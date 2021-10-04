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Новини
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Саакашвілі сам повідомив спецслужбам Грузії про своє місцеперебування: його затримали у Руставі, - консультант з питань безпеки Патарая

Саакашвілі сам повідомив спецслужбам Грузії про своє місцеперебування: його затримали у Руставі, - консультант з питань безпеки Патарая

Експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали спочатку в Руставі, потім його доставили в Тбілісі, де зберігалися його особисті речі.

Про своє місцеперебування повідомив спецслужбам сам Міхеіл Саакашвілі, зателефонувавши їм з мобільного телефону із символічним номером 5XX-55-41-41 (41 - виборчий номер партії "Грузинська мрія", 5 - виборчий номер партії ЄНР. - Ред.). Про це розповів засновник компанії CASE, консультант з питань безпеки Лаша Патарая, передає Цензор.НЕТ із посиланням на apsny.ge.

За його словами, грузинські спецслужби справді нічого не знали про його перебування в країні.

Про те, чому Саакашвілі прийняв таке рішення, Патарая розповів небагато, хоча натякнув, що пов'язано це з Росією, і як і в 2012 році, діями Саакашвілі вдалося уникнути однієї, але не єдиної загрози розпочати всередині Грузії громадянську війну. Більш детально Патарая з цього приводу не висловлювався.

Також читайте: За даними наших спецслужб, Саакашвілі та його команда планували вбивство кількох опозиціонерів і заворушення, - прем'єр Грузії Гарібашвілі

Варто зазначити, що в останні дні СДБ Грузії розпочала слідство у справі про планування замаху на головного редактора опозиційної телекомпанії "Мтавари Архи" Ніку Гварамія. Також було заявлено, що однією з цілей є ще один журналіст, ім'я якого названо не було. Того ж дня головній редакторці газети "Хроніка+" Елісо Кіладзе надійшов дзвінок від невідомого, який повідомив, що планується її вбивство.

В одному зі своїх виступів прем'єр-міністр Грузії Гарібашвілі також заявив, що планувалося вбивство кількох опозиційних лідерів. Інші деталі він не повідомив.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

Автор: 

Грузія (1844) затримання (4339) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+5
Михо всегда боролся с олигархами бандитами и в Грузии и в Украине
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04.10.2021 09:24
+3
Странно что Бидзина Иванишвили с которым боролся этот баламут-рехВОРматор,жив и процветает в Грузии,на своей Родине,а это чучело беготней по крышам и границам рейтинг набирает... такого дурака еще поискать надо...
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04.10.2021 09:28
+2
Баламут.
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04.10.2021 09:22
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Баламут.
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04.10.2021 09:22 Відповісти
Провокатор.
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04.10.2021 09:24 Відповісти
Михаил Саакашвили сможет вернуться в Киев только после того, как отбудет на родине весь тюремный срок. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили в интервью телеканалу Imedi.
"Мы говорим о человеке, который был президентом (Грузии) в течение девяти лет. Это катастрофа и оскорбление: человек по собственному желанию отказался от гражданства нашей страны. Если он хочет вернуться в Украину, он сможет это сделать после того, как полностью отбудет (тюремный) срок и сможет идти куда захочет", - сказал Гарибашвили.

действительно позорище - президент страны сам отказался от гражданства страны, которую возглавлял в течение девяти лет и которую реформировал!

далее: Глава правительства отметил, что бывший президент просит сотрудников тюрьмы, в которую он помещен, вернуть его в Украину.

