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США взимку розмістять у Європі ескадрилью із 27 винищувачів п'ятого покоління F-35A

США взимку розмістять у Європі ескадрилью із 27 винищувачів п'ятого покоління F-35A

Сполучені Штати нинішньою зимою почнуть розміщення на авіабазі Лейкенгіт в Англії ескадрильї з 27 винищувачів п'ятого покоління F-35A, повідомили ВВС США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Винищувачі прибудуть цієї зими", - заявив командир 495-ї ескадрильї, в яку увійдуть F-35A, підполковник Аян Маклафлін.

Це буде перше постійне базування таких літаків за межами США. Авіабаза Лейкенгіт розташована в 113 км на північний схід від Лондона. Наразі там розміщені американські винищувачі F-15 у складі двох ескадрилій.

У вересні командувач Європейським командуванням Збройних сил США і Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал ВПС Тод Волтерс повідомив про плани країн-члени Північноатлантичного альянсу розгорнути на 12 своїх базах загалом 450 винищувачів F-35 національних ВПС.

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Зокрема, планується, що Велика Британія у 2021 році розмістить свої винищувачі на двох базах - Мархам і Лейкенгіт, Нідерланди - на авіабазах Волкель і Леуварден (у 2022 році), Данія - на авіабазі Скрідструп (в 2023 році), Італія - на авіабазах Амендола і Геді (у 2022 році), Норвегія - на авіабазах Ерлан і Евенес (у 2022 році), Бельгія - на авіабазах Флорен (у 2025 році) і Клейн-Брогель (2027 рік), Польща - на авіабазах Ласк і Свідвин (у 2026 році).

Автор: 

Європа (1808) літак (2901) США (22799)


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Топ коментарі
+8
Индия послала РАБссию куда подальше с ихним сраным СУ-57 и закупит французские истрибители...
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04.10.2021 08:10
+4
Ща кацапский металлолом-анало говнет ФАК ПА как пукнет грозно.
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04.10.2021 08:07
+4
В этом году РАБссия побила Мировой рекорд...упало 11 летательных аналоГОВНЕТов Путлера а еще впереди ноябрь и декабрь...
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04.10.2021 08:13
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А чё не в Украине?
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04.10.2021 08:04 Відповісти
сначала должно быть безотказное ПВО (Противоздушная оборона).
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04.10.2021 08:08 Відповісти
Ща кацапский металлолом-анало говнет ФАК ПА как пукнет грозно.
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04.10.2021 08:07 Відповісти
Хоча б не бомбанули багатостраждальний Воронеж. Постійно під прицілом.
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04.10.2021 08:58 Відповісти
Индия послала РАБссию куда подальше с ихним сраным СУ-57 и закупит французские истрибители...
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04.10.2021 08:10 Відповісти
А Австралия послала французов с их паршивыми субмаринами и купит американские.
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04.10.2021 08:26 Відповісти
и тут кацапы пролетели..
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04.10.2021 08:31 Відповісти
Для кацов главное, что нефть к 80 баксам стремится.
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04.10.2021 08:55 Відповісти
100%
им что 80,что 780 - один хер просрут на ветер...
расия патамушта..
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04.10.2021 14:10 Відповісти
ответка плешивому за бульбашей
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04.10.2021 08:10 Відповісти
В этом году РАБссия побила Мировой рекорд...упало 11 летательных аналоГОВНЕТов Путлера а еще впереди ноябрь и декабрь...
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04.10.2021 08:13 Відповісти
За три месяца уже 30
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04.10.2021 08:17 Відповісти
Китайские двигатели и Авионика,которую ставят на РАБссии типа усовершенстванные..., до добра не доведет...,движки китайские такая же туфта что и на перфораторах дрелях и болгарках... и прочих кораблях танках...
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04.10.2021 08:20 Відповісти
Процессоры там ставят производства TSMC (компания технологически сопоставимая с Интелом). И да, китайцы считают Тайвань своим, значит китайские.
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04.10.2021 08:29 Відповісти
в спам, рузькэ
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04.10.2021 10:40 Відповісти
У меня есть китайский дешевый скутер 50см2, 2008 года. При температуре воздуха выше 5-7 градусов или когда сам еще теплый, движок заводится с полпинка, можно сказать в прямом смысле - с кикстартера при провороте на 30-50%
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04.10.2021 09:19 Відповісти
сверхсекретный истребитель США шестого поколения
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04.10.2021 08:34 Відповісти
450 быстрокрылых ястребков - очень неслабо,думаю это прямое следствие заявлений Батьки..
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04.10.2021 08:35 Відповісти
https://avia.pro/sites/default/files/images/889.mp4
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04.10.2021 08:40 Відповісти
Отлично!
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04.10.2021 08:42 Відповісти
Украина - это Европа.
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04.10.2021 08:42 Відповісти
Джонсон и Байден договорились еще об одной базе для истрибителей F-35 в Европе...,скорее всего их разместят в Польше
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04.10.2021 08:47 Відповісти
Підкинули б ще у Вейшнорію.
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04.10.2021 08:51 Відповісти
У них эскадрильи 27 самолётов? Не понятно...
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04.10.2021 09:09 Відповісти
Подкинут к уже имеющимся.
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04.10.2021 09:17 Відповісти
Не , я ну, внатуре , не знаю ,шо и ляпнуть... еСЛИ уже и В Польше, то шо тада есть красная линия... Мабуть, парадная осевая линия на Красной площади?
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04.10.2021 09:16 Відповісти
это прекрасно
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04.10.2021 10:36 Відповісти
 
 