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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Посол Грузії Закарашвілі передасть вірчі грамоти МЗС України і надасть роз'яснення щодо затримання Саакашвілі

Посол Грузії Закарашвілі передасть вірчі грамоти МЗС України і надасть роз'яснення щодо затримання Саакашвілі

Посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі в понеділок, 4 жовтня передасть вірчі грамоти МЗС України і надасть усі роз'яснення з приводу затримання колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі в Тбілісі.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Давид Залкаліані, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"До набуття українського громадянства Саакашвілі був громадянином Грузії, де його обвинувачують за чотирма кримінальними справами. Нагадаю, що з колишнім керівництвом України у нас була комунікація з питання екстрадиції Саакашвілі. Усі питання, пов'язані з Саакашвілі, буде розглянуто в правовому порядку", - сказав Залкаліані в неділю в ефірі телекомпанії "Імеді".

Глава МЗС вважає, що питання із Саакашвілі буде вирішене з українською стороною і якихось ускладнень у рамках стратегічного партнерства між двома країнами не буде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузинські правоохоронці порушили чотири справи проти Саакашвілі, - адвокат Басилая

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

Автор: 

Грузія (1844) МЗС (4122) посол (1100) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+1
Вчера читал это. Трешак просто, зверьки чуют безнаказанность
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04.10.2021 02:15
+1
Казка про горобчика та корову, яка наляпкала на нього млинців.
Злий Порошенко вислав Саакашвілі до безпечної Варшави, щоб не заподіяв шкоди собі та іншим. Добрий Зеленський відправив князя Ясько-Богуцького до Тбілісі (за що йому з іронією подякував прем'єр Гарібашвілі)
де його миттєво запроторили до буцегарні. Ще одне історичне питання знято.
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04.10.2021 02:23
+1
Спасибі прем'єру Грузії за те, що він так смачно опустив Зеленського. І, головне, дочекався, доки той прогавкав щось про занепокоєність.
А тим, хто досі біля Бубочки, наука: вас також можуть у будь-який момент здати, мов склотару.
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04.10.2021 02:25
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Про Саакашвілі. Гарно написав Давиденко.
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04.10.2021 02:03 Відповісти
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04.10.2021 02:04 Відповісти
Посол Грузії Закарашвілі передасть вірчі грамоти МЗС України і надасть роз'яснення щодо затримання Саакашвілі

-Тобто, тепер ЗЕ мав би виступити в ООН... Бо Саакашвілі також його радник, як і Шефір і мабуть здатний порадити йому більш толково з проблем, які дійсно стоять перед Україною, а не про те, як і де сховати тіньові гроші в офшорах ...
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04.10.2021 11:32 Відповісти
Вчера читал это. Трешак просто, зверьки чуют безнаказанность
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04.10.2021 02:15 Відповісти
Відважний Батоно в'їхав до Грузії в трейлері який возить зелень з України.
Він там їхав в якійсь вентиляційній кабіні як афганський біженець)
"Прикидався" овочем усю дорогу.
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04.10.2021 02:19 Відповісти
ПО последним данным он хотел организовать убийства оппозиционеров грузинских для беспорядков. саак кремлевский холуй теперь очевидно это
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04.10.2021 02:20 Відповісти
Казка про горобчика та корову, яка наляпкала на нього млинців.
Злий Порошенко вислав Саакашвілі до безпечної Варшави, щоб не заподіяв шкоди собі та іншим. Добрий Зеленський відправив князя Ясько-Богуцького до Тбілісі (за що йому з іронією подякував прем'єр Гарібашвілі)
де його миттєво запроторили до буцегарні. Ще одне історичне питання знято.
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04.10.2021 02:23 Відповісти
Спасибі прем'єру Грузії за те, що він так смачно опустив Зеленського. І, головне, дочекався, доки той прогавкав щось про занепокоєність.
А тим, хто досі біля Бубочки, наука: вас також можуть у будь-який момент здати, мов склотару.
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04.10.2021 02:25 Відповісти
Откудать из под шконки доносится....

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04.10.2021 04:52 Відповісти
Интересно будет когда новоназначенный посол после разъяснений украинской стороне обстоятельств задержания гражданина Саакашвили в Грузии вежливо попросит от украинской стороны разъяснений обстоятельств предоставления зеленого коридора для нелегального пересечения гражданином Саакашвили границы Украины в порту города Черноморск.
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04.10.2021 03:21 Відповісти
Не завидую я грузинскому послу , первую вьіволочку он получит при вручении вверительньіх грамот украинскому президенту. А , то , что "прежняя власть" пьіталась єкстрадировать в Грузию Саакашвили , не добавляет уважения к Порошенко . Мелкий и мстительньій тип , имхо.
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04.10.2021 05:03 Відповісти
Себе позавидуй,что в голове Майонез....вместо мозгов...не в обиду...
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04.10.2021 06:56 Відповісти
але Зе-скотиняки все ще продовжують надувати щьоки в підтримку свого емоційного рупора - Саакашвілі
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04.10.2021 05:09 Відповісти
Никто не мешал Сракашвили и прочим грузинским чувакам типа Деканоидзе,Сакварелидзе,Згуладзе,Лордкипанидзе,Григалашвили,Киташвили,и Эбаноидзе...,а в Одессе ткм более доказать что они истинные РехВОРматоры Грузии...,обосрались...,всякое бывает,Грузия не Украина....,а истинного реформатора Грузии Каху Бендукидзе отправили на тот свет вовсе не случайно...,а Понты они и в Африке понты популистов и клоунов...
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04.10.2021 06:54 Відповісти
Передаст.
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04.10.2021 07:52 Відповісти
 
 