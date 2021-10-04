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Новини ДТП
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Автор скандальних карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вілкс і поліцейські, які охороняли його, загинули в ДТП у Швеції

Автор скандальних карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вілкс і поліцейські, які охороняли його, загинули в ДТП у Швеції

У Швеції художник Ларс Вілкс, відомий своїми карикатурами на пророка Мухаммеда, загинув у дорожньо-транспортній пригоді поблизу міста Маркарід.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що 75-річний карикатурист їхав в автомобілі цивільної поліції, який зіткнувся з вантажівкою. Окрім Вілкса, внаслідок аварії загинули двоє поліцейських, а водія вантажівки госпіталізували.

Художник перебував під захистом поліції після того, як йому погрожували смертю через карикатури. Зауважимо, що одна із них у 2007 році образила багатьох мусульман, оскільки зображала пророка Мухаммеда у вигляді кругового собаки.

Карикатура викликала обурення і спонукала тодішнього прем'єр-міністра Фредріка Райнфельдта зустрітися з послами із 22 мусульманських країн у спробі розрядити обстановку.

Також читайте: У Франції невідомий обезголовив учителя після того, як той демонстрував дітям карикатури з "Сharlie Hebdo", як приклад свободи слова

Незабаром після цього "Аль-Каїда" в Іраку запропонувала за вбивство Вілкса 100 тисяч доларів винагороди.

Нині обставини зіткнення з'ясовують слідчі. Правоохоронці кажуть, що поки не мають жодних підстав припускати, що до ДТП причетний хтось ще.

Як повідомлялося, у 2015 році у столиці Данії невідомі відкрили стрілянину в кафе під час дебатів з Вілксом. Від пострілів загинув один із глядачів, троє поліцейських зазнали поранень.

Автор: 

ДТП (4467) карикатура (29) Швеція (954)


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Топ коментарі
+25
По этому поводу ЕС надо принять ещё миллиона полтора "коренных" европейцев с полотенцами на головах и в банных халатах.
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04.10.2021 08:03
+21
А може його вбили представники самої мирної релігії? Їх вже в Європі повно і на кожному кроці будують мечеть.Рано чи пізно,це призведе до війни в середині Європи.
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04.10.2021 08:03
+14
Христианство такая же самая "мирная" религия, Ни чего исламисты не делают такого, чего бы не делали до этого христиане. Любая религия это мрак.
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04.10.2021 08:18
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Атеїсти це надлюди. Комуністи не атеїсти.
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04.10.2021 10:05 Відповісти
Ну чого ж? 😊Комуністи - не тільки атеїсти, але і ті ж надлюди. Ви погано знайомі із їхніми сакральними творами. 😁
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04.10.2021 10:07 Відповісти
Більшість з комуністів були або християнами,або вихідцями з християнських сімей.Потім ж знову стали православними християнами.То й же сталін ж вчився на попа,його батько був попом.А атеїсти з леніна бога не роблять.
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04.10.2021 10:13 Відповісти
І тому з таким завзяттям нищили церкви? 🤔 Цікава у Вас логіка!
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04.10.2021 10:33 Відповісти
Ну ж не всі нищили.Нацисти були християнами,але нищили міста з церквами точно не менше.
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04.10.2021 10:56 Відповісти
Ой! А от і ні Німецькі нацисти з християнством мали знвюачні ідейні розбіжності. Особливо справжні нацисти, з СС. Поцікавтеся темою. 😊
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04.10.2021 10:59 Відповісти
Так і православні мають розбіжності з християнами західного обряду.
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04.10.2021 11:01 Відповісти
Цитата Гітлера:
«Прежде всего я учился у иезуитов. Впрочем, насколько я знаю, и Ленин занимался тем же самым. Мир ещё не создавал ничего более великолепного, чем иерархическая структура католической церкви. Многое я прямо оттуда перенёс в структуру нацистской партии… Католическая церковь может служить образцом, прежде всего из-за своей необыкновенно мудрой тактики и своего знания человеческой природы, из-за мудрого использования человеческих слабостей для управления верующими.»
Г. Раушнинг. «Говорит Гитлер»
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04.10.2021 11:03 Відповісти
😁 Зауважте, Гітлер говорить по церковні структури. А от по Бога я тут не прочитав. Чому? 😊 Нацисти сповідували язичницький культ. Нібеунги, Вальгалла, руни - це елементи християнства? 😉
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04.10.2021 13:14 Відповісти
Батько Джугашвілі був чоботарем ("сапожніком").
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04.10.2021 11:01 Відповісти
Значить це я з іншим комуністом сплутав.Але сам сталін навчався в духовній семінарії.
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04.10.2021 11:03 Відповісти
Комуністи нездари.
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04.10.2021 10:14 Відповісти
Не погоджуся! Збити з ніг таку імперію! Навести у світі такий шухер! На 70 років побудувати державу, яка мало не стала світовим гегемоном! Це справді нездари на таке здатні? 🤔
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04.10.2021 10:35 Відповісти
Імперія просто переформатувалася.І зараз ******* москальщина,все одно ще імперія.Задурити людей легко.Люди ж вірили в комунізм.І вони були нездарами,бо стільки ресурсів профукали марно.
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04.10.2021 10:53 Відповісти
Ось Вам слова геніального Омара Хайяма. Подумайте над ними. Складіть, хто з цих двох, про яких пише Хайям є неправий? 😉

