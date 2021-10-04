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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 235 млн, жертв уже 4,8 млн. За добовою смертністю Україна - третя в Європі. ІНФОГРАФІКА

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 235 млн, жертв уже 4,8 млн. За добовою смертністю Україна - третя в Європі. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 4 жовтня у світі зареєстрували 304 087 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 4663 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксували 235 725 495 випадків інфікування, з них 304 087 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 816 008 осіб, з них 4663 за минулу добу.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 235 млн, жертв уже 4,8 млн. За добовою смертністю Україна - третя в Європі 01

Побороли хворобу і вилікувалися 212,6 млн осіб.

Читайте також: В Україні за добу від COVID-19 померли 114 осіб, зафіксовано 4821 новий випадок зараження, 1116 осіб одужали

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія і Росія.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 235 млн, жертв уже 4,8 млн. За добовою смертністю Україна - третя в Європі 02

Україна розташовується на 19-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 12-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 4-ту, за летальними випадками - 9-ту і 3-тю позицію відповідно.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 235 млн, жертв уже 4,8 млн. За добовою смертністю Україна - третя в Європі 03

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
САЙТ,НА ЯКИЙ ПОСИЛАється ольгінська наволоч:

medRxiv

Preprints are preliminary reports of work that have not been certified by peer review. They should not be relied on to guide clinical practice or health-related behavior and should not be reported in news media as established information.

Препринти - це попередні звіти про роботу, які не були сертифіковані експертною експертизою. На них не слід покладатися, щоб керувати клінічною практикою чи поведінкою, пов'язаною зі здоров'ям, і не слід повідомляти у засобах масової інформації як встановлену інформацію.
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04.10.2021 18:52
+1
Так "чемпіони" же по боротьбі з КОВІДом, *****. Тримаємо марку!
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04.10.2021 09:06
+1
Ты сам доказываешь, что ты кацапский засланец И твой пустой трёп про анализы может обмануть только такого же кацапа, как ты, с плохими анализами, как у тебя
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04.10.2021 10:54
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роися, поднажми!
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04.10.2021 08:52 Відповісти
На третьем месте только потому, что Рашку в Европу записали, почему-то.
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04.10.2021 08:54 Відповісти
Так "чемпіони" же по боротьбі з КОВІДом, *****. Тримаємо марку!
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04.10.2021 09:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ZwR7natWqLk
Доктор исследует специфический анализ крови уколотого.
После второй дозы:
1) гранулоциты сильно повышены, отвечают за предотвращение физ. нарушений в теле (например, при получении царапин, ран, переломов итп травм)
2) лимфоциты сильно понижены (один из механизмов иммунной защиты)
3) CD клетки разного типа и прочие клетки, отвечающие за механизмы иммунной защиты, сильно понижены

Вывод: после второй дозы внутри тела происходят какие-то физические повреждения, и при этом клеточный иммунитет сильно понижается. Доктор подчеркивает, что клеточный иммунитет в том числе отвечает за подавление роста раковых клеток.

