США прагнуть до розширення оборонних зв'язків із Туреччиною, - Пентагон

Міністр оборони США Ллойд Остін у телефонній розмові з главою оборонного відомства Туреччини Хулуси Акаром висловився на користь розширення військового співробітництва між двома країнами, зокрема в галузі боротьби з тероризмом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Пентагон.

"Міністр оборони Ллойд Остін поговорив телефоном з міністром національної оборони Туреччини Хулуси Акаром, щоб обговорити можливості розширення і зміцнення давніх оборонних зв'язків та обмінятися думками з регіональних проблем, включно з загальною загрозою тероризму", - йдеться в поширеному Пентагоном повідомленні.

У ньому також наголошується, що Остін "підтвердив, що Сполучені Штати надають великого значення оборонним відносинам з Туреччиною, про що нещодавно свідчило співробітництво між обома країнами щодо Афганістану".

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