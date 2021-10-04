Саакашвілі сам повідомив спецслужбам Грузії про своє місцеперебування: його затримали у Руставі, - консультант з питань безпеки Патарая
Експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали спочатку в Руставі, потім його доставили в Тбілісі, де зберігалися його особисті речі.
Про своє місцеперебування повідомив спецслужбам сам Міхеіл Саакашвілі, зателефонувавши їм з мобільного телефону із символічним номером 5XX-55-41-41 (41 - виборчий номер партії "Грузинська мрія", 5 - виборчий номер партії ЄНР. - Ред.). Про це розповів засновник компанії CASE, консультант з питань безпеки Лаша Патарая, передає Цензор.НЕТ із посиланням на apsny.ge.
За його словами, грузинські спецслужби справді нічого не знали про його перебування в країні.
Про те, чому Саакашвілі прийняв таке рішення, Патарая розповів небагато, хоча натякнув, що пов'язано це з Росією, і як і в 2012 році, діями Саакашвілі вдалося уникнути однієї, але не єдиної загрози розпочати всередині Грузії громадянську війну. Більш детально Патарая з цього приводу не висловлювався.
Варто зазначити, що в останні дні СДБ Грузії розпочала слідство у справі про планування замаху на головного редактора опозиційної телекомпанії "Мтавари Архи" Ніку Гварамія. Також було заявлено, що однією з цілей є ще один журналіст, ім'я якого названо не було. Того ж дня головній редакторці газети "Хроніка+" Елісо Кіладзе надійшов дзвінок від невідомого, який повідомив, що планується її вбивство.
В одному зі своїх виступів прем'єр-міністр Грузії Гарібашвілі також заявив, що планувалося вбивство кількох опозиційних лідерів. Інші деталі він не повідомив.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.
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"Мы говорим о человеке, который был президентом (Грузии) в течение девяти лет. Это катастрофа и оскорбление: человек по собственному желанию отказался от гражданства нашей страны. Если он хочет вернуться в Украину, он сможет это сделать после того, как полностью отбудет (тюремный) срок и сможет идти куда захочет", - сказал Гарибашвили.
действительно позорище - президент страны сам отказался от гражданства страны, которую возглавлял в течение девяти лет и которую реформировал!
далее: Глава правительства отметил, что бывший президент просит сотрудников тюрьмы, в которую он помещен, вернуть его в Украину.
"Сейчас он (Саакашвили) настоятельно просит, чтобы его вернули в Украину. Он осознал, что находится в тюрьме в сложном положении. Он говорит сотрудникам: "Срочно верните меня в Украину!". Вы представьте, в котором человек состоянии. Почему он приехал, почему он наивно поверил, что мы здесь спали и за его приезд (ему) ничего бы не было? " - сказал глава правительства.
Попасть на территорию Грузии бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили помог водитель фуры, который перевозил зелень, передаёт местное новостное агентство https://cnews.ge/home/news_description/14968?fbclid=IwAR0VkszC1ooudwvE-JGrATPIAq8BybfDXsH6tj8V2oEk6kydr_1We0mpXvI C News . Как сообщается, политик пересёк границу в вентиляционной кабине грузовика.
По данным местных СМИ, уже на границе, которая находится в городе Поти, на западе Грузии, перевозчик зелени поменял машину на легковушку, и Саакашвили вместе с ним отправился дальше. Также уточняется, что водитель фуры занимается перевозкой зелени из Грузии на Украину.