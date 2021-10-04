Шефір і Яковлєв купили три квартири в Лондоні за 8 мільйонів доларів

За даними з Pandora Papers, понад 10 українців приховують свої активи у Великій Британії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розслідування Слідство.Інфо.

Завдяки Pandora Papers вдалося ідентифікувати щонайменше 681 раніше анонімних власників елітної нерухомості у Великій Британії. У цьому списку щонайменше десять українців, які приховують власність через офшорні компанії, зареєстровані в таких юрисдикціях, як Беліз і Британські Віргінські острови, які не розкривають кінцевих власників бізнесу.

Як з'ясували журналісти, під час переходу студії "Квартал 95" на телеканал українського олігарха Ігоря Коломойського, у 2012 році успішний шоумен Володимир Зеленський і його найближче оточення створили мережу офшорних компаній, яка зараз володіє елітною нерухомістю в Лондоні на мільйони доларів.

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Через мережу пов’язаних із президентом офшорних компаній, двоє близьких соратників Зеленського стали власниками елітної нерухомості у Лондоні - перший помічник президента Сергій Шефір та колишній бізнес-партнер Зеленського, сценарист і режисер фільмів і серіалів "Студії Квартал 95" Андрій Яковлєв.

Офшорні компанії використовувалися для придбання партнерами Зеленського трьох квартир у Лондоні в 2014-2016 роках. Сергій Шефір купив дві квартири за 3,8 мільйона фунтів стерлінгів (5,8 мільйона доларів), а інший співзасновник "Кварталу 95" Андрій Яковлєв купив квартиру приблизно за 1,5 мільйона фунтів (2,3 мільйона доларів) за декілька хвилин пішки від будівлі парламенту.

Також через офшорну фірму купила в кредит елітну квартиру дочка ексглави АП Бориса Ложкіна, Анастасія.

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16 червня 2014 року, на шостий день після призначення Ложкіна главою адміністрації президента Петра Порошенка, його дочка купила в кредит елітну нерухомість у престижному районі Лондона за майже 4,6 мільйона доларів.

Кошти на нерухомість дівчині зайняла віргінська Future Definite Holdings Limited, компанія її власного батька.

"У 2013-му, коли я продав бізнес, дочка звернулася з питанням: "Хочу купити квартиру - чи можу я позичити у вас гроші? Я зароблю і поверну"... Сподіваюся, що вона поверне кредит протягом десяти років", - розповів Ложкін журналістам.

Ні компанія під ім'ям Future Definite Holdings, ні велика позика не були внесені в декларацію Ложкіна ні за 2014-й, ні за 2015-й роки. Однак форма й умови подання декларації в той час ще не передбачали обов'язкового декларування таких операцій.

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У переліку українців з британською нерухомістю також ексспіввласник "Приватбанку", олігарх Геннадій Боголюбов. Pandora Papers свідчить про його причетність до щонайменше дев'яти об'єктів нерухомості у Великій Британії.

Майном у самому серці Лондона володіє і український бізнесмен і колишній співвласник "Укрсиббанку" Олександр Ярославський, і бізнес-партнер олігарха Дмитра Фірташа Ігор Воронін.

На дочку колишнього голови ЦВК і нардепа Сергія Ківалова, Тетяну, записано відразу п'ять об'єктів нерухомості в Лондоні. Ціна трьох об'єктів нерухомості становила щонайменше 13,5 мільйона доларів.

Вся вона куплена через офшорні компанії, зареєстровані в Британських Віргінських островах, і протягом 1999-2003 років. У цей час Ківалов мав мандат народного депутата України.

Pandora Papers - це найбільша колаборація журналістів-розслідувачів за всю історію, яка розкриває таємниці 35 нинішніх і колишніх світових лідерів, понад 330 чиновників у 90 країнах світу, художників і вбивць.

Понад 600 журналістів зі 117 країн світу протягом року досліджували 11,9 мільйона конфіденційних файлів.