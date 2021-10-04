Шефір і Яковлєв купили три квартири в Лондоні за 8 мільйонів доларів
За даними з Pandora Papers, понад 10 українців приховують свої активи у Великій Британії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розслідування Слідство.Інфо.
Завдяки Pandora Papers вдалося ідентифікувати щонайменше 681 раніше анонімних власників елітної нерухомості у Великій Британії. У цьому списку щонайменше десять українців, які приховують власність через офшорні компанії, зареєстровані в таких юрисдикціях, як Беліз і Британські Віргінські острови, які не розкривають кінцевих власників бізнесу.
Як з'ясували журналісти, під час переходу студії "Квартал 95" на телеканал українського олігарха Ігоря Коломойського, у 2012 році успішний шоумен Володимир Зеленський і його найближче оточення створили мережу офшорних компаній, яка зараз володіє елітною нерухомістю в Лондоні на мільйони доларів.
Через мережу пов’язаних із президентом офшорних компаній, двоє близьких соратників Зеленського стали власниками елітної нерухомості у Лондоні - перший помічник президента Сергій Шефір та колишній бізнес-партнер Зеленського, сценарист і режисер фільмів і серіалів "Студії Квартал 95" Андрій Яковлєв.
Офшорні компанії використовувалися для придбання партнерами Зеленського трьох квартир у Лондоні в 2014-2016 роках. Сергій Шефір купив дві квартири за 3,8 мільйона фунтів стерлінгів (5,8 мільйона доларів), а інший співзасновник "Кварталу 95" Андрій Яковлєв купив квартиру приблизно за 1,5 мільйона фунтів (2,3 мільйона доларів) за декілька хвилин пішки від будівлі парламенту.
Також через офшорну фірму купила в кредит елітну квартиру дочка ексглави АП Бориса Ложкіна, Анастасія.
16 червня 2014 року, на шостий день після призначення Ложкіна главою адміністрації президента Петра Порошенка, його дочка купила в кредит елітну нерухомість у престижному районі Лондона за майже 4,6 мільйона доларів.
Кошти на нерухомість дівчині зайняла віргінська Future Definite Holdings Limited, компанія її власного батька.
"У 2013-му, коли я продав бізнес, дочка звернулася з питанням: "Хочу купити квартиру - чи можу я позичити у вас гроші? Я зароблю і поверну"... Сподіваюся, що вона поверне кредит протягом десяти років", - розповів Ложкін журналістам.
Ні компанія під ім'ям Future Definite Holdings, ні велика позика не були внесені в декларацію Ложкіна ні за 2014-й, ні за 2015-й роки. Однак форма й умови подання декларації в той час ще не передбачали обов'язкового декларування таких операцій.
У переліку українців з британською нерухомістю також ексспіввласник "Приватбанку", олігарх Геннадій Боголюбов. Pandora Papers свідчить про його причетність до щонайменше дев'яти об'єктів нерухомості у Великій Британії.
Майном у самому серці Лондона володіє і український бізнесмен і колишній співвласник "Укрсиббанку" Олександр Ярославський, і бізнес-партнер олігарха Дмитра Фірташа Ігор Воронін.
На дочку колишнього голови ЦВК і нардепа Сергія Ківалова, Тетяну, записано відразу п'ять об'єктів нерухомості в Лондоні. Ціна трьох об'єктів нерухомості становила щонайменше 13,5 мільйона доларів.
Вся вона куплена через офшорні компанії, зареєстровані в Британських Віргінських островах, і протягом 1999-2003 років. У цей час Ківалов мав мандат народного депутата України.
Pandora Papers - це найбільша колаборація журналістів-розслідувачів за всю історію, яка розкриває таємниці 35 нинішніх і колишніх світових лідерів, понад 330 чиновників у 90 країнах світу, художників і вбивць.
Понад 600 журналістів зі 117 країн світу протягом року досліджували 11,9 мільйона конфіденційних файлів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Термін «офшорна зона» загалом має на увазі будь-яку країну з низькою або нульовою https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%83 податковою ставкою на всі або окремі категорії доходів, певний рівень банківської або комерційної секретності, мінімальну або повну відсутність резервних вимог центрального банку або обмежень у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0 конвертованій валюті .
Получая з/п в конверте и не сообщая куда следует, ты тоже уклоняешься от уплаты налогов. Представляешь на сколько широка эта тема? Но статья ведь гораздо конкретнее.
Не в тему тут был Балашов! Только и всего. Не знаю даже зачем тебе столько пишу. Умиляет твоя настырность, что ли.))
Тут не нужно ничего понимать. Кино развлекательного жанра.
ты глаза открой, это все было, есть и будет, если не будет майдана с расстрелом этих ублюдков
Офшоры создавались для людей которые не желают офишировать себя и свои активы. А выходит так что из за нарушения законодательства своей страны гражданином которой они являются , а так же в странах в которых представлены как инвнсторы и бизнесмены, начинают нести неприятности и другие (соснди по офшорам). Нельзя просто так прийти с мешком денег в офшорную территорию и спрятать свои активы , работайте на будущее со своей репутацией прежде чем обращаться или законодательство стран клиентов с такой репутацией будет становиться менее к ним лояльно.
Интересно только одно - на какие шиши, если в Украине их бизнес показывает сплошные минусы?
он понял что с помощью телевизора, в Украине
можно привести во власть свою личную банду, банду ручных клоунов, руководить ими
и грабить эту страну, просто ,
с ухмылкой на лице...
Петя не обеспокоен этим актом коррупции?
Де ж усі правдолюби, свинкометателі, антикорупціонери???
Бо їх мовчанка свідчитиме, що вони на прикормі ..😏