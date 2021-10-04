Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 235 млн, жертв уже 4,8 млн. За добовою смертністю Україна - третя в Європі. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 4 жовтня у світі зареєстрували 304 087 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 4663 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксували 235 725 495 випадків інфікування, з них 304 087 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 816 008 осіб, з них 4663 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 212,6 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія і Росія.

Україна розташовується на 19-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 12-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 4-ту, за летальними випадками - 9-ту і 3-тю позицію відповідно.