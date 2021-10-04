Цього тижня у Швеції оголосять імена Нобелівських лауреатів з медицини, фізики, хімії та літератури

У Швеції та Норвегії цього тижня оголосять імена лауреатів Нобелівської премії 2021 року в п'яти галузях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Нобелівський комітет у Стокгольмі в понеділок повідомить, кому присуджено премію з медицини. У вівторок, 5 жовтня, оголосять володаря премії з фізики, у середу - з хімії, у четвер - з літератури.

Лауреата премії за сприяння встановленню миру, яка вважається однією з найпрестижніших нагород у світі, за традицією буде оголошено в Осло. Церемонія запланована на п'ятницю. Згідно з даними Нобелівського комітету, на премію миру цього року претендують 329 кандидатів, 234 із них - це фізичні особи, решта 95 - організації.

Згідно з правилами Нобелівського комітету, список потенційних кандидатів на отримання премії тримається в секреті. Фонд Нобеля протягом щонайменше 50 років після їхнього висунення не має права публікувати їхній список.

Однак низка ЗМІ протягом року повідомляли про те, що на премію миру висунуто відомих світових лідерів і політиків. Зокрема, за їхньою інформацією, на Нобелівську премію миру висунуто колишнього співробітника Агентства національної безпеки (АНБ) США Едварда Сноудена, засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Серед кандидатів, за деякими даними, фігурують екскандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська та екоактівістка Грета Тунберг. Крім того, претендентами вважаються такі організації, як "Репортери без кордонів" і "Комітет захисту журналістів".

Нарешті, 11 жовтня, в столиці Швеції визначиться лауреат премії Шведського державного банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля.

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Нобелівська премія 2021 року передбачає винагороду в 10 млн шведських крон (приблизно $1,1 млн).

Раніше повідомлялося, що на тлі пандемії коронавірусу лауреати Нобелівської премії другий рік поспіль отримуватимуть нагороди в тих країнах, у яких проживають. До пандемії в Стокгольмі в грудні проводили традиційну церемонію вручення Нобелівських премій з особистою участю лауреатів та організовували банкет на їхню честь.

У Норвегії церемонія вручення Нобелівської премії миру поки запланована, але остаточне рішення щодо її проведення буде ухвалено в середині жовтня.