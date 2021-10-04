Зустрічі з фракцією "Слуги народу", яку анонсував Разумков, не буде, - нардеп Кравчук

Нардепи не підуть на зустріч зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим.

Про це розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24" нардепка з фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"У нас не буде завтра засідання фракції – ні окремо, ні разом з Разумковим. Якщо у когось виникнуть персональні бажання щось запитати, то, можливо, хтось це зробить, але це точно не буде засідання фракції, і це вже не змінить весь процес. Вранці будуть передані підписні листи, які були зібрані, це близько 200 людей з нашої фракції. І це станеться, ми маємо говорити реалістично", - сказала вона.

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Нагадаємо, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков запросив депутатів із фракції "Слуга народу" зустрітися з ним особисто і почути відповіді на питання, які їх цікавлять.

30 вересня Арахамія запросив у Раді підписні листи за відставку Разумкова з поста спікера.