В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь.
Другой - листвы зелёной вязь, весну и небо голубое.
В одно окно смотрели двое.
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04.10.2021 10:57 Відповісти
Праві обоє і не праві також обоє.Така відповідь вас влаштує?
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04.10.2021 10:58 Відповісти
Ні, звичайно. 😊 Мене не влаштовує запитання. Я б його просто не ставив. 😊
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04.10.2021 11:00 Відповісти
Ну то це ваші справи.Я так вважаю.
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04.10.2021 11:09 Відповісти
******* фізика стверджує, що вони праві обоє.
Це називається "квантова заплутаність". )))
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04.10.2021 11:10 Відповісти
І тут багато чого писали.
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04.10.2021 09:48 Відповісти
все це є у старообрядців. і що ? вони живуть і здоровенько себе почувають . . .
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04.10.2021 08:32 Відповісти
А я що їх захищаю?
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04.10.2021 08:39 Відповісти
Ну и с чем вы не согласны ?
Вместо слова "жінка" поставьте свою жену.
Хотите, чтобы на улице пялились на её волосы и всё остальное?
Чтобы на улице некому было её защитить ?
Чтобы она вставляла свои 5 копеек в любом разговоре ?
Чтобы она манипулировала вами через "недопуск к телу" ?
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04.10.2021 09:04 Відповісти
Я не проти,щоб на дружину чи дочку мою дивилися.Жінка може що завгодно казати і має право те саме робити,що і чоловік.
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04.10.2021 09:12 Відповісти
Мудра порядна жінка не буде казати "що завгодно".
І точно не буде робити все, що робить чоловік.
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04.10.2021 09:23 Відповісти
Мудрий чоловік не буде вказувати,що робити,а має дивитися за собою.
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04.10.2021 09:32 Відповісти
так. карикатуристи і є терористи . . . . як і гумористи-клоуни що захопили владу в Україні і тероризують громадян . .
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04.10.2021 08:28 Відповісти
Авария похожа как у Кузьмы Скрябина..
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04.10.2021 08:22 Відповісти
Что Вы с этим скрябиным, "Гомер, Мильтон и... Паниковский". Кому тот Скрябин был нужен.
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04.10.2021 08:29 Відповісти
Чому "скрябін" не вважав за потрібне "стріляти та пи...ти" Раду Чечетова, але хотів зробити це із Радою 2014-2019 років, яка приймала закони проти росії?
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04.10.2021 09:15 Відповісти
Дай подумаю... может потому что та рада всё же пришла в результате майдана, смертей и надежд и всё это успешно просрала?
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04.10.2021 09:43 Відповісти
Що просрала ТА Рада?
І чому "скрябіна" не ковбасило так від Ради ригів, яка прийняла Харківські угоди та антимовні закони табачника-собачника?
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04.10.2021 09:46 Відповісти
О, вы тут круглосуточно...
Я перечислил что она просрала и почему спрос с той рады был и должен был быть гораздо выше.
А предыдущую раду и так распустили на тот момент, поэтому перечислять её провалы ни к чему.
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04.10.2021 09:49 Відповісти
Не бреши про "круглосуточно".
І щоб бачити хто скільки часу на форумі, потрібно самому тут зависати постійно.
Ти смотрящій на ЦН від Подоляка?

І не переводь стрілки.
Я спитала чому в період, коли зРада яника приймала антиукраїнські закони, "патріот скрябін" не крив ригів і яника?
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04.10.2021 09:58 Відповісти
Не брешу, ты же отвечаешь практически сразу и постоянно тут мелькаешь. Видимо с порохатой свинофермы.

Я уже ответил тебе, протри свои зенки - потому, что спрос с твоей обожаемой порохатой влады гораздо выше по понятным всем кроме порохатых причин.
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04.10.2021 10:16 Відповісти
Ти також мені відповідаєш відразу, зєлємойський ботяра.

