Саакашвілі сам повідомив спецслужбам Грузії про своє місцеперебування: його затримали у Руставі, - консультант з питань безпеки Патарая

Експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали спочатку в Руставі, потім його доставили в Тбілісі, де зберігалися його особисті речі.

Про своє місцеперебування повідомив спецслужбам сам Міхеіл Саакашвілі, зателефонувавши їм з мобільного телефону із символічним номером 5XX-55-41-41 (41 - виборчий номер партії "Грузинська мрія", 5 - виборчий номер партії ЄНР. - Ред.). Про це розповів засновник компанії CASE, консультант з питань безпеки Лаша Патарая, передає Цензор.НЕТ із посиланням на apsny.ge.

За його словами, грузинські спецслужби справді нічого не знали про його перебування в країні.

Про те, чому Саакашвілі прийняв таке рішення, Патарая розповів небагато, хоча натякнув, що пов'язано це з Росією, і як і в 2012 році, діями Саакашвілі вдалося уникнути однієї, але не єдиної загрози розпочати всередині Грузії громадянську війну. Більш детально Патарая з цього приводу не висловлювався.

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Варто зазначити, що в останні дні СДБ Грузії розпочала слідство у справі про планування замаху на головного редактора опозиційної телекомпанії "Мтавари Архи" Ніку Гварамія. Також було заявлено, що однією з цілей є ще один журналіст, ім'я якого названо не було. Того ж дня головній редакторці газети "Хроніка+" Елісо Кіладзе надійшов дзвінок від невідомого, який повідомив, що планується її вбивство.

В одному зі своїх виступів прем'єр-міністр Грузії Гарібашвілі також заявив, що планувалося вбивство кількох опозиційних лідерів. Інші деталі він не повідомив.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.