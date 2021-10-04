В Україні за добу від COVID-19 померли 114 осіб, зафіксовано 4821 новий випадок зараження, 1116 осіб одужали

В Україні зафіксовано 4821 новий випадок зараження COVID-19 станом на ранок 4 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 3 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 4821 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 448, медпрацівників – 50).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2092 особи;

летальних випадків – 114;

одужало – 1116 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 16 214 осіб,

методом ІФА – 2525 осіб,

експрес-тестами – 11 848 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 460 010 осіб;

одужало – 2 264 523 особи;

летальних випадків – 56 889;

проведено ПЛР-тестувань – 12 966 892.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (592), Чернівецькій (410), Дніпропетровській (393), Житомирській (301) та Львівській (295) областях", - розповіли в МОЗ.







