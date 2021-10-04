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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 114 осіб, зафіксовано 4821 новий випадок зараження, 1116 осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 114 осіб, зафіксовано 4821 новий випадок зараження, 1116 осіб одужали

В Україні зафіксовано 4821 новий випадок зараження COVID-19 станом на ранок 4 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 3 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 4821 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 448, медпрацівників – 50).

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 114 осіб, зафіксовано 4821 новий випадок зараження, 1116 осіб одужали 01 госпіталізовано – 2092 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 114 осіб, зафіксовано 4821 новий випадок зараження, 1116 осіб одужали 01 летальних випадків – 114;

В Україні за добу від COVID-19 померли 114 осіб, зафіксовано 4821 новий випадок зараження, 1116 осіб одужали 01 одужало – 1116 осіб.

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 114 осіб, зафіксовано 4821 новий випадок зараження, 1116 осіб одужали 01 методом ПЛР – 16 214 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 114 осіб, зафіксовано 4821 новий випадок зараження, 1116 осіб одужали 01 методом ІФА – 2525 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 114 осіб, зафіксовано 4821 новий випадок зараження, 1116 осіб одужали 01 експрес-тестами – 11 848 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 114 осіб, зафіксовано 4821 новий випадок зараження, 1116 осіб одужали 01 захворіло – 2 460 010 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 114 осіб, зафіксовано 4821 новий випадок зараження, 1116 осіб одужали 01 одужало – 2 264 523 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 114 осіб, зафіксовано 4821 новий випадок зараження, 1116 осіб одужали 01 летальних випадків – 56 889;

В Україні за добу від COVID-19 померли 114 осіб, зафіксовано 4821 новий випадок зараження, 1116 осіб одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 12 966 892.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (592), Чернівецькій (410), Дніпропетровській (393), Житомирській (301) та Львівській (295) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 114 осіб, зафіксовано 4821 новий випадок зараження, 1116 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 114 осіб, зафіксовано 4821 новий випадок зараження, 1116 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 114 осіб, зафіксовано 4821 новий випадок зараження, 1116 осіб одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 114 осіб, зафіксовано 4821 новий випадок зараження, 1116 осіб одужали 14

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
до речі,вакцинований сам того не помічаючи,є розповсюджувачем хвороби. так що хто тут дебіл,ще велике питання!
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04.10.2021 08:56
+1
Ходят без масок и жалуются.
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04.10.2021 08:43
+1
Статистика доволі зрозуміла, так як практично ніхто цифри не запам'ятовує та не звертає уваги ( ну отаке дебильне стадо стало, і не тільки у нас), можно малювати богзнащо на момент потреби.Тому кожен раз коли бачите цифри які мають розбіжность, звертайте увагу на ближайши дні, як правило все відбувається потім.Потім можливо домалювати,можливо прийняти якусь дебильну постанову и тп.
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04.10.2021 09:20
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Ковид на выходных не убивает и не заражает
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04.10.2021 08:17 Відповісти
Делают меньше фуфлотестов, которые выдают случайные результаты. Илон Маск сделал 4 теста в один день, 2 положительных и 2 отрицательных результата
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04.10.2021 10:01 Відповісти
Хоч якась добра новина
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04.10.2021 08:41 Відповісти
На ПЕРВОЕ МЕСТО в Европе по смертям ещё не вышли?
Ну ничего, "Мастера Спорта" над этим работают...
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04.10.2021 08:42 Відповісти
Просто надо списывать все смерти на ковид. Фуфлотесты помогут.
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04.10.2021 10:00 Відповісти
Ходят без масок и жалуются.
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04.10.2021 08:43 Відповісти
Ходив, ходжу і так буде. А ви надягніть масочку, дебіли. До речі вакційований ще як півроку
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04.10.2021 08:47 Відповісти
до речі,вакцинований сам того не помічаючи,є розповсюджувачем хвороби. так що хто тут дебіл,ще велике питання!
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04.10.2021 08:56 Відповісти
Вирусам пофиг на маски.
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04.10.2021 10:00 Відповісти
ще у п'ятницю було бильш за 12 тіс...а зараз меньш п'яти.. так само з вакцинованими-було біля 180тіс,зараз 33 тіс...якась незрозуміла статистика.
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04.10.2021 08:58 Відповісти
У вихідні люди менше ходять здавати тести, тому менше хворих, те ж саме стосується і вакцинації, вакцинуватись ходять в основному в будні дні.
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04.10.2021 09:14 Відповісти
Статистика доволі зрозуміла, так як практично ніхто цифри не запам'ятовує та не звертає уваги ( ну отаке дебильне стадо стало, і не тільки у нас), можно малювати богзнащо на момент потреби.Тому кожен раз коли бачите цифри які мають розбіжность, звертайте увагу на ближайши дні, як правило все відбувається потім.Потім можливо домалювати,можливо прийняти якусь дебильну постанову и тп.
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04.10.2021 09:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ZwR7natWqLk
Доктор исследует специфический анализ крови уколотого.
После второй дозы:
1) гранулоциты сильно повышены, отвечают за предотвращение физ. нарушений в теле (например, при получении царапин, ран, переломов итп травм)
2) лимфоциты сильно понижены (один из механизмов иммунной защиты)
3) CD клетки разного типа и прочие клетки, отвечающие за механизмы иммунной защиты, сильно понижены

Вывод: после второй дозы внутри тела происходят какие-то физические повреждения, и при этом клеточный иммунитет сильно понижается. Доктор подчеркивает, что клеточный иммунитет в том числе отвечает за подавление роста раковых клеток.

Последнее весьма важно, так как есть информация, что после третьей дозы успел заметно повыситься уровень заболеваний онкологиями (Израиль, США).
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04.10.2021 10:02 Відповісти
 
 