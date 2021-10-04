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США прагнуть до розширення оборонних зв'язків із Туреччиною, - Пентагон

США прагнуть до розширення оборонних зв'язків із Туреччиною, - Пентагон

Міністр оборони США Ллойд Остін у телефонній розмові з главою оборонного відомства Туреччини Хулуси Акаром висловився на користь розширення військового співробітництва між двома країнами, зокрема в галузі боротьби з тероризмом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Пентагон.

"Міністр оборони Ллойд Остін поговорив телефоном з міністром національної оборони Туреччини Хулуси Акаром, щоб обговорити можливості розширення і зміцнення давніх оборонних зв'язків та обмінятися думками з регіональних проблем, включно з загальною загрозою тероризму", - йдеться в поширеному Пентагоном повідомленні.

У ньому також наголошується, що Остін "підтвердив, що Сполучені Штати надають великого значення оборонним відносинам з Туреччиною, про що нещодавно свідчило співробітництво між обома країнами щодо Афганістану".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якби США продали Туреччині систему ПРО Patriot, то "не довелося б купувати С-400", - Ердоган

Автор: 

Пентагон (1423) США (22799) Туреччина (3500) Остін Ллойд (521)


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Султан умеет жонглировать векторами, не то что некоторые.
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04.10.2021 08:37 Відповісти
Буферная Украина не много векторная, а больше флюгерная, а всё из за того что украинский народ как был КРЕПОСТНЫМ столетиями , так и остался КРЕПОСТНЫМ народом на землях Украины, украинскому народу даже не принадлежат украинские СМИ, чтобы довести всем кого они хотят выбрать своим АТАМАНОМ ,украинские СМИ принадлежат в Украине еврейской общине и представителям Московии
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04.10.2021 08:48 Відповісти
Эрдоганыч закупил у мавзолейных болванов С-400,типа разберет на винтики болтики и передаст Байдену....
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04.10.2021 08:51 Відповісти
Для новейших турецких дронов "Акынджы" Украина поставила кучу двигателей...,в ответ Эрдоганыч прислал кучу дронов Байрактар ... сотрудничество военное набрало таких обротов что Ольга ********* плачет крокодильими слезами...,Милитаризация Украины набрала опасных обротов...каравул спасите срань РАБссиянскую....
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04.10.2021 08:55 Відповісти
Четкий сигнал кацапам, не лезть на рожон в Сирии. Вот смысл этой новостии
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04.10.2021 09:14 Відповісти
А что в Сирии опять что-то происходит?
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04.10.2021 10:15 Відповісти
 
 