В Україні за добу від COVID-19 померли 114 осіб, зафіксовано 4821 новий випадок зараження, 1116 осіб одужали
В Україні зафіксовано 4821 новий випадок зараження COVID-19 станом на ранок 4 жовтня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 3 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 4821 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 448, медпрацівників – 50).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 2092 особи;
летальних випадків – 114;
одужало – 1116 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 16 214 осіб,
методом ІФА – 2525 осіб,
експрес-тестами – 11 848 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 460 010 осіб;
одужало – 2 264 523 особи;
летальних випадків – 56 889;
проведено ПЛР-тестувань – 12 966 892.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (592), Чернівецькій (410), Дніпропетровській (393), Житомирській (301) та Львівській (295) областях", - розповіли в МОЗ.
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Доктор исследует специфический анализ крови уколотого.
После второй дозы:
1) гранулоциты сильно повышены, отвечают за предотвращение физ. нарушений в теле (например, при получении царапин, ран, переломов итп травм)
2) лимфоциты сильно понижены (один из механизмов иммунной защиты)
3) CD клетки разного типа и прочие клетки, отвечающие за механизмы иммунной защиты, сильно понижены
Вывод: после второй дозы внутри тела происходят какие-то физические повреждения, и при этом клеточный иммунитет сильно понижается. Доктор подчеркивает, что клеточный иммунитет в том числе отвечает за подавление роста раковых клеток.
Последнее весьма важно, так как есть информация, что после третьей дозы успел заметно повыситься уровень заболеваний онкологиями (Израиль, США).