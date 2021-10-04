США взимку розмістять у Європі ескадрилью із 27 винищувачів п'ятого покоління F-35A

Сполучені Штати нинішньою зимою почнуть розміщення на авіабазі Лейкенгіт в Англії ескадрильї з 27 винищувачів п'ятого покоління F-35A, повідомили ВВС США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Винищувачі прибудуть цієї зими", - заявив командир 495-ї ескадрильї, в яку увійдуть F-35A, підполковник Аян Маклафлін.

Це буде перше постійне базування таких літаків за межами США. Авіабаза Лейкенгіт розташована в 113 км на північний схід від Лондона. Наразі там розміщені американські винищувачі F-15 у складі двох ескадрилій.

У вересні командувач Європейським командуванням Збройних сил США і Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал ВПС Тод Волтерс повідомив про плани країн-члени Північноатлантичного альянсу розгорнути на 12 своїх базах загалом 450 винищувачів F-35 національних ВПС.

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Зокрема, планується, що Велика Британія у 2021 році розмістить свої винищувачі на двох базах - Мархам і Лейкенгіт, Нідерланди - на авіабазах Волкель і Леуварден (у 2022 році), Данія - на авіабазі Скрідструп (в 2023 році), Італія - на авіабазах Амендола і Геді (у 2022 році), Норвегія - на авіабазах Ерлан і Евенес (у 2022 році), Бельгія - на авіабазах Флорен (у 2025 році) і Клейн-Брогель (2027 рік), Польща - на авіабазах Ласк і Свідвин (у 2026 році).