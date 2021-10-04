За даними наших спецслужб, Саакашвілі та його команда планували вбивство кількох опозиціонерів і заворушення, - прем'єр Грузії Гарібашвілі

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі і його команда планували вбивство опозиціонерів, щоб спричинити заворушення і звинуватити владу Грузії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sputnik Georgia, про це заявив прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі в ефірі телекомпанії "Імеді".

Прем'єр стверджував, що Саакашвілі планував несподівано з'явитися на запланованій раніше 3 жовтня масштабній акції в Тбілісі, спровокувати появу поліції та приписати владі вбивство опозиціонерів.

"Це інформація наших спецслужб. Їхній план був такий: під час кульмінації і мобілізації майже 10 тисяч осіб, і, напевно, вони змогли б цього досягти, поліції довелося б затримати Саакашвілі і, можливо, використовувати спецтехніку. І в цей час однією з версій розглядалося вбивство в метушні кількох опозиційних лідерів ... Це було однією з версій їхнього плану з метою делегітимізації нашого керівництва, за кордоном б показали, як тут убивають опозиційних лідерів. І тоді б вони зажадали відставки уряду і призначення позачергових виборів", - заявив Гарібашвілі .

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За словами прем'єра Грузії, в лавах "Єдиного Нацруху" не було єдності щодо цього плану і лідер "Єдиного Нацруху" Ніка Мелія був проти такого розвитку подій.

У "Єдиному Нацрусі" поки не коментували заяву прем'єра і висунуті ним звинувачення.

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Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.