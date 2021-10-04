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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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За даними наших спецслужб, Саакашвілі та його команда планували вбивство кількох опозиціонерів і заворушення, - прем'єр Грузії Гарібашвілі

За даними наших спецслужб, Саакашвілі та його команда планували вбивство кількох опозиціонерів і заворушення, - прем'єр Грузії Гарібашвілі

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі і його команда планували вбивство опозиціонерів, щоб спричинити заворушення і звинуватити владу Грузії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sputnik Georgia, про це заявив прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі в ефірі телекомпанії "Імеді".

Прем'єр стверджував, що Саакашвілі планував несподівано з'явитися на запланованій раніше 3 жовтня масштабній акції в Тбілісі, спровокувати появу поліції та приписати владі вбивство опозиціонерів.

"Це інформація наших спецслужб. Їхній план був такий: під час кульмінації і мобілізації майже 10 тисяч осіб, і, напевно, вони змогли б цього досягти, поліції довелося б затримати Саакашвілі і, можливо, використовувати спецтехніку. І в цей час однією з версій розглядалося вбивство в метушні кількох опозиційних лідерів ... Це було однією з версій їхнього плану з метою делегітимізації нашого керівництва, за кордоном б показали, як тут убивають опозиційних лідерів. І тоді б вони зажадали відставки уряду і призначення позачергових виборів", - заявив Гарібашвілі .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузинські правоохоронці порушили чотири справи проти Саакашвілі, - адвокат Басилая

За словами прем'єра Грузії, в лавах "Єдиного Нацруху" не було єдності щодо цього плану і лідер "Єдиного Нацруху" Ніка Мелія був проти такого розвитку подій.

У "Єдиному Нацрусі" поки не коментували заяву прем'єра і висунуті ним звинувачення.

Також читайте: Саакашвілі не завадить українсько-грузинським відносинам, - прем'єр Грузії Гарібашвілі

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

Автор: 

Грузія (1844) Саакашвілі Міхеіл (2155) Гарібашвілі Іраклій (37)


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Топ коментарі
+22
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04.10.2021 07:49
+15
Дебил он а не молодец.
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04.10.2021 07:46
+12
Оказывается, в Грузии могут выдумывать "охренительные истории" даже круче, чем в Квартале-95!
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04.10.2021 07:49
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Ти не повіриш! Після убивства опозиціоненрів Саакашвілі спланував всім грузинським Майданом рушити звільняти Абхазію і П.Осетію. А далі - Дrang nach Moskau... В кайдани його!
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04.10.2021 08:30 Відповісти
І навіщо найкоротший повернув українське громадянство цьому баламуту? Тепер неприємності з Грузією через нього.
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04.10.2021 08:36 Відповісти
проросійське керівництво Грузії хоче знищити Міхо
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04.10.2021 08:36 Відповісти
В чому полягає проросійськість керівництва Грузії?
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04.10.2021 08:38 Відповісти
Ти тут в першу зміну? Знову дурачка включаєш?
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04.10.2021 08:39 Відповісти
Отой й усе?
Слиш, ;патріот;, я тебе вже запитував, що оце таке? Це ж твоя робота?
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04.10.2021 08:41 Відповісти
І так, до мотераторів сайту тоді справді звертався я. Коли ти почав викладати мої особисті дані на форумі.
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04.10.2021 08:43 Відповісти
Ти або платний бот або корисний ідіот.
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04.10.2021 08:44 Відповісти
Вошло в моду своего политического противника объявить террористом! И откуда такая мода пришла... От стран глубокой демократии: РФ, Белоруссии,..... вестимо!
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04.10.2021 08:38 Відповісти
Ти про витого і з'їденого брата?
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04.10.2021 08:39 Відповісти
Это ППЦ, сразу рашку вспомнил, похоже от реформ Михо в Грузии совсем ничего не осталось, кстати по радио Свобода об этом и говорили))))
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04.10.2021 08:44 Відповісти
Ну це вже перебор! Він і без вбивства може створити кавардак.
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04.10.2021 08:45 Відповісти
сразу видно почерк кремляди, все как кураторы на паРаше делают: нечего пришить, значит будет террористом-экстремистом и иноагентом.
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04.10.2021 08:47 Відповісти
чебурек надовго загримить
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04.10.2021 08:48 Відповісти
Михо так же как и Президент Владимир Зеленский борятся с олигархами бандитами . Поэтому их обливают придуманной грязью
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04.10.2021 08:51 Відповісти
Эти клоуны всегда борются с олигархами после прихода и даже побеждают их.
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04.10.2021 08:58 Відповісти
Олег петрович один из немногих,из параллельной вселенной голобородько. Его посты всегда поражают неадекватностью и веселят.
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04.10.2021 09:26 Відповісти
просто не покладаючи рук борються з олігархами. от, зовсім нещодавно, їм, в тяжкій і безкомпромісній боротьбі вдалося списати овер 100 мільярдів гривень боргів олагархів за енергоносії. а чого добився ти, зеботе?
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04.10.2021 10:09 Відповісти
Чомусь зовсім не сумніваюсь у звинуваченнях. Після того, як ця мразота проривала кордон в Україну щоб під кремлівськіми інструкціями валити Порошенка, цілком ймовірно, що подібні інструкції він отримав і зараз для Грузії.
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04.10.2021 08:58 Відповісти
Як я довго чекав цієї миті ( побачити сааку в кайданках ) , і ось нарешті . Мрії таки - збуваються . .
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04.10.2021 09:14 Відповісти
Грузики достойные ученики кацаПсин...
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04.10.2021 09:52 Відповісти
"
Вічний революціонер -
Дух, що тіло рве до бою,
Рве за поступ, щастя й волю, -
Він живе, він ще не вмер.
Ні попівськії тортури,
Ні тюремні царські мури,
Ані війська муштровані,
Ні гармати лаштовані,
Ні шпіонське ремесло
В гріб його ще не звело.

Він не вмер, він ще живе!
Хоч від тисяч літ родився
Та аж вчора розповився
І о власній силі йде.
І простується, міцніє,
І спішить туди, де дніє.
Словом сильним, мов трубою,
Міліони зве з собою, -
Міліони радо йдуть,
Бо се голос духа чуть.
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04.10.2021 10:33 Відповісти
Это уже явно неадекватная реакция какая то.
Похоже, что в Грузии с руководством не все в порядке с головой, раз такое заявляют.
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04.10.2021 11:04 Відповісти
Грузинское руководство всё больше напоминает руководство Беларуси и рашки. Для оправдания своих действий, используют те же методы, подталкивая Грузию в обьятия путина.
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04.10.2021 11:30 Відповісти
хозяин этой "грузинской мечты" - бидзина иванишвили до мозга костей прокацапный (читайте биографию).
а этому премьеру от "грузинской мечты" мы охотно верим. Каждому слову.
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04.10.2021 11:57 Відповісти
Сявкошвили аферист и авантюрист, уверенна, что в Грузии он планировал устроить масштабные провокации.

Он устал сидеть здесь--никому не нужный и не интересный, а ему нужно (как и нашему карлитто) быть в центре внимания, получать аплодисменты, вот и потащился в расчете устроить переворот и не важно какой ценой..
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05.10.2021 01:40 Відповісти
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