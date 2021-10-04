За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 33 924 особи, загалом - 7 190 643, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 5 771 866 осіб.
Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
"33 924 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 3 жовтня 2021 року. Одну дозу отримали 17 373 людини, повністю імунізовані - 16 551 людина.
Протягом доби працювали: 330 мобільних бригад, 1070 пунктів щеплення; 358 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 190 643 людини, з них отримали одну дозу – 7 190 641 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 771 866 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 962 507 щеплень", - розповіли в МОЗ.
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Доктор исследует специфический анализ крови уколотого.
После второй дозы:
1) гранулоциты сильно повышены, отвечают за предотвращение физ. нарушений в теле (например, при получении царапин, ран, переломов итп травм)
2) лимфоциты сильно понижены (один из механизмов иммунной защиты)
3) CD клетки разного типа и прочие клетки, отвечающие за механизмы иммунной защиты, сильно понижены
Вывод: после второй дозы внутри тела происходят какие-то физические повреждения, и при этом клеточный иммунитет сильно понижается. Доктор подчеркивает, что клеточный иммунитет в том числе отвечает за подавление роста раковых клеток.
Последнее весьма важно, так как есть информация, что после третьей дозы успел заметно повыситься уровень заболеваний онкологиями (Израиль, США).
Но комментарий не об этом вообще. А о плохих (ненормальных) показателях дважды уколотого по анализу крови.