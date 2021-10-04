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Шефір і Яковлєв купили три квартири в Лондоні за 8 мільйонів доларів

Шефір і Яковлєв купили три квартири в Лондоні за 8 мільйонів доларів

За даними з Pandora Papers, понад 10 українців приховують свої активи у Великій Британії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розслідування Слідство.Інфо.

Завдяки Pandora Papers вдалося ідентифікувати щонайменше 681 раніше анонімних власників елітної нерухомості у Великій Британії. У цьому списку щонайменше десять українців, які приховують власність через офшорні компанії, зареєстровані в таких юрисдикціях, як Беліз і Британські Віргінські острови, які не розкривають кінцевих власників бізнесу.

Як з'ясували журналісти, під час переходу студії "Квартал 95" на телеканал українського олігарха Ігоря Коломойського, у 2012 році успішний шоумен Володимир Зеленський і його найближче оточення створили мережу офшорних компаній, яка зараз володіє елітною нерухомістю в Лондоні на мільйони доларів.

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Через мережу пов’язаних із президентом офшорних компаній, двоє близьких соратників Зеленського стали власниками елітної нерухомості у Лондоні - перший помічник президента Сергій Шефір та колишній бізнес-партнер Зеленського, сценарист і режисер фільмів і серіалів "Студії Квартал 95" Андрій Яковлєв.

Офшорні компанії використовувалися для придбання партнерами Зеленського трьох квартир у Лондоні в 2014-2016 роках. Сергій Шефір купив дві квартири за 3,8 мільйона фунтів стерлінгів (5,8 мільйона доларів), а інший співзасновник "Кварталу 95" Андрій Яковлєв купив квартиру приблизно за 1,5 мільйона фунтів (2,3 мільйона доларів) за декілька хвилин пішки від будівлі парламенту.

Також через офшорну фірму купила в кредит елітну квартиру дочка ексглави АП Бориса Ложкіна, Анастасія.

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16 червня 2014 року, на шостий день після призначення Ложкіна главою адміністрації президента Петра Порошенка, його дочка купила в кредит елітну нерухомість у престижному районі Лондона за майже 4,6 мільйона доларів.

Кошти на нерухомість дівчині зайняла віргінська Future Definite Holdings Limited, компанія її власного батька.

"У 2013-му, коли я продав бізнес, дочка звернулася з питанням: "Хочу купити квартиру - чи можу я позичити у вас гроші? Я зароблю і поверну"... Сподіваюся, що вона поверне кредит протягом десяти років", - розповів Ложкін журналістам.

Ні компанія під ім'ям Future Definite Holdings, ні велика позика не були внесені в декларацію Ложкіна ні за 2014-й, ні за 2015-й роки. Однак форма й умови подання декларації в той час ще не передбачали обов'язкового декларування таких операцій.

Також дивіться: Офшорні фірми Зеленського та його соратників можуть бути пов'язані з виведенням Коломойським мільйонів із "Приватбанку", - ЗМІ. ВIДЕО

У переліку українців з британською нерухомістю також ексспіввласник "Приватбанку", олігарх Геннадій Боголюбов. Pandora Papers свідчить про його причетність до щонайменше дев'яти об'єктів нерухомості у Великій Британії.

Майном у самому серці Лондона володіє і український бізнесмен і колишній співвласник "Укрсиббанку" Олександр Ярославський, і бізнес-партнер олігарха Дмитра Фірташа Ігор Воронін.

На дочку колишнього голови ЦВК і нардепа Сергія Ківалова, Тетяну, записано відразу п'ять об'єктів нерухомості в Лондоні. Ціна трьох об'єктів нерухомості становила щонайменше 13,5 мільйона доларів.

Вся вона куплена через офшорні компанії, зареєстровані в Британських Віргінських островах, і протягом 1999-2003 років. У цей час Ківалов мав мандат народного депутата України.

Pandora Papers - це найбільша колаборація журналістів-розслідувачів за всю історію, яка розкриває таємниці 35 нинішніх і колишніх світових лідерів, понад 330 чиновників у 90 країнах світу, художників і вбивць.

Понад 600 журналістів зі 117 країн світу протягом року досліджували 11,9 мільйона конфіденційних файлів.