"Сейчас он (Саакашвили) настоятельно просит, чтобы его вернули в Украину. Он осознал, что находится в тюрьме в сложном положении. Он говорит сотрудникам: "Срочно верните меня в Украину!". Вы представьте, в котором человек состоянии. Почему он приехал, почему он наивно поверил, что мы здесь спали и за его приезд (ему) ничего бы не было? " - сказал глава правительства.
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04.10.2021 09:22 Відповісти
Дороги в прошлое не бывает...,так что ЭКС...он и в Африке экс президент Кучманоидзе,или экс президент Сссра Михо Горбачишвили
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04.10.2021 09:24 Відповісти
Миша уехал делать цырк на родину. У Миши душа требует, теперь по крышам в Тбилиси будет бегать.
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04.10.2021 09:24 Відповісти
Михо всегда боролся с олигархами бандитами и в Грузии и в Украине
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04.10.2021 09:24 Відповісти
Сильно с Кучмой боролся...за убийство Гонгадзе....
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04.10.2021 09:29 Відповісти
он боролся с Коломойским? КАДА?!
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04.10.2021 09:33 Відповісти
олег сегодня в ударе - топит и за шмарклю и за михо одновременно) правильно - с двух концов капает)
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04.10.2021 09:38 Відповісти
Тепер ЗЕ мав би виступити в ООН... Бо Саакашвілі також його радник, як і Шефір і мабуть здатний порадити йому толково з проблем, які дійсно стоять перед Україною, а не про офшори- як і де сховати тіньові гроші...
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04.10.2021 10:18 Відповісти
Странно что Бидзина Иванишвили с которым боролся этот баламут-рехВОРматор,жив и процветает в Грузии,на своей Родине,а это чучело беготней по крышам и границам рейтинг набирает... такого дурака еще поискать надо...
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04.10.2021 09:28 Відповісти
Клоуны на арене, чтобы народ о серьезно не задумывался
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04.10.2021 09:32 Відповісти
Цікаво ,а як він проник на територію Грузії . ? Гірськими стежками , чи що .? Хто його впустив в країну , як і чому його - не впізнали прикордонники .?
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04.10.2021 09:32 Відповісти
в фургоне с зеленью.

Попасть на территорию Грузии бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили помог водитель фуры, который перевозил зелень, передаёт местное новостное агентство https://cnews.ge/home/news_description/14968?fbclid=IwAR0VkszC1ooudwvE-JGrATPIAq8BybfDXsH6tj8V2oEk6kydr_1We0mpXvI C News . Как сообщается, политик пересёк границу в вентиляционной кабине грузовика.

По данным местных СМИ, уже на границе, которая находится в городе Поти, на западе Грузии, перевозчик зелени поменял машину на легковушку, и Саакашвили вместе с ним отправился дальше. Также уточняется, что водитель фуры занимается перевозкой зелени из Грузии на Украину.
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04.10.2021 09:35 Відповісти
.... То Міху везли як капусту .? Дожився ..
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04.10.2021 09:39 Відповісти
Шоу должно продолжаться. ТОлько помоему на этот раз Саакашвили просчитался ... и может застрять в тюрьме надолго... Не исключаю также, что его могли выманить в Грузию спецслужбы
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04.10.2021 09:33 Відповісти
премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не стал раскрывать детали пересечения Саакашвили грузинской границы, но отметил, что оперативные службы заманили его, убедив в полном развале работы грузинских спецслужб.
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04.10.2021 10:49 Відповісти
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04.10.2021 09:33 Відповісти
Олигархат Кучмы работает с 1994 года и никто его не сбросит....Болваны блин... Порошенко правда остановил их,национализацией Приватбанка,...но не надолго...
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04.10.2021 09:37 Відповісти
Пригадуєте, як після прориву українського кордону рехВОРматор намагався зробити революцію в Києві: намети біля Верховної ради, заклики до киян нести їжу й теплі речі... . Тільки кияни проігнорували і революція карлсона накрилась мідним тазом. Зараз чомусь забули, як тоді в таборі знайшли зброю. Може у справі Семенченка цей факт фігурує? ЗМІ писали, що у планах революціонерів рехВОРматора був штурм Верховної ради. Також https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjgv6WZpLDzAhUM_aQKHWPyC1cQwqsBegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9-5Lw2FWAZU&usg=AOvVaw0HqrQqYmErduwepiPupQVz Телефонна розмова Курченко і Саакашвілі . Тому версія про безпорядки і вбивства не така вже й безпідставна.
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04.10.2021 11:04 Відповісти
кацапы в восторге от ареста Саакашвили.
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04.10.2021 12:17 Відповісти
 
 