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РНБО поки не готує запровадження нових санкцій проти олігархів або медіа, - Зеленський

РНБО поки не готує запровадження нових санкцій проти олігархів або медіа, - Зеленський

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України нині не готує запровадження нових санкцій проти олігархів або медіа.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Трускавці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дом".

"Наскільки мені відомо - сьогодні ні. Але РНБО постійно працює. Там є багато питань щодо надр. Є багато питань з тим, що не весь список надійшов з Кабміну щодо злочинців зараз. Там було навіть декілька помилок. Виправляються деякі помилки, вже виправлені. І додається цей список. Знаю, що не дотиснули тематику з контрабандою. І це я точно знаю, тому що було поставлено завдання два тижні допрацювати. Це буде наприкінці тижня, мають показати результати. Щодо питання надр - повного звіту ще також не було. Я думав, що ми не вирішимо так скоро питання газопостачання. Поки що це питання вирішено, але питання постачання вугілля, якого не вистачає, це питання також порушуватиметься на засіданнях РНБО", - сказав глава держави.

Разом із цим президент не назвав дату наступного засідання РНБО.

Читайте: Зеленський уже два місяці не підписує свій указ про санкції проти контрабандиста Акста, якого "кришує" його партнер, глава СБУ Баканов, - Бутусов

"Чекайте по п'ятницях", - резюмував Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) санкції (11821) РНБО (2281)


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Топ коментарі
+9
"не весь список поступил из Кабмина по преступникам сейчас"
а давно у нас кабмин определяет преступников?
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04.10.2021 00:57
+9
Учитывая, что СНБО и Кабмин определяются сейчас единолично Зелей, именно он самолично определяет список преступников. А не суды. Достойный учение Луки и *****.
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04.10.2021 01:05
+3
Розумков знает о Вагнергейте,потому и сливают...,а дальше будет концерт по заявкам радиослушателей 95 - го говна....
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04.10.2021 01:07
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"не весь список поступил из Кабмина по преступникам сейчас"
а давно у нас кабмин определяет преступников?
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04.10.2021 00:57 Відповісти
Учитывая, что СНБО и Кабмин определяются сейчас единолично Зелей, именно он самолично определяет список преступников. А не суды. Достойный учение Луки и *****.
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04.10.2021 01:05 Відповісти
Та не дивуйтеся, воно ще і не таке може "змолоти"! Та і тексти йому по-дебільному пишуть.
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04.10.2021 07:02 Відповісти
Жадібність фраєра губить!

ЗЕ став, чи і був завжди - крохобором...

Бо як по іншому пояснити, що "отримавши в "подарунок від Коломойського 40 млн.дол... "не зміг" достойно забезпечити утримання власних батьків?

А йому "знадобилося" ще й призначати батькові довічну стипендію за рахунок бюджету... чи створювати якийсь фонд про "безмежність" - щоб утримувати власну дружину... !?!?

Вірно підмічено, що фраєра губить жадібність!
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04.10.2021 11:36 Відповісти
Не миллиардер Леонид Данилыч сдаст добровольно награбленное в Украине за 2 каденции...,и канец Олегорхату.... особенно то бабло что получил от США в 1995 году за сдачу ядерного оружия братской РАБссии....сумму я знаююю...,а вы?
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04.10.2021 00:58 Відповісти
Фото после оглашения результатов президентских выборов два года назад 😀
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04.10.2021 01:13 Відповісти
прочитал против зеленского....тьфу на него
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04.10.2021 01:04 Відповісти
СНБО сегодня контора типа СМЕРШ в дохлом Сссре Арестует даже домик Зели в Италии...
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04.10.2021 01:04 Відповісти
Розумков знает о Вагнергейте,потому и сливают...,а дальше будет концерт по заявкам радиослушателей 95 - го говна....
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04.10.2021 01:07 Відповісти
ээээ, я боюсь даже спросить - а шо есть какие-то "старые" санкции ?
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04.10.2021 01:07 Відповісти
А так думаю что группа Билингкет занялись Кучмистами нехило и по серьезному.... Шоу будет грандиозным...
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04.10.2021 01:10 Відповісти
Молодцы ! Хотя некоторых нужно закрыть
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04.10.2021 01:14 Відповісти
Зелю, Беню, Дермака т далее по списку
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04.10.2021 03:39 Відповісти
Пусть начнут с санкций против ОЛИГАРХА ЗЕЛЕНСКОГО.
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04.10.2021 01:29 Відповісти
Ютуб - «ОФШОР 95»: ТАЄМНИЦІ БІЗНЕСУ ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСЬКОГО... - https://www.youtube.com/watch?v=Pp0WWZbNGq4&t=2821s
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04.10.2021 01:31 Відповісти
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на сегодня не готовит введение новых санкций против олигархов или медиа. Достаточно фейкового закона Бени-Ахметки
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04.10.2021 04:07 Відповісти
Мабуть олігархи сказали, що хватить балуватися, хлопчики, не наривайтеся.
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04.10.2021 07:04 Відповісти
Сегодня все телеаналы олигархов будут молчать про сенсационное расследование "офшор95". Поэтому что зелох на троне - это гарантия безопасности активов для упырей ахметова, фирташа, каломойше, новинского, левочкина, пинчука.
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04.10.2021 08:41 Відповісти
 
 