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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 33 924 особи, загалом - 7 190 643, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 33 924 особи, загалом - 7 190 643, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 5 771 866 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"33 924 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 3 жовтня 2021 року. Одну дозу отримали 17 373 людини, повністю імунізовані - 16 551 людина. 

Протягом доби працювали: 330 мобільних бригад, 1070 пунктів щеплення; 358 центрів вакцинації.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 114 осіб, зафіксовано 4821 новий випадок зараження, 1116 осіб одужали

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 190 643 людини, з них отримали одну дозу – 7 190 641 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 771 866 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 962 507 щеплень", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 33 924 особи, загалом - 7 190 643, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 33 924 особи, загалом - 7 190 643, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 33 924 особи, загалом - 7 190 643, - МОЗ 03

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5393) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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https://www.youtube.com/watch?v=ZwR7natWqLk
Доктор исследует специфический анализ крови уколотого.
После второй дозы:
1) гранулоциты сильно повышены, отвечают за предотвращение физ. нарушений в теле (например, при получении царапин, ран, переломов итп травм)
2) лимфоциты сильно понижены (один из механизмов иммунной защиты)
3) CD клетки разного типа и прочие клетки, отвечающие за механизмы иммунной защиты, сильно понижены

Вывод: после второй дозы внутри тела происходят какие-то физические повреждения, и при этом клеточный иммунитет сильно понижается. Доктор подчеркивает, что клеточный иммунитет в том числе отвечает за подавление роста раковых клеток.

Последнее весьма важно, так как есть информация, что после третьей дозы успел заметно повыситься уровень заболеваний онкологиями (Израиль, США).
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04.10.2021 09:59 Відповісти
И какая смертность от КОВИДа в Израиле среди полностью вакцинированных?
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04.10.2021 10:28 Відповісти
Кто ж тебе, барашек, скажет?
Но комментарий не об этом вообще. А о плохих (ненормальных) показателях дважды уколотого по анализу крови.
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04.10.2021 10:35 Відповісти
Сливаешься, лапоть ольгинский Именно об этом - вакцина от КОВИДа спасает от КОВИДа. Иди почитай методички, а то куратор тебе баланды не даст
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04.10.2021 10:37 Відповісти
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04.10.2021 22:06 Відповісти
А вакцинированному медицинскому персоналу положены ковидные надбавки? Они ведь полностью "защищены".
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04.10.2021 11:04 Відповісти
 
 