Приклад критики "патріотом скрябіним" Чника і ригів за будь-який період буде?
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04.10.2021 10:21 Відповісти
Я не отвечаю через минуту, брехливая порохатая подсвинка.

Кто говорил о его критике, что ты требуешь примеров? Не прикидывайся дурочкой.
Забавляет когда Скрябина обвиняет в предвзятости заведомо мега-предвзятое в сторону Порохатого свинохряка-олигарха существо.
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04.10.2021 10:27 Відповісти
Чорнорота, подоляківська істота, ти знайома із правилами даного форуму?
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04.10.2021 10:34 Відповісти
Ты, двуличное порохатое существо, получая зеркальную ответку, даже не смей заикаться о правилах.
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04.10.2021 10:37 Відповісти
Хамло, яке перше переходить на особистості, щось кукурікає про отвєтку....
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04.10.2021 10:49 Відповісти
Ты лживая курица, как и твой предводитель.
Первая хамить стала ты, что может увидеть каждый, кто умеет читать.
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04.10.2021 16:38 Відповісти
Ти сам півень обпатраний )
Тут видно хто перший почав переходити на особистості.

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04.10.2021 16:58 Відповісти
Там нет ничего оскорбительного, курица. Только констатация того факта, что ты сидишь тут круглосуточно, как будто по заданию. Что ещё раз подтвердила.
Так что обломись.
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04.10.2021 17:07 Відповісти
Це була не констатація, а брехня.
Замість обговорення по темі ти, в порушення правил форуму, почав обговорювати мене.
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04.10.2021 17:09 Відповісти
Это было наблюдение, которое подтвердилось уже не раз. А значит это факт.

Вместо того что бы апеллировать к правилам сразу, ты перешла на оскорбления и только потом вспомнила про правила. Так что будь последовательна - напоминай о правилах сама себе, прежде чем пытаться поучать других.
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04.10.2021 17:18 Відповісти
Добре, наступного разу відразу буду нагадувати шевчуку про правила.
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04.10.2021 17:22 Відповісти
И себе заодно не забывай, новосад.
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04.10.2021 17:32 Відповісти
Ана на задании ПАПуаса.
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04.10.2021 10:18 Відповісти
тому що Кузьма співав на підтримку Януковоща.
казав, що примусили..
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04.10.2021 10:34 Відповісти
Інших не змогли примусити співати за Овоща, а "героя України", за версією Зєлі, Кузьму, змогли.
Такий собі герой ...
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04.10.2021 10:54 Відповісти
Все же с чужими кумирами надо быть осторожнее.
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04.10.2021 08:25 Відповісти
Як дехто ще виправдовує.Ви самі читали коран? Там є неприйнятні речі до ********* світу.А ісламісти бігають по Європі і США з кораном,працювати не хочуть.Це фактично трутні.Бо якщо робити намази.то вже не встигнеш нічого зробити.Все це архаїка має залишитися в минулому.Якщо ти хочеш це проповідувати.то залишайся в своїх печерах.а не їдь в цивілізаційний світ.Я вище написав слова з корану.Це повний сексизм.Хоча там ще багато чого є.
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04.10.2021 08:32 Відповісти
в цивілізацію рвуться бо їсти хочуть на халяву,коли ситий то й намазити можна безперестанку з переривами на їду
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04.10.2021 08:54 Відповісти
І незайманих дівчат в раю,або займаних в Європі.
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04.10.2021 08:56 Відповісти
Хотите, чтобы на улице пялились на волосы вашей жены (и всё остальное)?
Чтобы на улице её некому было защитить от приставаний ?
Чтобы вставляла к месту и не к месту свои "5 коп." в любом разговоре ?
Чтобы она манипулировала вами через "недопуск к телу" ?
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04.10.2021 09:14 Відповісти
Так,я хочу.
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04.10.2021 09:28 Відповісти
Наверное, жене уже за 50 ...
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04.10.2021 09:36 Відповісти
Я не одружений.А якщо жінці 50,це що вирок?
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04.10.2021 09:49 Відповісти
Ні не вирок, але бажаючі мати доступ вже досить нечисленні.
Зрештою, на кожен товар є свій покупець.
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04.10.2021 10:17 Відповісти
Так є.І нехай буде.
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04.10.2021 10:18 Відповісти
Ти мусульманин?
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04.10.2021 13:30 Відповісти
США сильніша за Аллаха.
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04.10.2021 08:38 Відповісти
«Убивайте [неверующих], где бы вы их ни встретили».

«Сражайся во имя Аллаха. Ты ответственен не только за себя, поэтому побуждай к этому других верующих».

«Не берите же из них друзей, пока не выселятся по пути Аллаха; если же они отвратятся, то схватывайте их и убивайте, где бы ни нашли их. И не берите из них ни друзей, ни помощников».

