Посол Грузії Закарашвілі передасть вірчі грамоти МЗС України і надасть роз'яснення щодо затримання Саакашвілі

Посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі в понеділок, 4 жовтня передасть вірчі грамоти МЗС України і надасть усі роз'яснення з приводу затримання колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі в Тбілісі.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Давид Залкаліані, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"До набуття українського громадянства Саакашвілі був громадянином Грузії, де його обвинувачують за чотирма кримінальними справами. Нагадаю, що з колишнім керівництвом України у нас була комунікація з питання екстрадиції Саакашвілі. Усі питання, пов'язані з Саакашвілі, буде розглянуто в правовому порядку", - сказав Залкаліані в неділю в ефірі телекомпанії "Імеді".

Глава МЗС вважає, що питання із Саакашвілі буде вирішене з українською стороною і якихось ускладнень у рамках стратегічного партнерства між двома країнами не буде.

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Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.