Автор: 

Велика Британія (5576) Квартал-95 (183) офшор (497) Шефір Сергій (128) Слідство.Інфо (42)


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Топ коментарі
+52
Вони прийшли грабувати по-чорному, а не покращувати життя 73% кретинів)))
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04.10.2021 02:03
+50
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04.10.2021 01:42
+42
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04.10.2021 01:41
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я так и не понял о каких деньгах идет речь у квартала штук 5 разных дочек и в рашке в том числе. Какие деньги конкретно были в офшору? Ну и 2012 год вообще каким боком к президенту Зеленскому?
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04.10.2021 10:13 Відповісти
Офшори існують здебільшого для ухилення від сплати податків. Гені Балошову скільки років за таке дали?
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04.10.2021 10:19 Відповісти
Балашову уклонение от уплаты налогов при продаже недвижимости, путём формального занижения её рыночной стоимости. Какие оффшоры?
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04.10.2021 10:31 Відповісти
Це те саме, і те і інше ухилення від сплати податків.
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04.10.2021 10:37 Відповісти
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04.10.2021 11:02 Відповісти
Офшорний центр, безподаткова зона, податковий притулок, податкова гавань.

Термін «офшорна зона» загалом має на увазі будь-яку країну з низькою або нульовою https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%83 податковою ставкою на всі або окремі категорії доходів, певний рівень банківської або комерційної секретності, мінімальну або повну відсутність резервних вимог центрального банку або обмежень у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0 конвертованій валюті .
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04.10.2021 11:08 Відповісти
Твоё бы упрямство, да в полезное русло.)) Что доказываешь? Статья конкретно об операциях с оффшорами! Про это и говорим. Ты приплетаешь сюда Балашова, который попался как раз из-за того, что с оффшором не заморачивался, а действовал топорно. Неужели не видишь разницу?
Получая з/п в конверте и не сообщая куда следует, ты тоже уклоняешься от уплаты налогов. Представляешь на сколько широка эта тема? Но статья ведь гораздо конкретнее.
Не в тему тут был Балашов! Только и всего. Не знаю даже зачем тебе столько пишу. Умиляет твоя настырность, что ли.))
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04.10.2021 11:54 Відповісти
Не потрібно багато писати. Напиши лише В ЧОМ РІЗНІЦЯ?
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04.10.2021 12:27 Відповісти
нисколько ему за офшоры не дали.
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04.10.2021 10:34 Відповісти
Суть как раз в том, что бы было ничего не понятно, но шум стоЯл.)) Достали ношеные трусы Зеленского от 2012 года, о которых ещё Порошенко в 2019 на стадионе рассказывал, нарезали отрывков из разных видосов, сняли интервью пары-тройки каких-то людей, посадили чувака на велик… Музычку… ))
Тут не нужно ничего понимать. Кино развлекательного жанра.
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04.10.2021 10:25 Відповісти
Ну все, хана Україно-Британським відносинам, БлаЗЕнь такого не забуває.
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04.10.2021 10:16 Відповісти
І тільки не кажіть,що ви про це не знали раніше,вибрали шоумена який на ухилені від сплати податків сколотив мільони.За що там в америці посалили Аль-Капоне?Правильно,за несплату податків і отримав він небагато-немало 11років тюрми.Фле я не вірю що ці люди понесуть відповідальність,Україна на відміну від США не правова країна,справедливості у нас немає і не скоро з'явиться.
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04.10.2021 10:26 Відповісти
чувак, а Ложкин тоже из зеплесени???

ты глаза открой, это все было, есть и будет, если не будет майдана с расстрелом этих ублюдков
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04.10.2021 12:04 Відповісти
Как то маловато ! Во первых это их честно заработанные деньги до политики , а во вторых бороться с офшорами надо для всех и тот кто платит за ботов на этом сайте первый очень сильно пострадает !
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04.10.2021 10:47 Відповісти
Чесно???
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04.10.2021 11:09 Відповісти
Кивалов , ты ?
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04.10.2021 11:38 Відповісти
Деньги из Привата отмывали через Кал-95. Обычная схема-ишаку криворогому по договору платится за т.н. "концерт" 10 млн$, вымытых из банка, из которых он 9 отдает назад фиКало-мойскому. Точно как на "великолепном бунивныцтве".
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04.10.2021 13:31 Відповісти
Ссуки!
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04.10.2021 11:35 Відповісти
Шляхи відходу готові.
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04.10.2021 11:49 Відповісти
двое близких соратников Зеленского стали владельцами элитной недвижимости в Лондоне - первый помощник президента Сергей Шефир и бывший бизнес-партнер Зеленского, сценарист и режиссер фильмов и сериалов "Студии Квартал 95" Андрей Яковлев. Источник:

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04.10.2021 11:50 Відповісти
А зеленский с ледей безхатченки...
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04.10.2021 12:01 Відповісти
до их основного оффшора просто еще не докопались
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04.10.2021 12:05 Відповісти
Ниче, скоро амнистируют свои миллионы под 5% по закону Зеленского про амнистию.... и купят себе украинской земли ....
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04.10.2021 12:05 Відповісти
Помню, этот шифер рассказывал что-то о дружбе с россией и кровавых бандеровцах. А недвигу почему-то не в тамбове, а в лондоне скупает.
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04.10.2021 12:07 Відповісти
ну це таке діло... Ось головне, що шифера не вбили під час замаху!
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04.10.2021 12:14 Відповісти
Ничего поосто так в мире финансовом не происходит.
Офшоры создавались для людей которые не желают офишировать себя и свои активы. А выходит так что из за нарушения законодательства своей страны гражданином которой они являются , а так же в странах в которых представлены как инвнсторы и бизнесмены, начинают нести неприятности и другие (соснди по офшорам). Нельзя просто так прийти с мешком денег в офшорную территорию и спрятать свои активы , работайте на будущее со своей репутацией прежде чем обращаться или законодательство стран клиентов с такой репутацией будет становиться менее к ним лояльно.
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04.10.2021 12:18 Відповісти
мне не так важно, что богатые люди покупают квартиры за границей.
Интересно только одно - на какие шиши, если в Украине их бизнес показывает сплошные минусы?
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04.10.2021 12:34 Відповісти
коломой хитроумный
он понял что с помощью телевизора, в Украине
можно привести во власть свою личную банду, банду ручных клоунов, руководить ими
и грабить эту страну, просто ,
с ухмылкой на лице...
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04.10.2021 13:12 Відповісти
"Ачьотакова? Анічьо!" Приблизно отак все офіційне розслідування і закінчиться. Якщо воно взагалі буде...
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04.10.2021 13:19 Відповісти
Да хоть 33 квартиры,что вы им сделаете? Цензор они не читают,так что все ваши возмущения пустой гон.
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04.10.2021 13:47 Відповісти
А ми розповсюджуємо , кидаємо інфу на фб, вайбер ....зебілам . До речі, вони там більше сидять чим на г +г .
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04.10.2021 14:27 Відповісти
так аби ж не Порошенко
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04.10.2021 14:12 Відповісти
Хах,зетвари, хавайте!
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04.10.2021 15:01 Відповісти
Мене цікавить лиш одне,коли вже нарешті імпічмент оголошать?????????
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04.10.2021 15:41 Відповісти
Как там дом Гонтаревой за 23 млн фунтов в Лондоне? Поработала с Петей пару лет и живёт безбедно, и конечно скучает за родной Украиной из Лондона.

Петя не обеспокоен этим актом коррупции?
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04.10.2021 16:59 Відповісти
😆#Потерпілий зрадник виявився ще й оффшорним олігархом...
Де ж усі правдолюби, свинкометателі, антикорупціонери???
Бо їх мовчанка свідчитиме, що вони на прикормі ..😏
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04.10.2021 17:02 Відповісти
Молодцы новые большевики Зеленского! Гои должны страдать и платить за Избранных Богом!
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04.10.2021 17:16 Відповісти
ничего... 73% лохов все это одобряют.... я прав?
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04.10.2021 17:26 Відповісти
Я точно знаю, что в российскую недвижимость тоже инвестируют. Я и сама не откажусь от квартиры в Томилино Парк https://m2.ru/moskovskaya-oblast/novostroyki/posyolok-mirnii/zhk-tomilino-park-675/ - жильё тут с отделкой, хороший район. Гостила у подруги и мне здесь очень понравилось.
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27.11.2021 18:59 Відповісти
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