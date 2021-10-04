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Війська РФ за добу 4 рази зривали режим "тиші" на Донбасі. Українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ООС

Війська РФ за добу 4 рази зривали режим

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню й обстрілюють позиції Збройних Сил України з метою підтримання напруги і провокування вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС у Facebook.

Так, упродовж минулої доби, 3 жовтня, російські окупаційні війська 4 рази порушували режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти обстріляли позиції ЗСУ з мінометів калібру 82 мм.

Біля Новолуганського ворог двічі здійснив обстріли, використовуючи ручні протитанкові та підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю.

"Втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил немає.

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Наші війська вели активну оборону та давали належну відповідь противнику, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.

Станом на 7:00 ранку 4 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.

Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.Війська РФ за добу 4 рази зривали режим тиші на Донбасі. Українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ООС 01

Автор: 

обстріл (28449) Донбас (22355) операція Об’єднаних сил (6725)


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Героям слава!!!
Найшвидшого одужання пораненим.
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04.10.2021 07:50 Відповісти
Бережи вас Господь, рідненькі.
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04.10.2021 09:52 Відповісти
Втрат нема і добре! Захисникам України Слава!
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04.10.2021 11:16 Відповісти
Ну, і скільки років це ще буде тривати?? Майже щодня поранені, вбиті.
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04.10.2021 17:01 Відповісти
 
 