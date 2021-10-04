РНБО поки не готує запровадження нових санкцій проти олігархів або медіа, - Зеленський
Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України нині не готує запровадження нових санкцій проти олігархів або медіа.
Про це розповів президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Трускавці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дом".
"Наскільки мені відомо - сьогодні ні. Але РНБО постійно працює. Там є багато питань щодо надр. Є багато питань з тим, що не весь список надійшов з Кабміну щодо злочинців зараз. Там було навіть декілька помилок. Виправляються деякі помилки, вже виправлені. І додається цей список. Знаю, що не дотиснули тематику з контрабандою. І це я точно знаю, тому що було поставлено завдання два тижні допрацювати. Це буде наприкінці тижня, мають показати результати. Щодо питання надр - повного звіту ще також не було. Я думав, що ми не вирішимо так скоро питання газопостачання. Поки що це питання вирішено, але питання постачання вугілля, якого не вистачає, це питання також порушуватиметься на засіданнях РНБО", - сказав глава держави.
Разом із цим президент не назвав дату наступного засідання РНБО.
"Чекайте по п'ятницях", - резюмував Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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а давно у нас кабмин определяет преступников?
ЗЕ став, чи і був завжди - крохобором...
Бо як по іншому пояснити, що "отримавши в "подарунок від Коломойського 40 млн.дол... "не зміг" достойно забезпечити утримання власних батьків?
А йому "знадобилося" ще й призначати батькові довічну стипендію за рахунок бюджету... чи створювати якийсь фонд про "безмежність" - щоб утримувати власну дружину... !?!?
Вірно підмічено, що фраєра губить жадібність!