Последнее весьма важно, так как есть информация, что после третьей дозы успел заметно повыситься уровень заболеваний онкологиями (Израиль, США).
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04.10.2021 09:58 Відповісти
И какая смертность от КОВИДа в Израиле среди полностью вакцинированных?
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04.10.2021 10:30 Відповісти
Кто ж тебе, барашек, скажет?
Но комментарий не об этом вообще. А о плохих (ненормальных) показателях дважды уколотого по анализу крови.
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04.10.2021 10:34 Відповісти
Сливаешься, лапоть ольгинский Именно об этом - вакцина от КОВИДа спасает от КОВИДа. Иди почитай методички, а то куратор тебе баланды не даст
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04.10.2021 10:36 Відповісти
Игнорируй факты, бот.
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04.10.2021 10:41 Відповісти
Зачем мне игнорировать тот факт, что ты кацапский прокси-засланец из Ольгино?
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04.10.2021 10:42 Відповісти
Если даже "кацапский прокси-засланец из Ольгино" (что не факт, и доказательств у тебя ровно ноль), как это меняет тот факт, что анализ крови у дважды уколотых очень плохой? Ну давай, выкручивайся еще.
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04.10.2021 10:51 Відповісти
Ты сам доказываешь, что ты кацапский засланец И твой пустой трёп про анализы может обмануть только такого же кацапа, как ты, с плохими анализами, как у тебя
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04.10.2021 10:54 Відповісти
В чем треп, пустопорожнее ничтожество?
После второй дозы анализ крови показывает:
1) гранулоциты сильно повышены, отвечают за предотвращение физ. нарушений в теле (например, при получении царапин, ран, переломов итп травм)
2) лимфоциты сильно понижены (один из механизмов иммунной защиты)
3) CD клетки разного типа и прочие клетки, отвечающие за механизмы иммунной защиты, сильно понижены
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04.10.2021 11:00 Відповісти
В том трёп, кацапский засланец, что он пустой
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04.10.2021 11:01 Відповісти
то, что ты на черное говоришь "белое", белым его не делает
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04.10.2021 11:03 Відповісти
Это точно - вы, кацапы, вечно будете черные
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04.10.2021 11:04 Відповісти
если китаец убьет негра в Австралии, это тоже "след кремля"? убогое, в своем бреде вообще берегов не видишь

анализ сделан под контролем доктора из Иллинойса (США)
причем тут кацапы, идиотина?
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04.10.2021 11:02 Відповісти
Вот ты и запетлял, кацапский засланец Если этот анализ где-то и сделан, то исключительно в ваших ольгинских методичках
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04.10.2021 11:04 Відповісти
то, что ты на черное говоришь "белое", белым его не делает

позорься дальше и больше
отлично, что именно такие упоротые позорники, как ты, пропагандируют вакцинацию
посмотрев на этот твой бред, еще меньше людей уколятся, что само по себе уже достижение
и все это благодаря твоим стараниям
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04.10.2021 11:05 Відповісти
Пока тут позоришься ты, кацапскийй засланец, своим исключительно ПУСТЫМ и бездоказательным трёпом
Так какая смертность от КОВИДа в Израиле среди полностью вакцинированных?
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04.10.2021 11:07 Відповісти
От ковида по лживой оф. статистике якобы не умирают.
А кроме ковида других болезней не существует? Одно лечат, другое калечат.
Умирают от тромбоза, миокардитов, онкологий (благодаря ядреному составу вакцин) и фиг знает чего еще.
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04.10.2021 11:31 Відповісти
Так вакцина от КОВИДа, а не от других болезней
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04.10.2021 11:35 Відповісти
Ты - дебил? Употребление вакцины ПРИВОДИТ к другим болезням.
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04.10.2021 11:36 Відповісти
Сливаешься, кацап. И как, к примеру, Файзер Комирнати приводит к другим болезням? Какой механизм этого приведения?
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04.10.2021 11:38 Відповісти
Например, так.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.30.21262866v1
Слейся уже сам.
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04.10.2021 11:40 Відповісти
Шо ты, кацап, мечешься, как свинья на верёвке? То у тебя VARUS, то medRxiv

Неуверенность твою чувствую я

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04.10.2021 11:44 Відповісти
главное, что у тебя гугл, позорище) шкварься дальше) хотя куда дальше)
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04.10.2021 11:45 Відповісти
Это как раз демонстрация твоего, кацап, уровня аргументации Тебе куратор подсунул старые методички еще начала года - они уже никого не впечатляют. Сейчас ваши более продвинутые, чем ты, кацапо-тролли разгоняют совсем другую пургу
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04.10.2021 11:49 Відповісти
Реальные показатели смертности в РФ, выше, чем отчитывается оперативный штаб. Подробную статистику с задержкой в два месяца публикует Росстат, и она каждый раз в 1,5-2 раза превышает цифры, которые власти обнародуют в ежедневном режиме.

