeKsXlpl-AwssBovCrBi8G0HF-pw4C5szfVRbbngSlM49IGsJyCqA54Zi_psIAEtFD1lb9C8k7gtEJTgK5hJaeYbVPfRzVbEpwmzYxpEuQXMXcgRf1BqCA&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6089727277767966?__cft__[0]=AZWcCFlAhjFn2MeKsXlpl-AwssBovCrBi8G0HF-pw4C5szfVRbbngSlM49IGsJyCqA54Zi_psIAEtFD1lb9C8k7gtEJTgK5hJaeYbVPfRzVbEpwmzYxpEuQXMXcgRf1BqCA&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·



Коротко о прошедшей неделе
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04.10.2021 01:10 Відповісти
Единственная вина Разумкова в том, что он не хотел давать диктаторских полномочий Зеленскому. Пока не понятно что это? Поступок или договорняк.
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04.10.2021 03:22 Відповісти
Интересно какие еще законы хочет протянуть ЗЕленая плесень, если меняет спикера?
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04.10.2021 08:22 Відповісти
Зе лу пи йдуть шляхом КПРС. Нічого їх не вчить історія
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04.10.2021 08:30 Відповісти
 
 