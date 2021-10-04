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Цього тижня у Швеції оголосять імена Нобелівських лауреатів з медицини, фізики, хімії та літератури

Цього тижня у Швеції оголосять імена Нобелівських лауреатів з медицини, фізики, хімії та літератури

У Швеції та Норвегії цього тижня оголосять імена лауреатів Нобелівської премії 2021 року в п'яти галузях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Нобелівський комітет у Стокгольмі в понеділок повідомить, кому присуджено премію з медицини. У вівторок, 5 жовтня, оголосять володаря премії з фізики, у середу - з хімії, у четвер - з літератури.

Лауреата премії за сприяння встановленню миру, яка вважається однією з найпрестижніших нагород у світі, за традицією буде оголошено в Осло. Церемонія запланована на п'ятницю. Згідно з даними Нобелівського комітету, на премію миру цього року претендують 329 кандидатів, 234 із них - це фізичні особи, решта 95 - організації.

Згідно з правилами Нобелівського комітету, список потенційних кандидатів на отримання премії тримається в секреті. Фонд Нобеля протягом щонайменше 50 років після їхнього висунення не має права публікувати їхній список.

Однак низка ЗМІ протягом року повідомляли про те, що на премію миру висунуто відомих світових лідерів і політиків. Зокрема, за їхньою інформацією, на Нобелівську премію миру висунуто колишнього співробітника Агентства національної безпеки (АНБ) США Едварда Сноудена, засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Серед кандидатів, за деякими даними, фігурують екскандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська та екоактівістка Грета Тунберг. Крім того, претендентами вважаються такі організації, як "Репортери без кордонів" і "Комітет захисту журналістів".

Нарешті, 11 жовтня, в столиці Швеції визначиться лауреат премії Шведського державного банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля.

Також читайте: Тіхановську висунули на Нобелівську премію миру, - Reuters

Нобелівська премія 2021 року передбачає винагороду в 10 млн шведських крон (приблизно $1,1 млн).

Раніше повідомлялося, що на тлі пандемії коронавірусу лауреати Нобелівської премії другий рік поспіль отримуватимуть нагороди в тих країнах, у яких проживають. До пандемії в Стокгольмі в грудні проводили традиційну церемонію вручення Нобелівських премій з особистою участю лауреатів та організовували банкет на їхню честь.

У Норвегії церемонія вручення Нобелівської премії миру поки запланована, але остаточне рішення щодо її проведення буде ухвалено в середині жовтня.

Автор: 

Нобелівська премія (93) Норвегія (765) Швеція (954)


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Премию мира Байдену, по литературе Нахальному.
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04.10.2021 07:28 Відповісти
Лауреат премии за содействие установлению мира, которая считается одной из самых престижных наград в мире, по традиции будет объявлен в Осло. Церемония намечена на пятницу. Согласно данным Нобелевского комитета, на премию мира в этом году претендуют 329 кандидатов, 234 из них - это физические лица, оставшиеся 95 - организации.

Согласно правилам Нобелевского комитета, список потенциальных кандидатов на получение премии держится в секрете. Фонд Нобеля в течение как минимум 50 лет после их выдвижения не имеет права публиковать их список.

Однако, ряд СМИ в течение года сообщал о том, что на премию мира выдвинуты известные мировые лидеры и политики. В частности, по их информации, на Нобелевскую премию мира выдвинут бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Среди кандидатов, по некоторым данным, фигурируют экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и экоактивистка Грета Тунберг. Кроме того, претендентами считаются такие организации, как "Репортеры без границ" и "Комитет защиты журналистов". Источник:

Ця премія якийсь абсурд і нічого під собою немає.От за що психічно хворій дівчинці її давати,чи Тіхановській?
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04.10.2021 07:46 Відповісти
Байден низзя...он создал новый военный союз прлтив Мавзолейной РАБссии...,США,Британия,Австралия,Индия и Япония...,наверно хочет захватить ГУЛАГ Сралина и Якутию сгоревшую до тла....
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04.10.2021 07:52 Відповісти
Быдлу Мавзолейному надо вручить обязательно...,за идею Мировой сраной ливарюции....
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04.10.2021 07:55 Відповісти
Лидеры по Нобелевским премиям - США 336 лауреатов,Британия 117...,остальной Мир слабак....
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04.10.2021 08:04 Відповісти
Это всё по блату, в остальным миром они просто не считаются, ироды
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04.10.2021 09:37 Відповісти
А по математике??
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04.10.2021 08:56 Відповісти
Позвольте, а как же Российский генетик П. Гаряев. Неужели шнобелевку не вручают посмертно? Жаль этого профессора, он реально сделал прорыв в генетике за что ниоминировали на премию и за это же, и устранили. Будет несправедливо, если нобелевскую премию получит какая-то сумасшедшая девица...
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04.10.2021 09:36 Відповісти
Дайте Ногбілівську премію з хімії Зе і його команді. Вони так нахімічили, що ще 100 років будуть вивчати їх коріння шахрайства і брехню, а також локшину, яка навіки приклеюється до вух лохторату.
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04.10.2021 10:37 Відповісти
 
 