Так, в июле, по данным Росстата, от Covid-19 умерли 44,128 тысячи человек против 23,466 тысячи, о которых сообщал оперштаб.

http://rusjev.net/2021/10/04/rossiya-vyshla-na-pervoe-mesto-v-mire-po-sutochnoj-smertnosti-ot-covid-19/
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04.10.2021 18:45 Відповісти
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04.10.2021 18:52 Відповісти
Ты веришь данным Росстата?) Да ты безнадежен.
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05.10.2021 09:19 Відповісти
НЕ ПОЗОРИЩЕ,У КОГО яНДЕКС,ЛАХТА?
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04.10.2021 18:46 Відповісти
что такое "яндекс", "лахта"? почему эти слова тебе так хорошо известны в отличие от меня? вижу, что ты живо интересуешься кацапами, пуйлом и прочей кремлеботией
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05.10.2021 09:20 Відповісти
САЙТ,НА ЯКИЙ ПОСИЛАється ольгінська наволоч:

medRxiv

Preprints are preliminary reports of work that have not been certified by peer review. They should not be relied on to guide clinical practice or health-related behavior and should not be reported in news media as established information.

Препринти - це попередні звіти про роботу, які не були сертифіковані експертною експертизою. На них не слід покладатися, щоб керувати клінічною практикою чи поведінкою, пов'язаною зі здоров'ям, і не слід повідомляти у засобах масової інформації як встановлену інформацію.
показати весь коментар
04.10.2021 18:52 Відповісти
Количество смертей после вакцинации в официальной системе VAERS (США).
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04.10.2021 11:33 Відповісти
Шо за хрень ты тут нарисовал? Откуда видно, что это смертность именно ВАКЦИНИРОВАННЫХ и вообще после вакцинации?
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04.10.2021 11:36 Відповісти
Изучай.
https://vaers.hhs.gov/data.html
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04.10.2021 11:38 Відповісти
Изучай: https://google.com
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04.10.2021 11:39 Відповісти
А где там доктор, который хоть что-то исследует?
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04.10.2021 17:48 Відповісти
протри глаза
Н. Томпсон
но в принципе не надо быть семи пядей во лбу, чтобы проанализировать результаты анализа, так как указаны нормальные показатели и итоговые
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04.10.2021 20:11 Відповісти
Так он не врач, он хиропрактик.

Chiropractic is a https://en.wikipedia.org/wiki/Pseudoscience pseudoscientific https://en.wikipedia.org/wiki/Chiropractic#cite_note-1 [1] https://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_medicine alternative medicine https://en.wikipedia.org/wiki/Chiropractic#cite_note-Chapman-Smith-2 [2] that is concerned with the diagnosis and treatment of mechanical disorders of the https://en.wikipedia.org/wiki/Musculoskeletal_system musculoskeletal system , especially the https://en.wikipedia.org/wiki/Vertebral_column spine .https://en.wikipedia.org/wiki/Chiropractic#cite_note-Nelson-3 [3] Practitioners of chiropractic are called chiropractors.

