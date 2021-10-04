Посол Грузії Закарашвілі передасть вірчі грамоти МЗС України і надасть роз'яснення щодо затримання Саакашвілі
Посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі в понеділок, 4 жовтня передасть вірчі грамоти МЗС України і надасть усі роз'яснення з приводу затримання колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі в Тбілісі.
Про це заявив міністр закордонних справ країни Давид Залкаліані, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"До набуття українського громадянства Саакашвілі був громадянином Грузії, де його обвинувачують за чотирма кримінальними справами. Нагадаю, що з колишнім керівництвом України у нас була комунікація з питання екстрадиції Саакашвілі. Усі питання, пов'язані з Саакашвілі, буде розглянуто в правовому порядку", - сказав Залкаліані в неділю в ефірі телекомпанії "Імеді".
Глава МЗС вважає, що питання із Саакашвілі буде вирішене з українською стороною і якихось ускладнень у рамках стратегічного партнерства між двома країнами не буде.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.
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-Тобто, тепер ЗЕ мав би виступити в ООН... Бо Саакашвілі також його радник, як і Шефір і мабуть здатний порадити йому більш толково з проблем, які дійсно стоять перед Україною, а не про те, як і де сховати тіньові гроші в офшорах ...
Він там їхав в якійсь вентиляційній кабіні як афганський біженець)
"Прикидався" овочем усю дорогу.
Злий Порошенко вислав Саакашвілі до безпечної Варшави, щоб не заподіяв шкоди собі та іншим. Добрий Зеленський відправив князя Ясько-Богуцького до Тбілісі (за що йому з іронією подякував прем'єр Гарібашвілі)
де його миттєво запроторили до буцегарні. Ще одне історичне питання знято.
А тим, хто досі біля Бубочки, наука: вас також можуть у будь-який момент здати, мов склотару.