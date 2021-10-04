Автор скандальних карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вілкс і поліцейські, які охороняли його, загинули в ДТП у Швеції

У Швеції художник Ларс Вілкс, відомий своїми карикатурами на пророка Мухаммеда, загинув у дорожньо-транспортній пригоді поблизу міста Маркарід.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що 75-річний карикатурист їхав в автомобілі цивільної поліції, який зіткнувся з вантажівкою. Окрім Вілкса, внаслідок аварії загинули двоє поліцейських, а водія вантажівки госпіталізували.

Художник перебував під захистом поліції після того, як йому погрожували смертю через карикатури. Зауважимо, що одна із них у 2007 році образила багатьох мусульман, оскільки зображала пророка Мухаммеда у вигляді кругового собаки.

Карикатура викликала обурення і спонукала тодішнього прем'єр-міністра Фредріка Райнфельдта зустрітися з послами із 22 мусульманських країн у спробі розрядити обстановку.

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Незабаром після цього "Аль-Каїда" в Іраку запропонувала за вбивство Вілкса 100 тисяч доларів винагороди.

Нині обставини зіткнення з'ясовують слідчі. Правоохоронці кажуть, що поки не мають жодних підстав припускати, що до ДТП причетний хтось ще.

Як повідомлялося, у 2015 році у столиці Данії невідомі відкрили стрілянину в кафе під час дебатів з Вілксом. Від пострілів загинув один із глядачів, троє поліцейських зазнали поранень.