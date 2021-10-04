За даними наших спецслужб, Саакашвілі та його команда планували вбивство кількох опозиціонерів і заворушення, - прем'єр Грузії Гарібашвілі
Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі і його команда планували вбивство опозиціонерів, щоб спричинити заворушення і звинуватити владу Грузії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sputnik Georgia, про це заявив прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі в ефірі телекомпанії "Імеді".
Прем'єр стверджував, що Саакашвілі планував несподівано з'явитися на запланованій раніше 3 жовтня масштабній акції в Тбілісі, спровокувати появу поліції та приписати владі вбивство опозиціонерів.
"Це інформація наших спецслужб. Їхній план був такий: під час кульмінації і мобілізації майже 10 тисяч осіб, і, напевно, вони змогли б цього досягти, поліції довелося б затримати Саакашвілі і, можливо, використовувати спецтехніку. І в цей час однією з версій розглядалося вбивство в метушні кількох опозиційних лідерів ... Це було однією з версій їхнього плану з метою делегітимізації нашого керівництва, за кордоном б показали, як тут убивають опозиційних лідерів. І тоді б вони зажадали відставки уряду і призначення позачергових виборів", - заявив Гарібашвілі .
За словами прем'єра Грузії, в лавах "Єдиного Нацруху" не було єдності щодо цього плану і лідер "Єдиного Нацруху" Ніка Мелія був проти такого розвитку подій.
У "Єдиному Нацрусі" поки не коментували заяву прем'єра і висунуті ним звинувачення.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.
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Слиш, ;патріот;, я тебе вже запитував, що оце таке? Це ж твоя робота?
Вічний революціонер -
Дух, що тіло рве до бою,
Рве за поступ, щастя й волю, -
Він живе, він ще не вмер.
Ні попівськії тортури,
Ні тюремні царські мури,
Ані війська муштровані,
Ні гармати лаштовані,
Ні шпіонське ремесло
В гріб його ще не звело.
Він не вмер, він ще живе!
Хоч від тисяч літ родився
Та аж вчора розповився
І о власній силі йде.
І простується, міцніє,
І спішить туди, де дніє.
Словом сильним, мов трубою,
Міліони зве з собою, -
Міліони радо йдуть,
Бо се голос духа чуть.
Похоже, что в Грузии с руководством не все в порядке с головой, раз такое заявляют.
а этому премьеру от "грузинской мечты" мы охотно верим. Каждому слову.
Он устал сидеть здесь--никому не нужный и не интересный, а ему нужно (как и нашему карлитто) быть в центре внимания, получать аплодисменты, вот и потащился в расчете устроить переворот и не важно какой ценой..