Many chiropractors, especially those in the field's early history, have proposed that mechanical disorders affect general health.https://en.wikipedia.org/wiki/Chiropractic#cite_note-Nelson-3 [3] The main https://en.wikipedia.org/wiki/Chiropractic_treatment_technique chiropractic treatment technique involves https://en.wikipedia.org/wiki/Manual_therapy manual therapy , especially https://en.wikipedia.org/wiki/Spinal_manipulation manipulation of the spine , other joints, and https://en.wikipedia.org/wiki/Soft_tissue soft tissues , but may also include exercises and health and lifestyle counseling.https://en.wikipedia.org/wiki/Chiropractic#cite_note-content-of-practice-4 [4] A chiropractor may have a https://en.wikipedia.org/wiki/Doctor_of_Chiropractic Doctor of Chiropractic (D.C.) degree and be referred to as "doctor" but is not a https://en.wikipedia.org/wiki/Doctor_of_Medicine Doctor of Medicine (M.D.) https://en.wikipedia.org/wiki/Chiropractic#cite_note-5 [5] https://en.wikipedia.org/wiki/Chiropractic#cite_note-6 [6] While many chiropractors view themselves as https://en.wikipedia.org/wiki/Primary_care primary care providers,https://en.wikipedia.org/wiki/Chiropractic#cite_note-Ernst-eval-7 [7] https://en.wikipedia.org/wiki/Chiropractic#cite_note-CooperMcKee2003-8 [8] chiropractic clinical training does not meet the requirements to be such a provider.https://en.wikipedia.org/wiki/Chiropractic#cite_note-Nelson-3 [3]
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05.10.2021 00:09 Відповісти
Это как-то влияет на результат анализа?
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05.10.2021 00:12 Відповісти
Это влияет на подачу им материала.
"1) гранулоциты сильно повышены," смотрим в ролике
https://youtu.be/ZwR7natWqLk?t=477
гранулоциты% 79,6 при верхнем референтном значении 75,0
(они повышены на 9,6-75)*100/75=6,1% Не такое уж и сильное повышение.
Лимфоциты% 13,4 при нижнем референтном 15,0 тоже не бог весть что.
Прививка - введение антигена (или м-РНК, колирующей антиген). Вполне понятно, что небольшая воспалительная реакция на это просто обязана быть. И в инстукциях к вакцинам об этом упоминается.
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05.10.2021 08:17 Відповісти
Причины пониженных лимфоцитов

Уменьшение числа лимфоцитов называется лимфопенией (лимфоцитопения). Лимфоцитов в крови становится менее 1 х 10⁹/л, или менее 17% в лейкоцитарной формуле. К лимфоцитопении могут приводить:

Вторичные иммунодефициты, в том числе ВИЧ-инфекция.
Аутоиммунные заболевания.
Болезни нервной системы (системный склероз).
Побочные эффекты от приема лекарств.²

Последствия отклонения лимфоцитов от нормы

Снижение количества лимфоцитов в крови приводит к нарушению функции иммунной системы. При таком состоянии организм плохо сопротивляется вирусным инфекциям, человек может тяжело и длительно переносить различные заболевания.
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05.10.2021 09:07 Відповісти
А кто ТЫ такой? Твоя подача материала в разы менее компетентна.
13,4 при референтном 15 - это уже крайне болезненное состояние, требующее мед. вмешательства.
Про показатели клеточного иммунитета ты вообще не упомянул. Конечно, проваксеры плевать хотели на клеточную иммунку, в том числе и свою.
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05.10.2021 09:11 Відповісти
Прививка - это введение оксида графена и цитотоксичных спайк-протеинов. Почитай, что становится с кровью в принципе через несколько часов после укола. Она становится темной, густой, эритроциты слипаются итд.

"небольшая воспалительная реакция"
небольшая? небольшая, это когда лимфоциты на нижней НОРМЕ или чуть выше
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05.10.2021 09:13 Відповісти
CD-клетки и прочие почему так понижены? при том, что после первой дозы они повышались, и это нормально: иммунитет мобилизуется, встретив чужеродную агрессивную субстанцию

П.С. вот от чего в Израиле в июле вспыхнула масштабная вспышка ОРВИ
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05.10.2021 09:18 Відповісти
есть информация, что после третьей дозы успел заметно повыситься уровень заболеваний онкологиями (Израиль, США).

ПРЯМО ТАК ЗРАЗУ,ЗА ТИЖДЕНЬ?
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04.10.2021 18:48 Відповісти
3ю дозу когда начали колоть?
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04.10.2021 20:09 Відповісти
 
 