«О вы, которые уверовали! Не дружите с иудеями и христианами: они дружат между собой».

«Сражайтесь с неверными, пока они не перестанут совращать [верующих с пути Аллаха] и пока они не будут поклоняться только Аллаху».

«Приготовьте [, верующие,] против неверующих сколько можете военной силы и взнузданных коней - таким образом вы будете держать в страхе врагов Аллаха и ваших врагов».

«Когда же завершатся запретные месяцы, то убивайте многобожников, где бы вы их ни обнаружили, берите их в плен, осаждайте в крепостях и используйте против них всякую засаду».

«Сражайтесь с теми из людей Писания, кто не верует ни в Аллаха, ни в Судный день, кто не считает запретным то, что запретили Аллах и Его Посланник, кто не следует истинной религии, пока они не станут униженно платить джизйу собственноручно».

«О вы, которые уверовали! Сражайтесь с теми неверными, которые находятся вблизи вас».

«Когда вы встречаетесь с неверующими на поле боя, то рубите головы. Когда же вы ослабите их, то крепите оковы. А потом или милуйте, или же берите выкуп до тех пор, пока война не сложит свое бремя. Вот так! Если бы Аллах пожелал, то отомстил бы им сам, но Он пожелал испытать одних из вас посредством других. Он никогда не сделает тщетными деяния тех, кто был убит на пути Аллаха».
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04.10.2021 08:45 Відповісти
А ещё есть постулат: " Убей лучшего гоя!"
Безо всякой религии.
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04.10.2021 09:15 Відповісти
Від долі не втітеш... Якщо навіть є охорона і Ти тікаєш як пацюк у швецію
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04.10.2021 10:12 Відповісти
Я ж не захищаю,жодну з релігій.
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04.10.2021 10:16 Відповісти
Шофер вантажівки отримає приз 100 кбаксів на нову вантажівку?
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04.10.2021 08:48 Відповісти
Водитель жив, а пассажиры погибли ?
Надо бы видеть схему аварии и были ли свидетели.
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04.10.2021 09:19 Відповісти
Нічого дивного шофер інстинктивно праву сторону підставляє.
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04.10.2021 12:16 Відповісти
Лібералізм чи точніше пофігізм Європи колись привиде до повного знищення білої цивілізації і встановлення або чорної анархії є, або жовтої диктатури. Інше не дано тим хто заглядує в очі ху@ла чи привозить мільйони мусульман котрі потім гвалтують корінних європейок...
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04.10.2021 08:50 Відповісти
Ну і США те саме.
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04.10.2021 08:53 Відповісти
Біблія вчить, що прийде антихрист і всіх поставить під тотальний контроль
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04.10.2021 09:27 Відповісти
Полковнику никто не пишет.
Алиса здесь больше не живёт.
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04.10.2021 09:10 Відповісти
тому буддизм є самою кращою вірою
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04.10.2021 09:33 Відповісти
А не Петров ли Бошировым постарались?
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04.10.2021 10:07 Відповісти
Бог един! Муххамед и Иисус пророки его!
Никогда не оскорбляй родителей, жену и веру соседа. Не трогай жену и маленьких детей врага!
Оставайся благородным.
Швед нашел свою судьбу!
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04.10.2021 10:09 Відповісти
Много людей верят в высший разум, Бог, Алах,..... -имен много. Наверное насмехаться над верой других тоже не стоит,особенно в корыстных целях, как этот художник хотевший популярности. И не важно существует это все или нет. А вообще настоящая Вера хорошая штука, если человек верит не сердцем, а душей как говорится, в Бога, то и жить будет праведней. Все это сомнительно лично для меня, но как бы хотелось что бы расплата за содеянное в жизни , ждала каждого человека после смерти....
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04.10.2021 10:11 Відповісти
ось така дурна смерть ідіота, який повірив у власне право на свободу слова але без наслідків...тож дарвінську премію цьому херою
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04.10.2021 10:30 Відповісти
Учительница: - Дети запомните Бога нет. Повторите. Дети: - Бога нет.
Учительницы: - Молодцы. Теперь давайте покажем ему дулю.
Дети старательно изображают дулю, особо прилежные показывают язык и корчат рожицы в потолок. Вовочка спокойно стоит, явно выделяясь из общей группы.
Учительница: - Вовочка, а ты чего с просто стоишь?
Вовочка: Марь Ивановна, если Бога нет , то кому мы показываем дулю? А если он есть то зачем портить отношения?"
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04.10.2021 11:20 Відповісти
Иншалла !

нечего было гадости рисовать...
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04.10.2021 13:22 Відповісти
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