За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 33 924 особи, загалом - 7 190 643, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 5 771 866 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"33 924 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 3 жовтня 2021 року. Одну дозу отримали 17 373 людини, повністю імунізовані - 16 551 людина.

Протягом доби працювали: 330 мобільних бригад, 1070 пунктів щеплення; 358 центрів вакцинації.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 190 643 людини, з них отримали одну дозу – 7 190 641 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 771 866 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 962 507 щеплень", - розповіли в МОЗ.





